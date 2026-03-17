A Copa Brawl está chegando, e as melhores equipes do mundo estão se preparando para lutar em Berlim, na Alemanha!

Equipes de diversas regiões se enfrentarão em uma batalha regional, competindo na fase de grupos antes de avançar para as eliminatórias e lutar por sua parte da premiação total de US$ 100.000.

Além disso, a equipe vencedora avançará para a final mundial, ao passo que a segunda colocada garantirá uma vaga na classificatória final.