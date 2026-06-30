Informacje o wersji – czerwiec 2026
RAMENOWA REBELIA
Naprzeciwko restauracji sushi Kenjiego i Kaze otwarto zautomatyzowaną restaurację z ramenem, co wzbudziło zainteresowanie ich syna, Noriego. Rodzi się zadyma!
To nasze najbardziej ambitne sezony w historii! Dwa powiązane ze sobą sezony, dziewięć pełnych wrażeń tygodni i historia, która może odmienić los jednego z Zadymiarzy... NA ZAWSZE!
Sezon 1 i sezon 2 łączy jedna, rozwijająca się fabuła, w której przeplatają się animacje, moce, tryby gry, wydarzenia, powiązane przebrania i wiele innych elementów. W sezonie 1, NanoNoodles, dostępne są NanoDropy zawierające NanoMoce, natomiast w sezonie 2 – Windstock – dropy smoothie zawierające fuzje.
NanoDropy
NanoDropy można zdobywać poprzez codzienne zwycięstwa, megamisje, walki z bossami, misje poboczne, konkursy oraz kody QR twórców.
Każdy NanoDrop daje graczom 3 wybory z zestawu 5 kubków. Każdy kubek zawiera od 0 do 3 NanoNoodles, a każdy NanoNoodle odpowiada nagrodzie. Minimalna liczba NanoNoodles z każdego NanoDropu wynosi 1, a maksymalna – 9.
Każdy NanoDrop wypełnia również NanoMierz, który pozwala zdobyć dodatkowe nagrody.
NanoMoce
NanoMoce odblokowuje się za pomocą NanoDropów i zawierają one wzmocnienia dla poszczególnych Zadymiarzy.
W sumie gracze mogą odblokować 106 NanoMocy o czterech poziomach rzadkości: podstawowym, wzmocnionym, cybernetycznym i kwantowym. Po odblokowaniu Zadymiarze posiadający NanoMoce automatycznie korzystają z nich w wyselekcjonowanych trybach gry dostępnych w ramach wydarzeń.
Każda NanoMoc zapewnia 3 unikalne moce dla każdego Zadymiarza. Na początku meczu z aktywnym modyfikatorem NanoMocy, Zadymiarz z NanoMocą wybiera 1 moc spośród 2 dostępnych opcji.
Zadymiarze z NanoMocami mają widoczny efekt na ekranie Zadymiarzy oraz na karcie bitewnej i można je znaleźć na ekranie mocy w strefie wydarzenia.
W sezonie Windstock NanoMoce nadal działają. Jeśli Zadymiarz z NanoMocą otrzyma fuzję, zastępuje ona NanoMoc (fuzje to potężniejsze wersje NanoMocy).
Dropy smoothie
Dropy smoothie można zdobywać poprzez codzienne zwycięstwa, megamisje, burzenie wieży, misje poboczne oraz kody QR twórców.
Każdy drop smoothie daje graczom 3 wybory z zestawu 5 kubków. Każdy kubek zawiera od 0 do 3 łyków, a każdy łyk odpowiada nagrodzie. Minimalna liczba łyków z każdego dropu smoothie wynosi 1, a maksymalna – 9.
Każdy drop smoothie wypełnia również wskaźnik smoothie, który pozwala zdobyć dodatkowe nagrody.
Fuzje
Fuzje odblokowuje się za pomocą dropów smoothie i zawierają one wzmocnienia dla poszczególnych Zadymiarzy.
W sumie gracze mogą odblokować 106 fuzji o czterech poziomach rzadkości: podstawowym, wzmocnionym, cybernetycznym i kwantowym. Po odblokowaniu Zadymiarze posiadający fuzje automatycznie korzystają z nich w wyselekcjonowanych trybach gry dostępnych w ramach wydarzeń.
Każda fuzja zapewnia 3 unikalne moce dla każdego Zadymiarza. Na początku meczu z aktywnym modyfikatorem fuzji, Zadymiarz z fuzją losowo łączy dwie ze swoich trzech mocy i przez cały mecz korzysta z efektów obu z nich.
Zadymiarze z fuzjami mają widoczny efekt na ekranie Zadymiarzy oraz na karcie bitewnej i można je znaleźć na ekranie mocy w strefie wydarzenia.
Codzienne konkursy
Podejmij wyzwanie w codziennych konkursach, nowej wersji konkursów z Królestwa katany! Codziennie pojawiać się będzie nowy zestaw konkursów, w którym można będzie rywalizować w 1 spośród 3 trybów gry, a liczba podejść będzie ograniczona. Rozegraj przynajmniej 1 grę, by zdobyć nagrodę w postaci NanoDropów i wróć następnego dnia po kolejny zestaw trybów gry!
Zburz wieżę
Wejdź na pięciopiętrową wieżę, gdzie na każdym piętrze czeka inna gotowa mapa i tryb gry!
Na początku gracze otrzymują specjalną pulę 5-12 Zadymiarzy, z której mogą wybierać w trakcie wydarzenia. Aby wziąć udział w wydarzeniu, musisz mieć na koncie co najmniej 8 Zadymiarzy, co gracze osiągają, gdy zdobędą 325 pucharów.
Wszyscy Zadymiarze są na maksymalnym poziomie, łącznie z buffies. Specjalna pula faworyzuje Zadymiarzy posiadających moce fuzji i NanoMoce, o ile to możliwe, wybierając spośród już odblokowanych Zadymiarzy.
Dostępnych jest 5 wcześniej wybranych trybów gry, które odpowiadają 5 piętrom wieży. Przed rozpoczęciem każdego piętra gracz wybiera jednego z pozostałych dostępnych Zadymiarzy.
Zwycięstwo na piętrze: wykorzystany Zadymiarz zostaje przypisany do tego piętra, a Ty przechodzisz dalej. Wybierz nowego Zadymiarza na następne piętro.
Przegrana na piętrze: pozostajesz na tym samym piętrze, ale wykorzystany Zadymiarz zostaje usunięty z puli. Spróbuj jeszcze raz, używając innego.
Gdy wydarzenie jest aktywne, można rozgrywać tylko jedną wieżę dziennie.
Gracze grają dalej, dopóki nie pokonają wszystkich 5 pięter lub nie skończą się im Zadymiarze. Po zakończeniu wieży (niezależnie od zwycięstwa lub przegranej) gracze muszą poczekać na otwarcie kolejnej, aby przeprowadzić kolejne podejście.
Nagrody
Na każdym piętrze czeka nagroda, którą otrzymuje się po jego ukończeniu. Ukończenie wszystkich pięter bez ani jednej porażki (tzw. perfekcyjna runda) zapewnia dodatkową nagrodę w postaci unikatowego tytułu gracza: „Niepokonany”!
Gra drużynowa
To wydarzenie wspiera grę drużynową! Gracze mogą połączyć siły tylko wtedy, gdy znajdują się na tym samym piętrze i dozwolone jest wykorzystanie wielu takich samych Zadymiarzy.
