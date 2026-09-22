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Blog – Brawl Stars
22/09/2026

Brawl Stars x Duolingo

O EVENTO DO DUOLINGO JÁ COMEÇOU!

O Duo chegou para ensinar todo mundo... ou tentar, pelo menos. Por sorte, o Spike tem outro plano: ignorar as aulas do Duo, jogar Brawl e receber recompensas grátis, incluindo o visual Darryl da Reciclagem!

Vamos ajudar o Spike a vencer o Duo e mandá-lo de volta para o aplicativo dele.

COMO FUNCIONA

O evento vai até 30 de setembro e será dividido em duas fases.

FASE 1: SALA DE AULA

Nesta fase, o Duo tenta ensinar alguma coisa útil na sala de aula. Mas o Spike tem uma ideia melhor: alcançar um objetivo específico do jogo junto com a comunidade e ganhar recompensas!

FASE 2: CASTIGO

Jogar Brawl durante a aula faz a comunidade toda ficar de castigo, é claro. Para escapar do castigo, todo mundo precisa concluir uma tarefa idiota, como trocar o idioma do jogo. Cumpra a tarefa, fuja do castigo e volte para a aula no dia seguinte.

Fique de olho nas redes sociais do Brawl Stars, pois nós postaremos vídeos anunciando as tarefas idiotas e as recompensas respectivas.

LUTA CONTRA O CHEFÃO DUO

Temos um novo modo de jogo: Luta contra o Chefão Duo. Você precisa cooperar com outros jogadores, ler as perguntas do Duo e responder tudo certo. Sim, tem que ler. Sim, tem que coordenar esforços com uma equipe aleatória.

MAS a paciência do Duo tem limites! Mesmo se você responder tudo direitinho, ele vai acabar perdendo a paciência e atacar de qualquer jeito.

RECOMPENSAS

  • Visual Darryl da Reciclagem

  • 5 sorteios caóticos

  • 20 gemas

  • 10 sorteios Starr aleatórios

  • 2.000 moedas

  • 2.000 duplicadores de XP

  • 3 sorteios Starr míticos

  • 2.000 pontos de poder

  • 2.500 blings

  • 1.000 vales

  • 2.000 XP do Pro Pass

  • 1 ultracaixa de troféus

MAIS RECOMPENSAS!

Abra o aplicativo do Duolingo e conclua a missão do Brawl Stars para receber personalizações, sorteios caóticos e o Spike DE GRAÇA!

Dizem por aí que os jogadores do Brawl Stars não são inteligentes o suficiente para essa missão. Prove que a galinha verde está errada, termine a missão do Brawl Stars e tire onda com as suas recompensas no jogo. Na maciota!

SORTEIO PARA OS MAIS INTELIGENTES

Vamos dar 3,141592 MILHÕES DE GEMAS para os dez jogadores mais inteligentes do Brawl Stars!

A cada poucos dias, algumas perguntas surpresa serão publicadas nos canais oficiais do Brawl Stars nas redes sociais, e você precisará responder. Para passar na prova:

  • Responda corretamente à pergunta.

  • Inclua as hashtags #BrawlStars e #Duolingo na resposta.

Quanto mais você participar, mais chances terá! Dez vencedores serão selecionados aleatoriamente, e entraremos em contato com eles após o fim do evento, em 1º de outubro.

Caprichem. Boa sorte!