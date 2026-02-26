Informacje o wersji – luty 2026
⚠️ Po przerwie technicznej ⚠️
Przewidujemy, że serwery będą potrzebowały czasu, aby ustabilizować się po przerwie technicznej. Kilka rzeczy będzie miało miejsce w przeciągu najbliższych dni:
ŚRODA – 25 lutego Wszystkie nagrody za nowe puchary prestiżu do 1000 pucharów (dla każdego Zadymiarza), których gracz jeszcze nie posiada, zostaną dostarczone, a archiwalne wyniki prestiżu zostaną stopniowo zaktualizowane. Obie te rzeczy będą realizowane stopniowo po najnowszej aktualizacji i może to potrwać do kilku dni.
CZWARTEK – 26 lutego Wydarzenie premierowe Siriusa oraz misje wygrania 99 Zadymiarzami. Wydarzenie społecznościowe na #ZadymiarskieWalentynki wydłużone o jeden dzień. Randka z Siriusem potrwa do 26 lutego. Tego dnia zostanie również przyznana ostateczna nagroda.
PIĄTEK – 27 lutego Dostarczymy ostatnią skrzynkę pucharów sezonowych oraz darmową ultraskrzynkę pucharów!
Prestiż
Po zdobyciu danym Zadymiarzem 1000 pucharów można dalej nim grać, by odblokowywać poziomy prestiżu oraz puchary prestiżu zamiast zwykłych. Zdobywanie kolejnych poziomów prestiżu odblokowuje nagrody i przedmioty kosmetyczne, dzięki którym pochwalicie się swoją mistrzowską znajomością Zadymiarza. Ponadto postępy w ramach prestiżu są teraz trwałe i nie resetują się po każdym sezonie.
Droga do prestiżu
Menu to będzie dostępne na ekranie Zadymiarza.
W drodze do 1000 pucharów będziecie odblokowywać nagrody.
250: ikona i sprej.
500: odznaki.
750: przebranie warte 29 klejnotów (lub 1000 błyskotek, jeśli przebranie za 29 klejnotów jest niedostępne).
1000 pucharów: (dawny) złoty tytuł Zadymiarza (zastępuje nagrodę za wyczyn)
Prestiż 2: neonowa ikona.
Prestiż 3: nowy neonowy tytuł Zadymiarza.
Nie można spaść z raz zdobytego poziomu prestiżu.
Puchary prestiżu zostaną dodane do Alei Pucharów (podobnie jak zdobywanie pucharów sezonowych powyżej 1000 obecnie).
Nadal działa w przypadku misji polegających na zdobywaniu pucharów.
Gdy gracz posiada nagrodę w momencie osiągnięcia kamienia milowego, pojawia się tylko znacznik osiągnięcia.
Karta bitewna prestiżu
Karta bitewna prestiżu: uniwersalna dla WSZYSTKICH Zadymiarzy na koncie.
Podana liczba to suma prestiżu wszystkich Zadymiarzy.
Każdy Zadymiarz może mieć wiele poziomów prestiżu, które składają się na sumę.
Karta bitewna będzie zmieniała się wraz ze wzrostem sumy prestiżu. Zmiany będą widoczne na poziomach 1, 25 i 50.
Profilowy indeks Zadymiarzy
Pokazuje na Waszym profilu prestiż poszczególnych Zadymiarzy.
Na ekranie głównym profilu pokazana jest także suma prestiżu wszystkich Zadymiarzy
Tabele wyników
Zaktualizujemy także tabele wyników. Nowe poziomy prestiżu pojawią się zarówno w tabeli wyników dla całego konta, jak i w tabelach dla poszczególnych Zadymiarzy:
Kolejność w tabelach wyników dla kont będzie zależna od łącznej liczba pucharów + łącznej liczby pucharów prestiżu.
Kolejność w tabelach wyników dla poszczególnych Zadymiarzy będzie zależała od sumy prestiżu.
Wraz z wprowadzeniem nowego systemu prestiżu wycofamy stary. Statystyki historyczne znajdziecie pod specjalnym przyciskiem dodanym do profilu.
Zmiany w trybie łączenia graczy
Tryb łączenia graczy będzie od teraz oparty wyłącznie o ukryty wskaźnik MMR, który nie uwzględnia pucharów.
Prestiż 0–1: 0–999 pucharów
Mecze z botami: wł.
Puchary nędzników: wł.
Mnożnik x10 pucharów za zwycięską passę: wł.
Prestiż 1–2: 1000–1999 pucharów
Mecze z botami: wł.
Puchary nędzników: wł.
Mnożnik x10 pucharów za zwycięską passę: wł.
Prestiż 2–3: 2000–2999 pucharów
Mecze z botami: wył.
Puchary nędzników: wył.
Mnożnik x10 pucharów za zwycięską passę: wył.
Prestiż 3+: 3000+ pucharów
Mecze z botami: wył.
Puchary nędzników: wył.
