Nowa moc, zmiany w Karnecie Zadymiarskim i nowy drop Starr!
Wszystkie hiperdoładowania są już dostępne, więc czas dodać do gry kolejną stałą zmianę rozgrywki!
Poniżej znajdziesz przegląd zmian i nowości, które pojawią się w Brawl Stars w przyszłym miesiącu. Gorąco zachęcamy do przeczytania całego artykułu – wyjaśnia on, w jaki sposób wszystkie nadchodzące zmiany są ze sobą powiązane.
Rozumiemy, że rozwój może być drażliwym tematem, ale wśród nadchodzących zmian chcemy wprowadzić nową moc, która sprawi graczom frajdę i doda głębi rozgrywce, szczególnie dla doświadczonych graczy. Dodatkowo wzmocnimy główne źródła zasobów, aby podróż przez grę była przyjemniejsza i bardziej satysfakcjonująca.
PAMIĘTAJ! Wszystko jest jeszcze w fazie rozwoju, więc niektóre szczegóły mogą ulec zmianie po premierze.
Najpierw przedstawimy podsumowanie każdej zmiany, a następnie przejdziemy do szczegółów.
ZMIANY W ROZGRYWCE
Zmiany:
Nie dodajemy poziomu mocy 12.
Dodajemy nową moc o nazwie „Wzmacniaki”.
Wzmacniaki to wzmocnienia dla gwiezdnych mocy, gadżetów i hiperdoładowań!
Każdy Zadymiarz otrzymuje 3 Wzmacniaków: jednego dla obu gwiezdnych mocy, jednego dla obu gadżetów i jednego dla hiperdoładowania.
Wraz z nową mocą niektórzy Zadymiarze doczekają się zmian dotyczących mechanik i zdolności.
Wzmacniaki można kupić za 1000 monet i 2000 punktów mocy w automacie z chwytakiem.
Jedno wyciągnięcie z automatu z chwytakiem gwarantuje Wzmacniaka. W tej aktualizacji będzie łącznie 18 Wzmacniaków, a wraz z kolejnymi będziemy dodawać nowe automaty, w których będzie można znaleźć więcej odmian.
Wzmacniaki będą też dostępne do bezpośredniego zakupu za klejnoty o wartości zbliżonej do ich kosztu w miękkiej walucie (1000 monet i 2000 punktów mocy).
Zniżki na zakupy w aplikacji oraz zakupy za pomocą klejnotów pojawią się w przyszłości, ale nie w momencie wprowadzenia Wzmacniaków.
Jedno wyciągnięcie z automatu z chwytakiem jest bezpłatne po odblokowaniu funkcji.
Epickie i mityczne wyposażenie jest usuwane i refundowane (dla Zadymiarzy, którzy otrzymują Wzmacniaków). Wszystkie epickie i mityczne gadżety zostaną usunięte, gdy wszyscy Zadymiarze, którzy je posiadają, otrzymają swoich Wzmacniaków.
Niektórymi gadżetami można teraz celować (działają jak joystick ataku/superataku).
Cele:
Zwiększenie głębi rozgrywki bez jej nadmiernego komplikowania (bez dodawania nowych przycisków). Doświadczeni gracze otrzymają głębszą rozgrywkę. Początkujący gracze mogą grać tak jak dotychczas.
Powrót do wcześniej wydanych Zadymiarzy i ich przeróbka, jeśli nie pasują już do obecnej gry (bez zmian, jeśli Zadymiarz nadal działa dobrze).
Zwiększenie głębi rozwoju Zadymiarzy i danie graczom nowego, wartościowego i ciekawego przedmiotu do zdobycia.
NOWY PRZEDMIOT MOCY – WZMACNIAKI!
Wzmacniaki to nowa moc dodana do gry. Ulepszą Twoje gadżety, gwiezdne moce i hiperdoładowanie, A DO TEGO będą świetnie wyglądać obok Twojego Zadymiarza! Każdy Zadymiarz otrzymuje łącznie 3 Wzmacniaków: jeden dla (obu) gadżetów, jeden dla (obu) gwiezdnych mocy i jeden dla hiperdoładowania. Wzmacniaki są losowo wyciągane z automatu z chwytakiem.