Prezentacja
Wygląd wieży zmienia się w miarę postępów! Piętra rozjaśniają się i ożywają po wygranej, a na koniec pojawiają się efekty świętujące zwycięstwo. W menu wydarzenia odtwarzany jest specjalny utwór muzyczny. Piętra są ponumerowane, a poziom trudności można sprawdzić na mapie oraz w opcjach trybu gry.
Misje poboczne
To nowa zawartość, w ramach której otrzymasz dostęp do specjalnych misji, których wykonanie odblokowuje kamienie milowe, co z kolei zapewnia dodatkowe nagrody. Misje specjalne są powiązane z wyróżnionymi Zadymiarzami tygodnia.
Gracze mogą przeglądać misje poboczne dla Zadymiarzy, których nie posiadają (misja jest oznaczona jako zablokowana)
Niektóre misje będą wymagały Zadymiarzy o określonym poziomie mocy
Bossowie
W tej aktualizacji pojawi się troje zupełnie nowych bossów: Nori, Tara i Brock! Zmierz się z ich NanoMocnymi wersjami w chaotycznych potyczkach z rybami, klonami i ROJEM rakiet!
Nori: zmierz się z Norim i jego wiernymi rybimi towarzyszami, gdy śmiga po mapie dziko wymachując wędką.
Tara: armia klonów cienia, gigantyczne czarne dziury i niebezpieczne pociski zaleją mapę, gdy zmierzysz się z Tarą i jej oddziałem klonów.
Brock: WIĘCEJ RAKIET, WIĘCEJ CHAOSU, WIĘCEJ BROCKA. Zmierz się z najgroźniejszym niszczycielem w Parku Starr, lawirując między salwami rakiet podczas walki z Brockiem wzmocnionym NanoMocami!
NOWI Zadymiarze
Nori – Legendarny – Zabójca
Mając za rodziców Kenjiego i Kaze, Noriemu zawsze pisana była wielka przyszłość. Jako pierwszy Zadymiarz urodzony w Parku Starr, zyskał też niezwykłe moce! W kuchni też się odnajduje.
Atak: RYBIA FURIA
Nori wykonuje zamach do przodu. Ładowanie ataku powoduje, że zarzuca wędkę. Im dłużej ładuje, tym dalej zarzuca. Potrafi przyciągnąć się do ściany lub Zadymiarza, przebijając się przez Zadymiarzy i zadając im obrażenia. Przy maksymalnym naładowaniu przeskakuje ściany! Nori łowi ryby, uderzając Zadymiarzy swoim podstawowym atakiem. Ryby są wykorzystywane do różnych zdolności!
Superatak: RYBA DNIA
Nori nurkuje do wody, a następnie wynurza się, zadając obrażenia obszarowe po krótkiej chwili. Jego superatak pochłania wszystkie ryby, zwiększając obszar o 5% i zadawane obrażenia o 4% za rybę.
Gadżet 1: PRZEKĄSKA SUSHI
Nori je do 3 ryb i leczy 1000 swoich PŻ za każdą rybę. Czas odnowienia: 12 sekund.
Gadżet 2: SIEĆ NIGDY NIE ZA DUŻA
Rzuć siecią, by unieruchomić pierwszego Zadymiarza na 1,25 s i zadać mu 800 pkt. obrażeń. Czas odnowienia: 20 sekund.
Gwiezdna moc 1: DUŻY POŁÓW
Nori łapie 3 ryby, gdy jego superatak trafia wrogiego Zadymiarza.
Gwiezdna moc 2: NIEDALEKO PADA JABŁKO
Nori zyskuje 20% przyspieszenia przez 1 s, gdy jego podstawowy atak trafia wroga.
Wendy – Mityczny – Wsparcie
Inteligentna naukowczyni z nostalgią w duszy. Lata przepracowała w podejrzanych laboratoriach należących do korporacji, ale rzuciła to, by zbudować Windstock i pomóc planecie, zamiast ją niszczyć!
Cecha: ten Zadymiarz może poruszać się po wodzie ORAZ ładuje superatak, gdy otrzymuje obrażenia tarczy.
Atak: SUSZARKA
Wendy wywołuje wybuch, który zadaje 2400 pkt. obrażeń i daje jej 1386 pkt. tarczy. Gdy Wendy uderzy członka drużyny, daje mu 2000 pkt. tarczy.
Superatak: OBROŃCZYNI PLANETY
Wendy rozstawia generator tarczy, który pochłania 75% obrażeń przyjmowanych przez Wendy oraz sojuszników w jego zasięgu.
Gadżet 1: ENERGIA WIATROWA
Dzięki platformie Wendy może wyskoczyć na krótką odległość. Czas odnowienia: 15 sekund.
Gadżet 2: ZIELONY GRANAT
Wendy rzuca wiatrowym granatem, który spowalnia wszystkich wrogów i zatrzymuje ich leczenie. Czas odnowienia: 15 sekund.
Gwiezdna moc 1: TARCZA SPOWALNIAJĄCA
Spowalnia wrogów w generatorze tarczy Wendy.
Gwiezdna moc 2: TARCZA SOLARNA
Generator tarczy Wendy zyskuje dodatkowo 2000 PŻ.
NOWE hiperdoładowania
STARR NOVA: HIPERDOŁADOWANIE
Starr Nova staje się niewrażliwa podczas sprintu oraz ma niemal nieograniczoną amunicję!
WYBUCHOWE KRĘGLE:
Bolt niszczy wszystkie ściany, gdy jego hiper superatak jest aktywny.
NOWE buffies
W tej aktualizacji do rodziny buffies dołączają kolejni Zadymiarze! Każdy z nich otrzymuje 3 buffies, które wzmacniają ich gadżety, gwiezdne moce i hiperdoładowania.
Rico
Dzięki buffies Rico oba jego gadżety zostaną zmienione. Nowe gadżety odzwierciedlają chaos jego dmuchanych zamków.
Gadżet 1: Wyrzutnia piłek (zmiany)
Rico rozstawia automat z 4000 PŻ. Po zniszczeniu wystrzeliwuje pociski we wszystkich kierunkach.
Z buffie: kiedy Rico strzela do automatu, uzupełnia w nim zapas amunicji.
Gadżet 2: Dmuchany zamek (zmiany)
Rico wystrzeliwuje gigantyczną gumę, która po uderzeniu w ścianę lub wroga rozpada się na mniejsze pociski.
Z buffie: oba pociski także spowalniają Zadymiarzy.
Gwiezdna moc 1: Superskoczek
Po pierwszym odbiciu pociski z podstawowego ataku i superataku Rico zadają dodatkowe 240 pkt. obrażeń.
Z buffie: odbite pociski dają 10% doładowania superataku przy trafieniu.
Gwiezdna moc 2: Odwrót robota
Rico porusza się o 35% szybciej, gdy ma mniej niż 40% PŻ.