Mnożnik x10 pucharów za zwycięską passę: wył.
Wprowadziliśmy zmiany w pucharach Areny Zadymy.
Pozostałe zmiany
Bardziej rygorystyczna ochrona przed handlem zwycięstwami (od prestiżu 2)
Od drugiego poziomu prestiżu nazwy graczy są wyświetlane jako „?”.
Wydarzenia szału
Wydarzenia w stylu cukrowego szału zostaną rozszerzone o puchary, monety, punkty mocy, dropy Starr i dropy chaosu!
Jak to działa
Po naciśnięciu przycisku szału na ekranie wyboru trybu gry gracze mogą przez ograniczony czas zdobywać dodatkowe nagrody. Każde zwycięstwo zapewnia dodatkowe nagrody w zależności od wydarzenia szału.
NOWI Zadymiarze
Sirius – Ultra – Mistrz kontroli
Cecha: użycie superataku, gdy cienie są aktywne, powoduje umieszczenie wskaźnika w miejscu, do którego przemieszczą się cienie z komendą ataku.
Atak: PODWÓJNA GWIAZDA
Sirius wyczarowuje dwa pociski: Bombę biletową, która zadaje obrażenia obszarowe, oraz Złodzieja cieni, który razi jeden cel. Przy czwartym trafieniu Sirius pochłonie cień Zadymiarza. W danym momencie Sirius może mieć maksymalnie trzy cienie.
Superatak: PRZYWOŁANIE CIENI
Sirius wysyła wszystkie posiadane cienie Zadymiarzy na pole bitwy. Cienie posiadają cechy swoich właścicieli, np. ataki lub punkty życia.Sirius może wydawać cieniom polecenia. Stuknij, by je przywołać i kazać im podążać za Siriusem, lub wyceluj, by strzegły określonego obszaru.
Gwiezdna moc: MARATON MROKU
Zwiększa szybkość ruchu cieni.
Gwiezdna moc: POD CIEMNĄ GWIAZDĄ
Co czwarte uderzenie Złodziejem cieni pochłania dwa cienie zamiast jednego.
Gadżet: NARODZINY GWIAZDY
Sirius wystrzeliwuje pocisk, który przywołuje cień przy trafieniu oraz spowalnia trafiony cel.
Gadżet: WŁADCA CIENI
Przywołane cienie powracają do Siriusa, który leczy je o procentową wartość życia.
Hiperdoładowanie: NIEOGRANICZONA MOC!
Cienie przywołane podczas hiperdoładowania zadają zwiększone obrażenia i mają więcej PŻ.
Tytuł: Na wygnaniu
Najia – Mityczna – Maszyna zniszczenia
Atak: SSSSYCZĄCA BOMBA
Najia rzuca słój z jadowitym wężem! Dopóki słój jest w locie, można wypuścić węża w dowolnym kierunku.Słój zadaje obrażenia, podczas gdy wąż zatruwa swój cel. Jad może się kumulować, dzięki czemu obrażenia zadawane w czasie się zwiększają.
Superatak: ZĘBATY MAKARON
Najia wypuszcza trzy węże, które przemieszczają się na określoną odległość i zatruwają wszystkich wrogów w zasięgu. Węże można też rzucić w słoju na wybrany obszar.
Gadżet: TOKSYCZNA DOLEWKA
Resetuje czas działania wszystkich obecnie nałożonych ładunków trucizny.
Gadżet: SŁÓJ Z NAJIĄ
Najia chowa się w wazonie. Kiedy zostanie rozbity, zatruwa i odpycha ona pobliskich wrogów.
Gwiezdna moc: JADOWITY OBROŃCA
W miejscu Zadymiarza pokonanego pod wpływem trucizny pojawia się wąż.
Gwiezdna moc: TOKSYNA
Obrażenia rosną proporcjonalnie do aktualnego poziomu PŻ atakowanego Zadymiarza. Cele z pełnym zdrowiem otrzymują 200 punktów dodatkowych obrażeń.
Hiperdoładowanie: N/D
Tytuł: Toksyna
Wydarzenie premierowe Siriusa
Podczas wydarzenia premierowego Siriusa macie kilka sposobów na jego odblokowanie.
1. Wygrana każdym Zadymiarzem
Aby odblokować Siriusa za darmo należy wygrać jeden mecz każdym Zadymiarzem.
Aby ukończyć to wyzwanie należy posiadać wszystkich pozostałych 99 Zadymiarzy.
Można również zdobyć skrzynkę Siriusa za wygranie meczy 50 różnymi Zadymiarzami podczas wydarzenia.
2. Wyzwanie skrzynki Siriusa
Należy zebrać 20 skrzynek Siriusa, aby ukończyć to wydarzenie i odblokować Siriusa. Każda skrzynka Siriusa wymaga dwóch wygranych.
Gracze otrzymają w sumie po 40 biletów, co wystarczy na dokładnie 20 skrzynek.