Nazwy Wzmacniaków to… WZMACNIAK GADŻET, GWIEZDNY WZMACNIAK i HIPERWZMACNIAK!
Automat z chwytakiem
Tutaj będziesz zdobywać Wzmacniaków! Każde wyciągnięcie kosztuje 1000 monet i 2000 punktów mocy. Każdy automat z chwytakiem zawiera wzmacniaków ograniczonej liczby Zadymiarzy.
Później będą też dostępne do bezpośredniego zakupu za klejnoty lub w ramach zakupów w aplikacji. W przypadku hiperdoładowań próbowaliśmy najpierw wprowadzić ofertę za klejnoty, a potem udostępnić je za miękką walutę (monety). Teraz chcemy zacząć od miękkiej waluty (1000 monet i 2000 punktów mocy), a klejnoty/zakupy w aplikacji zostawić na później. To nowe podejście, więc będziemy je uważnie monitorować i wprowadzać zmiany, jeśli się nie sprawdzi (tj. jeśli nie będzie przyjemne dla graczy lub nie będzie warte czasu gry ani pieniędzy).
W miarę dodawania kolejnych Wzmacniaków będą one rozdzielane do różnych automatów. Dzięki temu pula nagród będzie zawsze taka sama, niezależnie od tego, ilu Wzmacniaków zostanie dodanych do gry. Obecnie planujemy 18 Wzmacniaków na jeden automat (łącznie 6 Zadymiarzy).
Pierwsze wyciągnięcie Wzmacniaka jest zawsze bezpłatne po odblokowaniu funkcji przy 1000 pucharów.
Po zebraniu wszystkich Wzmacniaków dla wszystkich Zadymiarzy w automacie będziesz móc używać błyskotek do wyciągania różnych przebrań dla swojego Wzmacniaka. Mają one charakter czysto kosmetyczny i nie wpływają na funkcjonalność ani moc Wzmacniaka. SĄ PRZEUROCZE I BŁYSZCZĄCE!
Każde wyciągnięcie za błyskotki z automatu kosztuje 10 000 błyskotek.
Projekt Wzmacniaków: przeróbka Zadymiarzy
Zanim przejdziemy do projektu Wzmacniaków, musimy porozmawiać o przeróbkach Zadymiarzy. Dlaczego nasze podejście do nowej progresji mocy polega na ulepszeniu istniejących przedmiotów zamiast na czymś zupełnie nowym? Powodów jest kilka, ale możemy je podsumować w trzech punktach:
1 – Chcemy dodać więcej głębi do meczów rywalizacyjnych, ale nie chcemy nadmiernie komplikować podstawowej mechaniki tylko dla samej złożoności.
Ulepszanie czegoś, co jest już znane, jest znacznie łatwiejsze do zrozumienia i przyswojenia niż nauka zupełnie nowej mocy (szczególnie jeśli wiąże się z nowym przyciskiem). Oczekujemy, że gracze kompetytywni zyskają nowy poziom głębi w meczach, a zwykli gracze doświadczą nowości bez konieczności uczenia się czegoś zupełnie nowego lub zmiany sposobu grania.
2 – Zbliżamy się do wydania setnego Zadymiarza i uważamy, że to odpowiedni moment, aby wrócić do każdego Zadymiarza, którego kiedykolwiek wydaliśmy. Chcemy ulepszyć lub zmienić ich jeśli wydają się przestarzali (ale oczywiście bez zmiany podstawowej tożsamości/koncepcji Zadymiarzy).
3 – Chcemy skupić się bardziej na użyteczności i możliwościach popisania się umiejętnościami niż na surowej sile (jak w przypadku hiperdoładowań). Skupienie się na istniejących umiejętnościach i przedmiotach Zadymiarzy może być bardziej eleganckim sposobem na dodanie mocy. Niektóre Wzmacniaki sprawią, że zdolności Zadymiarzy będą „większe i silniejsze”, ponieważ czasami to ma sens, ale nie powinno tak być w przypadku ich wszystkich.
