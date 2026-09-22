Brawl Stars x Duolingo
O EVENTO DO DUOLINGO JÁ COMEÇOU!
O Duo chegou para ensinar todo mundo... ou tentar, pelo menos. Por sorte, o Spike tem outro plano: ignorar as aulas do Duo, jogar Brawl e receber recompensas grátis, incluindo o visual Darryl da Reciclagem!
Vamos ajudar o Spike a vencer o Duo e mandá-lo de volta para o aplicativo dele.
COMO FUNCIONA
O evento vai até 30 de setembro e será dividido em duas fases.
FASE 1: SALA DE AULA
Nesta fase, o Duo tenta ensinar alguma coisa útil na sala de aula. Mas o Spike tem uma ideia melhor: alcançar um objetivo específico do jogo junto com a comunidade e ganhar recompensas!
FASE 2: CASTIGO
Jogar Brawl durante a aula faz a comunidade toda ficar de castigo, é claro. Para escapar do castigo, todo mundo precisa concluir uma tarefa idiota, como trocar o idioma do jogo. Cumpra a tarefa, fuja do castigo e volte para a aula no dia seguinte.
Fique de olho nas redes sociais do Brawl Stars, pois nós postaremos vídeos anunciando as tarefas idiotas e as recompensas respectivas.
LUTA CONTRA O CHEFÃO DUO
Temos um novo modo de jogo: Luta contra o Chefão Duo. Você precisa cooperar com outros jogadores, ler as perguntas do Duo e responder tudo certo. Sim, tem que ler. Sim, tem que coordenar esforços com uma equipe aleatória.
MAS a paciência do Duo tem limites! Mesmo se você responder tudo direitinho, ele vai acabar perdendo a paciência e atacar de qualquer jeito.
RECOMPENSAS
Visual Darryl da Reciclagem
5 sorteios caóticos
20 gemas
10 sorteios Starr aleatórios
2.000 moedas
2.000 duplicadores de XP
3 sorteios Starr míticos
2.000 pontos de poder
2.500 blings
1.000 vales
2.000 XP do Pro Pass
1 ultracaixa de troféus
MAIS RECOMPENSAS!
Abra o aplicativo do Duolingo e conclua a missão do Brawl Stars para receber personalizações, sorteios caóticos e o Spike DE GRAÇA!
Dizem por aí que os jogadores do Brawl Stars não são inteligentes o suficiente para essa missão. Prove que a galinha verde está errada, termine a missão do Brawl Stars e tire onda com as suas recompensas no jogo. Na maciota!
SORTEIO PARA OS MAIS INTELIGENTES
Vamos dar 3,141592 MILHÕES DE GEMAS para os dez jogadores mais inteligentes do Brawl Stars!
A cada poucos dias, algumas perguntas surpresa serão publicadas nos canais oficiais do Brawl Stars nas redes sociais, e você precisará responder. Para passar na prova:
Responda corretamente à pergunta.
Inclua as hashtags #BrawlStars e #Duolingo na resposta.
Quanto mais você participar, mais chances terá! Dez vencedores serão selecionados aleatoriamente, e entraremos em contato com eles após o fim do evento, em 1º de outubro.
Caprichem. Boa sorte!