Z buffie: przy 10% PŻ prędkość ruchu wzrasta nawet o 60%.
Hiperdoładowanie: Król sprytnych strzałów
Pociski superataku Rico odbijają się jeszcze dalej!
Z buffie: zwiększa się prędkość pocisków, a podstawowy atak wystrzeliwuje 2 dodatkowe pociski.
Brock
Gadżety i gwiezdne moce Brocka mają się dobrze, ale jego superatak zostanie odświeżony. Teraz śledzi jego ruchy, dzięki czemu salwa rakiet podąża za nim.
Superatak: Deszcz rakiet (zmiany)
Brock wystrzeliwuje salwę rakiet, która niszczy wrogów i przeszkody. Jemu zależy tylko na skąpaniu cię w Deszczu rakiet!
Gadżet 1: Odrzutowe sznurowadła (teraz z celownikiem)
Brock wykonuje skok rakietowy, odrzucając wrogów i zadając 1000 obrażeń podczas wyskoku i lądowania.
Z buffie: otrzymujesz dodatkowe 2 s przyspieszenia ruchu, gdy Odrzutowe sznurowadła trafią wroga.
Gadżet 2: Moc rakiety
Brock wystrzeliwuje potężną rakietę, niszcząc teren i zadając 1000 pkt. obrażeń.
Z buffie: Megarakieta rozpada się na 4 mniejsze rakiety, które zadają mniej obrażeń.
Gwiezdna moc 1: Więcej rakiet
Dodaje dodatkową salwę rakiet do superataku Brocka.
Z buffie: Brock zyskuje wzrost prędkości podczas ładowania superataku.
Gwiezdna moc 2: Rakieta nr 4
Zwiększa ilość amunicji Brocka o 1.
Z buffie: co 4 sekundy następny atak Brocka zyskuje zwiększony zasięg.
Hiperdoładowanie: Salwa rakiet
Rakiety wystrzelone podczas superataku to bomby kasetowe.
Z buffie: rakiety Brocka zyskują dwie mniejsze rakiety, zadające o 60% mniej obrażeń.
8-bitowiec
Buffie 8-bitowca pomagają jego superatakowi bardziej wzmacniać sojuszników, a także zwiększyć niezawodność i aktywność jego gadżetu Dodatkowe kredyty.
Gadżet 1: Kartridż z cheatem
8-bitowiec teleportuje się do swojego wzmacniacza obrażeń.
Z buffie: całkowicie leczy wzmacniacz obrażeń i przywraca 8-bitowcowi 3600 PŻ.
Gadżet 2: Dodatkowe kredyty (zmiany):
8-bitowiec wystrzeliwuje 18 pocisków. Teraz można z tego korzystać podczas podstawowego ataku i można nim celować.
Z buffie: pociski te odbijają się również od pobliskich wrógów.
Gwiezdna moc 1: Wzmocniony wzmacniacz
Zwiększa zasięg wzmacniacza obrażeń o 50% i zwiększa obrażenia o dodatkowe 15%
Z buffie: co 3 sekundy wzmacniacz obrażeń przyzywa amunicję na 8 sekund, która przeładowuje 1 sztukę amunicji.
Gwiezdna moc 2: Podłączony
W pobliżu wzmacniacza obrażeń 8-bitowiec zyskuje 25% przyspieszenia.
Z buffie: członkowie drużyny również otrzymują 15% przyspieszenia od wzmacniacza obrażeń.
Hiperdoładowanie: Celbot
Wieżyczka 8-bitowca ma teraz laser, którym strzela do pobliskich wrogów. Strzały zadają 230 obrażeń.
Buffied: w trakcie hiperdoładowania 8-bitowiec zyskuje nieskończoną amunicję i może przerwać swój podstawowy atak, wykonując kolejny atak podstawowy.
Meg
W przypadku Meg chcieliśmy jeszcze bardziej wkręcić się w fantazję o pilotowaniu niesamowitego mecha! Gadżety Meg przechodzą gruntowne zmiany, co pozwoli jej bardziej agresywnie wykorzystywać mecha do tworzenia przestrzeni lub jej utrzymywania. Jej superatak również został odświeżony, aby budowa mecha powodowała obrażenia obszarowe.
Superatak: Mega machina (zmiany)
Meg wskakuje do mecha, aby siać spustoszenie! Po wejściu do mecha zadaje on 3000 obrażeń pobliskim wrogom.
Gadżet 1: Podładowanie (zmiany):Dostępny tylko w formie mecha. Mecha i znajdujący się w pobliżu członkowie drużyny odzyskują 11% PŻ na sekundę przez 7 s.
Z buffie: Skrzynka z narzędziami leczy przez dodatkowe 2 s.
Gadżet 2: Skrzynka z narzędziami (zmiany)
Meg katapultuje się, wystrzeliwując swojego mecha do przodu i zadając 1600 obrażeń. Po katapultowaniu Meg w pełni ładuje superatak w ciągu 4 s.
Z buffie: sprint mecha pozostawia ślad ognia, który przez 3 s zadaje 30% obrażeń.
Gwiezdna moc 1: Pole siłowe
Po wyjściu z mecha Meg zyskuje 40% tarczy.
Z buffie: Meg zyskuje zwiększoną prędkość, gdy tarcza jest aktywna.
Gwiezdna moc 2: Ciężka maszyna (zmiany)
Mecha odzyskuje 1200 PŻ za każdego wroga trafionego superatakiem Meg.
Z buffie: dodatkowo zabiera 1 sztukę amunicji wrogim Zadymiarzom.
Hiperdoładowanie: Woltowa siła (aktualizacja dla nowego superataku)
Poczuj stal ma zwiększony zasięg, a wrogowie trafieni przy przywołaniu mecha zostają spowolnieni.
Z buffie: ataki mecha wybuchają po trafieniu wroga, zadając obrażenia na niewielkim obszarze. Gdy Meg nie znajduje się w mecha, jej ataki wystrzeliwują dodatkowy pocisk, który sam namierza wrogów.
Max
Buffie Max skupiają się na jej klasie wsparcia, zapewniając jej nowe narzędzia do wzmacniania sojuszników i stworzenia szybkiej drużyny!
Gadżet 1: Zmieniacz fazy (teraz z celownikiem):
Max sprintuje do przodu i podczas biegu staje się niewrażliwy na wszelkie obrażenia.
Z buffie: Max może wykonać kolejny sprint 3 sekundy po pierwszym.
Gadżet 2: Cichobiegi (usprawnienie grywalności)
Max rzuca błyskawicą. Jeśli reaktywuje gadżet lub upłynie 3 s, przenosi się do błyskawicy i leczy obrażenia otrzymane od momentu jej ustawienia.
Z buffie: po teleportacji z powrotem Max uzupełnia amunicję i leczy pobliskich sojuszników o taką samą liczbę PŻ, jaką sama odzyskała.