Usuwamy również (i zwracamy koszty za) epickie i mityczne gadżety Zadymiarzy, którzy otrzymują Wzmacniaków. Niestety te gadżety nie wzbudzały wystarczającego zainteresowania, aby uzasadnić dalszy rozwój kolejnych. To coś, co chcieliśmy zrobić już jakiś czas temu, a wprowadzenie Wzmacniaków wydaje się ku temu dobrą okazją.
Mając to na uwadze, dodajemy też możliwość celowania gadżetami za pomocą joysticka (jeśli ma to sens dla danego gadżetu). To może brzmieć jak drobna zmiana, ale z pewnością podniesie poziom umiejętności w Brawl. Nie martw się jednak, jeśli potrzebujesz czasu na naukę… nawet jeśli gadżet otrzyma funkcję celowania, nadal można go używać przez zwykłe dotknięcie (tak jak działa to obecnie w grze).
PROJEKT WZMACNIAKÓW: KONKRETY
Przejdźmy teraz przez przerobionego Colta i Spike'a oraz mocy ich Wzmacniaków!
Dla jasności: efekt Wzmacniaka jest dodawany do istniejących już gadżetów, gwiezdnych mocy lub hiperdoładowań:
Colt:
Gadżet 1: Colt wystrzeliwuje 2 kule, które spowalniają cel przy trafieniu.
Gadżet 1 + Wzmacniak: po trafieniu kradnie jeden nabój od celu (cel traci 1 nabój, Colt przeładowuje 1 nabój).
Gadżet 2: kula, która niszczy ściany/krzaki i zużywa amunicję (bez zmian).
Gadżet 2 + Wzmacniak: kula jest szersza i zadaje większe obrażenia przy trafieniu.
Gwiezdna moc 1: zwiększa szybkość ruchu Colta (bez zmian).
Gwiezdna moc 1 + Wzmacniak: Colt zyskuje przyspieszenie po trafieniu w cel.
Gwiezdna moc 2: zwiększa zasięg Colta i szybkość pocisków.
Gwiezdna moc 2 + Wzmacniak: zadaje większe obrażenia, jeśli cel jest daleko.
Hiperdoładowanie: podwójna linia pocisków przy superataku (bez zmian).
Hiperdoładowanie + Wzmacniak: Colt wykonuje swój podstawowy atak szybciej (więc łatwiej trafić więcej razy), a hiperdoładowanie trwa 2 sekundy dłużej.
Spike:
Gadżet 1: wystrzeliwuje 2 fale po 3 igły, z których każda zadaje obrażenia i spowalnia.
Gadżet 1 + Wzmacniak: unieruchamia cel na krótką chwilę przy 3 trafieniach.
Gadżet 2: upuszcza kaktusa, który leczy otaczający obszar po zniszczeniu.
Gadżet 2 + Wzmacniak: po zniszczeniu również eksploduje, odpychając wrogów w pobliżu i zadając im obrażenia.
Gwiezdna moc 1: wszelkie obrażenia zadane przez superatak automatycznie leczą Spike'a (nie musi już być w zasięgu superataku, żeby się leczyć).
Gwiezdna moc 1 + Wzmacniak: superatak Spike'a jest wykonywany szybciej.
Gwiezdna moc 2: igły wystrzeliwane przez atak Spike'a skręcają / obracają się.
Gwiezdna moc 2 + Wzmacniak: Kolce skręcają bardziej.
Hiperdoładowanie: superatak Spike'a jest teraz potężniejszy (bez zmian).
Hiperdoładowanie + Wzmacniak: podstawowy atak Spike'a eksploduje 2 razy, a stan hiperdoładowania trwa 2 sekundy dłużej.
