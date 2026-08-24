Mistrzostwa Brawl Stars 2027: Pierwszy rzut oka
Zanim rozpoczniemy: nasze plany dotyczące Brawl Esports 2027 są wciąż w fazie rozwojowej, więc poniższe szczegóły mogą ulec zmianie. Śledź profile społecznościowe Brawl Esports, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami.
Brawl Stars Esports wkracza na wyższy poziom w 2027 roku. Więcej rozgrywek, więcej emocjonujących chwil na żywo oraz znacznie bardziej przejrzysta droga od pierwszych kroków do rywalizacji z najlepszymi na świecie.
Mistrzostwa Brawl Stars będą składały się z dwóch powiązanych ze sobą etapów rozgrywek. Rok podzielony jest na dwie części: w Stadium 1 gracze przygotowują się do Brawl Cup, a w Stadium 2 zmierzają aż do światowego finału Brawl Stars. A dzięki systemowi awansów i spadków nawet pozycja w czołówce nie jest bezpieczna.
Najwyższy poziom
To właśnie tutaj grają najlepsi z najlepszych. W regionach Azji i Pacyfiku (APAC), Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), Ameryki Południowej oraz Ameryki Północnej rywalizować będzie po osiem drużyn, a o tym, kto zakwalifikuje się do największych wydarzeń roku, zadecydują mecze ligowe, serie rozstrzygające oraz tabele wyników regionu.
Chiny kontynentalne pozostają jednym z głównych regionów Mistrzostw Brawl Stars i wkrótce pojawią się dalsze informacje na temat ich formatu w 2027 roku.
Wstępne rozstawienie najlepszych drużyn zostanie ustalone na podstawie wyników osiągniętych w 2026 roku oraz turnieju kwalifikacyjnego. A to czy się utrzymacie, zależy już tylko od Was! Jeśli zajmiecie miejsce w dolnej części tabeli, będziecie musieli bronić swojej pozycji przed najlepszymi drużynami z rozgrywek Challengers.
Challengers: wywalczcie sobie szanse
To właśnie tutaj mogą zaistnieć przyszli czempioni Brawl. Rozgrywki odbywają się w 12 regionach, co daje przyszłym zawodowcom szansę na rywalizację bliżej domu, zdobycie grona fanów i przekształcenie lokalnego sukcesu w szansę na awans na szczyt.
Rozgrywki Challengers staną się pełnoprawną konkurencją w ramach MŚBS. Poza początkowym rozstawieniem w 2027 roku rozgrywki Challengers będą jedyną drogą do udziału w rozgrywkach na najwyższym poziomie. Drużyny walczą w otwartych kwalifikacjach, rozgrywkach ligowych i seriach rozstrzygających, aby dostać się do finałów Challengers.
I tu zaczyna się poważna walka. Najsilniejsze drużyny z rozgrywek Challengers zmierzą się z najlepszymi drużynami walczącymi o utrzymanie pozycji, a stawką jest awans lub spadek. Wygrajcie w kluczowych momentach, a być może zagracie z najlepszymi w następnym Stadium.
Chcemy, aby większość finałów Challengers odbywała się w formie wydarzeń stacjonarnych, dając wschodzącym drużynom szansę na rozgrywanie meczów przed własną publicznością, a kibicom możliwość przeżycia emocji Brawl Esports na żywo.
Stadium 1: Road to Brawl Cup
Na najwyższym poziomie Stadium 1 rozpoczyna się 12 tygodniami rozgrywek na najwyższym poziomie, zapewniając kibicom stały strumień regionalnych pojedynków, a drużynom mnóstwo okazji do udowodnienia, kto naprawdę zasługuje na miejsce w czołówce.
Wszystko zaczyna się od pierwszej fazy grupowej, w której wszystkie osiem drużyn zmierzy się ze sobą w systemie każdy z każdym. Od tego momentu rywalizacja nabiera tempa wraz z serią rozstrzygającą w połowie sezonu, po czym drużyny powracają do drugiej fazy grupowej i walczą o awans do regionalnej serii rozstrzygającej.
