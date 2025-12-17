AKTUALIZACJA 65: BUFFIES!
CZYM SĄ BUFFIES?
Buffies to kolekcjonerskie breloczki sprzedawane w sklepach z pamiątkami w całym Parku Starr. Po jakimś czasie ich dostawy przestały się pojawiać, aż w końcu nie można było ich już nigdzie dostać.
W czasie remanentu R-T odkrył podziemny hangar z GÓRAMI buffies, po czym znów zaczęły się one pojawiać w Parku Starr.
Buffies zwiększają moce i zdolności Zadymiarzy!
Zgodnie ze swoją nazwą, buffują one gadżety, gwiezdne moce ORAZ hiperdoładowania wyposażonych w nie Zadymiarzy.
KTÓRZY ZADYMIARZE BĘDĄ MIEĆ BUFFIES?
W tej aktualizacji: Colt, Shelly, Spike, Mortis, Frank oraz Emz!
Dla każdego z Zadymiarzy dostępne są 3 buffies: gadżetowy buffie, gwiezdny buffie i hiperbuffie!
Po odblokowaniu buffie zostanie aktywowany na stałe i wzmocni obie gwiezdne moce oraz oba gadżety.
Możecie wyposażyć wszystkie trzy buffies jednocześnie.
CO ZMIENIAJĄ?
Przyjrzyjmy się dokładnie, co każdy buffie robi dla swojego Zadymiarza.
COLT
Gadżet: Szybki ładowacz
Każde trafienie kradnie sztukę amunicji.
Gadżet: Srebrna kula
Wystrzeliwuje większy pocisk o zwiększonych obrażeniach.
Gwiezdna moc: Niezłe buty
Otrzymuje przyspieszenie po zadaniu obrażeń.
Gwiezdna moc: Specjalne magnum
Zadaje zwiększone obrażenia dalekim celom.
Hiperdoładowanie: Podwójna broń
Strzela szybciej podczas hiperdoładowania.
SHELLY
Gadżet: Alleluja i do przodu
Nie otrzymuje obrażeń podczas sprintu.
Gadżet: Szok bitewny
Ataki spowalniają wrogów. Każde trafienie wydłuża czas trwania efektu.
Dzięki opatentowanym przez Draco pociskom smoczego oddechu na obszarze superataku Shelly pojawiają się płomienie.
Gwiezdna moc: Plaster
Otrzymuje krótkotrwałe przyspieszenie.
Hiperdoładowanie: Dubeltówka
Prędkość pocisków podstawowego ataku jest znacznie większa podczas hiperdoładowania.
SPIKE
Gadżet: Pękająca poduszka na szpilki
Cele trafione dwoma igłami zostają uziemione.
Gadżet: Lecznicza roślina
Gdy kaktus zostanie zniszczony, zadaje on obrażenia obszarowe i odpycha wrogów.
Gwiezdna moc: Nawożenie
Prędkość pocisków superataku jest większa.
Gwiezdna moc: Podkręcona piłka
Skręcające kolce mają zwiększony zasięg.
Hiperdoładowanie: Okres rozkwitu
Kolczaste granaty z podstawowego ataku wybuchają dwukrotnie.
MORTIS
Gadżet Spinner combo
Zadaje zwiększone obrażenia celom o niskich punktach życia.
Gadżet: Nocna Kreatura (poprzednio Łopata przetrwania)
Zadaje obrażenia przy przemieszczaniu się przez wrogów i leczy za taką samą wartość.
Gwiezdna moc: Straszny żniwiarz
Otrzymuje dodatkowe maksymalne PŻ do eliminacji (efekt kumuluje się).
Gwiezdna moc: Zwinięty wąż
Otrzymuje zmniejszone obrażenia podczas długiego sprintu.
Hiperdoładowanie: Krwawy bumerang
Po użyciu podstawowego ataku drugi, widmowy atak trafia w to samo miejsce po krótkim opóźnieniu.
FRANK
Gadżet: Aktywna redukcja szumów
Fala dźwięku niszczy wrogie pociski.
Gadżet: Nieodparty urok
Wrogowie są chwilowo spowolnieni przy trafieniu.
Gwiezdna moc: Kradzież mocy
Eliminacja Zadymiarza chwilowo zwiększa obrażenia i leczy przez krótki czas.