Gwiezdna moc 1: Superdoładowanie (zmiany)
Trafienie wroga atakiem podstawowym wydłuża czas trwania jej superataku o 0,25 s.
Z buffie: członkowie drużyny, na których działa jej superatak, otrzymują tarczę na 4 s.
Gwiezdna moc 2: Kanonada w biegu:
Max przeładowuje szybciej podczas ruchu.
Z buffie: otrzymuje premię do prędkości, gdy Szybszy blaster trafia wrogów.
Hiperdoładowanie: Nieograniczona energia
Z buffie: Szybszy blaster ładuje superatak Max i pobliskich sojuszników, gdy trafia wrogów.
Surge
Buffie Surge’a skupiają się na bardziej aktywnych sposobach ładowania jego superataku oraz na wzmacnianiu go po osiągnięciu kolejnego poziomu! Otrzyma też zupełnie nowe hiperdoładowanie.
Gadżet 1: Potęga mocy (zmiany)
Potęga mocy Surge'a! Zwiększa tempo ładowania superataku o 30% na 5 s.
Z buffie: Potęga mocy zwiększa również szybkość przeładowania o 30%.
Gadżet 2: Tarcza Energetyczna
W ciągu najbliższych 2 s Surge pochłania 50% obrażeń następnego trafienia i wykorzystuje tę energię do przeładowania 2 sztuk amunicji.
Z buffie: jeśli Surge zostanie trafiony podczas działania Tarczy Energetycznej, czas odnowienia skraca się o 50%.
Gwiezdna moc 1: Na Maksa! (zmiany)
Podstawowy atak Surge'a odbija się od ścian.
Z buffie: odbijając się od ścian, tworzy 2 mniejsze pociski.
Gwiezdna moc 2: Podaj lodowate (zmiany)
Surge zawsze jest przyzywany z superatakiem.
Z buffie: w etapie 3 Imprezowe sztuczki zapewniają przyspieszenie podczas używania superataku.
Hiperdoładowanie: etap 5 (zmiany)
Superatak Surge'a ma większy zasięg i strzela Sokiem sprawiedliwości we wszystkie strony po wylądowaniu.
Z buffie: Sok sprawiedliwości wystrzeliwuje drugi pocisk, który zadaje mniejsze obrażenia.
Sezony i przebrania
Ta aktualizacja przynosi nowe przebrania związane z motywami przewodnimi dwóch sezonów, a do tego całą masę różnych innych przebrań!
Sezon: NanoNoodles
MISTRZ MICO | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
MISTRZ OGNIA MICO | EPICKIE | Karnet Zadymiarski Chromatyczne 1
MISTRZ ZIEMI MICO | EPICKIE | Karnet Zadymiarski Chromatyczne 2
TICKOYAKI | MITYCZNE | 199 klejnotów
WOJOWNIK BERRY | MITYCZNE | 199 klejnotów
CYBERPUNKOWY Jae-Yong-YONG | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
NANO Jae-Yong-YONG | EPICKIE | Karnet Zadymiarski Chromatyczne 1
Jae-Yong-YONG CHOOM | EPICKIE | Karnet Zadymiarski Chromatyczne 2
CYBER SHELLY | LEGENDARNE | 299 klejnotów
TECHNO TARA | MITYCZNE | 199 klejnotów
NANO NORI | RZADKIE | 29 klejnotów
Tytuł: NanoEnergia
Sezon: Windstock
BIOTECHNICZNY BYRON | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
WYKOPANY BYRON | EPICKIE | Karnet Zadymiarski Chromatyczny 1
MISTRZ LIŚCI BYRON | EPICKIE | Karnet Zadymiarski Chromatyczny 2
SIWIEJĄCY KENJI | MITYCZNE | 199 klejnotów
NAŁADOWANY KIEŁEK | MITYCZNE | 199 klejnotów
RETROFUTUROSA | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
ODNAWIALNA ROSA | EPICKIE | Karnet Zadymiarski Chromatyczny 1
ROSA SCI-FI | EPICKIE | Karnet Zadymiarski Chromatyczny 2
GRAY WINDSTOCK | LEGENDARNE | 299 klejnotów
MOE TURBINA | MITYCZNE | 199 klejnotów
Tytuł: Energia wiatrowa
Różne przebrania
adidas
ASH ADIDAS | EPICKIE | 149 klejnotów
Wydarzenie
MEGA MECHA MEG | HIPERDOŁADOWANIE | 499 klejnotów
MEGA KORPO MECHA MEG | HIPERDOŁADOWANIE | 499 klejnotów | Chromatyczne 1
MEGATERRA MECHA MEG | HIPERDOŁADOWANIE | 499 klejnotów | Chromatyczne 2
Tryb rankingowy
CYBER BROCK | Etap 1
CYBERPUNK BROCK | Hiperdoładowanie 1
WYPACZONY BROCK | Hiperdoładowanie Chromatyczne 1
BROCK CYBERCHAOSU | Hiperdoładowanie Chromatyczne 2
Srebrne i złote przebrania
ZŁOTY DAMIAN
SREBRNY DAMIAN
ZŁOTA STARR NOVA
SREBRNA STARR NOVA
ZŁOTY BOLT
SREBRNY BOLT
Zmiany w zakresie balansu
Ogólna uwaga dotycząca Zadymiarzy, u których zmieniono obrażenia podstawowych ataków: o ile nie zaznaczono inaczej, nie zmienia się liczba ataków potrzebnych do naładowania ich superataków.
Wzmocnienia
Piper
Zwiększono PŻ z 2500 do 2800
Zwiększono maks. obrażenia od ataku podstawowego z 1700 do 1800
Piper już od jakiegoś czasu pozostaje w cieniu innych strzelców wyborowych. Dlatego wzmocnimy ją przez dodatkowe PŻ, które pomogą jej w wymianie ciosów, i zwiększenie obrażeń od podstawowego ataku, co umożliwi jej szybkie pokonanie większego grona Zadymiarzy.
Mandy
Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 1300 do 1400
Gwiezdna moc – Twarde cukierki: tarcza zwiększona z 40% do 50%
Podobnie jak Piper, Mandy przestała być brana pod uwagę przy wyborze strzelców wyborowych po zmianach obrażeń jej superataku/hiperdoładowania. Nie chodzi nam o to, żeby jednym strzałem likwidowała każdego wątlejszego Zadymiarza, ale chcemy, by jej obrażenia były porównywalne z innymi strzelcami wyborowy.
Gale
Zwiększono obrażenia superataku z 600 do 800
Agresywna meta powinna pozwolić Gale'owi błyszczeć, ale jego ogólna siła jest nieco zbyt niska, by był atrakcyjnym wyborem. Zwiększone obrażenia superataku powinny pozwolić mu wywierać presję na agresywnych Zadymiarzach i zyskać większą przewagę na mapie.
