17 gru 2025
Blog – Brawl Stars

AKTUALIZACJA 65: BUFFIES!

CZYM SĄ BUFFIES?

Buffies to kolekcjonerskie breloczki sprzedawane w sklepach z pamiątkami w całym Parku Starr. Po jakimś czasie ich dostawy przestały się pojawiać, aż w końcu nie można było ich już nigdzie dostać.

W czasie remanentu R-T odkrył podziemny hangar z GÓRAMI buffies, po czym znów zaczęły się one pojawiać w Parku Starr.

Buffies zwiększają moce i zdolności Zadymiarzy!

Zgodnie ze swoją nazwą, buffują one gadżety, gwiezdne moce ORAZ hiperdoładowania wyposażonych w nie Zadymiarzy.

KTÓRZY ZADYMIARZE BĘDĄ MIEĆ BUFFIES?

W tej aktualizacji: Colt, Shelly, Spike, Mortis, Frank oraz Emz!

Dla każdego z Zadymiarzy dostępne są 3 buffies: gadżetowy buffie, gwiezdny buffie i hiperbuffie!

Po odblokowaniu buffie zostanie aktywowany na stałe i wzmocni obie gwiezdne moce oraz oba gadżety.

Możecie wyposażyć wszystkie trzy buffies jednocześnie.

CO ZMIENIAJĄ?

Przyjrzyjmy się dokładnie, co każdy buffie robi dla swojego Zadymiarza.

COLT

Gadżet: Szybki ładowacz

  • Każde trafienie kradnie sztukę amunicji.

Gadżet: Srebrna kula

  • Wystrzeliwuje większy pocisk o zwiększonych obrażeniach.

Gwiezdna moc: Niezłe buty

  • Otrzymuje przyspieszenie po zadaniu obrażeń.

Gwiezdna moc: Specjalne magnum

  • Zadaje zwiększone obrażenia dalekim celom.

Hiperdoładowanie: Podwójna broń

  • Strzela szybciej podczas hiperdoładowania.

SHELLY

Gadżet: Alleluja i do przodu

  • Nie otrzymuje obrażeń podczas sprintu.

Gadżet: Szok bitewny

  • Ataki spowalniają wrogów. Każde trafienie wydłuża czas trwania efektu.

  • Dzięki opatentowanym przez Draco pociskom smoczego oddechu na obszarze superataku Shelly pojawiają się płomienie.

Gwiezdna moc: Plaster

  • Otrzymuje krótkotrwałe przyspieszenie.

Hiperdoładowanie: Dubeltówka

  • Prędkość pocisków podstawowego ataku jest znacznie większa podczas hiperdoładowania.

SPIKE

Gadżet: Pękająca poduszka na szpilki

  • Cele trafione dwoma igłami zostają uziemione.

Gadżet: Lecznicza roślina

  • Gdy kaktus zostanie zniszczony, zadaje on obrażenia obszarowe i odpycha wrogów.

Gwiezdna moc: Nawożenie

  • Prędkość pocisków superataku jest większa.

Gwiezdna moc: Podkręcona piłka

  • Skręcające kolce mają zwiększony zasięg.

Hiperdoładowanie: Okres rozkwitu

  • Kolczaste granaty z podstawowego ataku wybuchają dwukrotnie.

MORTIS

Gadżet Spinner combo

  • Zadaje zwiększone obrażenia celom o niskich punktach życia.

Gadżet: Nocna Kreatura (poprzednio Łopata przetrwania)

  • Zadaje obrażenia przy przemieszczaniu się przez wrogów i leczy za taką samą wartość.

Gwiezdna moc: Straszny żniwiarz

  • Otrzymuje dodatkowe maksymalne PŻ do eliminacji (efekt kumuluje się).

Gwiezdna moc: Zwinięty wąż

  • Otrzymuje zmniejszone obrażenia podczas długiego sprintu.

Hiperdoładowanie: Krwawy bumerang

  • Po użyciu podstawowego ataku drugi, widmowy atak trafia w to samo miejsce po krótkim opóźnieniu.

FRANK

Gadżet: Aktywna redukcja szumów

  • Fala dźwięku niszczy wrogie pociski.

Gadżet: Nieodparty urok

  • Wrogowie są chwilowo spowolnieni przy trafieniu.

