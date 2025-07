Wygląda na to, że nie trafiliśmy z najnowszą aktualizacją. Popełniliśmy też ostatnio kilka błędów operacyjnych. W tym poście wyjaśnimy tego przyczyny, jak będziemy dostosowywać plany, by poprawić aktualny stan rzeczy, i porozmawiamy o nowościach, nad którymi pracujemy.

Klasa ultralegendarna powstała, ponieważ chcieliśmy poprawić monetyzację wokół Zadymiarzy i mieliśmy ciekawy, głębszy projekt Zadymiarzy, bardziej rozbudowany niż w przypadku klasy legendarnej. Uważaliśmy, że nowa rzadkość i głębia projektu Zadymiarza uzasadniały wyższą cenę. Myliliśmy się. To zainicjowało całkowite przemyślenie sposobu, w jaki wypuszczamy nowych Zadymiarzy. Usuniemy płatności (IAP) za wczesny dostęp i zrobimy to w lepszy sposób. Więcej na ten temat poniżej.

Chcieliśmy też zakończyć wydarzenie mistrzowskie wcześniej, ale szybko się z tej decyzji wycofaliśmy i pozwoliliśmy, żeby trwało ono do końca. Cieszymy się, że to zrobiliśmy. Będziemy poświęcać więcej czasu na podejmowanie decyzji o tym, jak wprowadzać zmiany na żywo w grze, chyba że uniemożliwiają one rozgrywkę.

Nasze cele na tę aktualizację

Przebudowaliśmy samouczek dla nowych graczy, a także usprawniliśmy Aleję Pucharów, zapewniając atrakcyjniejsze nagrody i odświeżoną szatę graficzną.

Dodajemy system Wyczynów, w którym weterani będą mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami.

Wracamy z wydarzeniem Anioły i Demony wzbogaconym o nową niespodziankę, by podkręcić emocje dla każdego gracza.

Usuwamy poziomy mistrzowskie, żeby przenieść ich nagrody w miejsca bardziej dostępne przy krótszym czasie gry.

Co prawda treści takie jak Zadymiarze, tryby gry, hiperdoładowania czy przebrania są skierowane bardziej do mocniej zaangażowanych odbiorców, w przyszłości będziemy ulepszać grę z myślą o wszystkich rodzajach graczy – nowych i starszych. W ten sposób rozwijamy Brawl Stars w dłuższej perspektywie.

Przeceniliśmy swoje możliwości. Wyczyny przeszły kilka zmian w projekcie. Finalnie zdecydowaliśmy, że wypuścimy najprostszą wersję. Wymusiliśmy na sobie ukończenie tego na czas, okroiliśmy wiele Wyczynów i nie zostawiliśmy sobie przestrzeni na wprowadzanie zmian. Jako zespół potraktujemy to jako lekcję i w przyszłości będziemy lepiej planować zakres zadań, które próbujemy wykonać.

Dlaczego poziomy mistrzowskie zostały usunięte

Poziomy mistrzowskie nie były optymalne z perspektywy projektowej. Chociaż oferowały świetne nagrody, większość nowych, a nawet zaangażowanych graczy nigdy nie rozumiała, jak działały (szczególnie skalowanie punktów mistrzostwa do pucharów), ani nie była w nie zaangażowana. System mistrzostw skłaniał do grindowania, a to nie jest najciekawszy rodzaj zaangażowania (podobnie jest z niektórymi Wyczynami, o czym szerzej piszemy w osobnej sekcji, wyjaśniając, jak planujemy je ulepszyć). Przed ich usunięciem przegapiliśmy jednak kilka ważnych rzeczy. Naprawimy to w następujący sposób:

1. Potencjalne nagrody za poziom mistrzowski nowych Zadymiarzy również zostały usunięte. Przeniesiemy te nagrody do każdego Karnetu Zadymiarskiego, w postaci określonych z góry nagród odpowiadających legendarnemu Zadymiarzowi począwszy od następnej aktualizacji. Jak w przypadku ulepszenia Alei Pucharów, zdobycie tych nagród zajmie o wiele mniej czasu i wysiłku niż w systemie mistrzostw.

