A comunidade do Brawl Stars será dividida em dois times, que, antes do começo das partidas, decidirão em conjunto os nomes, os logos dos times etc.

Nos primeiros dois dias, os jogadores votarão para criar o time do zero:

Dia 1 | Escolha do nome:

Combine as palavras das duas listas (substantivos e adjetivos) para votar no nome do time.

Dia 2 | Escolha do logo:

Escolha o formato, a cor e o ícone do logo que representará o seu time na competição.

O TORNEIO

Depois da formação dos times, será dado o apito inicial da Copa Starr da adidas, uma competição de 12 dias dividida em duas fases.

FASE 1 | FASE DE GRUPOS (de 20 a 25 de junho)

A fase de grupos terá três rodadas. As duas primeiras serão jogadas contra times de PNJs compostos pelos Brawlers do trio do Retorno ao Rancho, da loja de doces etc. Mas não se engane... a concorrência é real!

Como as rodadas funcionam?

Cada rodada dura dois dias. Durante esse período, seu time deverá encher a barra da comunidade antes dos adversários e fará isso vencendo disputas do novo modo de jogo Superfute-brawl. Os times de PNJs terão a própria barra, que enche automaticamente com o tempo, então mantenha o ritmo para não ficar para trás!

3ª RODADA DA FASE DE GRUPOS (24 e 25 de junho)

O primeiro confronto de verdade: time da comunidade 1 contra time da comunidade 2, e a sua primeira chance de acertar as contas!

FASE 2 | ELIMINATÓRIAS (de 26 de junho a 1º de julho)

Depois da fase de grupos:

Quartas de final

(26 e 27 de junho)

Semifinal

(28 e 29 de junho)

Disputa do título

(30 de junho e 1º de julho)

Time da comunidade 1 vs. time da comunidade 2A revanche!

Na disputa do título, as duas equipes deverão correr para encher a barra primeiro. Não dá para esperar o tempo acabar; quem encher primeiro levará o torneio Copa Starr da adidas!