Gwiezdna moc: Kradzież mocy

  • Eliminacja Zadymiarza chwilowo zwiększa obrażenia i leczy przez krótki czas.

Gwiezdna moc: Gąbka

  • Otrzymuje mniej obrażeń, gdy ma więcej niż 50% PŻ.

Hiperdoładowanie: Sejsmiczne uderzenie

  • Prędkość podstawowego ataku zwiększa się do maksimum, gdy Frank jest hiperdoładowany.

EMZ

Gadżet: Friendzonowanie

  • Przeciwnicy zostają odepchnięci na większą odległość i ogłuszeni, jeśli wpadną na ścianę.

Gadżet: Kwasowy sprej

  • Spowalnia wrogów przy trafieniu.

Gwiezdna moc: Zła karma

  • Przeciwnicy trafieni podstawowym atakiem Emz chwilowo zadają mniej obrażeń.

Gwiezdna moc: Rozgłos

  • Po aktywacji superataku, Emz nie otrzymuje obrażeń przez 1 s.

Hiperdoładowanie: Mgła hajpu

  • Sprej zatruwa wrogów.

GDZIE JE ZDOBYĆ?

Z uzupełnionego niedawno automatu z chwytakiem w Parku Starr!

  • Buffies odblokowują się po zdobyciu 1000 pucharów, a pierwszy z nich jest DARMOWY!

  • Buffies kosztują 1000 monet i 2000 punktów mocy w automacie.

  • Jedno wyciągnięcie z automatu gwarantuje jednego buffie. W tej aktualizacji będzie łącznie 18 buffies, plus buffies błyskotek – rzadkie, całkowicie kosmetyczne przebrania dla buffies, które odblokowują się po zebraniu wszystkich 18 buffies.

  • Buffies będą też dostępne do bezpośredniego zakupu za klejnoty.

    • Gadżetowy buffie: 149 klejnotów

    • Gwiezdny buffie: 179 klejnotów

    • Hiperbuffie: 199 klejnotów

INNE ZMIANY OPRÓCZ BUFFIES

Odświeżeni Zadymiarze:

Prawdopodobnie nie umknęło Twojej uwadze, że Zadymiarze, którzy zdobywają buffies, to ci sami, którzy dostaną od nas także odświeżone umiejętności. Ma to na celu poprawienie balansu i odświeżenie stylu gry tymi Zadymiarzami, poza dodaniem im samych buffies.

COLT

Gadżet: Szybki ładowacz

  • Ten gadżet przeładowywał poprzednio dwie sztuki amunicji, ale teraz będzie strzelał dwoma pociskami, które spowalniają cele przy trafieniu.

SPIKE:

Gadżet: Pękająca poduszka na szpilki

  • Poprzednio wystrzeliwała ona trzy fale igieł. Teraz wystrzeliwuje dwie, ale można nią celować.

Gadżet: Lecznicza roślina

  • Może teraz rzucać swoim leczącym kaktusem! Im dalej nim rzucisz, tym dłużej się aktywuje, ale pozwala Spike'owi lepiej wspomagać sojuszników w walce drużynowej.

Gwiezdna moc: Nawożenie

  • Może teraz rzucać swoim leczącym kaktusem! Im dalej nim rzucisz, tym dłużej się aktywuje, ale pozwala Spike'owi lepiej wspomagać sojuszników w walce drużynowej.

MORTIS:

Gadżet: Spinner combo

  • Mortis może teraz celować swoją łopatą i rzucić nią w dowolnym kierunku lub wokół siebie.

Gadżet: Łopata przetrwania – zmiana nazwy – Nocna kreatura

  • Ten gadżet zwiększał poprzednio szybkość przeładowania, ale teraz można nim celować i pozwala on Mortisowi zmienić się w NOCNĄ KREATURĘ oraz przenieść się na wskazany obszar.

FRANK:

Gadżet: Aktywna redukcja szumów

  • Zamiast stać się jedynie niepodatnym na efekty kontroli nad tłumem, użycie gadżetu pozwala teraz Frankowi wycelować i wystrzelić falę dźwięku.

Gadżet: Nieodparty urok

  • Ten gadżet zadawał poprzednio dodatkowe obrażenia i przyciągał wrogów, ale teraz można nim celować, co pozwala przyciągać celniej i z większej odległości.