3000 monet

450 punktów mocy

300 kredytów

2. Przechowywanie kredytów to coś, czego nie chcemy wspierać, ponieważ dla większości graczy nieodbieranie nagród jest nieintuicyjnym sposobem gry. Główny problem polega na tym, że chcesz odblokować nowego Zadymiarza od razu po wczesnym dostępie, nie tracąc przy tym kredytów na sławę. Niestety w lipcu nie pojawi się nowy Zadymiarz, ale Trunk będzie ostatnim Zadymiarzem do kupienia we wczesnym dostępie w aplikacji w sierpniu. W kolejnej aktualizacji całkowicie zmienimy sposób, w jaki funkcjonuje wczesny dostęp. Projekt jest wciąż w fazie rozwoju, ale z pewnością usuwamy ofertę wczesnego dostępu po zakupie w grze – Trunk będzie ostatnim takim Zadymiarzem. Dzięki temu każdy będzie mógł zagrać nowym Zadymiarzem podczas wczesnego dostępu i otrzyma szansę na zdobycie go wcześniej za darmo, po prostu grając. Dodatkowo to wydarzenie związane z premierą nowego Zadymiarza będzie oferować jeszcze więcej nagród poza tymi wynikającymi ze wzmocnienia Karnetu Zadymiarskiego.

Ulepszanie Wyczynów

Doskonale rozumiemy Wasze opinie związane z Wyczynami. Wprowadzimy wiele ulepszeń – krótko- i długoterminowo.

1. Brakuje wielu nagród za Wyczyny w okrojonej wersji, którą widzicie. Więcej Wyczynów wraz z brakującymi nagrodami zostanie dodanych w kolejnych aktualizacjach.

2. Nagrody za Wyczyny są znacznie mniejsze niż te z mistrzostw i wiemy, że niemożliwe jest nieporównywanie nagród za Wyczyny do tych z mistrzostw, biorąc pod uwagę podobne zadania i nagrody kosmetyczne. Nagrody z Wyczynów nie zastępują jednak samych nagród z mistrzostw. Zastąpiły je wzmocniona Aleja Pucharów (z nowymi progami nagród), wydarzenie #1000Mistrzostw, a także nagrody z już wprowadzonych i przyszłych Wyczynów. Dla nowych graczy oznacza to, że będą zdobywać nagrody znacznie szybciej niż dotychczas. Starsi gracze otrzymali ogromną ilość nagród przy znacznie mniejszym wysiłku i czasie podczas wydarzenia #1000Mistrzostw. Wciąż jednak mamy poczucie, że można zrobić dla Was więcej.

Oprócz dodania większej liczby Wyczynów i wzmocnienia Karnetu Zadymiarskiego w następnej aktualizacji znacząco zwiększymy również liczbę wydarzeń od tego czwartku:

Miniwydarzenie społecznościowe z Mortisem

Wyzwanie z nielimitowanymi życiami z darmowym przebraniem

Megaświnia

Wydarzenie Wyzwolenie hiperdoładowania (ponownie)

Więcej misji

Przygotujcie się na wysyp wydarzeń i, co za tym idzie, mnóstwo dodatkowych nagród. Zwiększona liczba wydarzeń oznacza również, że nagrody zdobędziecie znacznie szybciej. Na przykład ukończenie wyzwolenia hiperdoładowania będzie wymagać dużo mniej zwycięstw. Nadchodzące wydarzenie Anioły, które rozpocznie się 17 lipca, potrwa tylko dwa tygodnie, a nie miesiąc jak wcześniej. Nie martwcie się jednak – nagrody będą tak samo hojne.