Gwiezdna moc: Gąbka
Otrzymuje mniej obrażeń, gdy ma więcej niż 50% PŻ.
Hiperdoładowanie: Sejsmiczne uderzenie
Prędkość podstawowego ataku zwiększa się do maksimum, gdy Frank jest hiperdoładowany.
EMZ
Gadżet: Friendzonowanie
Przeciwnicy zostają odepchnięci na większą odległość i ogłuszeni, jeśli wpadną na ścianę.
Gadżet: Kwasowy sprej
Spowalnia wrogów przy trafieniu.
Gwiezdna moc: Zła karma
Przeciwnicy trafieni podstawowym atakiem Emz chwilowo zadają mniej obrażeń.
Gwiezdna moc: Rozgłos
Po aktywacji superataku, Emz nie otrzymuje obrażeń przez 1 s.
Hiperdoładowanie: Mgła hajpu
Sprej zatruwa wrogów.
GDZIE JE ZDOBYĆ?
Z uzupełnionego niedawno automatu z chwytakiem w Parku Starr!
Buffies odblokowują się po zdobyciu 1000 pucharów, a pierwszy z nich jest DARMOWY!
Buffies kosztują 1000 monet i 2000 punktów mocy w automacie.
Jedno wyciągnięcie z automatu gwarantuje jednego buffie. W tej aktualizacji będzie łącznie 18 buffies, plus buffies błyskotek – rzadkie, całkowicie kosmetyczne przebrania dla buffies, które odblokowują się po zebraniu wszystkich 18 buffies.
Buffies będą też dostępne do bezpośredniego zakupu za klejnoty.
Gadżetowy buffie: 149 klejnotów
Gwiezdny buffie: 179 klejnotów
Hiperbuffie: 199 klejnotów
INNE ZMIANY OPRÓCZ BUFFIES
Odświeżeni Zadymiarze:
Prawdopodobnie nie umknęło Twojej uwadze, że Zadymiarze, którzy zdobywają buffies, to ci sami, którzy dostaną od nas także odświeżone umiejętności. Ma to na celu poprawienie balansu i odświeżenie stylu gry tymi Zadymiarzami, poza dodaniem im samych buffies.
COLT
Gadżet: Szybki ładowacz
Ten gadżet przeładowywał poprzednio dwie sztuki amunicji, ale teraz będzie strzelał dwoma pociskami, które spowalniają cele przy trafieniu.
SPIKE:
Gadżet: Pękająca poduszka na szpilki
Poprzednio wystrzeliwała ona trzy fale igieł. Teraz wystrzeliwuje dwie, ale można nią celować.
Gadżet: Lecznicza roślina
Może teraz rzucać swoim leczącym kaktusem! Im dalej nim rzucisz, tym dłużej się aktywuje, ale pozwala Spike'owi lepiej wspomagać sojuszników w walce drużynowej.
Gwiezdna moc: Nawożenie
Może teraz rzucać swoim leczącym kaktusem! Im dalej nim rzucisz, tym dłużej się aktywuje, ale pozwala Spike'owi lepiej wspomagać sojuszników w walce drużynowej.
MORTIS:
Gadżet: Spinner combo
Mortis może teraz celować swoją łopatą i rzucić nią w dowolnym kierunku lub wokół siebie.
Gadżet: Łopata przetrwania – zmiana nazwy – Nocna kreatura
Ten gadżet zwiększał poprzednio szybkość przeładowania, ale teraz można nim celować i pozwala on Mortisowi zmienić się w NOCNĄ KREATURĘ oraz przenieść się na wskazany obszar.
FRANK:
Gadżet: Aktywna redukcja szumów
Zamiast stać się jedynie niepodatnym na efekty kontroli nad tłumem, użycie gadżetu pozwala teraz Frankowi wycelować i wystrzelić falę dźwięku.
Gadżet: Nieodparty urok
Ten gadżet zadawał poprzednio dodatkowe obrażenia i przyciągał wrogów, ale teraz można nim celować, co pozwala przyciągać celniej i z większej odległości.
EMZ:
Gadżet: Kwasowy sprej
Może teraz celować sprejem, który przenika przez ściany.