A DO TEGO Wzmacniaki wyglądają jak urocze breloczki, które widać chwilowo w czasie meczów oraz są zawsze obecne na ekranie głównym. Mamy w planach wypuszczać po 6 Wzmacniaków dla Zadymiarzy jednocześnie, zaczynając od najbliższej aktualizacji. Ponieważ jednak prace nad jednym Wzmacniakiem trwają dłużej niż nad pojedynczym hiperdoładowaniem, możliwe są aktualizacje, w których pojawi się ich mniej niż 6.
KARNET ZADYMIARSKI
Zmiany:
Zarówno ścieżka darmowa, jak i płatna w Karnecie Zadymiarskim/Karnecie Zadymiarskim Plus zostaną wzmocnione i ulepszone.
Ponieważ wartość Karnetu Zadymiarskiego rośnie, dostosowujemy również jego cenę.
Nowa cena Karnetu Zadymiarskiego to: 8,99 USD, a Karnetu Zadymiarskiego Plus: 12,99 USD.
Normalny Karnet Zadymiarski zawiera teraz przebrania Karnetu Zadymiarskiego, ich wersje chromatyczne oraz tytuły!
Karnety Zadymiarskie mają teraz KLUCZE i SKARBIEC!
Klucze pozwalają otworzyć konkretny skarbiec i wybrać pożądaną nagrodę. Obecnie istnieją cztery klucze, z których każdy otwiera skarbiec z określonym zestawem nagród. Różne rodzaje kluczy to: zasoby, Zadymiarze, przebrania i Wzmacniaki.
Nagrody końcowe kosztują teraz 2800 PD i dają różne skrzynki / dropy Starr, które są zawsze lepsze od normalnego dropu Starr.
*Ceny mogą się różnić w zależności od regionu gracza.
Cele:
Zwiększenie wartości w porównaniu do obecnej.
Danie graczom większej swobody w sposobie rozwijania swoich Zadymiarzy i kont.
Ponownie wzbudzić zainteresowanie Karnetem Zadymiarskim, dając graczom więcej rodzajów dostępnych nagród.
Poprawa monetyzacji poprzez poleganie na większej liczbie osób kupujących Karnet Zadymiarski ogólnie zamiast na mniejszej liczbie osób kupujących więcej ofert.
SZCZEGÓŁY NOWEGO KARNETU ZADYMIARSKIEGO!
Karnet Zadymiarski otrzymuje wzmocnienie, 10 dodatkowych poziomów, nowe przedmioty i ogólnie większą wartość. Wraz ze wzrostem wartości następuje również wzrost ceny: 8,99 USD* za normalny Karnet Zadymiarski i 12,99 USD* za Karnet Zadymiarski Plus, który nadal jest najlepszą ofertą w grze.
Tytuły i przebrania chromatyczne zostały przeniesione do normalnego Karnetu Zadymiarskiego. Zaletą Karnetu Zadymiarskiego Plus jest teraz znacznie więcej kluczy.
Każdy sezon będzie miał też od teraz 2 przebrania Karnetu Zadymiarskiego (+ warianty chromatyczne). Są wśród nich:
*Ceny mogą się różnić w zależności od regionu gracza.
WAŻNE: zmiana ceny nastąpi dopiero w sezonie styczniowym. Nadal możesz jednak kupić Karnet Zadymiarski i Karnet Zadymiarski Plus w sklepie Supercell po obecnej cenie (i zachować je na swoim koncie).
Oto porównanie wszystkich ścieżek ze starego i nowego Karnetu Zadymiarskiego
ŚCIEŻKA DARMOWA
Ulepszamy nagrody o dodatkowe 1000 monet i klucz zasobów, który można wymienić na 2000 punktów mocy, co stanowi równowartość jednego Wzmacniaka. Stanowi to dodatek do dropów chaosu oraz dodatkowych błyskotek i kredytów.
KARNET ZADYMIARSKI
Tytuły, przebrania Karnetu Zadymiarskiego oraz ich warianty chromatyczne są teraz częścią normalnego Karnetu Zadymiarskiego. Dodatkowo gracze mają więcej swobody w rozwijaniu konta, dzięki kluczom zasobów, przebrań i Zadymiarzy.
