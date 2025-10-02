Psikusowe skrzynki są nowym rodzajem skrzynek, które możesz dostać za CUKIERKI. Zawierają one nowe i stare przebrania Brawl-O-Ween, przedmioty kosmetyczne, postępy, gwiezdne moce, gadżety, hiperdoładowania oraz Zadymiarzy.

Natomiast cukierkowe skrzynki to skrzynki pucharów, które możesz ulepszyć do rzadkości ultra również za pomocą cukierków.

Cena jednej skrzynki to 99 cukierków. Więc dlaczego warto skusić się na cukierkową skrzynkę zamiast na psikusową? W skrzynkach ultra możesz znaleźć nawet legendarne przeprania oraz przebrania hiperdoładowania!

Gdy użyjesz na nią swoich cukierków, skrzynka otworzy się po upływie czasu pokazanego na liczniku. W ciągu całego sezonu możesz otworzyć ją w sumie dwa razy.