MITYCZNA MASZYNA ZNISZCZENIA

Lumi jest zagorzałą fanką metalu oraz utalentowaną perkusistką, która zamieniła swoje pałeczki na morgenszterny, kiedy dostała pracę w Parku Starr. Kontroluje żywioły lodu i ognia, co dobrze pasuje do jej nieśmiałego charakteru oraz płomiennej pasji do muzyki!