Odblokuj przebranie Finxa Władcy Otchłani ZA DARMO, zwiększ moce dziewczyn z patrolu Starr (oraz Spike‘a) dzięki specjalnym transformacjom i zmierz się z potężnymi bossami!

Transformacje Starr Novy

Modyfikator Starr Novy jest aktywny w wyselekcjonowanych trybach gry oraz losowych trybach alei pucharów. Gdy modyfikator jest aktywny podczas gry na mapie pojawiać będą się kryształy. Podnieś jeden z nich, aby na ograniczony czas przemienić się w jednego z członków patrolu Starr:

Spike‘a z patrolu Starr

Bea z patrolu Starr

Juju z patrolu Starr

Amber z patrolu Starr

Starr Novę z patrolu Starr (już niedługo)

Każdy członek patrolu Starr posiada unikalny zestaw mocy i jest znacznie silniejszy niż podstawowy Zadymiarz, więc postaraj się zebrać kryształy, zanim zrobią to Twoi przeciwnicy.

Możesz napotkać dwie różne wersje modyfikatorów: jeden z patrolem Starr oraz jeden ze Starr Novą we własnej osobie, kiedy już zadebiutuje w grze później podczas tego wydarzenia.

Zwiększanie mocy patrolu Starr

Zadymiarze z patrolu Starr zaczynają na 11. poziomie mocy i można ich ulepszyć aż do 30. poziomu poprzez otwieranie dropów Novy. Specjalny wyjątek: Starr Nova od razu zaczyna na maksymalnym poziomie mocy, ale jej kryształ będzie dostępny dopiero od drugiego tygodnia wydarzenia, więc przygotuj się na jej przybycie.

Za każdym razem, gdy podnosisz poziom jednego z członków patrolu Starr dzięki dropowi Novy, aktywujesz ładunek obrażeń na ekranie w strefie wydarzenia. Stuknij go, aby zaatakować Finxa Władcę Otchłani!

Zadaj mu dość obrażeń, aby otrzymać jego przebranie ZA DARMO! Po pokonaniu Finxa nadal możesz brać udział w wydarzeniu, mierząc się z mrocznymi portalami. Niszcz je, aby otrzymać specjalne nagrody!

W każdym dropie Novy mogą znajdować się:

ulepszenia mocy Starr Novy (40% szansy)

monety, punkty mocy, błyskotki, gadżety, gwiezdne moce lub hiperdoładowania

przedmioty kosmetyczne Novy (odznaki, spreje, ikony gracza)

przebrania o rożnych poziomach rzadkości (za 79, 149, 199 i 299 klejnotów)

Zadymiarze (od epickich po legendarnych)

Najwyższe nagrody w postaci 100 klejnotów lub 1000 monet

Walki z bossami: Colette z Otchłani oraz Finx Władca Otchłani

Zmierz się z dwoma straszliwymi bossami w walkach 5 na 1!

Colette z Otchłani

Colette przeszła na ciemną stronę! Odnajdź gniazda mrocznych ksiąg, zanim staną się nie do opanowani lub zanim zaleje Cię fala mini Colette z otchłani. Nie daj się im rozmnożyć!

Finx Władca Otchłani

Czeka Cię dwuetapowa bitwa, której poziom trudności wzrasta.

Pokonaj Finxa raz, a powróci on jeszcze silniejszy! Uważaj na: Wieżę na środku, która raz pomaga Twojej drużynie, a raz zadaje obrażenia, więc sprytnie ją wykorzystaj. Klony Kita przywoływane przez Finxa, aby przytłoczyć Twoją drużynę.



Po pokonaniu bossa na najwyższym poziomie trudności, możesz zobaczyć swój rekord czasowy, którym możesz się przed wszystkimi pochwalić!

Za każdym razem, gdy podnosisz poziom mocy członka patrolu Starr, zadasz obrażenia bossowi wydarzenia: Finxowi Władcy Otchłani.

Każdy gracz musi pokonać swojego własnego Finxa i posiada indywidualny pasek postępów. Otwieranie dropów Starr zwiększa Twoje postępy. Podnoś moce patrolu Starr, zadawaj obrażenia Finxowi i pokonaj go. Gdy zostanie pokonany, odblokujesz jego przebranie ZA DARMO.

Wskakuj do gry, zbieraj kryształy, podnoś moce dziewczyn z patrolu Starr (oraz Spike‘a) i pokonaj Finxa Władcę Otchłani przed końcem wydarzenia!

Wydarzenie rozpoczyna się teraz i potrwa do końca sezonu patrolu Starr 4 czerwca.