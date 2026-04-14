EVENTO DA COMUNIDADE: MANTENHA O BRAWL VIVO!
Você pode ganhar um buffie, o visual Trunk Royale e muitos outros recursos de graça... mas tem que manter o Brawl VIVO!
Quer descobrir como? Vamos explicar:
Você deve conquistar seis vitórias diárias todos os dias. Quanto mais pessoas participarem, melhores serão as recompensas da comunidade.
Ou seja, quando você cumprir a sua meta, corra para pedir que os seus amigos façam o mesmo! A única forma de conseguir as melhores recompensas é se todo mundo garantir as seis vitórias diárias!
Se a comunidade completar uma tarefa nas redes sociais diariamente, também poderá ganhar um sorteio caótico por dia!
A cada dia, teremos uma nova tarefa social, que aparecerá na tela do evento.
Essas tarefas incluem ver e deixar um "Gostei" em algum vídeo do Brawl no YouTube, marcar os seus criadores de conteúdo preferidos nas redes sociais ou comentar algo específico, então lembre-se de acessar a tela do evento todos os dias!
No decorrer de todo o evento, vamos oferecer dois sorteios caóticos garantidos na última vitória do dia para incentivar até mesmo os jogadores mais desanimados a cumprirem as suas metas.
Confira as recompensas:
Sorteios caóticos
Pontos de poder
Gemas
Visual Trunk Royale
Sorteios Starr
Buffie aleatório
Duplicador de XP
Blings
XP do Pro Pass
Caixa de troféus
2 sorteios caóticos por dia com as vitórias diárias
Sorteios caóticos extras com as tarefas nas redes sociais
SORTEIO:
Ao completar cada tarefa nas redes sociais, você também participa do nosso sorteio de gemas! Todos os dias, vamos conferir a lista de jogadores que completaram a tarefa e escolher aleatoriamente um sortudo ou sortuda para ganhar 100 mil gemas! Uma pessoa diferente será selecionada a cada dia, então não deixe nenhuma tarefa de lado!
O evento começa HOJE MESMO e termina em 24 de abril, às 8h (UTC).
ENTÃO... MANTENHA O BRAWL VIVO! #KEEPBRAWLALIVE