Tara
Szybkość przeładowania podstawowego ataku zmniejszona z 2000 do 1800
Podstawowy wachlarz opcji Tary jest nadal niezwykle potężny, ale brak mu spójności, dlatego chcemy nieco wydłużyć czas działania jej obrażeń, co umożliwi większą kontrolę i presję.
Shelly
Gwiezdna moc – Szok bitewny: spowolnienie zmieniono z 350 na 55%
Gadżet – Alleluja i do przodu: czas odnowienia skrócono z 20 s do 16 s
Podobnie jak Gale, Shelly świetnie sprawdza się przeciwko agresywnym meta Zadymiarzom, ale nie do końca udaje jej się pokonać tak potężnych agresorów. Aby zapewnić jej nieco większą presję i mobilność, zwiększamy częstotliwość jej sprintów i poprawiamy kontrolę nad tłumem Szokiem bitewnym.
Dynamike
Zmniejszono szybkość przeładowania z 1600 do 1400
Podobnie jak strzelcy wyborowi, miotacze mają trudności w bardzo agresywnej mecie. Dzięki tym zmianom Mike będzie mógł wywierać większą presję i zyska większą kontrolę nad mapą.
Larry i Lawrie
Zwiększono obrażenia superataku ze 150 do 200
Superatak – PŻ Lawrie'ego zwiększono z 3000 do 3300
Podobnie jak w przypadku Mike’a, chcemy dać więcej mocy miotaczom. Jeśli chodzi o Larry’ego, wzmacniamy jego bliźniaka poprzez zwiększenie obrażeń i wytrzymałości, aby mógł wywierać większą presję, gdy aktywuje superatak.
Kiełek
Szybkość przeładowania podstawowego ataku zmniejszono z 1700 do 1500
Zwiększono obrażenia ataku podstawowego z 1040 do 1100
Kiełek potrzebuje nieco większej spójności i większych obrażeń podstawowych, aby mógł się bardziej wyróżnić, gdy nadarzy się okazja, by go wybrać. Większa szybkość przeładowania sprawi, że groźne wybuchy będą pojawiać się częściej i będą bardziej skuteczne po trafieniu.
Barley
Zwiększono prędkość pocisków superataku z 1504 na 1700
Zwiększono prędkość pocisków hiperdoławania superataku z 2104 na 2300
Barley jest obecnie często wykorzystywany w trybach takich jak Gorąca strefa, gdzie oferuje i obrażenia, i leczenie. Uważamy, że głównym czynnikiem ograniczającym jego potencjał jest obecnie tempo, z jakim zadaje obrażenia i kontroluje tłum, dlatego dostosowujemy prędkość pocisków w obu formach jego superataku.
Juju
Superatak – PŻ GriGri zwiększono z 3600 do 4000
Podstawowy atak Juju sprawdza się znakomicie, ale Grigri jest nieco za słaby w porównaniu z innymi pupilami. Dodatkowe PŻ powinny pomóc Grigri utrzymywać pozycję i pozwolić Juju znacznie lepiej kontrolować mapę.
Gray
Gadżet – Fortepian: szybkość fortepianu zmniejszono z 2500 do 1500
Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 1160 do 1280
Opcje dostępne dla Graya nadal świetnie sprawdzają się w określonych kompozycjach drużyn, ale brak siły rażenia oznacza, że najlepiej radzi sobie w parze z Zadymiarzem, który w pełni wykorzystuje potencjał jego portali. Zwiększenie jego podstawowych obrażeń i zrównoważenie mocy jego gadżetów powinno sprawić, że będzie bardziej konsekwentny i wszechstronny.
Surge
Szybkość ruchu na etapie 0 zwiększono z 650 do 680
Premia do szybkości od etapu 1 zmniejszona ze 170 do 140
Surge często ma trudności z wyjściem z pierwszego etapu, więc nieco wyrównujemy premie uzyskane od pierwszego etapu i przenosimy je do etapu zerowego, aby zapewnić mu nieco większą moc od początku.
Starr Nova
Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 1000 do 1100
Zwiększono PŻ z 3700 do 4000
Gwiezdna moc – Mistyczna technika Starr: efekt leczenia zwiększono z 162 do 216
Starr Nova ma spore trudności w porównaniu z innymi zabójcami z dłuższymi okresami intensywnego ataku, a także z trudem udaje jej się prowadzić skuteczne wymiany ciosów ze względu na krótki zasięg i przeciętną liczbę PŻ. Poza tym jej Mistyczna technika Starr nie spełnia oczekiwań pod względem wartości, więc dodanie dodatkowego leczenia powinno zwiększyć jej atrakcyjność przy wyborze gwiezdnych mocy.
Buzz
Zwiększono szybkość ładowania superataku z 96 do 100
Zwiększono szybkość ładowania hiperdoładowania z 25 do 30
Meta opiera się na zabójcach i agresji, ale nikt nie zaprosił Buzza do wspólnej zabawy. Jest już całkiem blisko pożądanego poziomu, więc niewielkie poprawki dostępności superataku i hiperdoładowania pomogą mu częściej wkraczać do akcji.
Lou
Zwiększono rozmiar pocisków podstawowego ataku z 50 na 60
Często trudno jest w pełni wykorzystać potencjał podstawowego ataku Lou. Nie chcemy zbytnio w niego ingerować, bo gdy staje się za silny, może być niezwykle przytłaczający, więc zwiększenie skuteczności jego podstawowego ataku powinno pomóc mu lepiej się wykazać, nie doprowadzając do dominacji na mapie.
Carl
Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 740 do 820
Carl to wzór spójności – rzadko zdarza mu się grać słabo lub mało skutecznie, ale w tej chwili po prostu nie jest wystarczająco efektywny, by stanowić atrakcyjną opcję w porównaniu z obecną grupą maszyn zniszczenia i anty-czołgów. Dodatkowe obrażenia podstawowe powinny sprawić, że będzie mógł częściej zabłysnąć.
Pearl
Zużycie ciepła przy ataku podstawowym zmniejszono z 450 do 380
Ostatnie zmiany zużycia ciepła przez Pearl utrudniły jej wykorzystanie gwiezdnych mocy, dlatego zmniejszamy podstawowe zużycie ciepła podczas ataku podstawowego, aby ułatwić jej utrzymanie się powyżej 80%.
R-T
Podstawowy atak (Statyczne zadławienie) – Obrażenia zwiększono z 740 do 1240
Po ostatnich poprawkach oznaczania przez R-T możemy bezpiecznie przywrócić obrażenia jego superataku do poprzedniego poziomu!
