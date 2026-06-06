Wyścigi odbędą się 8, 10 i 12 czerwca i można je będzie oglądać na ekranie wydarzenia, kanale Brawl Stars na YouTubie oraz dowolnym z naszych oficjalnych profilów w mediach społecznościowych. Upewnij się tylko, że zatwierdzisz swój typ przed rozpoczęciem wyścigu.

Po zakończeniu wyścigu wróć na ekran wydarzenia, gdzie można będzie odtworzyć nagranie z całego wyścigu lub przeskoczyć od razu do ekranu wyników, by zobaczyć końcowe pozycje zawodników i odebrać nagrodę.

Powodzenia w typowaniu i niech wygra najlepszy Zadymiarz! Głosuj już TERAZ!