Gadżet: Friendzonowanie
Może teraz celować sprejem, który odpycha wrogów.
Gadżety z celownikiem
Gadżetów można będzie teraz używać jak superataku oraz nimi celować.
Zadymiarze, którzy otrzymają buffies, otrzymają też tę funkcję. By aktywować gadżet, nadal można po prostu nacisnąć jego ikonę, jednak teraz wieloma gadżetami można też celować.
Usuwamy epickie i mityczne wyposażenie
Kiedy dany Zadymiarz otrzyma swoje buffies, całe jego epickie i mityczne wyposażenie zostanie usunięte.
Zadymiarze ci, w razie potrzeby, otrzymają też zmiany w balansie.
Gracze otrzymają zwrot kosztów zakupionego wyposażenia.
Zmiany naziemnego wskaźnika
Czym do diaska jest naziemny wskaźnik?
To okrąg znajdujący się pod Zadymiarzami, który pokazuje ich wyposażenie. Teraz będzie on wyświetlać:
Gdy gadżet jest gotowy do użycia oraz w czasie celowania/użycia.
Uproszczony wskaźnik gwiezdnej mocy na środku.
Inny efekt wizualny dla obu tych funkcji, gdy używane są buffies.
Hiperdoładowanie, bez zmian.
Usunięto: wyposażenie.
NOWY KARNET ZADYMIARSKI
SKARBIEC KARNETU ZADYMIARSKIEGO
Karnet Zadymiarski otrzymuje ulepszenie! Dodajemy nowe specjalne skarbce Karnetu Zadymiarskiego, w których znaleźć można lepsze nagrody, a także dziesięć nowych klas nagród. Skarbce Karnetu Zadymiarskiego można otworzyć za pomocą kluczy do skarbca, które można gromadzić i wykorzystywać wedle życzenia, co pozwala zyskać nagrodę, którą naprawdę chcesz.
WZROST CENY
Cena Karnetu Zadymiarskiego oraz Karnetu Zadymiarskiego Plus wzrośnie.
Nowa Cena Karnetu Zadymiarskiego: 8,99 USD
Nowa Cena Karnetu Zadymiarskiego Plus: 12,99 USD
Ceny podano w dolarach amerykańskich. Mogą one się różnić w Twoim regionie.
Gracze mogą kupić z wyprzedzeniem do ośmiu Karnetów Zadymiarskich, a do 1 stycznia można kupić je po obecnej, niższej cenie, by zaoszczędzić.
CUDEŃKA
A teraz...
Więcej nagród i więcej opcji! Zarówno ścieżka darmowa, jak i płatna w Karnetach Zadymiarskich otrzymają wzmocnione i ulepszone nagrody.
Zwykły Karnet Zadymiarski zawiera teraz wszystkie przebrania, ich wersje chromatyczne oraz tytuły.
Karnet Zadymiarski zawiera teraz nowe DROPY CHAOSU (więcej informacji w następnej sekcji). Dropy chaosu są potężniejsze niż zwykłe dropy Starr i można znaleźć w nich lepsze nagrody.
A co najważniejsze, dodaliśmy...
SKARBCE I KLUCZE DO SKARBCA
W Karnecie Zadymiarskim pojawiły się skarbce, a wraz z nimi klucze, które je otwierają.
KLUCZE ZASOBÓW
Otwierają skarbce z zasobami.
Można dzięki nim zdobyć 2000 monet, 2000 punktów mocy albo 5000 błyskotek.
Dostępne na DARMOWEJ ścieżce Karnetu Zadymiarskiego.
KLUCZE PRZEBRAŃ
Otwierają skarbce z przebraniami.
Można dzięki nim zdobyć przebrania obecnego sezonu po niższej cenie albo przebrania z poprzednich Karnetów Zadymiarskich.
Skarbce z przebraniami zawierają zestawy przebrań. Każdy zestaw przebrań zawiera jedno przebranie i dwa warianty chromatyczne.
|Klucze do skarbca
|Zestawy przebrań
|1
|Obecny zestaw przebrań Karnetu Zadymiarskiego
|2
|Dawny zestaw przebrań Karnetu Zadymiarskiego
Dostępne na płatnej ścieżce Karnetu Zadymiarskiego.