Osłabienia
Mortis
Gadżet — Spinner combo: czas odnowienia wydłużono z 15 s do 18 s
Gadżet — Spinner combo: dodatkowe obrażenia zadawane wrogom z niskim poziomem PŻ zmniejszono z 50% do 30%
Gadżet — Nocna Kreatura: obrażenia i leczenie zmniejszono z 760 do 700
Mortis jest najczęstszym wyborem wśród zabójców i trwa to już od dłuższego czasu. Gadżety zapewniają mu potencjał niesamowitych obrażeń w krótkim czasie, więc te zmiany go ograniczą i zmniejszą częstotliwość, z jaką ma do nich dostęp. Dzięki zmniejszeniu obrażeń zadawanych przez Spinner combo powinno być mniej sytuacji, w których będzie on w stanie pokonać Zadymiarza dwoma podstawowymi atakami i gadżetem.
Colette
Gadżet – Nie-ee!: czas odnowienia wydłużono z 17 s do 22 s
Gwiezdna moc – Składka zdrowotna: obniżono redukcję obrażeń podczas superataku z 75% do 60%
Zmniejszono szybkość ładowania superataku ze 100 do 90
Dzięki swoim buffies Colette stała się świetnym wyborem w większości trybów i na większości map. Jest ona nieco zbyt wszechstronna, dlatego chcemy nieco ograniczyć częstotliwość dostępu do superataku, dodatkową odporność ze Składki zdrowotnej oraz częstotliwość korzystania z tej potężnej zdolności. Te zmiany powinny sprawić, że pozostanie silna, ale nie aż tak przytłaczająca.
Kruk
Czas trwania trucizny podstawowego ataku skrócono z 4 s do 3 s
Zwiększono szybkość przeładowania podstawowego ataku z 1400 do 1600
Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 320 do 420
Zmniejszono PŻ z 3000 do 2800
Hiperdoładowanie – zmniejszono obrażenia powracających pocisków podstawowego ataku z -30% do -40%
Kruk, podobnie jak Colette, jest niezwykle bezpiecznym wyborem w większości trybów i na większości map. Aby osłabić jego ogólną siłę, ograniczamy część jego stałych obrażeń oraz kontrolę nad polem widzenia poprzez skrócenie czasu trwania trucizny, osłabiamy jego wytrzymałość poprzez zmniejszenie liczby PŻ oraz ograniczamy czas zadawania obrażeń poprzez spowolnienie szybkości przeładowania. Ponadto uważamy, że jego hiperdoładowanie zadaje nieco zbyt duże obrażenia w krótkim czasie w połączeniu z buffie, dlatego nieco zmniejszamy dodatkowe obrażenia.
Leon
Gadżet – Lizaczek: zmniejszono PŻ z 1500 do 1000
Leon jest filarem mety od wprowadzenia jego buffie, a to głównie za sprawą Lizaczka. Często sięga po niego w sytuacjach, gdy reszta dostępnych dla niego opcji się nie sprawdza – wyłącznie ze względu na potężną moc tego gadżetu. Obniżenie PŻ powinno znacznie ułatwić walkę z nim i zmniejszyć częstotliwość natykania się na niego w grze.
Chester
Obrażenia od wybuchu superataku zmniejszono z 1880 do 1600
Obrażenia od wybuchu hiperdoładowanego superataku zmniejszono z 1880 do 1600
Gadżet – Słodkie fasolki: zwiększenie obrażeń zmniejszono z 25% do 20%
Gadżet – Słodkie fasolki: szybkość przeładowania zmniejszono z 200 do 150
Chester jest niezwykle wszechstronny i bezpieczny. Stanowi on idealną odpowiedź na większość obecnej mety, więc nie chcemy zbyt mocno go osłabiać, ponieważ zmiana mety może zmniejszyć jego wartość. Chcemy jednak nieco ograniczyć jego efektywność, gdy gadżet Słodkie fasolki osiąga wysokie wartości, a także zmniejszyć obrażenia od wybuchu superataków niszczących ściany.
Edgar
Gadżet – Polatajmy: czas odnowienia wydłużono z 14 s do 18 s
Gwiezdna moc – Rękoczyny: leczenie po pokonaniu wroga zmniejszono z 30% do 20%
Zmniejszono szybkość ładowania hiperdoładowania z 40 do 33
Dzięki ulepszonemu gadżetowi Polatajmy oraz buffie Edgar może całkowicie zdominować słabe drużyny i wyjść z tego starcia praktycznie bez szwanku. Chcemy zmniejszyć częstotliwość wykorzystania Polatajmy, a także ograniczyć jego żywotność przy próbie wykańczania słabszych Zadymiarzy. Dzięki temu wkroczenie do akcji powinno wymagać głębszego przemyślenia i stać się rzadsze, ale nie stracić na mocy. Poza tym jego hiperdoładowanie jest niezwykle potężne, ale używane jest zbyt często, biorąc pod uwagę jego siłę.
Mina
Zmniejszono obrażenia trzeciego podstawowego ataku z 2000 do 1800
Gadżet – Wiatrak: skrócono czas trwania z 1,5 s do 1 s
Mina jest niesamowicie trudna w obsłudze, co nam się bardzo podoba – to Zadymiarz wymagający dużych umiejętności, ale dający w zamian ogromne korzyści. Uznaliśmy jednak, że jej ostatnie uderzenie w ramach podstawowego ataku jest zbyt silne, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednio zsynchronizowanym superatakiem co często uniemożliwia przeciwnikowi reakcję. Ponadto Wiatrak pozwala jej być nieco zbyt skuteczną w trybach, które normalnie byłyby dla niej niekorzystne, takich jak Gorąca strefa, więc ograniczamy jego moc.
Ruffs
Zmniejszono szybkość ładowania hiperdoładowania z 40 do 35
Ruffs, podobnie jak Chester, jest Zadymiarzem, który czerpie korzyści ze sprzyjającej mety. W związku z tym nie chcemy zbytnio osłabiać jego opcji, ale chcemy ograniczyć częstotliwość, z jaką może rozdawać darmowe hiperdoładowania.
Meeple
Gadżet – Niepokonany gracz: wydłużono czas odnowienia z 18 na 20 s.
Gadżet – Niepokonany gracz: zmniejszono promień działania z 2000 do 1600
Meeple stał się świetnym kontratakiem na agresywną metę, głównie dzięki kontroli przestrzeni oraz bezpieczeństwu, jakie zapewnia mu Niepokonany gracz, gdy rzuca się na niego zabójca. Zmiany te pozwolą mu zachować siłę jego kitu, ale osłabią skuteczność w walce z wieloma zabójcami.
Shade
Zmniejszono szybkość ładowania hiperdoładowania z 40 do 34
Shade to kolejny Zadymiarz, który znacznie się poprawił po ostatniej aktualizacji balansu. Jest w całkiem niezłej formie – to świetny późny wybór w selekcji, a jego superatak sprawdza się na określonych mapach i w konkretnych trybach, ale obecnie zbyt łatwo osiąga hiperdoładowanie, a my chcemy ograniczyć tę częstotliwość.