EMZ:

Gadżet: Kwasowy sprej

  • Może teraz celować sprejem, który przenika przez ściany.

Gadżet: Friendzonowanie

  • Może teraz celować sprejem, który odpycha wrogów.

Gadżety z celownikiem

Gadżetów można będzie teraz używać jak superataku oraz nimi celować.

  • Zadymiarze, którzy otrzymają buffies, otrzymają też tę funkcję. By aktywować gadżet, nadal można po prostu nacisnąć jego ikonę, jednak teraz wieloma gadżetami można też celować.

Usuwamy epickie i mityczne wyposażenie

  • Kiedy dany Zadymiarz otrzyma swoje buffies, całe jego epickie i mityczne wyposażenie zostanie usunięte.

  • Zadymiarze ci, w razie potrzeby, otrzymają też zmiany w balansie.

  • Gracze otrzymają zwrot kosztów zakupionego wyposażenia.

Zmiany naziemnego wskaźnika

Czym do diaska jest naziemny wskaźnik?

To okrąg znajdujący się pod Zadymiarzami, który pokazuje ich wyposażenie. Teraz będzie on wyświetlać:

  • Gdy gadżet jest gotowy do użycia oraz w czasie celowania/użycia.

  • Uproszczony wskaźnik gwiezdnej mocy na środku.

  • Inny efekt wizualny dla obu tych funkcji, gdy używane są buffies.

  • Hiperdoładowanie, bez zmian.

  • Usunięto: wyposażenie.

NOWY KARNET ZADYMIARSKI

SKARBIEC KARNETU ZADYMIARSKIEGO

Karnet Zadymiarski otrzymuje ulepszenie! Dodajemy nowe specjalne skarbce Karnetu Zadymiarskiego, w których znaleźć można lepsze nagrody, a także dziesięć nowych klas nagród. Skarbce Karnetu Zadymiarskiego można otworzyć za pomocą kluczy do skarbca, które można gromadzić i wykorzystywać wedle życzenia, co pozwala zyskać nagrodę, którą naprawdę chcesz.

WZROST CENY

Cena Karnetu Zadymiarskiego oraz Karnetu Zadymiarskiego Plus wzrośnie.

  • Nowa Cena Karnetu Zadymiarskiego: 8,99 USD

  • Nowa Cena Karnetu Zadymiarskiego Plus: 12,99 USD

Ceny podano w dolarach amerykańskich. Mogą one się różnić w Twoim regionie.

  • Gracze mogą kupić z wyprzedzeniem do ośmiu Karnetów Zadymiarskich, a do 1 stycznia można kupić je po obecnej, niższej cenie, by zaoszczędzić.

CUDEŃKA

A teraz...

Więcej nagród i więcej opcji! Zarówno ścieżka darmowa, jak i płatna w Karnetach Zadymiarskich otrzymają wzmocnione i ulepszone nagrody.

Zwykły Karnet Zadymiarski zawiera teraz wszystkie przebrania, ich wersje chromatyczne oraz tytuły.

Karnet Zadymiarski zawiera teraz nowe DROPY CHAOSU (więcej informacji w następnej sekcji). Dropy chaosu są potężniejsze niż zwykłe dropy Starr i można znaleźć w nich lepsze nagrody.

A co najważniejsze, dodaliśmy...

SKARBCE I KLUCZE DO SKARBCA

W Karnecie Zadymiarskim pojawiły się skarbce, a wraz z nimi klucze, które je otwierają.

KLUCZE ZASOBÓW

  • Otwierają skarbce z zasobami.

  • Można dzięki nim zdobyć 2000 monet, 2000 punktów mocy albo 5000 błyskotek.

  • Dostępne na DARMOWEJ ścieżce Karnetu Zadymiarskiego.

KLUCZE PRZEBRAŃ

  • Otwierają skarbce z przebraniami.

  • Można dzięki nim zdobyć przebrania obecnego sezonu po niższej cenie albo przebrania z poprzednich Karnetów Zadymiarskich.

  • Skarbce z przebraniami zawierają zestawy przebrań. Każdy zestaw przebrań zawiera jedno przebranie i dwa warianty chromatyczne.

