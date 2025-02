JAK ZDOBYĆ KRABOWĄ FORSĘ

Codziennie:

Wygrywaj w trybach z modyfikatorem SpongeBob

Odbierz swoją codzienną wypłatę od Skalmara w Sklepie

Odwiedź Pod tłustym krabem i odkryj oferty

–

Zdobądź krabową forsę za klejnoty

ODBLOKUJ SPONGEBOBA EL PRIMO ZA DARMO

Skoro mowa o krabowej forsie, jeśli należysz do Klubu, zobaczysz nową kolekcję klubu!

Każda suma krabowej forsy, który Ty (i członkowie Twojego klubu!) zbierzecie, będzie liczony na poczet łącznej kolekcji klubu.

Gracze mogą odblokować mnóstwo nagród, a wisienką na torcie jest przebranie SpongeBob El Primo!

Więc dołącz do klubu i zbieraj krabową forsę!

NOWE TRYBY GRY

POLOWANIE NA MEDUZY

Chcesz się wybrać na polowanie na meduzy?

Witaj na Meduzowych Polach, gdzie dzikie meduzy czekają na złapanie. Drużyna, która złapie najwięcej, wygrywa!

Gracze łapią meduzy, przechodząc po nich, a następnie trzymając je przez 5 sekund. Jeśli gracz zostanie pokonany w tym czasie, upuści meduzę.

Po 5 sekundach meduza jest złapana i dodana do wyniku drużyny gracza!

Po złapaniu meduzy nie można upuścić.

Za każdym razem, gdy gracz podniesie kolejną meduzę, 5-sekundowy licznik się resetuje. Pamiętaj, żeby zachować równowagę między łapaniem a zbieraniem!

STARCIE Z TERCETEM

To jak Starcie w trybie duo, ale z jedną osobą więcej!

Walcz na arenie starcia w pojedynkę lub z dwoma partnerami! Kto przetrwa do końca, wygrywa. Zbieraj kostki mocy, aby zwiększyć swoją liczbę punktów życia i zadawane obrażenia. Nadchodzą chmury trucizny, więc nie przestawaj się ruszać!

Podobnie jak w Starciu w trybie duo, dopóki jeden członek drużyny żyje, możesz się odrodzić.

–

NOWI ZADYMIARZE

MOE | Mityczny | Maszyna zniszczenia

Moe to ślepy szczur znaleziony w kanałach Parku Starr przez Groma, który szybko go przygarnął! Moe należy teraz do zespołu technicznego Parku Starr i używa specjalnej maszyny wiertniczej do przemierzania kanałów... i powodowania zniszczeń w parku podobnie jak Ash.

PODSTAWOWY ATAK: MACHNIĘCIE ŁOPATĄ – Moe rzuca głazem, który odbija się raz, rozbijając się na mniejszy kamień. Każda skała rozbija się na odłamki przy uderzeniu. Zarówno skały, jak i odłamki zadają obrażenia.

SUPERATAK: MASZYNA MOEGO – Moe uzbraja się w niezawodne Wiertło, którym świdruje przez ziemię do obranej na cel lokalizacji, rażąc i wyrzucając znajdujących się tam Zadymiarzy w powietrze. W formie Wiertła Zadymiarz zyskuje nowy atak.

GWIEZDNA MOC: SKACZĄCE KAMIENIE

Podstawowe ataki Moego odbijają się jeszcze raz. Zasięg ataku pozostaje bez zmian.

GWIEZDNA MOC: MANDAT

Wiertło Moego ma większą prędkość ruchu podczas wiercenia pod ziemią.

GADŻET: NIELEGALNE WYKOPKI

Moe wykopuje „pożyczone” dobra i zwiększa szybkość superdoładowania o 50% na 5 s.

GADŻET: WYŚCIG SZCZURÓW

Moe pędzi na krótką odległość w Wiertle, niszcząc napotkane na drodze ściany.

