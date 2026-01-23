⚖️ ZMIANY W BALANSIE ⚖️

🔼 WZMOCNIENIA

Edgar

• PŻ: 7200 → 7400 (~3%)

Lumi

• Zwiększono szybkość wystrzeliwania pocisków o 5% (osłabienie było zbyt duże)

Griff

• PŻ: 7200 → 7400 (~3%)

Rico

• Zwiększono częstotliwość (szybkość) wystrzeliwania pocisków

Gigi

• Zwiększono obrażenia ataku: 1000 → 1200

Kieł

• Gwiezdna moc – Boskie zelówki – dodatkowe obrażenia: 720 → 900

Trunk

• Przyspieszenie w pobliżu mrówek: 20% → 25%

Poco

• Zwiększono szybkość superdoładowania z 5 do 4 trafień

(Hiperdoładowanie nadal wymaga 10 trafień)

🔽 OSŁABIENIA

Emz

• Czas niewrażliwości przyznawanej przez gwiezdnego buffie: 1 s → 0,5 s

• Zmniejszono obrażenia gadżetu Friendzonowanie: 1200 → 1000

• Zmniejszono zasięg gadżetu Friendzonowanie o 20%

• Gadżet Kwasowy sprej zużywa teraz amunicję

Spike

• Gadżet – Pękająca poduszka na szpilki – obrażenia: 1200 → 1000 na kolec

• Gadżet – Lecznicza roślina – czas odnowienia: 14 s→ 18 s

• Gadżet nie doładowuje już superataku

Mortis

• Gadżet – Spinner combo – czas odnowienia: 10 s → 15 s

• Gadżet nie doładowuje już superataku

Shelly

• Gadżet – Gliniane gołębie – spowolnienie: 60% → 30%

• Czas trwania: -50%

Kaze

• Ujednolicenie PŻ w obu formach:

PŻ w formie gejszy: 8200 → 8000

Mina

• Gadżet – Wiatrak – czas trwania tarczy: 3 s → 2 s

Pierce

• Gadżet – Magazynki bez dna – czas odnowienia: 13 s → 16 s

Colt

• Gadżet – Szybki ładowacz – kradziona amunicja: 1 → 0,5

🔁 ODŚWIEŻENI ZADYMIARZE

Frank

• Gadżet – Nieodparty urok – czas spowolnienia: 5 s → 2 s

• Gadżet – Aktywna redukcja szumów – czas trwania: 2,5 s → 3,5 s

🐛 POPRAWKI 🐛

• Gdy Larry i Lawrie używali gwiezdnej mocy Protokół przeciwko Pierce'owi, kiedy jego superatak był aktywny i znajdował się on w pobliżu klona, występował błąd Server 43

• Gracze nie mogli kupować wariantów chromatycznych przebrania Karnetu Zadymiarskiego Larry'ego i Lawriego, nie posiadając głównego przebrania

• Po zakupie buffie hiperdoładowania, ekran wyświetlał komunikat „Zbuffowano gwiezdną moc”

• Mistrzowski wyczyn Pierce'a nagradzał ikoną skrzynki zamiast ikoną Zadymiarza

• Shelly mogła wystrzeliwać pociski szybciej, przełączając się pomiędzy gadżetem Gliniane gołębie i podstawowymi atakami

• Szybkość hiperdoładowania była mniejsza, kiedy wyposażony był buffie hiperdoładowania

• W katalogu widoczne było kilka kopii spreju króla klejnotów

UWAGA: niestety w tej aktualizacji nie został naprawiony błąd związany z polem widzenia po stronie drużyny czerwonej, ponieważ wymaga on osobnej opcjonalnej aktualizacji❗️