Klucze do skarbcaZestawy przebrań
1Obecny zestaw przebrań Karnetu Zadymiarskiego
2Dawny zestaw przebrań Karnetu Zadymiarskiego

  • Dostępne na płatnej ścieżce Karnetu Zadymiarskiego.

KLUCZE ZADYMIARZY

  • Odblokuj skarbiec Zadymiarza.

  • Zdobądź DOWOLNEGO Zadymiarza.

  • Liczba kluczy potrzebnych do odblokowania Zadymiarza zależy od jego poziomu rzadkości.

Klucze do skarbcaPoziom rzadkości Zadymiarza
1Epicki
2Mityczny
4Legendarny
6Ultralegendarny

  • Dostępne na płatnej ścieżce Karnetu Zadymiarskiego.

KLUCZE BUFFIE

  • Otwórz skarbiec Buffie.

  • Odblokuj dowolnego Buffie.

  • Dostępne na płatnej ścieżce Karnetu Zadymiarskiego.

NOWE NAGRODY KOŃCOWE

  • Nagrody końcowe to dodatkowe nagrody, które otrzymać można po ukończeniu Karnetu Zadymiarskiego. Obecnie są to dropy Starr.

  • Od teraz jednak zamiast gwarantowanego dropu Starr gracz będzie miał szansę znaleźć:

    • Demoniczne dropy

    • Anielskie dropy

    • Rolki sushi

    • Mechaskrzynki

    • Boomboxy

    • Dropy chaosu

    • Monety

    • Punkty mocy

    • Kredyty

  • Nagrody końcowe przyznawane są co 2800 PD.

  • Można je ulepszać za pomocą klejnotów, by otrzymać lepszą nagrodę, którą może być nawet KLUCZ DO SKARBCA.

DROPY CHAOSU

Dropy chaosu to nowy, potężniejszy wariant dropów Starr. Najniższa rzadkość dropu chaosu to bardzo rzadki, a najwyższa to ultrarzadki – nowa najwyższa rzadkość dropów Starr.

WIĘCEJ NAGRÓD

Dropy Chaosu mogą się dzielić! Daje to szansę na zdobycie dwóch, czterech lub nawet ośmiu dropów chaosu. Gdy dropy chaosu się dzielą, każdy nowy drop jest tej samej rzadkości, więc można zdobyć nawet osiem ultrarzadkich dropów chaosu z pojedynczego dropu.
Ultrarzadkie dropy chaosu zawsze zawierają przynajmniej jedną z tych rzeczy:

  • Hiperdoładowania

  • Mitycznych, legendarnych lub ultralegendarnych Zadymiarzy

  • Przebrania (epickie, mityczne, legendarne lub hiperdoładowania)

  • Buffies!

GDZIE JE ZDOBYĆ?

Dropy chaosu można zdobyć w nagrodach za codzienne zwycięstwa oraz w Karnecie Zadymiarskim, a w przyszłości również w innych miejscach.

NOWI ZADYMIARZE

Pierce – Legendarny Snajper

Kojarzycie ratowników na basenach? Pierce to jeden z nich. Z tą różnicą, że strzela do ludzi, zamiast ich ratować. No dobra, żaden z niego ratownik.

Kiedy Buzz uzna, że basen jest dostatecznie zasikany, woła Pierce'a, żeby „posprzątał”.

  • Cecha: Pierce przeładowuje tylko przy podniesieniu naboju i gdy skończy mu się amunicja. Ostatni nabój w magazynku zadaje dodatkowe obrażenia.

  • Atak: PISTOLET NA WODĘ

    • Pierce wykonuje potężny strzał o dalekim zasięgu. Gdy pocisk trafi przeciwnika, Pierce upuszcza obok siebie nabój. Podniesienie naboju automatycznie wystrzeliwuje przeszywający pocisk w najbliższy widoczny cel. Pierce przeładowuje tylko przy podniesieniu naboju i gdy skończy mu się amunicja. Ostatni nabój w magazynku zadaje dodatkowe obrażenia.

  • Superatak: JAK RYBA W WODZIE

    • Pierce oznacza obszar, a następnie strzela w Zadymiarzy trafionych przez przeszywający pocisk. Każdy trafiony strzał upuszcza nabój obok Pierce'a.

  • Gadżet: MAGAZYNKI BEZ DNA

    • Przeładowuje amunicję i upuszcza nabój obok Pierce'a.

