CUKIEREK ALBO PSIKUS – SZCZEGÓŁY WYDARZENIA
Masz ochotę na psikusowe skrzynki? A może na cukierkowe?! W tym wydarzeniu czekają na Ciebie zarówno psikusy, jak i cukierki.
Co?
Psikusowe skrzynki są nowym rodzajem skrzynek, które możesz dostać za CUKIERKI. Zawierają one nowe i stare przebrania Brawl-O-Ween, przedmioty kosmetyczne, postępy, gwiezdne moce, gadżety, hiperdoładowania oraz Zadymiarzy.
Natomiast cukierkowe skrzynki to skrzynki pucharów, które możesz ulepszyć do rzadkości ultra również za pomocą cukierków.
Cena jednej skrzynki to 99 cukierków. Więc dlaczego warto skusić się na cukierkową skrzynkę zamiast na psikusową? W skrzynkach ultra możesz znaleźć nawet legendarne przeprania oraz przebrania hiperdoładowania!
Gdy użyjesz na nią swoich cukierków, skrzynka otworzy się po upływie czasu pokazanego na liczniku. W ciągu całego sezonu możesz otworzyć ją w sumie dwa razy.
Jak zdobyć cukierki?
Cukierki możesz zdobyć z następujących źródeł:
codzienne zwycięstwa,
misje specjalne,
pokonywanie nowych brawl-o-weenowych bossów.
A jeśli czujesz, że masz zwycięską passę, możesz też nacisnąć ogromny przycisk CUKROWEGO SZAŁU!
Jego aktywacja zapewni Ci znaczny bonus w kolejnych meczach, czy to z bossami, czy bez.
ALE PAMIĘTAJ!
Cukrowy szał trwa tylko 10 minut i jest dostępy wyłącznie w określonym czasie, więc daj z siebie wszystko.
Ile cukierków mogę w sumie zdobyć?
Suma za codzienne zwycięstwa = 546 (21 dziennie)
Misje specjalne = 160
Pokonanie bossów = 900
Cukrowy szał = 630 (średnio 30 na każdą aktywację)
Nagrody twórców = 100
W ciągu całego wydarzenia możesz zdobyć łącznie 2336 cukierków, jeśli uzyskasz średnio 30 cukierków za aktywację Cukrowego szału.
Nowi bossowie
Masz szansę zmierzyć się z SZEŚCIOMA NOWYMI bossami, którzy zupełnie się od siebie różnią! Są wśród nich:
Kruk Doktor Plagi – wysoka mobilność i trujące ataki.
Tick Bez Głowy – przywołuje liczne głowy, które gonią za graczem.
Spike Carreta – wykonuje ataki z bardzo dużej odległości, ale jeśli nauczysz się je rozpoznawać, możesz ich uniknąć i podejść go z bliska.
Kenji Kizu – duch Kenjiego Oni powraca! I chce się zemścić.
R-T Gargulec – jest niczym forteca, więc dobra kontrola obszaru i strategicznie wymierzone ataki są kluczem do sukcesu.
Podwodny Duch Rico – wnosi do gry prawdziwe piekło pocisków, więc liczą się tutaj umiejętne uniki.
Wszyscy bossowie zyskają lepsze zdolności i poziomy trudności za każdym razem, gdy ich pokonasz, więc miej oko na strategie swoich ulubionych twórców.
Inne nowości
W tym sezonie znajdziesz również brawl-o-weenowy Karnet Zadymiarski z Krukiem Doktorem, jego wersjami chromatycznymi oraz tytułem „Cukierek albo psikus”! A do tego:
Skrzynki Ziggy‘ego z okazji jego premierowego wydarzenia.
Nowe przebrania na Brawl-O-Ween będą dostępne w sklepie po zakończeniu wydarzenia.
Surge i Pearl otrzymają swoje porcelanowe przebrania.
Oraz wydarzenie społecznościowe pod koniec Brawl-O-Ween!