Lumi
Gadżet – Mroźnie i ponuro: czas trwania skrócono z 3,9 s do 3 s
Gadżet – Mroźnie i ponuro: rozmiar zmniejszono z 700 do 600
W odpowiednich rękach Lumi jest jednym z najsilniejszych, jeśli nie najsilniejszym Zadymiarzem. Chcemy mieć pewność, że nie stanie się ona ponownie postacią bezużyteczną, ale jednocześnie zależy nam na ograniczeniu zakresu kontroli przestrzeni i presji, jaką może wywierać na całej mapie za pomocą gadżetu Mroźnie i ponuro.
Najia
Superdoładowanie z superataku zmniejszono z 80 do 50
Hiperdoładowanie – PŻ węży zmniejszono z 2000 do 1500
Najia jest ostatnio ogólnie na znacznie lepszej pozycji, ale nadal przydałoby się jej nieco ustabilizować jej superatak i hiperdoładowanie. Dzięki tym zmianom znacznie trudniej będzie jej zapętlić superataki, a jej węże z hiperdoładowania powinny stać się znacznie łatwiejsze do opanowania.
Pierce
Gadżet – Magazynki bez dna: czas odnowienia wydłużono z 18 s do 22 s
Gadżet – Cicha woda: czas odnowienia wydłużono z 12 s do 18 s
Pierce nadal pozostaje strzelcem wyborowym wybieranym w 90% przypadków dzięki połączeniu niesamowitej odporności na agresywnych zadymiarzy oraz ogromnej presji, jaką wywiera, wykorzystując efekt pętli ostatnich strzałów. Chcemy, aby pozostawał świetnym strzelcem i nagradzać jego niesamowitą celność, ale jednocześnie zmniejszyć bezpieczeństwo i niezawodność powtarzania ostatnich strzałów poprzez ograniczenie ich dostępności.
Bolt
Podstawowy atak – zmniejszono maks. obrażenia z 900 do 760
Superatak – zwiększono obrażenia z 550 do 700
Ładowanie superataku przy użyciu superataku – zmniejszono ze 100 do 90
Gwiezdna moc – Niepowstrzymany – Bolt jest odporny na efekty kontroli nad tłumem i zyskuje 15% maksymalnej prędkości podczas superataku → Bolt jest odporny na efekty kontroli nad tłumem przez 1 sekundę po aktywacji superataku.
Bolt pędzi po mapie z prędkością dźwięku, ale zadaje nieco zbyt duże obrażenia i trudno go spowolnić, gdy wybierze Gwiezdną moc „Niepowstrzymany“. Zamierzamy skrócić czas trwania odporności Niepowstrzymanego na efekty kontroli, a także przenieść część jego obrażeń podstawowego ataku do śladu superataku, aby jego natychmiastowe obrażenia po wkroczeniu na mapę nie zwiększały się tak gwałtownie.
Zmiany
Spike
Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 490 do 560
Ładowanie superdoładowania zmniejszono ze 106 do 90 (teraz 4 ataki zamiast 3)
Gwiezdna moc – Nawóz: leczenie zwiększono z 50% do 75%
Griff
Gadżet – Deszcz monet: obrażenia zwiększono z 200 do 300
Gadżet – Deszcz monet: czas odnowienia skrócono z 20 s do 15 s
Gadżet – Deszcz monet: czas trwania wydłużono z 5 s do 6 s
Gadżet – Skarbonka: maks. zasięg wybuchu zmniejszono z 1200 do 1000
Gwiezdna moc – Reszty nie trzeba: teraz wystrzelenie czwartej salwy zajmuje tyle samo czasu co trzeciej
Damian
Superatak: głośniki przestają działać po odbiciu wrogiego Zadymiarza
Superatak: obrażenia zadawane przez głośniki zwiększono z 600 do 800
Hiperdoładowanie: zwiększono obrażenia z 400 do 600
Zmiany dotyczące wyłącznie Areny Zadymy
Damian
Skalowanie obrażeń zmniejszono z 3 do 1
Skalowanie PŻ zmniejszono z 750 do 500
Starr Nova
Skalowanie szybkości przeładowania zmniejszono z 200 do 120
Skalowanie szybkości ruchu zmniejszono z 8 do 6
Skalowanie PŻ zmniejszono z 450 do 400
Lola
Skalowanie obrażeń zmniejszono z 5 do 4
Shade
Skalowanie szybkości przeładowania zmniejszono ze 150 do 125
Chester
Skalowanie obrażeń zmniejszono z 6 do 5
Gigi
Skalowanie szybkości przeładowania zmniejszono z 200 do 150
Penny
Skalowanie szybkości ruchu zmniejszono z 8 do 6
Skalowanie szybkości przeładowania zmniejszono z 200 do 150
Jessie
Skalowanie szybkości przeładowania zmniejszono z 200 do 150
Squeak
Skalowanie obrażeń zwiększono z 2 do 3
Amber
Skalowanie obrażeń zwiększono z 3 do 4
El Primo
Skalowanie szybkości przeładowania zwiększono ze 150 do 200
Sam
Skalowanie obrażeń zwiększono z 4 do 5
Skalowanie PŻ zwiększono z 450 do 500
Charlie
Skalowanie obrażeń zwiększono z 5 do 6
R-T
Skalowanie obrażeń zwiększono z 2 do 3
Bull
Skalowanie PŻ zwiększono z 650 do 750
Skalowanie obrażeń zwiększono z 3 do 4
Bibi
Skalowanie PŻ zwiększono z 650 do 750
Skalowanie obrażeń zwiększono z 3 do 4
Sirius
Skalowanie obrażeń zwiększono z 2 do 3
Frank
Skalowanie PŻ zwiększono z 750 do 850
Sandy
Skalowanie obrażeń zwiększono z 4 do 5
Buster
Skalowanie PŻ zwiększono z 650 do 750
Skalowanie obrażeń zwiększono z 3 do 4
Doug
Skalowanie PŻ zwiększono z 450 do 550
Zmiany w mapach, trybach gry, otoczeniu i rotacji
Wraz z tą aktualizacją pojawią się nowe sezonowe tryby gry, w tym dwa tryby z motywem kulinarnym oraz zupełnie nowy tryb PvE!
Tryby gotowania (PvE + PvP)
Dwa nowe tryby gry, które łączą gotowanie z zadymą! Każda drużyna ma zestaw zamówień, które musi zrealizować, aby wygrać.
Każde zamówienie zawiera przepis na danie z 3-5 składników, które należy zebrać i umieścić na stanowisku do gotowania (wok). Składniki są przewożone przez roboty dostawcze poruszające się po mapie.
Istnieje 10 różnych rodzajów składników:
Kluski
Chili
Grzyb
Marchew
Pak choi
Czosnek
Ryba
Krewetka
Jajo
Sos sojowy
Do woka nie można wrzucać „niewłaściwych składników” – tylko te z dostępnych przepisów.
Bojowa kuchnia (PvE)
Gra prowadzona przez jedną drużynę składającą się z 3 graczy! Gracze muszą zrealizować 3 zamówienia przed upływem czasu.