  • Gadżet: CICHA WODA

    • Pierce wchłania wszystkie naboje i otrzymuje tarczę za każdy z nich, odpychając przy tym pobliskich wrogów.

  • Gwiezdna moc: MOKRA ROBOTA

    • Ostatni pocisk Pierce'a spowalnia wrogów.

  • Gwiezdna moc: PIC NA WODĘ

    • Za każdym razem, gdy Pierce podnosi nabój, otrzymuje przyspieszenia na krótki czas.

  • Hiperdoładowanie: (Wkrótce)

  • Tytuł: Postrach basenu

Glowbert – MITYCZNE WSPARCIE

Morski biolog z akwarium Parku Starr. Glowbert ma obsesję na punkcie morskich istot i chce podzielić się nią z jak największą liczbą odwiedzających. Jest nieco ekscentryczny, ale to miły gość! Chyba.

  • Cecha: Leczenie

  • Atak: PROMIEŃ ŚWIATŁA

    • Glowbert wystrzeliwuje promień światła. Jeśli trafi, tworzy więź, która rani wrogów i leczy sojuszników. Glowbert może być związany z jednym wrogiem i jednym sojusznikiem jednocześnie. Jeśli związany cel znajdzie się zbyt daleko od Glowberta lub schowa się za przeszkodą, więź zostaje zerwana.

  • Superatak: OHYDA Z GŁĘBIN

    • Glowbert ujawnia swoją twarz, budząc we wrogach przerażenie i sprawiając, że uciekają w panice. Wystrzeliwuje też spowalniające pociski, które zadają obrażenia.

  • Gadżet: OŚLIZGŁY ZBAWCA

    • Glowbert rzuca się w wyznaczonym kierunku, lecząc siebie oraz sojuszników, gdy się zatrzyma.

  • Gadżet: WIĘCEJ ŚWIATŁA!

    • Glowbert superdoładowuje swoje wiążące promienie światła, podwajając moc obrażeń/leczenia przez krótki czas.

  • Gadżet: ABIOTYCZNY EKOSYSTEM

    • Jeśli Glowbert przywiąże się do wroga oraz sojusznika jednocześnie, zmniejszy to obrażenia zadawane przez wroga oraz zwiększy obrażenia zadawane przez sojusznika.

  • GWIEZDNA MOC: PASOŻYTNICTWO

    • Przywiązanie do wroga leczy Glowberta o procent zadanych obrażeń.

  • Hiperdoładowanie: (Wkrótce)

  • Tytuł: Na morza dnie

HIPERDOŁADOWANIA

GIGI: PAS DE DEUX

  • Superatak Gigi zadaje obrażenia, gdy pojawia się na wyznaczonym obszarze oraz przy powrocie na pierwotną pozycję.

PRZEBRANIA!