Jeśli zdobędziecie darmową skrzynkę Siriusa za wygrane 50 różnymi Zadymiarzami, możliwe będą tylko DWIE przegrane, co sprawia, że jest to najtrudniejsze z wyzwań.
3. Skrzynka Siriusa
Sirius może losowo trafić się w jego skrzynce podczas wydarzenia.
Jest to najlepsza skrzynka Zadymiarza, jaką do tej pory wypuściliśmy! Mogą się w niej znajdować Zadymiarze (w tym Sirius), monety, punkty mocy, podwajacze PD, kredyty, gadżety, gwiezdne moce oraz hiperdoładowania.
Osiem nagród na skrzynkę!
Hiperdoładowania
Glowy: hiperdoładowany superatak Glowy'ego razi teraz cele w promieniu 360 stopni, dzięki czemu zawsze straszy wrogów – niezależnie od tego, w którą stronę zwrócony jest Glowy'ego. Przestraszeni wrogowie otrzymują 20% dodatkowych obrażeń ze wszystkich źródeł.
Pierce: wystrzeliwuje dwie fale pocisków, z których druga zadaje mniej obrażeń i przeszywa Zadymiarzy.
NOWE Buffies
W menu buffie pojawi się nowy automat z chwytakiem zawierającym buffies wszystkich sześciu Zadymiarzy.
Kruk
[Przeprojektowany] gadżet: Trucizna od zaraz
Kruk natychmiast zadaje pozostałe obrażenia od trucizny wszystkim zatrutym wrogom i zyskuje tarczę równą 150% ich wartości.
Z buffie: odświeża czas działania trucizny.
[Przeprojektowany] gadżet: Spowalniająca toksyna
Rzuca kunai, które zadaje obrażenia, spowalnia i zatruwa pierwszego trafionego wroga na określony czas.
Z buffie: kunai odbija się do pobliskich celów, wywołując ten sam efekt.
Gwiezdna moc: Supertoksyczny
Trucizna Kruka wysysa siłę z jego wrogów, którzy po zatruciu zadają oj15% mniej obrażeń.
Z buffie: Kruk zadaje o 5% więcej obrażeń za każdego zatrutego wroga.
Gwiezdna moc: Padlinożerczy Kruk
Kruk zadaje o 40% więcej obrażeń atakiem i superatakiem wrogom, którzy mają mniej niż 50% PŻ.
Z buffie: trucizna Kruka działa o 1 s dłużej.
Hiperdoładowanie
Z buffie: hiperdoładowane podstawowe ataki przeszywają wrogów i powracają po przebyciu maksymalnej odległości. W drodze powrotnej zadają o 20% mniej obrażeń.
Bibi
Gadżet: Wzmacniacz witaminowy
Bibi odzyskuje 1000 PŻ na sekundę przez 4 s.
Z buffie: natychmiast naładowuje pasek Turbo Bibi, a jej kolejny atak przywraca jej 60% zadanych obrażeń jako PŻ.
[Przeprojektowany] gadżet: Superlepkie
Bibi rzuca gumą balonową, spowalniającą o 20% przeciwników, którzy w nią wdepną.
Z buffie: im dłużej guma pozostaje na ziemi, tym silniejszy jest efekt spowolnienia.
Gwiezdna moc: Turbo
Po napełnieniu paska Turbo Bibi zwiększa swą szybkość o 12%.
Z buffie: atak Turbo zadaje o +20% obrażeń więcej.
Gwiezdna moc: Pozycja obronna
Jeśli pasek Turbo Bibi jest w pełni naładowany, wszelkie doznawane przez nią obrażenia są mniejsze o 20%.
Z buffie: Bibi otrzymuje tarczę na 5 s, gdy jej superatak trafia wroga.
Hiperdoładowanie
Z buffie: hiperdoładowany atak podstawowy ma krótszy czas przygotowania.
Bull
[Przeprojektowany] gadżet: Stek dożylny > Stek na ratunek
Bull rzuca pociskiem, który zadaje 1600 pkt. obrażeń i leczy go o 800 PŻ, gdy kogoś trafi.
Z buffie: Bull oznacza cel na 5 s i odzyskuje PŻ równe 50% obrażeń zadanych oznaczonemu celowi.
[Przeprojektowany] gadżet: Tupacz
Bull tupie w ziemię, spowalniając pobliskich wrogów. Jeżeli trafiony cel jest już spowolniony, ogłusza go.
Z buffie: ogłuszenie przeciwnika zwiększa szybkość ruchu Bulla o 30% na 3 s.
Gwiezdna moc: Berserker
Jeśli punkty życia Bulla spadną poniżej 60%, podwoi się jego szybkość przeładowania.
Z buffie: pokonanie Zadymiarza, gdy ten efekt jest aktywny, natychmiast naładowuje superatak Bulla.
Gwiezdna moc: Twardziel
Jeśli punkty życia Bulla spadną poniżej 40%, to zyska on tarczę, która będzie zmniejszać wszystkie doznawane przez niego obrażenia o 30%.
