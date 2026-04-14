Você pode ganhar um buffie, o visual Trunk Royale e muitos outros recursos de graça... mas tem que manter o Brawl VIVO!

Quer descobrir como? Vamos explicar:

Você deve conquistar seis vitórias diárias todos os dias. Quanto mais pessoas participarem, melhores serão as recompensas da comunidade.

Ou seja, quando você cumprir a sua meta, corra para pedir que os seus amigos façam o mesmo! A única forma de conseguir as melhores recompensas é se todo mundo garantir as seis vitórias diárias!

Se a comunidade completar uma tarefa nas redes sociais diariamente, também poderá ganhar um sorteio caótico por dia!

A cada dia, teremos uma nova tarefa social, que aparecerá na tela do evento.

Essas tarefas incluem ver e deixar um "Gostei" em algum vídeo do Brawl no YouTube, marcar os seus criadores de conteúdo preferidos nas redes sociais ou comentar algo específico, então lembre-se de acessar a tela do evento todos os dias!

No decorrer de todo o evento, vamos oferecer dois sorteios caóticos garantidos na última vitória do dia para incentivar até mesmo os jogadores mais desanimados a cumprirem as suas metas.

Confira as recompensas:

Sorteios caóticos

Pontos de poder

Gemas

Visual Trunk Royale

Sorteios Starr

Buffie aleatório

Duplicador de XP

Blings

XP do Pro Pass

Caixa de troféus

2 sorteios caóticos por dia com as vitórias diárias

Sorteios caóticos extras com as tarefas nas redes sociais

SORTEIO:

Ao completar cada tarefa nas redes sociais, você também participa do nosso sorteio de gemas! Todos os dias, vamos conferir a lista de jogadores que completaram a tarefa e escolher aleatoriamente um sortudo ou sortuda para ganhar 100 mil gemas! Uma pessoa diferente será selecionada a cada dia, então não deixe nenhuma tarefa de lado!

O evento começa HOJE MESMO e termina em 24 de abril, às 8h (UTC).

ENTÃO... MANTENHA O BRAWL VIVO! #KEEPBRAWLALIVE