KLUCZE ZADYMIARZY
Odblokuj skarbiec Zadymiarza.
Zdobądź DOWOLNEGO Zadymiarza.
Liczba kluczy potrzebnych do odblokowania Zadymiarza zależy od jego poziomu rzadkości.
|Klucze do skarbca
|Poziom rzadkości Zadymiarza
|1
|Epicki
|2
|Mityczny
|4
|Legendarny
|6
|Ultralegendarny
Dostępne na płatnej ścieżce Karnetu Zadymiarskiego.
KLUCZE BUFFIE
Otwórz skarbiec Buffie.
Odblokuj dowolnego Buffie.
Dostępne na płatnej ścieżce Karnetu Zadymiarskiego.
NOWE NAGRODY KOŃCOWE
Nagrody końcowe to dodatkowe nagrody, które otrzymać można po ukończeniu Karnetu Zadymiarskiego. Obecnie są to dropy Starr.
Od teraz jednak zamiast gwarantowanego dropu Starr gracz będzie miał szansę znaleźć:
Demoniczne dropy
Anielskie dropy
Rolki sushi
Mechaskrzynki
Boomboxy
Dropy chaosu
Monety
Punkty mocy
Kredyty
Nagrody końcowe przyznawane są co 2800 PD.
Można je ulepszać za pomocą klejnotów, by otrzymać lepszą nagrodę, którą może być nawet KLUCZ DO SKARBCA.
DROPY CHAOSU
Dropy chaosu to nowy, potężniejszy wariant dropów Starr. Najniższa rzadkość dropu chaosu to bardzo rzadki, a najwyższa to ultrarzadki – nowa najwyższa rzadkość dropów Starr.
WIĘCEJ NAGRÓD
Dropy Chaosu mogą się dzielić! Daje to szansę na zdobycie dwóch, czterech lub nawet ośmiu dropów chaosu. Gdy dropy chaosu się dzielą, każdy nowy drop jest tej samej rzadkości, więc można zdobyć nawet osiem ultrarzadkich dropów chaosu z pojedynczego dropu.
Ultrarzadkie dropy chaosu zawsze zawierają przynajmniej jedną z tych rzeczy:
Hiperdoładowania
Mitycznych, legendarnych lub ultralegendarnych Zadymiarzy
Przebrania (epickie, mityczne, legendarne lub hiperdoładowania)
Buffies!
GDZIE JE ZDOBYĆ?
Dropy chaosu można zdobyć w nagrodach za codzienne zwycięstwa oraz w Karnecie Zadymiarskim, a w przyszłości również w innych miejscach.
NOWI ZADYMIARZE
Pierce – Legendarny Snajper
Kojarzycie ratowników na basenach? Pierce to jeden z nich. Z tą różnicą, że strzela do ludzi, zamiast ich ratować. No dobra, żaden z niego ratownik.
Kiedy Buzz uzna, że basen jest dostatecznie zasikany, woła Pierce'a, żeby „posprzątał”.
Cecha: Pierce przeładowuje tylko przy podniesieniu naboju i gdy skończy mu się amunicja. Ostatni nabój w magazynku zadaje dodatkowe obrażenia.
Atak: PISTOLET NA WODĘ
Pierce wykonuje potężny strzał o dalekim zasięgu. Gdy pocisk trafi przeciwnika, Pierce upuszcza obok siebie nabój. Podniesienie naboju automatycznie wystrzeliwuje przeszywający pocisk w najbliższy widoczny cel. Pierce przeładowuje tylko przy podniesieniu naboju i gdy skończy mu się amunicja. Ostatni nabój w magazynku zadaje dodatkowe obrażenia.
Superatak: JAK RYBA W WODZIE
Pierce oznacza obszar, a następnie strzela w Zadymiarzy trafionych przez przeszywający pocisk. Każdy trafiony strzał upuszcza nabój obok Pierce'a.
Gadżet: MAGAZYNKI BEZ DNA
Przeładowuje amunicję i upuszcza nabój obok Pierce'a.
Gadżet: CICHA WODA
Pierce wchłania wszystkie naboje i otrzymuje tarczę za każdy z nich, odpychając przy tym pobliskich wrogów.
Gwiezdna moc: MOKRA ROBOTA
Ostatni pocisk Pierce'a spowalnia wrogów.
