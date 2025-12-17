Buffies to kolekcjonerskie breloczki sprzedawane w sklepach z pamiątkami w całym Parku Starr. Po jakimś czasie ich dostawy przestały się pojawiać, aż w końcu nie można było ich już nigdzie dostać.

W czasie remanentu R-T odkrył podziemny hangar z GÓRAMI buffies, po czym znów zaczęły się one pojawiać w Parku Starr.

Buffies zwiększają moce i zdolności Zadymiarzy!

Zgodnie ze swoją nazwą, buffują one gadżety, gwiezdne moce ORAZ hiperdoładowania wyposażonych w nie Zadymiarzy.