3. Aktualnie niektóre Wyczyny są takie sobie. Wyczyny zwycięstw cierpią na tę samą bolączkę, co kiedyś Mistrzostwa – wymagają grindowania. Niektóre specjalne Wyczyny wydają się po prostu niemożliwe do zdobycia i nie dają frajdy.

Przyjrzymy się ponownemu zbalansowaniu wielu Wyczynów, które wydają się niemożliwe do zdobycia.

Wciąż to omawiamy, ale najprawdopodobniej w Wyczynach wymagających określonej liczby zwycięstw warunek zostanie zmieniony na zdobycie tytułu Gwiazda gry. (Dzięki temu rozwiązaniu rola Gwiazda gry stanie się bardziej znacząca, a także uderzy w graczy, którzy zdobywają zwycięstwa za pomocą botów.)

Chcielibyśmy poznać Wasze zdanie. Jakie Wyczyny chcielibyście zobaczyć w Brawl Stars? Dajcie znać w komentarzach pod tym postem.

4. Długofalowo rozważamy pewne usprawnienia systemowe, ale nie podjęliśmy jeszcze żadnych decyzji ani nie mamy gotowych projektów.

Ogólny wygląd – od ikon po ramki – zostanie poprawiony.

Poprawiamy sposób prezentowania postępów, na przykład poprzez śledzenie ich po każdej rozgrywce.

Zastanawiamy się nad tym, jakie nowe nagrody chcielibyśmy dodać w przyszłości, a nawet czy całkowicie zastąpić dropy Starr.

Nagrody losowe kontra ustalone z góry

Wiemy, że aktualizacje Mistrzostw (i błyskotek) były jednymi z najlepiej przyjętych przez Was. Niesamowicie cieszy nas, gdy nasze kanały przepełnione są pozytywnymi komentarzami. Niestety te aktualizacje nie zdołały powstrzymać spadku liczby graczy, który nastąpił na początku 2023 roku po usunięciu skrzynek. To właśnie doprowadziło nas do wprowadzenia dropów Starr. Była to kontrowersyjna aktualizacja (wymagająca również przekierowania zasobów), ale nie tylko zatrzymała spadki, lecz także zapoczątkowała jeden z największych powrotów do formy w historii gier. Choć emocje już opadły, dzisiaj jesteśmy na stabilnym poziomie, wciąż ponad trzykrotnie wyższym niż w analogicznym okresie 2023 roku. Bardzo się cieszymy na kolejne aktualizacje. Mamy w planach nowe współprace, powrót Brawloween i wiele, wiele więcej…

Oczywiście to nie jest kwestia wyboru między zadowoleniem społeczności a sukcesem gry. Mamy wiele przykładów, gdzie udało nam się połączyć satysfakcję graczy z doskonałymi wynikami biznesowymi i zawsze do tego dążymy. Ten przykład ma jedynie zilustrować, że musimy próbować różnych – czasami niepopularnych – rozwiązań, jeśli nasze wcześniejsze plany nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Podobnie jak w przypadku aktualizacji z dropami Starr, zakładamy, że jeśli przeniesiemy zasoby do łatwiej dostępnych miejsc, które wymagają znacznie mniej wysiłku, takich jak Aleja Pucharów, więcej graczy zostanie z nami na dłużej.

Losowe nagrody w Brawl zostają z nami, ponieważ wierzymy, że to świetna zabawa i ważny element zaangażowania – czy to w formie skrzynek pucharów, czy sushi. Ale wrzucanie dropów Starr, gdzie popadanie, nie jest właściwym rozwiązaniem. Określone z góry nagrody są fajne, ponieważ wyznaczają cele postępów. Potrzebujemy obu. Będziemy dodawać więcej określonych nagród, zaczynając od bezpośredniego wzmocnienia Karnetu Zadymiarskiego. Jeśli chodzi o losowe nagrody, w przyszłości będziemy je dodawać w znacznie ciekawszy sposób.

W skrócie