Zanim rozpoczniemy: nasze plany dotyczące Brawl Esports 2027 są wciąż w fazie rozwojowej, więc poniższe szczegóły mogą ulec zmianie. Śledź profile społecznościowe Brawl Esports, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami.

Brawl Stars Esports wkracza na wyższy poziom w 2027 roku. Więcej rozgrywek, więcej emocjonujących chwil na żywo oraz znacznie bardziej przejrzysta droga od pierwszych kroków do rywalizacji z najlepszymi na świecie.

Mistrzostwa Brawl Stars będą składały się z dwóch powiązanych ze sobą etapów rozgrywek. Rok podzielony jest na dwie części: w Stadium 1 gracze przygotowują się do Brawl Cup, a w Stadium 2 zmierzają aż do światowego finału Brawl Stars. A dzięki systemowi awansów i spadków nawet pozycja w czołówce nie jest bezpieczna.