KARNET ZADYMIARSKI PLUS
WIĘCEJ KLUCZY! Wystarczająco, by kupić oba przebrania Karnetu Zadymiarskiego (i ich warianty chromatyczne), które od stycznia będą wypuszczane co sezon. A do tego klejnoty. Klejnoty są super.
SUMA (ZA DARMO + KARNET ZADYMIARSKI PLUS)
Nowy przedmiot Karnetu Zadymiarskiego: klucze!
Klucze służą do otwierania skarbca Karnetu Zadymiarskiego! Znajdziesz tam zasoby, przebrania, Zadymiarzy i Wzmacniaków. Istnieją 4 różne klucze (każdy dla innej kategorii nagród) i będziesz móc ich używać, jak tylko chcesz. Każda oferta w skarbcu kosztuje 1 klucz (z wyjątkiem klasycznych zestawów przebrań, które kosztują 2 klucze), więc możesz skupić się na nagrodach, na których Ci najbardziej zależy.
Celem kluczy jest danie graczom większej swobody w zakresie rozwoju. Szczególnie teraz, gdy Wzmacniaki kosztują więcej punktów mocy niż monet – jeśli tego właśnie potrzebujesz, będziesz mieć możliwość wydać klucz zasobów na punkty mocy i tak dalej. To samo dotyczy przebrań. Jeśli nie przepadasz za przebraniem obecnego sezonu, możesz po prostu zachować swój klucz i sięgnąć po przebranie z poprzedniego Karnetu Zadymiarskiego.
Uwaga dotycząca kluczy przebrań: przebrania z nowo wydanego Karnetu Zadymiarskiego zawsze będą kosztować 1 klucz, więc możesz od razu zdobyć nowe z nowego sezonu lub zebrać 1 dodatkowy klucz, aby zdobyć przebranie z poprzedniego sezonu. Wszystkie przebrania z Karnetu Zadymiarskiego (z sezonu Moc Starr w styczniu 2024 i późniejsze niebędące przebraniami kolaboracyjnymi) będą dostępne w skarbcu przebrań.
UWAGA! Przy zakupie przebrania Karnetu Zadymiarskiego za pomocą kluczy gracz otrzymuje zarówno przebranie sezonu, jak i jego dwa warianty chromatyczne!
Oto, co możesz zdobyć za swoje klucze:
|Klucz nowego Zadymiarza
|Koszt klucza
|Rzadkość
|1
|Epicki
|2
|Mityczny
|4
|Legendarny
|6
|Ultralegendarny
|Klucz zasobów
|Koszt klucza
|Nagroda
|1
|2000 monet
|1
|2000 punktów mocy
|1
|5000 błyskotek
|Klucz zestawu przebrań
|Koszt klucza
|Nagroda
|1
|Nowe przebranie z Karnetu Zadymiarskiego + 2 wersje chromatyczne
|2
|Stare przebrania z Karnetu Zadymiarskiego + 2 wersje chromatyczne
|Klucz Wzmacniaka
|Koszt klucza
|Typ
|1
|Konkretny Wzmacniak
Nagroda końcowa Karnetu Zadymiarskiego (nagroda ogonowa)
Nagrody końcowe kosztują teraz 2800 PD i za każdym razem dają inną nagrodę, np. demoniczny drop, rolka sushi lub (rzadziej) drop chaosu i tak dalej. Rzeczy, które możesz zdobyć z nagrody końcowej, zawsze będą lepsze niż jeden losowy drop Starr.
Będziesz też mieć możliwość użycia klejnotów do „ulepszenia” swojej nagrody końcowej, jeśli zechcesz. Jeśli nie odbierzesz swoich nagród końcowych przed końcem sezonu, na Twoje konto zostanie dostarczona standardowa (nieulepszona) nagroda.
INNE:
Zmiany:
Wzmacniamy całą ekonomię!
Nowy rodzaj dropu Starr (drop chaosu). Może zwiększyć rzadkość i może się też dzielić jak sushi. Wszystkie podziały będą miały tę samą rzadkość. Najniższa rzadkość dropu chaosu to bardzo rzadki, a najwyższa to ultrarzadki (nowa rzadkość dostępna tylko w dropach chaosu).