Z buffie: pokonanie Zadymiarza, gdy ten efekt jest aktywny, sprawia, że Bull jest odporny na ataki przez 0,5 s.
Hiperdoładowanie
Z buffie: podstawowy atak Bulla zadaje mniej obrażeń na dalekim zasięgu, ale przeszywa wszystkich wrogów.
Nita
Gadżet: Łapy niedźwiedzia
Nita nakazuje swojemu niedźwiedziowi uderzyć w ziemię, by ogłuszyć wszystkich przeciwników w zasięgu.
Z buffie: jej niedźwiedź zadaje 50% więcej obrażeń przy następnym ataku.
Gadżet: Sztuczne futro
Przez następne 3 s niedźwiedź Nity otrzymuje 35% tarczy przeciwko wszystkim obrażeniom.
Z buffie: Nita i Bruce stają się niewrażliwi na ataki przez 0,5 s.
Gwiezdna moc: Niedźwiedzia regeneracja
Nita odzyskuje 1094 PŻ za każdym razem, gdy jej niedźwiedź trafi wrogiego Zadymiarza. Kiedy Nita zadaje obrażenia wrogiemu Zadymiarzowi, jej niedźwiedź odzyskuje 1094 PŻ.
Z buffie: Nita i Bruce mogą zostać wyleczeni o 2000 PŻ.
Gwiezdna moc: Nadpobudliwy niedźwiedź
Niedźwiedź Nity atakuje szybciej. Odstęp czasowy między ciosami jest krótszy o 60%.
Z buffie: przyzwanie niedźwiedzia zwiększa szybkość przeładowania Nity o 25% przez 3 s.
Hiperdoładowanie
Z buffie: ataki Nity stają się szybsze, szersze i mają większy zasięg podczas hiperdoładowania.
Leon
[Wzmocniony] gadżet: Miotacz klonów – Leon tworzy iluzję samego siebie, by zmylić przeciwników. Klon atakuje wrogów, zadając im niewielkie obrażenia.
Z buffie: Leon może reaktywować gadżet wtedy, gdy klon jest aktywny, by zamienić się z nim miejscami.
Gadżet: Lizaczek: Leon tworzy obszar, na którym jego sojusznicy mogą się ukryć. Lizak powoli traci PŻ.
Z buffie: Leon i jego sojusznicy poruszają się o 15% szybciej wewnątrz tego obszaru.
Gwiezdna moc: Zadymienie
Gdy Leon używa swojego superataku, osiąga 30% przyspieszenia przez cały czas, gdy jest niewidzialny.
Z buffie: Pierwszy atak po straceniu efektu zadaje o 15% więcej obrażeń.
Gwiezdna moc: Niewidzialne leczenie
Po aktywowaniu swojego superataku Leon odzyskuje 1440 PŻ na sekundę.
Z buffie: czas trwania superataku wydłuża się o 1 s.
Hiperdoładowanie
Z buffie: podstawowy atak Leona zadaje co najmniej 75% obrażeń bez względu na dystans.
Bo
Gadżet: Supertotem – Bo rzuca totemem, który o 50% przyspiesza szybkość ładowania się superataku sojuszników. Totem powoli traci PŻ.
Z buffie: totem ma znacznie większy zasięg.
[Przeprojektowany] gadżet: Zapalnik naciągowy – Bo detonuje swoje miny za pomocą zapalników naciągowych, co nakłada takie same obrażenia i efekty na wszystkich trafionych przez zapalniki wrogów.
Z buffie: zdetonowane miny mają większe pole rażenia.
Gwiezdna moc: Kołujący orzeł
Bo widzi ukrytych w krzakach wrogów z odległości o 150% większej niż zwykle.
Z buffie: Bo nie ujawnia się, gdy atakuje z krzaków.
Gwiezdna moc: Sidła na niedźwiedzia
Pułapki Bo teraz ogłuszają wroga na 2 s zamiast go odpychać.
Z buffie: znacznie przyspiesza rozkładanie pułapek.
Hiperdoładowanie
Z buffie: podstawowy atak Bo wystrzeliwuje 4 strzały, a każda z nich ma większy zasięg obrażeń.
Usunięte wyposażenie i rekompensata
Następujące wyposażenie zostanie usunięte. W ramach rekompensaty otrzymacie jego pełny koszt w monetach. Obserwujcie zakładkę „Odebrane”.
Kruk – usunięto mityczne wyposażenie (obrażenia od trucizny).
Bull – usunięto wyposażenie (superdoładowanie).
Bo – usunięto wyposażenie (przeładowanie).
Nita – usunięto wyposażenie (moc pupila).
Leon – usunięto mityczne wyposażenie (czas trwania superataku).