SEZON: STEAMPUNK

ZESTAW PRZEBRAŃ KARNETU ZADYMIARSKIEGO

  • STEAMPUNKOWY STU | Epicki | Karnet Zadymiarski

    • STU MAESTRO ZBRODNI | Epicki | Chromatyczne 1

    • DIAMENTOWY STU | Epicki | Chromatyczne 2

ZESTAW PRZEBRAŃ KARNETU ZADYMIARSKIEGO

  • STEAMPUNKOWY GALE | Epicki | Karnet Zadymiarski

    • GALE ELEGANCIK | Epicki | Chromatyczne 1

    • SZYKOWNY GALE | Epicki | Chromatyczne 2

PRZEBRANIA SKLEPU

  • MECHANICZNA KAZE | Legendarna | 299 klejnotów

  • SZEFUNIO BROCK | Mityczny | 199 klejnotów

  • SAM W KASZKIECIE | Epicki | 149 klejnotów

SEZON: ZADYMIARSKIE WALENTYNKI

ZESTAW PRZEBRAŃ KARNETU ZADYMIARSKIEGO

  • RICO ZŁAMANE SERCE | Epicki | Karnet Zadymiarski

    • RICO PO ROZSTANIU | Epicki | Chromatyczne 1

    • RICO MŚCICIEL | Epicki | Chromatyczne 2

ZESTAW PRZEBRAŃ KARNETU ZADYMIARSKIEGO

  • BRAWLENTYNKOWY ANGELO | Epicki | Karnet Zadymiarski

    • ANGELO ADONIS | Epicki | Chromatyczne 1

    • ODPICOWANY ANGELO | Epicki | Chromatyczne 2

PRZEBRANIA SKLEPU

  • BRAWLENTYNKOWY MIŚ SHADE | Legendarny | 299 klejnotów

  • SQUEAK ELIKSIR MIŁOŚCI | Mityczny | 199 klejnotów

  • BUNTOWNICZA ALLI | Epicka | 149 klejnotów

NOWE PRZEBRANIA ZADYMIARZY

  • PIERCE: ŁOWCA WAMPIRÓW | Mityczny | 199 klejnotów

    • MROCZNY PIERCE | Mityczny | 199 klejnotów

    • PIERCE RYZYKANT | Mityczny | 199 klejnotów

RÓŻNE PRZEBRANIA

ŚWIĘTA Z BRAWL STARS

  • NANI W ŚNIEŻNEJ KULI | Epicka | 149 klejnotów

CHIŃSKI NOWY ROK

  • WILLOW KSIĘŻYCOWY LOTOS | Epicka | 149 klejnotów

E-SPORTY!

  • MISTRZYNI ŚWIATA MAKS | Epicka | 149 klejnotów

PRZEBRANIA ZŁOTE I SREBRNE

  • ZŁOTA GIGI

  • SREBRNA GIGI

ZMIANY W BALANSIE

WZMOCNIENIA

  • Larry i Lawrie

    • Szybkość hiperdoładowania: 30 → 35 (+17%)

      • Trebor poprosił Adriana o wzmocnienie.

  • Colt

    • Szybkość przeładowania: +8% (rekompensata za mityczne wyposażenie)

  • Spike

    • Superatak: +15% spowolnienia (rekompensata za mityczne wyposażenie)

  • Pearl

    • Skrócono czas do maksymalnego nagrzania: 11 s → 9 s (22%)

      • Niech gotuje.

  • Gigi

    • Obrażenia: +20%

    • Przyspieszenie z podstawowego ataku: 10% → 20% (+100%!)

      • Kręć się ku zwycięstwu – teraz z faktyczną szansą na wygraną!

OSŁABIENIA

  • Meeple

    • Zmniejszono szybkość hiperdoładowania: 50 → 40

      • Zobaczymy, jak teraz będzie naginać zasady.

  • Pam

    • Szybkość hiperdoładowania: 40 > 30

      • PRZECIEŻ DOPIERO CO JĄ WZMO- słuchajcie, nadal będzie dość mocna, nawet po tym osłabieniu, ale jej hiperdoładowanie trwa zbyt długo jak na to, jak bardzo potrafi nabruździć innym graczom we właściwych sytuacjach, dlatego użycie go powinno być nieco opóźnione

  • Juju

    • Szybkość hiperdoładowania: 50 > 40

      • Podobnie jak w przypadku Pam, długie działanie hiperdoładowanego Gris-Grisa wiele daje, a dzięki swojej wszechstronności wciąż będzie jednym z najczęściej wybieranych miotaczy.

  • Otis

    • Tempo ładowania superataku: 100 > 90

      • *bulgotanie spod wody*

  • Mina

    • PŻ: -3%

    • Wydłużono czas odnowienia gadżetów: +10% (2 s)

      • To większe osłabienie niż mogłoby się wydawać, ponieważ zwiększamy też PŻ wszystkich Zadymiarzy. Jej gadżety są potwornie silne, więc zmniejszenie ich mocy wydaje się być logicznym pierwszym krokiem ku uzyskaniu lepszego balansu.

ZMIANY DLA WSZYSTKICH ZADYMIARZY

WSZYSCY DOSTAJĄ WZMOCNIENIE PUNKTÓW ŻYCIA! (poza Miną)

Gdy wprowadzamy do gry nowe mechaniki (jak buffies), zwykle przynoszą one ze sobą możliwości ofensywne i defensywne.

Granie przeciwko nowym umiejętnościom może być trudne, dlatego uznaliśmy, że dobrze będzie dać Zadymiarzom nieco więcej czasu na zadymę oraz graczom na przyzwyczajenie się do nowych faz, w jakie przechodzi Brawl Stars, poprzez zwiększenie ogólnego czasu potrzebnego, by pokonać Zadymiarzy.

