Podczas obu wydarzeń wszyscy gracze zaczną z jednym odblokowanym slotem, a pozostałe dwa będą mogli odblokować, otwierając anielskie lub demoniczne dropy Starr.

Oznacza to, że możesz połączyć do trzech umiejętności, by nasycić swojego Zadymiarza nieziemską mocą. Testuj różne kombinacje umiejętności, aby znaleźć najlepszy zestaw dla każdego trybu gry.

Każda umiejętność posiada cechę główną. Niektóre z nich, po połączeniu z innymi, mają też cechę poboczną. Jeśli dane umiejętności mają ze sobą synergię, sloty na umiejętności zaczną świecić.