Sezony i przebrania
Sezon: Piaski Czasu
PUSTYNNA ŁOWCZYNI LILY | KZ | EPICKIE
PUSTYNNA NOMADKA LILY | KZ (chromatyczne 1) | EPICKIE
LILY Z NOCNYCH PIASKÓW | KZ (chromatyczne 2) | EPICKIE
SUŁTAN CORDELIUS | KZ | EPICKIE
PŁOMIENNY SUŁTAN CORDELIUS | KZ (chromatyczne 1) | EPICKIE
PŁOMIENNY SUŁTAN CORDELIUS | KZ (chromatyczne 2) | EPICKIE
BIBI OCHRONIARZ | EPICKIE | 149 klejnotów
KANOPSKI 8-BITOWIEC | MITYCZNE | 199 klejnotów
DYNASTYCZNY DOUG | MITYCZNE | 199 klejnotów
LARRY I LAWRIE Z LAMPY | LEGENDARNE | 299 klejnotów
Sezon: Smoki i wróżki
WRÓŻKA BONNIE | KZ | EPICKIE |
MROCZNA WRÓŻKA BONNIE | KZ (chromatyczne 1) | EPICKIE
DOBRA WRÓŻKA BONNIE | KZ (chromatyczne 2) | EPICKIE
SMOCZY GRIFF | KZ | EPICKIE
ZACHŁANNY GRIFF | KZ (chromatyczne 1) | EPICKIE
CIUŁACZ GRIFF | KZ (chromatyczne 2) | EPICKIE |
WRÓŻKA MINA | EPICKIE | 149 klejnotów
WRÓŻKA FRANK | MITYCZNE | 199 klejnotów
SMOCZA MAISIE | MITYCZNE | 199 klejnotów
SMOCZY GROM | LEGENDARNE | 299 klejnotów
Różne przebrania
TRUNK ROYALE | EPICKIE | 149 klejnotów
BERTGLOW | MITYCZNE | 199 klejnotów
DMUCHANA MELODIE | EPICKIE | 149 klejnotów
BRUCE NITA | MITYCZNE | 199 klejnotów
Przebrania z karnetem pro
SMOCZY KRUK | Etap 1
KRUK Z RODU SMOKA | HD 1
KRUK W OGNIU WYKUTY | HD chromatyczne nr 1
SMOCZY DUCH KRUK | HD chromatyczne nr 2
Złoto/srebro
Złoty Pierce
Srebrny Pierce
Złoty Glowy
Srebrny Glowy
Zmiany w zakresie balansu
JAE-YONG– nieznaczne wzmocnienie
Zwiększono PŻ z 7000 do 7400.
LOU–nieznaczne wzmocnienie
Zwiększono PŻ z 6800 do 7000.
Wzmocnienie podstawowego superataku – skrócono czas rozprzestrzeniania się obszaru zamrożenia z 8,3 s do 7,1 s.
Pasek zamrożenia zaczyna zanikać teraz po 2,5 s, a nie po 2 s.
ZIGGY–znaczne wzmocnienie
Zwiększono PŻ z 6000 do 6400.
Skrócono czas ładowania o 5%.
O 5% skrócono czas reakcji między wydaniem komendy a pojawieniem się pocisku.
COLETTE – nieznaczne wzmocnienie
Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 1000 do 1100.
Zwiększono obrażenia procentowe od ataku podstawowego z 37% do 39%.
Zwiększono obrażenia od superataku z 2000 do 2200.
Zwiększono obrażenia procentowe od superataku z 20% do 22%.
JANET – nieznaczne wzmocnienie
Zwiększono szybkość pocisków o 4,2%.
Skrócono czas odnowienia gadżetu „Potężny Bas” z 20 do 18 s.
LOLA – nieznaczne wzmocnienie
Zmniejszono promień kolizji dla hiperdoładowanego ego.
Zwiększono PŻ zwykłego ego z 4000 do 4400.
LUMI – nieznaczne wzmocnienie
Zwiększono PŻ z 5800 do 6200.
GIGI –nieznaczne wzmocnienie
Podstawowy atak lepiej teraz reaguje.
Przypływ szybkości podczas atakowania jest silniejszy.
Obrażenia superataku na maksymalnym poziomie zmniejszono z 3000 do 2600 pkt. na uderzenie (uwzględnia to również uderzenia podczas hiperdoładowania).
Maksymalny poziom potencjalnego combo został obniżony.
Przyspieszono przygotowanie do ataku z 20% do 30%.
BUZZ – nieznaczne wzmocnienie
O 10% zmniejszono rozrzut pocisków, aby zmniejszyć czynnik losowości podczas walki na średnim i dalekim dystansie.
Zwiększono o 3% prędkość pocisku podczas podstawowego ataku, superataku oraz hiperdoładowania.
Wydłużono minimalny czas trwania ogłuszenia z 0,5 do 0,6 s.
KIT – zmiana
Rzucanie, gdy Kit jest przymocowany, ma nieznacznie większy rozrzut, aby ułatwić trafianie.
Skrócono czas trwania ogłuszenia z 2 na 1,5 s.