Dobre wyniki w końcówce sezonu mogą zapewnić drużynom awans do Brawl Cup, podczas gdy zespoły z niższych miejsc w tabeli będą musiały walczyć o utrzymanie pozycji wśród najlepszych.
A potem nadchodzi moment decydujący. W ramach Brawl Cup najsilniejsze drużyny spotykają się na trzydniowym międzynarodowym wydarzeniu LAN – naszym pierwszym filarze roku rozgrywek, a zwycięzca zdobywa dodatkowe miejsce w światowych finałach dla swojego regionu.
Stadium 2: Road to World Finals
A potem wszystko zaczyna się od nowa.
W ramach Stadium 2 drużyny rozegrają kolejne 12 tygodni meczów na najwyższym poziomie, składających się z tej samej kombinacji faz grupowych, serii rozstrzygających w połowie sezonu oraz regionalnych serii rozstrzygających, co da im kolejną szansę na poprawę pozycji w tabeli.
Teraz wszyscy znają już zasady, ale presja jest jeszcze większa. Każdy mecz może zadecydować o awansie do światowego finału, utrzymaniu pozycji w czołówce lub spadku w tabeli.
Tym razem ostatecznym celem jest finał światowy Brawl Stars. Najlepsze drużyny z całego świata walczą o miejsce na największej scenie roku, a dodatkowe miejsce zdobyte podczas Brawl Cup również ma tu znaczenie.
Tymczasem najsilniejsze drużyny z rozgrywek Challengers wciąż naciskają z niższych pozycji, a finały Challengers Stadium 2 rozstrzygają, kto awansuje i rozpocznie sezon 2028 na najwyższym poziomie. Do samego końca trwa walka o przetrwanie!
Większa rywalizacja. Czytelniejsze ścieżki.
Pomysł na rok 2027 jest całkiem prosty: sprawić, by Brawl Esports stało się bardziej dostępne, łatwiejsze do śledzenia i naprawdę wymagające dla najlepszych graczy!
Rozgrywki Challengers zapewniają lokalnym talentom realną ścieżkę do sukcesu. System awansów i spadków sprawia, że nowe drużyny mogą się przebić, a Brawl Cup i światowy finał dają graczom cel, do którego mogą dążyć przez cały rok.
Uznane kluby mają więcej do zyskania. Z kolei organizacje, które rozważają wejście do Brawl, mają teraz znacznie łatwiejszy dostęp. A fani mogą liczyć na więcej rywalizacji, więcej nowych drużyn i więcej historii, które warto śledzić – od lokalnych rozgrywek aż po arenę światową.
Kluby: filar Brawl Esports
Kluby odgrywają ogromną rolę w funkcjonowaniu Brawl Esports, a program partnerski dla klubów w 2027 roku będzie się rozwijał i ulepszał.
Wkrótce opublikujemy więcej informacji na temat działania programu wraz z aktualizacją strony event.brawlstars.com oraz zmienioną procedurą składania wniosków. Jeśli Wasz klub chce zaistnieć w Brawl, śledźcie naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Większe wsparcie dla turniejów organizowanych przez podmioty zewnętrzne
Wiele z najlepszych rozgrywek Brawl to wydarzenia organizowane przez partnerów i członków społeczności, dlatego chcemy wspomóc ich działania.
Pracujemy nad rozbudowanym systemem wsparcia dla organizatorów turniejów – w najbliższych miesiącach podzielimy się kolejnymi informacjami! Wciąż macie pytania? Pytajcie!
To dopiero pierwsze spojrzenie na to, co przygotowujemy na rok 2027, a przed nami jeszcze wiele nowości.
Jeśli macie pytania, prześlijcie je do nas. Zespół Brawl Esports wkrótce pojawi się na X, Reddicie i Instagramie, gdzie odpowie na jak najwięcej pytań od społeczności i przybliży Wam nadchodzące wydarzenia. Czekamy na Wasze pytania!
- Zespół Brawl Esports