Codzienne wygrane (w grudniu będziesz mieć szansę na zdobycie dropu chaosu, jeśli trafisz na szczęśliwy dzień, a od stycznia drop chaosu będzie dostępny w normalne dni!).
Megamisje (2 dodatkowe megamisje na sezon, a jedna z nich to misja Omega).
Aleja Pucharów (ulepszenie wczesnej Alei Pucharów do 25 tys. pucharów dla nowych graczy, aby mogli szybciej nadrobić zaległości).
Wydarzenia i wydarzenia społecznościowe.
Punkty mocy będą o połowę tańsze. Od nowej aktualizacji podstawowa cena punktów mocy przy zakupie za klejnoty wynosi 10 punktów mocy za 1 klejnot zamiast 5 punktów mocy za 1 klejnot (ta sama konwersja co przy zakupie za monety), a oferty w sklepie zostaną zaktualizowane zgonie z tą zmianą.
Cele:
Od teraz będzie mniej hiperdoładowań, ale nadal chcemy mieć wartościowe przedmioty do zdobycia dla graczy.
Zapewnienie większej swobody i z góry ustalonych zasobów, aby gracze mieli większą swobodę w ulepszaniu swoich kont.
Ulepszenie ekonomii w sposób, który sprawi, że granie w Brawl będzie znacznie bardziej satysfakcjonujące, jednocześnie pomagając zwykłym i nowym graczom w nadrabianiu zaległości.
W bieżącej aktualizacji niedawno ulepszyliśmy system progresji dzięki megamisjom i nowym codziennym wygranym. Ale wprowadzamy jeszcze WIĘCEJ ulepszeń!
Dodajemy więcej zasobów do wielu źródeł, w tym do wczesnej Alei Pucharów dla graczy, którzy dopiero zaczęli grę, oraz w różnych miejscach dla zaawansowanych graczy (takich jak nagrody końcowe Karnetu Zadymiarskiego i megamisje). Dzięki temu gracze powinni zdobywać lepsze nagrody, a początkujący będą mieli szansę na nadrobienie zaległości.
Dodatkowo wprowadzamy nowy drop Starr o nazwie „drop chaosu”, który zawiera przedmioty warte średnio 4 razy więcej niż przeciętny drop Starr. Można w nim znaleźć wszystko, co daje normalny drop Starr, ale może się też dzielić (maks. 8 razy) jak rolki sushi. Jakąkolwiek rzadkość wylosujesz, właśnie ona się pomnoży. To oznacza, że masz szansę (bardzo małą, ale jednak!) na zdobycie 8 legendarnych dropów naraz, a nawet 8 ULTRA. Ultra to nowy poziom rzadkości, który znajdziesz tylko w dropach chaosu.
Dropy chaosu pojawią się w nowym Karnecie Zadymiarskim, losowo w codziennych wygranych, a czasem również będą rozdawane podczas wydarzeń.
Oto wszystkie przedmioty, które możesz zdobyć w ULTRARZADKIM DROPIE CHAOSU!
(Jeśli masz już wszystkie przedmioty z danej kategorii, zamiast nich otrzymasz nagrodę zastępczą monety, błyskotki lub kredyty.)
|Losowe hiperdoładowanie
|24,7%
|Mityczny Zadymiarz
|24,7%
|Legendarny Zadymiarz
|9,9%
|Ultralegendarny Zadymiarz
|0,4%
|Epickie przebrania
|9,90%
|Mityczne przebrania
|3,9%
|Legendarne przebrania
|1,4%
|Wzmacniak
|24,7%
Istnieje szansa na otrzymanie powyższych nagród nawet do 8 RAZY, jeśli ultrarzadki drop zostanie rozdzielony na 8!
A NA KONIEC
To już wszystko! Dziękujemy bardzo za przeczytanie i pamiętaj, by podzielić się swoją opinią w mediach społecznościowych!
Do zobaczenia w Brawl-Gadce 13 grudnia!