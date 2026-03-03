NOWY ETAP DLA NAGRÓD MŚBS
Mamy przyjemność ogłosić, że do Mistrzostw Świata Brawl Stars nadciągają nowe nagrody! Wprowadzamy zmiany na kilku etapachMŚBS, z myślą o sprawieniu, by nagrody przyznawane w czasie rozgrywek miały większe znaczenie.
Wyzwanie mistrzowskie
Od 27–29 marca co trzecie zwycięstwo w wyzwaniu mistrzowskim gracze otrzymają drop chaosu. Dotychczasowy format pozostanie taki sam, ale osiąganie nowych kamieni milowych przyniesie jeszcze więcej frajdy. Jak daleko uda Wam się zajść?
Comiesięczne kwalifikacje
Od 7–8 marca, gracze będą otrzymywać nagrody za udział w comiesięcznych kwalifikacjach:
Dzień 1: gracze otrzymają drop chaosu za każdą ukończoną rundę.
Dzień 2: gracze otrzymają legendarny drop Starr za ukończenie pierwszej rundy orazdrop chaosu za każdą kolejną ukończoną rundę.
16 najlepszych drużyn z tablicy wyników MŚBS kwalifikujących się bezpośrednio do drugiego dnia automatycznie otrzyma nagrody za dzień pierwszy.
Comiesięczne finały
Jeśli rywalizujecie na tym etapie, to po pierwsze należą Wam się gratulacje – naprawdę wymiatacie! Podczas gdy gracze biorący udział w comiesięcznych finałach walczą o swoją część puli nagród o wartości 2 milionów dolarów oraz szansę na zakwalifikowanie się do wydarzeń na żywo, takich jak Brawl Cup, kwalifikacje ostatniej szansy oraz finały światowe, chcemy mieć pewność, że udział w rywalizacji na tym etapie również zostaje nagrodzony w grze, dlatego uczestnicy comiesięcznych finałów również otrzymają drop chaosu za każdą ukończoną rundę.
Cieszymy się, że możemy zaoferować te nagrody w sezonie MŚBS26. Przez najbliższy rok nagrody mogą być w rotacji zależnej od innych czynników, takich jak wydarzenia w grze, ale ich wartość pozostanie taka sama.
Wydarzenia offline
Gracze zakwalifikowani do oraz biorący udział w wydarzeniach na żywo nadal otrzymywać będą ekskluzywne nagrody dla uczestników każdego wydarzenia, a mistrzowie świata otrzymają specjalną odznakę za ich osiągnięcie!
Ale chwila, to nie koniec!
Sezon MŚBS26 trwa, a my szukamy nowych i lepszych sposobów na to, by podkreślić zdobyte w nim osiągnięcia.
Na początek, drużyna, która zdobędzie tytuł mistrzów świata w tegorocznym sezonie MŚBS, otrzyma ekskluzywny tytuł gracza, przyznawany graczom oraz personelowi wchodzącym w skład zwycięskiej drużyny.
Planujemy też dodanie nagrody na koniec sezonu dla graczy, którzy aktywnie rywalizowali w czasie tegorocznych MŚBS. Obecny zamysł jest taki, by pozwolić graczom głosować i wybrać pomiędzy dwoma rodzajami nagrody (ikoną profilu lub odznaką gracza), by pozwolić Wam zadecydować, co chcecie dostać.
Nadal dopracowujemy część z tych pomysłów, ale chcieliśmy podzielić się nimi z Wami już teraz. Jesteśmy dopiero w fazie początkowej i jesteśmy otwarci na Wasze opinie w procesie tworzenia przyszłości nagród za grę kompetytywną.
Bądźcie z nami na bieżąco, obserwując Brawl Esports na naszych kanałach społecznościowych.