SUPERFORMA: WIERTŁO

PODSTAWOWY ATAK: WIERTŁOTARAN

Moe zaczyna wiercić przed siebie, zyskując szybkość ruchu i zadając obrażenia znajdującym się przed nim wrogom.

SUPERATAK: EWAKUACJA

Moe opuszcza Wiertło i wraca do normalnej formy.

KENJI | Legendarny | Zabójca

Ten utalentowany mistrz sushi wiedzie spokojne życie i razem ze swoją rodziną prowadzi restaurację w Parku Starr. Wygląda jednak na to, że próbuje ukryć coś ze swojej przeszłości. Jego sushi jest jednak tak smaczne, że nikt się tym nie przejmuje!

CECHA: Ten Zadymiarz odzyskuje zdrowie po zadaniu wrogowi obrażeń.

PODSTAWOWY ATAK: DASH 'N' SLASH

Podstawowe ataki Kenjiego zadają na przemian Dash i Slash. Dash rani wszystkich wrogów w linii prostej, a Slash zadaje obrażenia wszystkim wrogom w szerokiej strefie naprzeciwko niego.

SUPERATAK: SLASHIMI

Kenji atakuje wrogów na określonym obszarze precyzyjnymi cięciami, zadając im duże obrażenia i zyskując niewrażliwość na czas trwania superataku.

GWIEZDNA MOC: DROGA MIECZA

Cięcia Slashimi mają o 30% dalszy zasięg.

GWIEZDNA MOC: NEMEZIS NIGIRI

Po uniknięciu ataków przez 5 s otrzymuje o 90% mniejsze obrażenia przy kolejnym ataku wroga.

GADŻET: DASH DASHI

Podczas podstawowego ataku Kenji używa tylko Dash przez kolejne 3 s.

GADŻET: LECZENIE HOSOMAKI

Kenji natychmiast leczy 75% obrażeń z ostatnich 3 s.

—

Nowe hiperdoładowania

POCO – MELODIA MEDYKA Bis! teraz leczy ponad maksymalną liczbę punktów życia, dając tarczę o wartości nadwyżkowej liczby. Tarcza utrzymuje się przez 5 s.

MORTIS – KRWAWY BUMERANG Życiodajna krew wraca teraz do Mortisa, umożliwiając podwójne obrażenia i leczenie.

SQUEAK – SKACZĄCY GLUTEK Lepkie bomby superataku Squeaka odbijają się i dzielą jeszcze raz.

TARA – SUPERGRAWITACJA Grawitacja ma o 20% większy zasięg.

NANI – WIELKI PEEP Peep rośnie podczas przemieszczania się!

SURGE – POZIOM 5 Odblokuj ulepszenie poziomu 5 ulepszenia – Strzały Surge'a teraz ZAWSZE się rozdzielają i mają większy zasięg!



NOWE PRZEBRANIA

Szkieletowy Surge | Epicki Nikczemny szkieletowy Surge | Chromatyczny nr 1 Szkieletowy antybohater Surge | Chromatyczny nr 2

Upiorny rycerz Draco | Legendarny

Złowroga Mandy | Epicka

Wytrychowy Kit | Epicki

Nani Koszmarna Rycerka | Epicka

Pearl Mrocznej Twierdzy | Bardzo rzadka

Opętany Poco | Mityczny

Minimotyw: Zombie

Gnijący Dynamike | Bardzo rzadki

Makabryczny Gus | Bardzo rzadki

Zgniła Pam | Epicka

Minimotyw: Festiwal Plonów

Strażnik Księżyca Kruk | Mityczny

Strażnik Księżyca Chester | Epicki

Strażnik Księżyca Hank | Bardzo rzadki

Różne

Kibicowy Kieł | Epicki

Belle Dragon | Epicka | Przebranie MAKE stworzone przez NanaBS

Brock prosto od fryzjera

Serowy Moe | Rzadki

Kenji owocowy samuraj | Rzadki

Rico Czerwony Płaszcz | Rzadki

Wamprimo | Rzadki

Colette bez klepki | Rzadka

Srebrni i złoci

Złoty Brock prosto od fryzjera

Srebrny Brock prosto od fryzjera

Złoty Berry

Srebrny Berry

Złoty Clancy

Srebrny Clancy

ZMIANY W BALANSIE

WZMOCNIENIA

Brock

Zwiększono obrażenia podczas hiperdoładowania 750 → 1000 na rakietę

Grom

Zwiększono obrażenia zadawane przez podstawowy atak 1060 → 1140

Zwiększono szybkość superdoładowania 65 → 75 (6 → 5 trafień na superatak)

