O evento vai até 30 de setembro e será dividido em duas fases.

FASE 1: SALA DE AULA

Nesta fase, o Duo tenta ensinar alguma coisa útil na sala de aula. Mas o Spike tem uma ideia melhor: alcançar um objetivo específico do jogo junto com a comunidade e ganhar recompensas!

FASE 2: CASTIGO

Jogar Brawl durante a aula faz a comunidade toda ficar de castigo, é claro. Para escapar do castigo, todo mundo precisa concluir uma tarefa idiota, como trocar o idioma do jogo. Cumpra a tarefa, fuja do castigo e volte para a aula no dia seguinte.

Fique de olho nas redes sociais do Brawl Stars, pois nós postaremos vídeos anunciando as tarefas idiotas e as recompensas respectivas.

LUTA CONTRA O CHEFÃO DUO

Temos um novo modo de jogo: Luta contra o Chefão Duo. Você precisa cooperar com outros jogadores, ler as perguntas do Duo e responder tudo certo. Sim, tem que ler. Sim, tem que coordenar esforços com uma equipe aleatória.

MAS a paciência do Duo tem limites! Mesmo se você responder tudo direitinho, ele vai acabar perdendo a paciência e atacar de qualquer jeito.