Gwiezdna moc: PIC NA WODĘ
Za każdym razem, gdy Pierce podnosi nabój, otrzymuje przyspieszenia na krótki czas.
Hiperdoładowanie: (Wkrótce)
Tytuł: Postrach basenu
Glowbert – MITYCZNE WSPARCIE
Morski biolog z akwarium Parku Starr. Glowbert ma obsesję na punkcie morskich istot i chce podzielić się nią z jak największą liczbą odwiedzających. Jest nieco ekscentryczny, ale to miły gość! Chyba.
Cecha: Leczenie
Atak: PROMIEŃ ŚWIATŁA
Glowbert wystrzeliwuje promień światła. Jeśli trafi, tworzy więź, która rani wrogów i leczy sojuszników. Glowbert może być związany z jednym wrogiem i jednym sojusznikiem jednocześnie. Jeśli związany cel znajdzie się zbyt daleko od Glowberta lub schowa się za przeszkodą, więź zostaje zerwana.
Superatak: OHYDA Z GŁĘBIN
Glowbert ujawnia swoją twarz, budząc we wrogach przerażenie i sprawiając, że uciekają w panice. Wystrzeliwuje też spowalniające pociski, które zadają obrażenia.
Gadżet: OŚLIZGŁY ZBAWCA
Glowbert rzuca się w wyznaczonym kierunku, lecząc siebie oraz sojuszników, gdy się zatrzyma.
Gadżet: WIĘCEJ ŚWIATŁA!
Glowbert superdoładowuje swoje wiążące promienie światła, podwajając moc obrażeń/leczenia przez krótki czas.
Gadżet: ABIOTYCZNY EKOSYSTEM
Jeśli Glowbert przywiąże się do wroga oraz sojusznika jednocześnie, zmniejszy to obrażenia zadawane przez wroga oraz zwiększy obrażenia zadawane przez sojusznika.
GWIEZDNA MOC: PASOŻYTNICTWO
Przywiązanie do wroga leczy Glowberta o procent zadanych obrażeń.
Hiperdoładowanie: (Wkrótce)
Tytuł: Na morza dnie
HIPERDOŁADOWANIA
GIGI: PAS DE DEUX
Superatak Gigi zadaje obrażenia, gdy pojawia się na wyznaczonym obszarze oraz przy powrocie na pierwotną pozycję.
PRZEBRANIA!
SEZON: STEAMPUNK
ZESTAW PRZEBRAŃ KARNETU ZADYMIARSKIEGO
STEAMPUNKOWY STU | Epicki | Karnet Zadymiarski
STU MAESTRO ZBRODNI | Epicki | Chromatyczne 1
DIAMENTOWY STU | Epicki | Chromatyczne 2
ZESTAW PRZEBRAŃ KARNETU ZADYMIARSKIEGO
STEAMPUNKOWY GALE | Epicki | Karnet Zadymiarski
GALE ELEGANCIK | Epicki | Chromatyczne 1
SZYKOWNY GALE | Epicki | Chromatyczne 2
PRZEBRANIA SKLEPU
MECHANICZNA KAZE | Legendarna | 299 klejnotów
SZEFUNIO BROCK | Mityczny | 199 klejnotów
SAM W KASZKIECIE | Epicki | 149 klejnotów
SEZON: ZADYMIARSKIE WALENTYNKI
ZESTAW PRZEBRAŃ KARNETU ZADYMIARSKIEGO
RICO ZŁAMANE SERCE | Epicki | Karnet Zadymiarski
RICO PO ROZSTANIU | Epicki | Chromatyczne 1
RICO MŚCICIEL | Epicki | Chromatyczne 2
ZESTAW PRZEBRAŃ KARNETU ZADYMIARSKIEGO
BRAWLENTYNKOWY ANGELO | Epicki | Karnet Zadymiarski
ANGELO ADONIS | Epicki | Chromatyczne 1
ODPICOWANY ANGELO | Epicki | Chromatyczne 2
PRZEBRANIA SKLEPU
BRAWLENTYNKOWY MIŚ SHADE | Legendarny | 299 klejnotów
SQUEAK ELIKSIR MIŁOŚCI | Mityczny | 199 klejnotów
BUNTOWNICZA ALLI | Epicka | 149 klejnotów
NOWE PRZEBRANIA ZADYMIARZY
PIERCE: ŁOWCA WAMPIRÓW | Mityczny | 199 klejnotów
MROCZNY PIERCE | Mityczny | 199 klejnotów
PIERCE RYZYKANT | Mityczny | 199 klejnotów
RÓŻNE PRZEBRANIA
ŚWIĘTA Z BRAWL STARS
NANI W ŚNIEŻNEJ KULI | Epicka | 149 klejnotów
CHIŃSKI NOWY ROK
WILLOW KSIĘŻYCOWY LOTOS | Epicka | 149 klejnotów
E-SPORTY!