Tick

Zwiększono szybkość hiperdoładowania 25% → 40%

Kiełek

Zwiększono obrażenia zadawane przez podstawowy atak 980 → 1040

Stu

Zwiększono liczbę PŻ: 2900 → 3200

Willow

Zwiększono wytrzymałość tarczy podczas kontroli umysłu 25% → 50%

Bea

Doładowany strzał: zwiększono mnożnik obrażeń 250% → 275%

Spike

Zwiększono liczbę PŻ 2400 → 2600

Gus

Zwiększono obrażenia zadawane przez podstawowy atak 1000 → 1120

Mandy

Gwiezdna moc: Twarde cukierki – zwiększono wytrzymałość tarczy 30% → 40%

Ash

Gadżet: Zgniły banan – zmniejszono koszt PŻ 25% → 10%

Penny

Zwiększono PŻ działa 2800 → 3400

Tara

Gwiezdna moc Cienie: zwiększono podstawowe PŻ cieni Tary 3000 → 3400 i 2400 → 3000

Lola

Zwiększono obrażenia zadawane przez podstawowy atak 260 → 280

OSŁABIENIA

Clancy

Zmniejszono szybkość superdoładowania 100 → 65

Zmniejszono szybkość superdoładowania z podstawowego ataku – 5 trafień → 6 trafień

Etap 3: Zmniejszono obrażenia zadawane przez superatak 900 → 760

Frank

Zmniejszono liczbę PŻ 7000 → 6700

Gwiezdna moc: Gąbka – zmniejszono premię do PŻ 1400 → 1340

Gadżet: Nieodparty urok – zmniejszono mnożnik obrażeń 100% → 50%

Meg

Forma Mecha – zmniejszono obrażenia zadawane przez podstawowy atak 170 → 150

Buster

Zmniejszono liczbę PŻ 5200 → 5000

Berry

Cecha: zmniejszono superdoładowanie z leczenia 75 → 50

Amber

Gadżet: Tańczące Płomienie – zmniejszono zadawane obrażenia 2100 → 1890

Kit

Gadżet: Cheeseburger – zmniejszono leczenie 40% → 30%

Moe

Przed premierą Moego wprowadziliśmy też do tego Zadymiarza kilka osłabień:

Mała forma – podstawowy atak – 500 → 600 obrażeń bazowych

Superatak – obrażenia + wyrzucenie w powietrze – 1000 → 800

Wiertło – podstawowy atak – 340 → 280 obrażeń bazowych

ZMIANY I PRZERÓBKI

Darryl

Darryl może teraz przechowywać 2 superdoładowania

Gale

Zwiększono obrażenia zadawane przez superatak 610 → 820

Modyfikatory rankingowe

Nowe

GADŻETY BEZ KOŃCA: gadżety mają nieograniczone użycia, ale 15-sekundowy czas odnowienia

PĘD: trafienie wroga daje Ci zwiększoną szybkość ruchu na krótki czas

Zmiany w poziomie mistrzowskim

Dodaliśmy wymaganie dotyczące minimalnych wyników, które należy spełnić, aby zdobyć poziom mistrzowski w meczu.

Zmiana ta nie powinna wpłynąć na większość graczy, którzy grają normalnie w meczach, ale ma na celu zapobieganie nadużywaniu systemu przez graczy farmiących poziom mistrzowski i psucie zabawy innym graczom w meczu

Inne zmiany i poprawki błędów