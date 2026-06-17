A COPA STARR DA ADIDAS COMEÇOU!
A Copa Starr da adidas é o nosso primeiro evento futebolístico da comunidade, no qual os jogadores se reúnem para formar times de Fute-brawl e competir em busca do prêmio supremo: o título de campeões da adidas! Além do título, os participantes também receberão um Brawler gratuito, um visual gratuito, sorteios caóticos e muito mais.
O evento começa agora e vai até 1º de julho (entrega das recompensas finais em 2 de julho), com times de PNJs, dois times da comunidade e uma grande final para decidir o placar! Pimba na gorduchinha! 🔥
COMO FUNCIONA
A comunidade do Brawl Stars será dividida em dois times, que, antes do começo das partidas, decidirão em conjunto os nomes, os logos dos times etc.
Nos primeiros dois dias, os jogadores votarão para criar o time do zero:
Dia 1 | Escolha do nome:
Combine as palavras das duas listas (substantivos e adjetivos) para votar no nome do time.
Dia 2 | Escolha do logo:
Escolha o formato, a cor e o ícone do logo que representará o seu time na competição.
O TORNEIO
Depois da formação dos times, será dado o apito inicial da Copa Starr da adidas, uma competição de 12 dias dividida em duas fases.
FASE 1 | FASE DE GRUPOS (de 20 a 25 de junho)
A fase de grupos terá três rodadas. As duas primeiras serão jogadas contra times de PNJs compostos pelos Brawlers do trio do Retorno ao Rancho, da loja de doces etc. Mas não se engane... a concorrência é real!
Como as rodadas funcionam?
Cada rodada dura dois dias. Durante esse período, seu time deverá encher a barra da comunidade antes dos adversários e fará isso vencendo disputas do novo modo de jogo Superfute-brawl. Os times de PNJs terão a própria barra, que enche automaticamente com o tempo, então mantenha o ritmo para não ficar para trás!
3ª RODADA DA FASE DE GRUPOS (24 e 25 de junho)
O primeiro confronto de verdade: time da comunidade 1 contra time da comunidade 2, e a sua primeira chance de acertar as contas!
FASE 2 | ELIMINATÓRIAS (de 26 de junho a 1º de julho)
Depois da fase de grupos:
Quartas de final
(26 e 27 de junho)
Semifinal
(28 e 29 de junho)
Disputa do título
(30 de junho e 1º de julho)
Time da comunidade 1 vs. time da comunidade 2A revanche!
Na disputa do título, as duas equipes deverão correr para encher a barra primeiro. Não dá para esperar o tempo acabar; quem encher primeiro levará o torneio Copa Starr da adidas!
Desafios do intervalo da adidas
Para deixar tudo mais emocionante, no segundo dia de cada rodada, teremos um desafio do intervalo da adidas, que renderá uma recompensa bônus adicional. A cada dois dias, por volta das 8h (UTC), publicaremos um vídeo com mais informações, então fiquem ligados na tela do evento e nas nossas redes sociais!
RECOMPENSAS
Confira abaixo as recompensas que serão concedidas durante o evento, além das versões melhoradas caso a comunidade conclua os desafios do intervalo da adidas:
1.000 duplicadores de XP ou Brawler Jae-yong (recompensa alternativa de 1.000 vales)
3.000 blings ou visual Otis Quarterback
Megacaixa ou ultracaixa de troféus
5 ou 10 sorteios caóticos
1.000 ou 2.000 moedas
1.000 ou 2.000 pontos de poder
SORTEIO ESPECIAL
Vamos presentear dez jogadores com 1 MILHÃO DE MOEDAS + 1 MILHÃO DE PONTOS DE PODER!
Como participar?
Compartilhe um vídeo por dia nas redes sociais (Instagram, X, Reddit ou TikTok) exibindo o seu melhor gol no Megabola!
Use as hashtags #adidas e #BrawlStars.
Entraremos em contato com os vencedores após o fim do evento, o que pode levar alguns dias.
Boa sorte, pessoal!