MISTRZYNI ŚWIATA MAKS | Epicka | 149 klejnotów
PRZEBRANIA ZŁOTE I SREBRNE
ZŁOTA GIGI
SREBRNA GIGI
ZMIANY W BALANSIE
WZMOCNIENIA
Larry i Lawrie
Szybkość hiperdoładowania: 30 → 35 (+17%)
Trebor poprosił Adriana o wzmocnienie.
Colt
Szybkość przeładowania: +8% (rekompensata za mityczne wyposażenie)
Spike
Superatak: +15% spowolnienia (rekompensata za mityczne wyposażenie)
Pearl
Skrócono czas do maksymalnego nagrzania: 11 s → 9 s (22%)
Niech gotuje.
Gigi
Obrażenia: +20%
Przyspieszenie z podstawowego ataku: 10% → 20% (+100%!)
Kręć się ku zwycięstwu – teraz z faktyczną szansą na wygraną!
OSŁABIENIA
Meeple
Zmniejszono szybkość hiperdoładowania: 50 → 40
Zobaczymy, jak teraz będzie naginać zasady.
Pam
Szybkość hiperdoładowania: 40 > 30
PRZECIEŻ DOPIERO CO JĄ WZMO- słuchajcie, nadal będzie dość mocna, nawet po tym osłabieniu, ale jej hiperdoładowanie trwa zbyt długo jak na to, jak bardzo potrafi nabruździć innym graczom we właściwych sytuacjach, dlatego użycie go powinno być nieco opóźnione
Juju
Szybkość hiperdoładowania: 50 > 40
Podobnie jak w przypadku Pam, długie działanie hiperdoładowanego Gris-Grisa wiele daje, a dzięki swojej wszechstronności wciąż będzie jednym z najczęściej wybieranych miotaczy.
Otis
Tempo ładowania superataku: 100 > 90
*bulgotanie spod wody*
Mina
PŻ: -3%
Wydłużono czas odnowienia gadżetów: +10% (2 s)
To większe osłabienie niż mogłoby się wydawać, ponieważ zwiększamy też PŻ wszystkich Zadymiarzy. Jej gadżety są potwornie silne, więc zmniejszenie ich mocy wydaje się być logicznym pierwszym krokiem ku uzyskaniu lepszego balansu.
ZMIANY DLA WSZYSTKICH ZADYMIARZY
WSZYSCY DOSTAJĄ WZMOCNIENIE PUNKTÓW ŻYCIA! (poza Miną)
Gdy wprowadzamy do gry nowe mechaniki (jak buffies), zwykle przynoszą one ze sobą możliwości ofensywne i defensywne.
Granie przeciwko nowym umiejętnościom może być trudne, dlatego uznaliśmy, że dobrze będzie dać Zadymiarzom nieco więcej czasu na zadymę oraz graczom na przyzwyczajenie się do nowych faz, w jakie przechodzi Brawl Stars, poprzez zwiększenie ogólnego czasu potrzebnego, by pokonać Zadymiarzy.
Sprawi to, że gra będzie kłaść mniejszy nacisk na zadawanie jak największych ilości obrażeń w jak najkrótszym czasie i szybkie eliminacje oraz pozwoli zabłysnąć bardziej taktycznym Zadymiarzom i stylom gry.
