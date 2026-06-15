A primeiríssima final dos Desafios Locais de Brawl Stars acontecerá em Istambul, na Turquia, de 5 a 6 de setembro, e os ingressos já estão disponíveis!

Doze equipes representando 12 regiões dos Desafios Locais vão disputar o maior prêmio disponível nos Desafios Locais: uma vaga na classificatória final do CMBS 2026 e a oportunidade de realizar o sonho de chegar à final mundial do CMBS.

A BIG já conquistou o seu lugar na região DACH, enquanto as equipes restantes continuam lutando por uma vaga em Istambul. Vamos confirmar a escalação completa assim que todas as finais regionais tiverem terminado.