Przewidujemy, że serwery będą potrzebowały czasu, aby ustabilizować się po przerwie technicznej. Kilka rzeczy będzie miało miejsce w przeciągu najbliższych dni:

ŚRODA – 25 lutego Wszystkie nagrody za nowe puchary prestiżu do 1000 pucharów (dla każdego Zadymiarza), których gracz jeszcze nie posiada, zostaną dostarczone, a archiwalne wyniki prestiżu zostaną stopniowo zaktualizowane. Obie te rzeczy będą realizowane stopniowo po najnowszej aktualizacji i może to potrwać do kilku dni.

CZWARTEK – 26 lutego Wydarzenie premierowe Siriusa oraz misje wygrania 99 Zadymiarzami. Wydarzenie społecznościowe na #ZadymiarskieWalentynki wydłużone o jeden dzień. Randka z Siriusem potrwa do 26 lutego. Tego dnia zostanie również przyznana ostateczna nagroda.

PIĄTEK – 27 lutego Dostarczymy ostatnią skrzynkę pucharów sezonowych oraz darmową ultraskrzynkę pucharów!