Format Brawl Cup
Brawl Cup zbliża się wielkimi krokami, a najlepsze drużyny na świecie szykują się do walki w Berlinie w Niemczech!
Drużyny z różnych regionów staną do starcia w bitwie regionów, rywalizując w etapie grupowym, zanim przejdą do serii rozstrzygającej, aby zawalczyć o swoją część wygranej z puli 100 000 dolarów.
A do tego zwycięska drużyna otrzyma dodatkowe miejsce w finałach światowych dla swojego regionu, natomiast srebrni medaliści zdobędą dodatkowe miejsce w kwalifikacjach ostatniej szansy.
Etap grupowy
W etapie grupowym wezmą udział 4 grupy, każda składająca się z 3 drużyn rywalizujących ze sobą w systemie każdy z każdym. Drużyny zostały rozstawione na podstawie wyników regionalnych, dzięki czemu reprezentanci z różnych regionów zagrają o nagrody oraz chwałę. Wszystkie mecze etapu grupowego zostaną rozegrane w formacie najlepszy z 5.
2 czołowe drużyny z każdej grupy przejdą do serii rozstrzygającej:
Grupa A
Ameryka Południowa | Rozstawienie 1
Europa, Bliski Wschód i Afryka | Rozstawienie 2
Chiny #1
Grupa B
Ameryka Północna | Rozstawienie 1
Azja Wschodnia | Rozstawienie 2
Mistrzowie RTBC Ameryki Południowej – Zachód*
Grupa C
Azja Wschodnia | Rozstawienie 1
Ameryka Południowa | Rozstawienie 2
Mistrzowie RTBC Azji Południowo-Wschodniej i Azji Południowej*
Grupa D
Europa, Bliski Wschód i Afryka | Rozstawienie 1
Ameryka Północna | Rozstawienie 2
Chiny #2
*Un Sueño Incompleto oraz Revenant XSpark zakwalifikowali się dzięki miejscom Ameryki Południowej – Zachód oraz Azji Południowo-Wschodniej i Azji Południowej po zwycięstwach w kwalifikacjach Road to Brawl Cup (RTBC).
Seria rozstrzygająca
Po zakończeniu etapu grupowego 8 najlepszych drużyn przejdzie do serii rozstrzygającej, rywalizując w systemie pucharowym, w którym wszystkie mecze zostaną rozegrane w formacie najlepszy z 5.
System pucharowy zostanie rozstawiony na podstawie wyników w etapie grupowym:
Ćwierćfinał 1:
Grupa A – Rozstawienie 1 🆚 Grupa B – Rozstawienie 2
Ćwierćfinał 2:
Grupa D – Rozstawienie 1 🆚 Grupa C – Rozstawienie 2
Ćwierćfinał 3:
Grupa B – Rozstawienie 1 🆚 Grupa A – Rozstawienie 2
Ćwierćfinał 4:
Grupa C – Rozstawienie 1 🆚 Grupa D – Rozstawienie 2
Drużyny walczyć będą ze sobą do czasu, aż pozostanę jedynie dwie, które zmierzą się ostatecznie w wielkim finale!
Harmonogram
Brawl Cup odbędzie się w dniach 15–17 maja w Uber Eats Music Hall Arena w Berlinie w Niemczech. Wejście na teren wydarzenia zostanie otwarte o 12:00 czasu lokalnego (12:00 CEST) każdego dnia. Wydarzenie rozpocznie się o 12:45 (harmonogram może ulec zmianie).
Dzień 1 – 15 maja
Podczas pierwszego dnia wydarzenia odbędą się mecze grup A i B, w których drużyny zawalczą o swoje miejsce w serii rozstrzygającej.
Dzień 2 – 16 maja
Dzień drugi zakończy etap grupowy, a grupy C i D staną do walki o pozostałe miejsca w serii rozstrzygającej.
Dzień 3 – 17 maja
Trzeciego dnia Brawl Cup będzie miała miejsce seria rozstrzygająca, w której drużyny zawalczą o swoją część wygranej z puli 100 000 dolarów. Zwycięska drużyna zabierze do domu 35 000 dolarów oraz zgarnie dodatkowe miejsce w finałach światowych dla swojego regionu, natomiast srebrni medaliści zdobędą dodatkowe miejsce w kwalifikacjach ostatniej szansy oraz część nagrody pieniężnej.
Bilety na Brawl Cup
Biletydostępne są do kupienia, natomiast wejściówki VIP zostały już wyprzedane! Zaklepcie swoje miejsca i obejrzyjcie bitwę regionówna żywowBerlinie. Jeśli planujecie wziąć udział na żywo, koniecznie zapoznajcie się z tym artykułem na temat biletów na Brawl Cup, w którym znajdziecie wszystko, co musicie przed nim wiedzieć.
Bądźcie z nami na bieżąco, obserwując Brawl Esports na naszych kanałach społecznościowych.