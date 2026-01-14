Detalhes do evento #RandomBS
De HOJE até 22 de janeiro, tudo vai ficar de cabeça para baixo! Em cada dia do evento #RandomBS, coisas aleatórias acontecerão no jogo e mudarão a forma como você joga o Brawl Stars.
Três fatores diferentes serão aplicados todos os dias, e a comunidade terá uma meta a alcançar em conjunto para desbloquear a recompensa diária!
O que muda aleatoriamente todos os dias:
Modificadores
Metas da comunidade
Recompensas (uma entre três será escolhida a cada dia)
Para hoje:
Modificador: Foi de Arrasta pra Cima em todos os modos
Meta: 700 milhões de eliminações em 24 horas
Recompensas: 2.567 duplicadores de XP, 1 megacaixa ou 2 sorteios caóticos
Se a meta for alcançada, a recompensa será revelada amanhã!
Como saber qual é o modificador, a meta e a recompensa do dia?
A cada dia, por volta das 8h (UTC), um vídeo será publicado nas redes sociais do Brawl Stars, revelando o modificador, a meta e o conjunto de recompensas do dia. Se a meta do dia anterior tiver sido alcançada, a recompensa escolhida também será anunciada.
Desta vez, as recompensas serão escolhidas de outro jeito: os gerentes de comunidade enfrentarão desafios aleatórios para determinar qual será concedida aos jogadores!
Confira a lista de recompensas possíveis:
2.567 duplicadores de XP, 1 megacaixa ou 2 sorteios caóticos
1.050 blings, 10 sorteios Starr ou 512 pontos de poder
1.998 XP do Pro Pass, 487 moedas ou 1 reação
212 vales, 2 sorteios Starr ou o visual de hipercarga Poco Ressonante
111 gemas, 11 gemas ou 1 gema
501 blings, 1 spray ou 1 sorteio Starr lendário
3 sushis, 6 sorteios angelicais ou 9 sorteios demoníacos
1 ícone de jogador, 987 pontos de poder ou o Finx de graça
1.002 moedas, 2.468 duplicadores de XP ou 1 caixa robô
2 sorteios caóticos, 1 sorteio de hipercarga ou 1 caixa de troféus
O que são os modificadores diários?
Todos os dias, um novo modificador é adicionado ao jogo e permanece ativo por 24 horas. Veja alguns exemplos abaixo:
Somente Fute-brawl
Proibido algozes
Somente Combate+
CABEÇÃO?!
Confira o jogo e os perfis do Brawl Stars nas redes sociais todos os dias para saber as novidades.
SORTEIO ESPECIAL
Dez jogadores serão escolhidos e receberão 100 sorteios Starr lendários!
Para participar:
Publique um vídeo aleatório de QUALQUER momento do seu jogo durante o evento.
Use as hashtags #BrawlStars e #RandomBS.
E pronto! Os vencedores serão comunicados após o fim do evento, em 23 de janeiro.
VAMOS NESSA!