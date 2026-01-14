De HOJE até 22 de janeiro, tudo vai ficar de cabeça para baixo! Em cada dia do evento #RandomBS, coisas aleatórias acontecerão no jogo e mudarão a forma como você joga o Brawl Stars.

Três fatores diferentes serão aplicados todos os dias, e a comunidade terá uma meta a alcançar em conjunto para desbloquear a recompensa diária!