Będziemy uważnie śledzić zmiany w mecie w miarę wprowadzania nowych Zadymiarzy i wprowadzania kolejnych zmian w balansie.
|ZADYMIARZ
|WZMOCNIENIE PUNKTÓW ŻYCIA
|8-BITOWIEC
|4,00%
|ALLI
|5,41%
|AMBER
|6,25%
|ANGELO
|3,33%
|ASH
|5,36%
|BARLEY
|12,50%
|BEA
|12,00%
|BELLE
|7,69%
|BERRY
|4,00%
|BIBI
|4,17%
|BO
|5,56%
|BONNIE
|4,17%
|BROCK
|11,11%
|BULL
|6,00%
|BUSTER
|4,17%
|BUZZ
|4,17%
|BYRON
|8,33%
|CARL
|5,00%
|CHARLIE
|5,71%
|CHESTER
|5,71%
|CHUCK
|4,44%
|CLANCY
|6,06%
|COLETTE
|2,86%
|COLT
|10,71%
|CORDELIUS
|2,94%
|KRUK
|7,14%
|DARRYL
|3,77%
|DOUG
|4,00%
|DRACO
|1,82%
|DYNAMIKE
|7,14%
|EDGAR
|9,09%
|EL PRIMO
|3,17%
|EMZ
|8,33%
|EVE
|6,90%
|KIEŁ
|4,65%
|FINX
|2,78%
|FRANK
|4,48%
|GALE
|5,26%
|GENE
|5,56%
|GIGI
|7,89%
|GRAY
|3,03%
|GRIFF
|5,88%
|GROM
|7,14%
|GUS
|3,13%
|HANK
|0,00%
|JACKY
|6,38%
|JAE-YONG
|2,94%
|JANET
|6,25%
|JESSIE
|6,45%
|JUJU
|3,33%
|KAZE
|2,50%
|KENJI
|5,26%
|KIT
|3,33%
|LARRY I LAWRIE
|7,14%
|LEON
|5,88%
|LILY
|2,44%
|LOLA
|5,26%
|LOU
|6,25%
|LUMI
|11,54%
|MAISIE
|8,11%
|MANDY
|7,14%
|MAKS
|6,06%
|MEEPLE
|3,13%
|MEG
|4,35%
|MEG (MECHA)
|5,71%
|MELODY
|2,70%
|MICO
|6,06%
|MINA
|-2,70%
|MOE
|5,88%
|MORTIS
|5,26%
|PAN P
|8,82%
|NANI
|4,17%
|NITA
|5,00%
|OLLIE
|1,89%
|OTIS
|5,88%
|PAM
|4,17%
|PEARL
|10,26%
|PENNY
|9,38%
|PIERCE
|7,14%
|PIPER
|8,70%
|POCO
|5,26%
|R-T
|5,13%
|RICO
|7,14%
|ROSA
|8,00%
|RUFFS
|7,14%
|SAM
|5,56%
|SANDY
|7,89%
|SHADE
|5,71%
|SHELLY
|5,41%
|SPIKE
|7,14%
|KIEŁEK
|6,67%
|SQUEAK
|5,56%
|STU
|6,25%
|SURGE
|10,00%
|TARA
|6,45%
|TICK
|9,09%
|TRUNK
|4,00%
|WILLOW
|6,45%
|ZIGGY
|7,14%
ZMIANY DOTYCZĄCE MAP, TRYBÓW GRY I ROTACJI
Nowe sezonowe tryby gry
Grudzień / Mecha Święta
Rabunek prezentów i Starcie kolorów powracają
Styczeń / Steampunk
Niszczyciele sejfów:
Wariant Napadu 3 na 3. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza zniszczy sejf wroga.
Gracze mogą podnosić bomby i rzucać nimi we wrogi sejf. To jedyny sposób, by go zniszczyć.
Modyfikator „Linia wzroku”
Gdy ten modyfikator jest aktywny, gracze widzą jedynie to, co znajduje się w niewielkim promieniu wokół nich oraz ich sojuszników, a ściany ograniczają widoczność.
Luty / Zadymiarskie Walentynki
Atak miłości:
Wariant Batalii 2 na 2. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza dokona 6 eliminacji.
Zwykłe ataki ogłuszają wrogów, ale nie kończą się eliminacją.
Gracze mogą podnosić bomby miłości i rzucać nimi we wrogich Zadymiarzy, by ich wyeliminować.
Walki z bossami dla dwojga
Pokonujcie brawlentynkowych bossów, by wygrać pudełka czekoladek pełne niespodzianek!
