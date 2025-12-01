Po zebraniu wszystkich Wzmacniaków dla wszystkich Zadymiarzy w automacie będziesz móc używać błyskotek do wyciągania różnych przebrań dla swojego Wzmacniaka. Mają one charakter czysto kosmetyczny i nie wpływają na funkcjonalność ani moc Wzmacniaka. SĄ PRZEUROCZE I BŁYSZCZĄCE!

Każde wyciągnięcie za błyskotki z automatu kosztuje 10 000 błyskotek.

Projekt Wzmacniaków: przeróbka Zadymiarzy

Zanim przejdziemy do projektu Wzmacniaków, musimy porozmawiać o przeróbkach Zadymiarzy. Dlaczego nasze podejście do nowej progresji mocy polega na ulepszeniu istniejących przedmiotów zamiast na czymś zupełnie nowym? Powodów jest kilka, ale możemy je podsumować w trzech punktach:

1 – Chcemy dodać więcej głębi do meczów rywalizacyjnych, ale nie chcemy nadmiernie komplikować podstawowej mechaniki tylko dla samej złożoności.

Ulepszanie czegoś, co jest już znane, jest znacznie łatwiejsze do zrozumienia i przyswojenia niż nauka zupełnie nowej mocy (szczególnie jeśli wiąże się z nowym przyciskiem). Oczekujemy, że gracze kompetytywni zyskają nowy poziom głębi w meczach, a zwykli gracze doświadczą nowości bez konieczności uczenia się czegoś zupełnie nowego lub zmiany sposobu grania.

2 – Zbliżamy się do wydania setnego Zadymiarza i uważamy, że to odpowiedni moment, aby wrócić do każdego Zadymiarza, którego kiedykolwiek wydaliśmy. Chcemy ulepszyć lub zmienić ich jeśli wydają się przestarzali (ale oczywiście bez zmiany podstawowej tożsamości/koncepcji Zadymiarzy).

3 – Chcemy skupić się bardziej na użyteczności i możliwościach popisania się umiejętnościami niż na surowej sile (jak w przypadku hiperdoładowań). Skupienie się na istniejących umiejętnościach i przedmiotach Zadymiarzy może być bardziej eleganckim sposobem na dodanie mocy. Niektóre Wzmacniaki sprawią, że zdolności Zadymiarzy będą „większe i silniejsze”, ponieważ czasami to ma sens, ale nie powinno tak być w przypadku ich wszystkich.

Usuwamy również (i zwracamy koszty za) epickie i mityczne gadżety Zadymiarzy, którzy otrzymują Wzmacniaków. Niestety te gadżety nie wzbudzały wystarczającego zainteresowania, aby uzasadnić dalszy rozwój kolejnych. To coś, co chcieliśmy zrobić już jakiś czas temu, a wprowadzenie Wzmacniaków wydaje się ku temu dobrą okazją.

Mając to na uwadze, dodajemy też możliwość celowania gadżetami za pomocą joysticka (jeśli ma to sens dla danego gadżetu). To może brzmieć jak drobna zmiana, ale z pewnością podniesie poziom umiejętności w Brawl. Nie martw się jednak, jeśli potrzebujesz czasu na naukę… nawet jeśli gadżet otrzyma funkcję celowania, nadal można go używać przez zwykłe dotknięcie (tak jak działa to obecnie w grze).