Roboty dostawcze są chronione przez potężne roboty strażnicze, które występują w trzech różnych typach.
Bitwa na żarcie (PvP)
Dwie drużyny po 3 graczy! Obie drużyny mają do wykonania te same trzy zamówienia i rywalizują ze sobą, walcząc o składniki.
Pierwsza drużyna, która zrealizuje wszystkie zamówienia, wygrywa. Jeśli skończy się czas, wygrywa drużyna, która zrealizowała więcej zamówień. Jeśli mamy remis, rozpoczyna się dogrywka, a wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza zrealizuje przepis.
Mechastrażnik
Mechastrażnik to zupełnie nowy tryb PvE, który pojawi się w Brawl Stars później w ramach tej aktualizacji! Gracze będą wspólnie przenosić i ładować baterię do mecha Meg, odpierając hordy wrogów i zdobywając wzmocnienia w miarę postępów w grze. Gdy dotrą do końca, dołączy do nich w pełni naładowany mecha, by stoczyć epicką bitwę z losowym gigantycznym bossem (powiększoną wersją jednego z wrógów).
Otoczenie
Usunięto:
Biokopuła
Sklep z gadżetami
Starr Toons Studio
Dodano:
Królestwo katany
Centrum (Starcie)
Windstock
Mapy
Bojowa kuchnia
Kuchnia kwantowa
Wok w bok
Niedogotowane
Stacja degustacja
Bitwa na żarcie
Woktopia
Kuchnia w chmurach
Wczasy pod wiatrakami
Taras turbinowy
Tryb rankingowy
Sezon 1
Wyselekcjonowany tryb gry: Zbiory klejnotów
Rustykalna arkada
Kryształowy salon gier
Rotacja darmowych Zadymiarzy:
Berry
Tara
Meg
Sezon 2
Wyselekcjonowany tryb gry: Zadyma
Po spirali
Piłka plażowa
Rotacja darmowych Zadymiarzy:
Trunk
Willow
Kaze
Stałe ulepszenia i poprawa jakości rozgrywki
Mityczne przebrania będą teraz zawsze mieć efekty dźwiękowe eliminacji powiązane z efektami wizualnymi eliminacji. Przebrania o rzadkości mitycznej lub niższej będą miały dodatkowe efekty dźwiękowe, jeśli podstawowy dźwięk Zadymiarza nie będzie wystarczająco dobrze współgrał z nowymi efektami wizualnymi.
68 dodatkowych dźwięków związanych z konkretnymi przebraniami
Dźwięk w gadżecie Franka Aktywna redukcja szumów został zmieniony (z głosu Aktywnej redukcji szumów na muzykę oraz Franka nucącego melodię), zgodnie z prośbą społeczności
Ulepszenia sklepu
Tylko dla Brazylii: automat z chwytakiem pokazuje, jaki następny buffie zostanie wyciągnięty.
Tylko dla Brazylii: podczas premierowych wydarzeń Zadymiarzy zamiast skrzynek Zadymiarzy kupić będzie można bilety.
Tylko dla Brazylii: usunięto skrzynki za klejnoty na koniec Karnetu Zadymiarskiego.
Inny powód
Sprinty, które nie zadają obrażeń, mają teraz dokładniejszy wskaźnik miejsca, w którym się zatrzymujesz (wcześniej były nieco dłuższe).
Przyspieszenia nie kumulują się już. Jeśli jednocześnie działa kilka przyspieszeń, zastosowane zostanie tylko to najsilniejsze.
Końcówka Karnetu Zadymiarskiego nie zawiera już dodatkowych skrzynek za klejnoty.
Przedwczesne opuszczenie meczu podczas premierowego wydarzenia Zadymiarza poskutkuje ostrzeżeniem, a następnie blokadą meczów na określony czas.
Do gry dodano nowe odznaki, spreje, ikony i tytuły twórców, by lepiej oznaczyć ich jako twórców w grze.
Przycisk dostępny podczas wydarzeń szału pokazuje też teraz czas pozostały do końca wydarzenia.
W katalogu opisana teraz będzie także dostępność danego przebrania w Sklepie Osobliwości:
Ma szansę pojawić się w Sklepie Osobliwości.
Pojawi się w Sklepie Osobliwości w przyszłości.
Nigdy nie pojawi się w Sklepie Osobliwości.
Zmiana grafiki Kiełka
Kiełek przeszedł niewielką zmianę wyglądu!
Podstawowy model Kiełka został nieznacznie zaktualizowany, m.in. wyposażono go w nowy plecak do przenoszenia nasion
Zaktualizowano również przebrania: Wypaczony Kiełek, Złoty Kiełek i Srebrny Kiełek
Portret Kiełka został zaktualizowany, aby odzwierciedlić zmiany w jego modelu.
W aktualizacji 70 nastąpi niewielka aktualizacja odznak Kiełka, aby dostosować je do tych zmian.
Poprawki
Poprawki ogólnych błędów
Naprawiono błąd, przez który tryb Szał pucharów czasami zasłaniał baner trybu gry.
Naprawiono błąd, w wyniku którego wyłączenie odznak w meczach powodowało również wyłączenie wiadomości na czacie drużyny dla innych graczy.
Naprawiono błąd w trybie pojedynków, który pozwalał graczom manipulować wynikami meczów z botami, aby łatwiej osiągnąć Prestiż 5.
Poprawki błędów dotyczących Zadymiarzy
Naprawiono błąd, w wyniku którego wskaźnik celowania Nani nie przechodził już przez ściany zgodnie z oczekiwaniami.
Naprawiono błąd, w wyniku którego czas odnowienia drugiego gadżetu Starr Novy nie rozpoczynał się, gdy jego działanie zostało przerwane przez efekt odrzucenia.
Naprawiono błąd powodujący awarię gry, polegający na tym, że atak Colette Nastoletni duch z buffie i hiperdoładowaniem mógł zostać wykonany po wyeliminowaniu Colette.
Naprawiono błąd, w wyniku którego premia do obrażeń Sukcesu z powietrza Ruffsa była obliczana nieprawidłowo.
Naprawiono błąd, w wyniku którego superatak Otisa Rozgwiazda mógł przyczepić się do Zadymiarzy z niewrażliwością po przyzwaniu.
Naprawiono błąd, w wyniku którego gwiezdna moc Graya Fałszywa kontuzja nie działała poprawnie, gdy jego maks. PŻ zostały zwiększone powyżej wartości podstawowej.
Naprawiono błąd, w wyniku którego Straszny żniwiarz Mortisa przywracał PŻ w oparciu o poziom pokonanego Zadymiarza, a nie Mortisa.
Naprawiono błąd, w wyniku którego Lola zadawała o 50% więcej obrażeń niż powinna.
Naprawiono błąd, w wyniku którego celownik superataku Colette nie wyświetlał poprawnie dystansu, jaki ona pokona.