Sprawi to, że gra będzie kłaść mniejszy nacisk na zadawanie jak największych ilości obrażeń w jak najkrótszym czasie i szybkie eliminacje oraz pozwoli zabłysnąć bardziej taktycznym Zadymiarzom i stylom gry.

Będziemy uważnie śledzić zmiany w mecie w miarę wprowadzania nowych Zadymiarzy i wprowadzania kolejnych zmian w balansie.

ZADYMIARZWZMOCNIENIE PUNKTÓW ŻYCIA
8-BITOWIEC4,00%
ALLI5,41%
AMBER6,25%
ANGELO3,33%
ASH5,36%
BARLEY12,50%
BEA12,00%
BELLE7,69%
BERRY4,00%
BIBI4,17%
BO5,56%
BONNIE4,17%
BROCK11,11%
BULL6,00%
BUSTER4,17%
BUZZ4,17%
BYRON8,33%
CARL5,00%
CHARLIE5,71%
CHESTER5,71%
CHUCK4,44%
CLANCY6,06%
COLETTE2,86%
COLT10,71%
CORDELIUS2,94%
KRUK7,14%
DARRYL3,77%
DOUG4,00%
DRACO1,82%
DYNAMIKE7,14%
EDGAR9,09%
EL PRIMO3,17%
EMZ8,33%
EVE6,90%
KIEŁ4,65%
FINX2,78%
FRANK4,48%
GALE5,26%
GENE5,56%
GIGI7,89%
GRAY3,03%
GRIFF5,88%
GROM7,14%
GUS3,13%
HANK0,00%
JACKY6,38%
JAE-YONG2,94%
JANET6,25%
JESSIE6,45%
JUJU3,33%
KAZE2,50%
KENJI5,26%
KIT3,33%
LARRY I LAWRIE7,14%
LEON5,88%
LILY2,44%
LOLA5,26%
LOU6,25%
LUMI11,54%
MAISIE8,11%
MANDY7,14%
MAKS6,06%
MEEPLE3,13%
MEG4,35%
MEG (MECHA)5,71%
MELODY2,70%
MICO6,06%
MINA-2,70%
MOE5,88%
MORTIS5,26%
PAN P8,82%
NANI4,17%
NITA5,00%
OLLIE1,89%
OTIS5,88%
PAM4,17%
PEARL10,26%
PENNY9,38%
PIERCE7,14%
PIPER8,70%
POCO5,26%
R-T5,13%
RICO7,14%
ROSA8,00%
RUFFS7,14%
SAM5,56%
SANDY7,89%
SHADE5,71%
SHELLY5,41%
SPIKE7,14%
KIEŁEK6,67%
SQUEAK5,56%
STU6,25%
SURGE10,00%
TARA6,45%
TICK9,09%
TRUNK4,00%
WILLOW6,45%
ZIGGY7,14%

ZMIANY DOTYCZĄCE MAP, TRYBÓW GRY I ROTACJI

Nowe sezonowe tryby gry

Grudzień / Mecha Święta

  • Rabunek prezentów i Starcie kolorów powracają

Styczeń / Steampunk

  • Niszczyciele sejfów:

    • Wariant Napadu 3 na 3. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza zniszczy sejf wroga.

    • Gracze mogą podnosić bomby i rzucać nimi we wrogi sejf. To jedyny sposób, by go zniszczyć.

  • Modyfikator „Linia wzroku”

    • Gdy ten modyfikator jest aktywny, gracze widzą jedynie to, co znajduje się w niewielkim promieniu wokół nich oraz ich sojuszników, a ściany ograniczają widoczność.

Luty / Zadymiarskie Walentynki

  • Atak miłości:

    • Wariant Batalii 2 na 2. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza dokona 6 eliminacji.

    • Zwykłe ataki ogłuszają wrogów, ale nie kończą się eliminacją.

    • Gracze mogą podnosić bomby miłości i rzucać nimi we wrogich Zadymiarzy, by ich wyeliminować.

  • Walki z bossami dla dwojga

    • Pokonujcie brawlentynkowych bossów, by wygrać pudełka czekoladek pełne niespodzianek!