Skrócono czas trwania leczenia, gdy Kit jest przymocowany, z 10 na 8 s.
Zwiększono leczenie na sekundę z 10% do 15% maksymalnych PŻ.
Zwiększono leczenie na sekundę z hiperdoładowaniem z 20% do 25% maksymalnych PŻ.
CHESTER – nieznaczne wzmocnienie
Zwiększono obrażenia każdego pocisku z 1280 do 1340.
Zwiększono PŻ z 7400 do 7600.
BONNIE – nieznaczne wzmocnienie
Zmniejszono liczbę ładunków ataku niezwykłego z 6 na 5 (i z 5 do 4 z epickim wyposażeniem).
Zmniejszono liczbę trafień potrzebnych do naładowania hiperdoładowania z 12 do 11 (do 10 z wyposażeniem).
MORTIS – nieznaczne osłabienie
Gadżet „Spinner combo” nie przechodzi już przez ściany.
Gadżet „Nocna Kreatura” nie ładuje już superataku.
PEARL – nieznaczne wzmocnienie
Zwiększono obrażenia od ataku z 6 × 540 do 6 × 560 (czyli o 7%).
Szybkość ładowania się superataku i hiperdoładowania pozostaje taka sama.
LARRY I LAWRIE – nieznaczne wzmocnienie
Hiperdoładowanie ładuje się o 8% szybciej.
Teraz wymaga 2,6 superataku zamiast 2,8.
RUFFS – znaczne wzmocnienie
Zwiększono wartość leczenia gwiezdnej mocy „Awans polowy” z 30 do 40 PŻ na sekundę.
Zwiększono ilość PŻ worków z piaskiem gadżetu „Kryć się!” z 35% do 40% maksymalnego życia.
MINA – nieznaczne osłabienie
Skrócono czas działania wiatraka z 2 do 1,5 s.
MEG – nieznaczne wzmocnienie
Zwiększono promień przeładowania wieży gadżetu „Skrzynka z narzędziami” z 800 do 880.
Zwiększono z 25% do 30% wartość tarczy gwiezdnej mocy „Pole siłowe” po wyjściu z mecha.
SPIKE – nieznaczne osłabienie
Do uzyskania hiperdoładowania potrzeba teraz trochę więcej niż 3 superataki.
Obrażenia gadżetu „Pękająca poduszka na szpilki” rosną proporcjonalnie do odległości. Z bliska zadaje 60% obrażeń, czyli 600 na kolec na poziomie 11. Na maksymalnej odległości obrażenia nadal wynoszą 1000 na kolec.
Wydłużono czas odnowienia gadżetu „Lecznicza roślina” z 18 na 20 s.
STU – nieznaczne wzmocnienie
Zwiększono PŻ z 6800 do 7000.
Zwiększono leczenie z gwiezdnej mocy 2 z 544 do 560 za każde użycie superataku.
STU – nieznaczne osłabienie
Zmniejszono liczbę PŻ z 14 000 do 13 600.
Gadżet „Aktywna redukcja szumów” nie ładuje już superataku ani hiperdoładowania, w tym także ich wersji z buffie.
Redukcja obrażeń gwiezdnej mocy „Gąbka” zmniejszono z 15% do 10%.
Dodatkowe obrażenia gwiezdnej mocy „Kradzież mocy” zmniejszono z 25% do 15%.
Zasięg „Nieodpartego uroku” zmniejszono o 8%.
EMZ – nieznaczne osłabienie
Zmniejszono tempo ładowania superataku za pomocą ataków podstawowych. Teraz do pełnego naładowania superataku potrzeba 10 trafień zamiast 8.
Gadżet „Friendzonowanie” nie ładuje już superataku ani hiperdoładowania, w tym także ich wersji z buffie.
COLT – nieznaczne osłabienie
Gadżet „Szybki ładowacz” nie ładuje już superataku ani hiperdoładowania, w tym także jego wersji z buffie.
BELLE – nieznaczne wzmocnienie
Zwiększono obrażenia od superataku z 1000 do 1100.
Zwiększono PŻ z 5600 do 5800.
Aby naładować hiperdoładowanie, potrzeba teraz o jeden atak i jeden superatak mniej.
PIERCE – nieznaczne osłabienie
Zwiększono czas odnowienia gadżetu „Magazynki bez dna” z 16 na 18 s.
Super ładuje się o 10% wolniej, aby zrekompensować zwiększony ładunek ostatniego strzału.
CLANCY – zmiana
Zwiększono obrażenia ataku podstawowego poziomu 1 z 1200 do 1400.
Zwiększono obrażenia ataku podstawowego poziomu 2 z 1400 do 1500.
Na poziomie 3 obrażenia nadal wynoszą 1600.
Poziom 2 wymaga teraz 6 strzałów zamiast 7 (4 z gwiezdną mocą za 2 żetony).
