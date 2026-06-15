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Blog – Brawl Stars
15/06/2026

Final dos Desafios Locais de Brawl Stars: ingressos já disponíveis!

A primeiríssima final dos Desafios Locais de Brawl Stars acontecerá em Istambul, na Turquia, de 5 a 6 de setembro, e os ingressos já estão disponíveis!

Doze equipes representando 12 regiões dos Desafios Locais vão disputar o maior prêmio disponível nos Desafios Locais: uma vaga na classificatória final do CMBS 2026 e a oportunidade de realizar o sonho de chegar à final mundial do CMBS.

A BIG já conquistou o seu lugar na região DACH, enquanto as equipes restantes continuam lutando por uma vaga em Istambul. Vamos confirmar a escalação completa assim que todas as finais regionais tiverem terminado.

Informações sobre ingressos

Os ingressos já estão à venda, com duas categorias disponíveis:

  • Antecipado: 300 TRY (disponibilidade limitada, por ordem de chegada)

  • Ingresso geral: 450 TRY

Os ingressos são vendidos separadamente para cada dia, ou seja, é possível comprar um para o primeiro dia (5 de setembro), um para o segundo (6 de setembro) ou para ambos os dias.

Compre os ingressos aqui!

Informações do evento

Datas: 5 e 6 de setembro de 2026

Local: ESA Espor Arena, 42Maslak AVM

Endereço: Ahi Evran Cad. No: 6/70, Kat 3, Sarıyer, Istambul

Como chegar

A ESA Espor Arena fica dentro do shopping 42Maslak AVM no distrito Sarıyer de Istambul. A forma mais fácil de chegar lá é pela linha M2 do metrô, descendo nas estações Maslak ou Hacıosman, que ficam a uma distância curta do local.

Aplicativos de táxi e compartilhamento de carona também estão disponíveis na área.

Informações úteis

  • Os ingressos são exclusivos para cada dia (faça uma compra separada para os dias em que você pretende estar presente).

  • O evento é aberto para pessoas de todas as idades (menores de 13 anos precisam de acompanhamento dos responsáveis).

  • Quem comprar ingressos receberá recompensas exclusivas no jogo.

Fique por dentro de todas as notícias dos Desafios Locais de Brawl Stars nos canais de e-sports do Brawl Stars:

A gente se vê em Istambul!