Otoczenie

  • Usunięto:

    • Stranger Things

    • Sklep Osobliwości

    • Dziwny cyrk

  • Dodano:

    • Starcie na Bagnie Miłości (NOWOŚĆ)

    • Akwarium potworów morskich (NOWOŚĆ, Glowbert)

    • Kraina Cukierków

    • Okręt Darryla

    • Moc Starr

    • Velocirapids

Mapy

Nokaut 5 na 5

+ Rasterki

- Maszyna pustki

Batalia

+ NA GORĄCYM PIASKU

+ Za dużo udziwnień 2

Gorąca strefa

+ Oszustwo podatkowe

+ Siedem filarów ludzkości

- Bilet do grobu

- Rozłam strefy

Zadyma

+ Przypalona ziemia

+ Piłkarzyk do orzechów

- Chwytaj chwilę

- Fletozjazd

Napad

+ Jałowość

+ Kwintylion

- Wszystko co złe

- Prosty tekst

Zbiory klejnotów

+ Siedlisko węży

+ Upadek fortecy

- Dolina szeptów

- Nonszalancja ekstremalna

Nokaut

+ Konnakol

+ Przyszpileni

- H jak...

- Pieśń o kotletach mielonych

Pojedynki

+ Zagroda paraliżu

- Labirynt małp

Nagroda

+ Podpieranie ścian

+ Komnaty chóralne

- Nie obracaj się

- Obok siebie

Air Hockey

+ Świąteczny hokej

+ Nadprzestrzeń

- Sprężysta arena

- Poniżej zera

Tryb rankingowy

Sezon 40

  • Wyselekcjonowany tryb gry: Nokaut

    • Pływające źródła

    • Wąwóz złotorękiego

  • Maksymalnie rozwinięci Zadymiarze:

    • Mandy

    • Melodie

    • Amber

Sezon 41

  • Wyselekcjonowany tryb gry: Napad

    • Serwis

    • Bezpieczniejsza strefa

  • Maksymalnie rozwinięci Zadymiarze:

    • Gale

    • Mico

    • Surge

Sezon 42

  • Wyselekcjonowany tryb gry: Łowy na klejnoty

    • Rustykalna arkada

    • Kryształowy salon gier

  • Maksymalnie rozwinięci Zadymiarze:

    • Shade

    • Squeak

    • Kit

ULEPSZENIA EKONOMII

By wprowadzeniu buffies stało się zadość, buffujemy też ekonomię gry!

  • Cała Aleja Pucharów została ulepszona. Główną zmianą było wprowadzenie dropów chaosu w całej Alei, jednak poza tym zwiększyliśmy też ogólną ilość zasobów, jakie można w niej zdobyć.

  • Dodaliśmy 2 dodatkowe megamisje na sezon i zmniejszyliśmy ich wymagania.

  • Dodaliśmy dropy chaosu do codziennych wygranych (w grudniu jedynie w szczęśliwe dni, od stycznia również w normalne).

  • Lepsze nagrody za wydarzenia społecznościowe i inne tymczasowe wydarzenia.

STAŁE ULEPSZENIA I POPRAWA JAKOŚCI ROZGRYWKI

NOWY POZIOM SŁAWY: MOC STARR

  • Awans co 75 000 kredytów.

  • Wraz z nim nowa karta bitewna, ikona gracza i odznaka.

  • Mecze w Zadymie oraz Air Hockey trwają po tym, jak skończy się czas, jeśli piłka lub krążek są w ruchu.

  • Do mitycznych dropów Starr dodano bardzo rzadkie przebrania

  • Punkty mocy będą o połowę tańsze przy zakupie za klejnoty oraz będą kosztować mniej w ofertach

  • Misje mogą teraz zawierać więcej aktywnych/odblokowanych trybów gry

POPRAWKI

  • Gdy Mroczny Tygrysi Leon i jego warianty chromatyczne używają gadżetu miotacz klonów podczas hiperdoładowania, przebranie poprawnie wyświetla teraz hiperdoładowany model

  • Naprawiono kolor krążka w hokeju na lodzie

  • Ikona misji „Rozegraj tyle meczów z członkiem klubu: 2” będzie teraz poprawnie wyświetlać się w menu misji

  • Od teraz będzie wyświetlana właściwa wersja ikony profilowej Ollie Jake

  • Oznaczenie „NOWE” nie będzie teraz zawsze widoczne dla menu misji, gdy wybrane jest menu nagród