Zmniejszono liczbę pocisków superataku z 16 do 12. Teraz obrażenia zmieniają się w zależności od odległości: 100% obrażeń na maksymalnym zasięgu i 50% na bliskim zasięgu (np. maksymalne obrażenia, jakie może zadać sejfowi, to 7000).
ROSA – nieznaczne wzmocnienie
Wydłużono czas trwania superataku z 3 do 4 s.
ALLI – nieznaczne osłabienie
Wydłużono czas odnowienia gadżetu „Zimnokrwista” z 14 do 16 s.
RICO – nieznaczne osłabienie
Ładunek superataku zwiększono z 12 do 15 strzałów, aby zrekompensować osłabienie prędkości pocisków i pomóc oddać więcej udanych strzałów.
Zmiany dotyczące wyłącznie Areny Zadymy
GIGI – znaczne osłabienie
Zmniejszono liczbę PŻ z 650 do 450.
Zmniejszono obrażenia z 4 do 3.
GLOWY – znaczne osłabienie
Zmniejszono liczbę PŻ z 450 do 400.
Naprawiono błąd związany z naliczaniem podwójnego PD.
PIERCE – znaczne osłabienie
Zmniejszono liczbę PŻ z 550 do 500.
Zmniejszono obrażenia z 5 do 4.
Zmiany dotyczące map, trybów gry i rotacji
Walki z bossami
Walki z bossami w lochach: do lochów dodano unikatowych bossów, którzy wyróżniają się własnym stylem, mechanikami oraz zróżnicowanym poziomem trudności.
BOSS Griff – Zachłanny Władca
Nieustanny nawał pocisków oraz umiejętne kontrolowanie obszarów walki.
BOSS Grom – Bezwzględny Niszczyciel
Stanowi ogromne zagrożenie na całej mapie za sprawą bomb o nieograniczonym zasięgu.
Wymusza pozostawanie w ciągłym ruchu oraz zachowanie świadomości przestrzennej.
Boss Kruk – Ewoluujący Smok
Walka z tym bossem składa się z wielu faz. Po każdej porażce staje się coraz silniejszy.
Przekształca się ze zwinnego zabójcy w potężnego smoka.
BOSS Maisie – Egzekutorka Rytmu
Korzysta z pocisków o zmiennej szybkości, aby zakłócić rytm gracza.
Karze przewidywalne ruchy i powolne reakcje.
Specjalny boss na prima aprilis: jednodniowy boss dostępny tylko pierwszego kwietnia.
Boss Nita wkracza na arenę wraz ze swoją pokręconą pętlą zaklęć.
Nowe sezonowe tryby gry
Naładowane starcie (starcie ze wzmocnieniami)
Skrzynie zostaną zastąpione tajemniczymi skrzynkami.
Każda z nich zawiera trwałe wzmocnienia (PŻ, obrażenia, przyspieszenie lub tarcze).
Istnieje szansa (domyślnie 40%), że ze skrzynki wypadnie dodatkowy przedmiot: zużywalny lub do podnoszenia.
Wzmocnienia – stałe ulepszenia, częściowo tracą swoją moc, gdy postać zginie (podobnie jak kostki mocy).
Wzmocnienie obrażeń (+15%).
Dodatkowe maksymalne PŻ (+15%).
Przyspieszenie (+10%).
Tarcza (10% redukcji otrzymywanych obrażeń).
Przedmioty zużywalne – wzmocnienia tymczasowe.
Natychmiastowe naładowanie hiperdoładowania (powracające wzmocnienie).
Napój szybkości i obrażeń (powracające wzmocnienie).
Przedmioty do podnoszenia – można je podnieść i ich użyć lub nimi rzucić, by zaatakować.
Kula do kręgli
Leci w linii prostej.
Niszczy ściany.
Odpycha Zadymiarzy, zadaje im obrażenia i ich ogłusza.
Zadaje obrażenia skrzynkom.
Rozpada się po zniszczeniu określonej liczby ścian.
Shuriken
Leci w linii prostej.
Zadaje obrażenia trafionym Zadymiarzom i skrzyniom, nawet wtedy, gdy Zadymiarz ją niesie. Rozpada się po trafieniu w cel.
Ścina trawę.
Samochód
Zadymiarz wskakuje do samochodu i mknie przed siebie.
Niszczy ściany (samochód ulega uszkodzeniu). Wybucha po otrzymaniu obrażeń.
Potrąceni wrogowie oraz skrzynki otrzymują obrażenia.
Bomba
Można przerzucać ją przez ściany.
Wybucha po ~1,5 s i zadaje obrażenia obszarowe.
Wybuch niszczy ściany.
Raj samurajów (3 na 3 / 5 na 5, wariant Raju samurajów)
Na mapie pojawiają się cieniste pająki i klony Zadymiarzy.
Pokonajcie cieniste klony oraz wrogich Zadymiarzy, którzy opuszczają „księżyce” (przypominające maskę Siriusa). Zwycięża drużyna, która zbierze wymaganą liczbę księżycy (60/100).