Otoczenie
Usunięto:
Stranger Things
Sklep Osobliwości
Dziwny cyrk
Dodano:
Starcie na Bagnie Miłości (NOWOŚĆ)
Akwarium potworów morskich (NOWOŚĆ, Glowbert)
Kraina Cukierków
Okręt Darryla
Moc Starr
Velocirapids
Mapy
Nokaut 5 na 5
+ Rasterki
- Maszyna pustki
Batalia
+ NA GORĄCYM PIASKU
+ Za dużo udziwnień 2
Gorąca strefa
+ Oszustwo podatkowe
+ Siedem filarów ludzkości
- Bilet do grobu
- Rozłam strefy
Zadyma
+ Przypalona ziemia
+ Piłkarzyk do orzechów
- Chwytaj chwilę
- Fletozjazd
Napad
+ Jałowość
+ Kwintylion
- Wszystko co złe
- Prosty tekst
Zbiory klejnotów
+ Siedlisko węży
+ Upadek fortecy
- Dolina szeptów
- Nonszalancja ekstremalna
Nokaut
+ Konnakol
+ Przyszpileni
- H jak...
- Pieśń o kotletach mielonych
Pojedynki
+ Zagroda paraliżu
- Labirynt małp
Nagroda
+ Podpieranie ścian
+ Komnaty chóralne
- Nie obracaj się
- Obok siebie
Air Hockey
+ Świąteczny hokej
+ Nadprzestrzeń
- Sprężysta arena
- Poniżej zera
Tryb rankingowy
Sezon 40
Wyselekcjonowany tryb gry: Nokaut
Pływające źródła
Wąwóz złotorękiego
Maksymalnie rozwinięci Zadymiarze:
Mandy
Melodie
Amber
Sezon 41
Wyselekcjonowany tryb gry: Napad
Serwis
Bezpieczniejsza strefa
Maksymalnie rozwinięci Zadymiarze:
Gale
Mico
Surge
Sezon 42
Wyselekcjonowany tryb gry: Łowy na klejnoty
Rustykalna arkada
Kryształowy salon gier
Maksymalnie rozwinięci Zadymiarze:
Shade
Squeak
Kit
ULEPSZENIA EKONOMII
By wprowadzeniu buffies stało się zadość, buffujemy też ekonomię gry!
Cała Aleja Pucharów została ulepszona. Główną zmianą było wprowadzenie dropów chaosu w całej Alei, jednak poza tym zwiększyliśmy też ogólną ilość zasobów, jakie można w niej zdobyć.
Dodaliśmy 2 dodatkowe megamisje na sezon i zmniejszyliśmy ich wymagania.
Dodaliśmy dropy chaosu do codziennych wygranych (w grudniu jedynie w szczęśliwe dni, od stycznia również w normalne).
Lepsze nagrody za wydarzenia społecznościowe i inne tymczasowe wydarzenia.
STAŁE ULEPSZENIA I POPRAWA JAKOŚCI ROZGRYWKI
NOWY POZIOM SŁAWY: MOC STARR
Awans co 75 000 kredytów.
Wraz z nim nowa karta bitewna, ikona gracza i odznaka.
Mecze w Zadymie oraz Air Hockey trwają po tym, jak skończy się czas, jeśli piłka lub krążek są w ruchu.
Do mitycznych dropów Starr dodano bardzo rzadkie przebrania
Punkty mocy będą o połowę tańsze przy zakupie za klejnoty oraz będą kosztować mniej w ofertach
Misje mogą teraz zawierać więcej aktywnych/odblokowanych trybów gry
POPRAWKI
Gdy Mroczny Tygrysi Leon i jego warianty chromatyczne używają gadżetu miotacz klonów podczas hiperdoładowania, przebranie poprawnie wyświetla teraz hiperdoładowany model
Naprawiono kolor krążka w hokeju na lodzie
Ikona misji „Rozegraj tyle meczów z członkiem klubu: 2” będzie teraz poprawnie wyświetlać się w menu misji
Od teraz będzie wyświetlana właściwa wersja ikony profilowej Ollie Jake
Oznaczenie „NOWE” nie będzie teraz zawsze widoczne dla menu misji, gdy wybrane jest menu nagród