Skip to content
Supercell logo
Back to Brawl Stars News
14/01/2026
Blog – Brawl Stars

Detalhes do evento #RandomBS

De HOJE até 22 de janeiro, tudo vai ficar de cabeça para baixo! Em cada dia do evento #RandomBS, coisas aleatórias acontecerão no jogo e mudarão a forma como você joga o Brawl Stars.

Três fatores diferentes serão aplicados todos os dias, e a comunidade terá uma meta a alcançar em conjunto para desbloquear a recompensa diária!

O que muda aleatoriamente todos os dias:

  • Modificadores

  • Metas da comunidade

  • Recompensas (uma entre três será escolhida a cada dia)

Para hoje:

  • Modificador: Foi de Arrasta pra Cima em todos os modos

  • Meta: 700 milhões de eliminações em 24 horas

  • Recompensas: 2.567 duplicadores de XP, 1 megacaixa ou 2 sorteios caóticos

Se a meta for alcançada, a recompensa será revelada amanhã!

Como saber qual é o modificador, a meta e a recompensa do dia?

A cada dia, por volta das 8h (UTC), um vídeo será publicado nas redes sociais do Brawl Stars, revelando o modificador, a meta e o conjunto de recompensas do dia. Se a meta do dia anterior tiver sido alcançada, a recompensa escolhida também será anunciada.

Desta vez, as recompensas serão escolhidas de outro jeito: os gerentes de comunidade enfrentarão desafios aleatórios para determinar qual será concedida aos jogadores!

Confira a lista de recompensas possíveis:

  • 2.567 duplicadores de XP, 1 megacaixa ou 2 sorteios caóticos

  • 1.050 blings, 10 sorteios Starr ou 512 pontos de poder

  • 1.998 XP do Pro Pass, 487 moedas ou 1 reação

  • 212 vales, 2 sorteios Starr ou o visual de hipercarga Poco Ressonante

  • 111 gemas, 11 gemas ou 1 gema

  • 501 blings, 1 spray ou 1 sorteio Starr lendário

  • 3 sushis, 6 sorteios angelicais ou 9 sorteios demoníacos

  • 1 ícone de jogador, 987 pontos de poder ou o Finx de graça

  • 1.002 moedas, 2.468 duplicadores de XP ou 1 caixa robô

  • 2 sorteios caóticos, 1 sorteio de hipercarga ou 1 caixa de troféus

O que são os modificadores diários?

Todos os dias, um novo modificador é adicionado ao jogo e permanece ativo por 24 horas. Veja alguns exemplos abaixo:

  • Somente Fute-brawl

  • Proibido algozes

  • Somente Combate+

  • CABEÇÃO?!

Confira o jogo e os perfis do Brawl Stars nas redes sociais todos os dias para saber as novidades.

SORTEIO ESPECIAL

Dez jogadores serão escolhidos e receberão 100 sorteios Starr lendários!

Para participar:

  • Publique um vídeo aleatório de QUALQUER momento do seu jogo durante o evento.

  • Use as hashtags #BrawlStars e #RandomBS.

E pronto! Os vencedores serão comunicados após o fim do evento, em 23 de janeiro.

VAMOS NESSA!