Do gry dołącza mini boss w postaciu gigantycznego Siriusa.
Mapy:
3 na 3
Księżycowa rezydencja
Cyrk srebrnych cieni
Zaułek iluzji
Strefa sobowtórów
5 na 5
Pajęczyna cieni
Wielki namiot
Ścieżka oszustów
Podszywany karnawał
Pogoń za skarbem (powracający tryb)
Zmiana: teraz zegar zatrzymuje się, gdy dwie drużyny znajdują się na platformie
Modyfikatory
Burze piaskowe: co jakiś czas fragment mapy zostaje pokryty burzą piaskową. Zadymiarze znajdujący się poza burzą nie widzą, co jest w środku, i na odwrót.
Powolne pociski: na całej mapie co jakiś czas pojawia się globalny efekt spowalniający pociski.
Otoczenie
Usunięto:
Kraina Cukierków
Okręt Darryla
Akwarium potworów morskich
Moc Starr
Bagno miłości
Dodano:
Dziwny cyrk
Dwór szaleństwa
Misja w piramidzie
Retropolis
Zadymiarska dżungla
Złomowisko
Mapy
Bez zmian.
Miejsce dla społeczności
Bez zmian.
Megaświnia
Bez zmian.
Tryb rankingowy
Sezon 1
Wyselekcjonowany tryb gry: Zbiory klejnotów
Mapa 1: Rustykalna arkada
Mapa 2: Kryształowy salon gier
Rotacja darmowych Zadymiarzy:
Epicki: Shade
Mityczny: Squeak
Legendarny: Kit
Sezon 2
Wyselekcjonowany tryb gry: Zadyma
Mapa 1: Po spirali
Mapa 2: Piłka plażowa
Rotacja darmowych Zadymiarzy:
Epicki: Larry i Lawrie
Mityczny: Doug
Legendarny: Cordelius
Mistrzostwa Brawl Stars
Wyzwania MŚBS od 27 lutego do 1 marca i od 27 do 29 marca.
Stałe ulepszenia i poprawa jakości rozgrywki
Dodano slot na „luźną rozgrywkę” (z rotacyjnymi trybami gry, losowym łączeniem graczy oraz bez możliwości zdobywania/utraty pucharów).
Ulepszenie przebrania pro może wypaść z dropów rankingowych – pro przebranie Colta będzie można zdobyć w ten sposób od połowy marca. Reszta przebrań pro stanie się dostępna w ciągu kolejnych ośmiu miesięcy po zakończeniu sezonu Karnetu Pro, do którego należą.
Przyspieszono postępy w ramach Karnetu Pro! Zwiększono PD z 25 do 50 w ramach Karnetu Pro za zwycięstwa oraz PD w ramach Karnetu Pro za osiągnięcie nowej pozycji z 200 do 400.
Każda z tarcz ma odmienny efekt wizualny:
Biała tarcza – Zadymiarz jest niewrażliwy na ataki (po odrodzeniu się).
Żółta tarcza – Zadymiarz otrzymuje mniej obrażeń.
Fioletowo-niebieska tarcza – Zadymiarz ma tarczę zapewniającą dodatkowe PŻ, która traci swoją wytrzymałość w miarę upływu czasu.
Powiadomienia o mistrzostwach powracają na ekran główny (wskazując na tryb rankingowy).
W Starciu solo nie będziecie otrzymywać pucharów po rozłączeniu. Gracze zbyt długo stojący bezczynnie zostaną rozłączeni.
Glowbert nazywa się od teraz Glowy. Od kiedy zaprzyjaźnił się z Moe, otrzymał nową ksywkę – Glowy!
Podczas tej aktualizacji przeprowadzimy test megamisji z grupami A i B:
80% graczy otrzyma megamisje według normalnego miesięcznego harmonogramy.
20% graczy otrzyma megamisje według tygodniowego harmonogramu.
Poprawki
Naprawiono problem powodujący nieprawidłowe wyświetlanie rankingowej karty bitewnej (obecnie wybrany Zadymiarz a Zadymiarz wybrany w trybie rankingowym).
Rozgwiazda z pierwszego gadżetu Otisa znika po 5 s nawet wtedy, gdy w pobliżu nie ma przeciwników.
Teraz pociski mogą opuszczać obszar gadżetu „Wiatrak” Miny.
Naprawiono rzadki błąd, który powodował awarię aplikacji na ekranie wyboru wyposażenia w trybie rankingowym.
Skumulowany efekt spowolnienia gadżetu Squeaka unieruchamia gracza.
Naprawiono błąd serwera, który występował czasami, gdy Sam podniósł swoje Pięściołomoty podczas hiperdoładowania.
Naprawiono efekty wizualne „Wzmacniacza obrażeń” 8-bitowca z aktywną gwiezdną mocą „Podłączony”.
Naprawiono błąd, przez który niektórzy gracze widzieli wyszarzone oferty w sklepie i nie mogli ich zakupić.