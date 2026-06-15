Final dos Desafios Locais de Brawl Stars: ingressos já disponíveis!
A primeiríssima final dos Desafios Locais de Brawl Stars acontecerá em Istambul, na Turquia, de 5 a 6 de setembro, e os ingressos já estão disponíveis!
Doze equipes representando 12 regiões dos Desafios Locais vão disputar o maior prêmio disponível nos Desafios Locais: uma vaga na classificatória final do CMBS 2026 e a oportunidade de realizar o sonho de chegar à final mundial do CMBS.
A BIG já conquistou o seu lugar na região DACH, enquanto as equipes restantes continuam lutando por uma vaga em Istambul. Vamos confirmar a escalação completa assim que todas as finais regionais tiverem terminado.
Informações sobre ingressos
Os ingressos já estão à venda, com duas categorias disponíveis:
Antecipado: 300 TRY (disponibilidade limitada, por ordem de chegada)
Ingresso geral: 450 TRY
Os ingressos são vendidos separadamente para cada dia, ou seja, é possível comprar um para o primeiro dia (5 de setembro), um para o segundo (6 de setembro) ou para ambos os dias.
Informações do evento
Datas: 5 e 6 de setembro de 2026
Local: ESA Espor Arena, 42Maslak AVM
Endereço: Ahi Evran Cad. No: 6/70, Kat 3, Sarıyer, Istambul
Como chegar
A ESA Espor Arena fica dentro do shopping 42Maslak AVM no distrito Sarıyer de Istambul. A forma mais fácil de chegar lá é pela linha M2 do metrô, descendo nas estações Maslak ou Hacıosman, que ficam a uma distância curta do local.
Aplicativos de táxi e compartilhamento de carona também estão disponíveis na área.
Informações úteis
Os ingressos são exclusivos para cada dia (faça uma compra separada para os dias em que você pretende estar presente).
O evento é aberto para pessoas de todas as idades (menores de 13 anos precisam de acompanhamento dos responsáveis).
Quem comprar ingressos receberá recompensas exclusivas no jogo.
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A gente se vê em Istambul!