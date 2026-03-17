Formato da Copa Brawl
A Copa Brawl está chegando, e as melhores equipes do mundo estão se preparando para lutar em Berlim, na Alemanha!
Equipes de diversas regiões se enfrentarão em uma batalha regional, competindo na fase de grupos antes de avançar para as eliminatórias e lutar por sua parte da premiação total de US$ 100.000.
Além disso, a equipe vencedora avançará para a final mundial, ao passo que a segunda colocada garantirá uma vaga na classificatória final.
Fase de grupos
A fase de grupos contará com quatro grupos, cada um composto por três equipes que competirão no formato todos contra todos. As equipes serão alocadas com base no seu desempenho regional, com representantes de várias regiões competindo por glória e recompensas. Todas as partidas da fase de grupos serão disputadas no formato melhor de 5.
As duas melhores equipes de cada grupo avançarão para as eliminatórias:
Grupo A
América do Sul | Tabela 1
EMEA | Tabela 2
Campeões da China
Grupo B
América do Norte | Tabela 1
Leste Asiático | Tabela 2
Campeões da Rota para a Copa Brawl da América do Sul*
Grupo C
Leste Asiático | Tabela 1
América do Sul | Tabela 2
Campeões da Rota para a Copa Brawl do Sudeste e Sul Asiático*
Grupo D
EMEA | Tabela 1
América do Norte | Tabela 2
Vice-campeões da China
* Un Sueño Incompleto e Revenant XSpark se classificaram pelas vagas da América do Sul e do Sudeste e Sul Asiático, respectivamente, após vencerem as classificatórias da Rota para a Copa Brawl.
Eliminatórias
Após a conclusão da fase de grupos, as oito melhores equipes avançarão para as eliminatórias, competindo em uma chave de eliminação simples com todas as disputas melhor de 5.
A tabela será definida com base nos resultados da fase de grupos:
Quartas de final 1:
Grupo A - Tabela 1 🆚 Grupo B - Tabela 2
Quartas de final 2:
Grupo D - Tabela 1 🆚 Grupo C - Tabela 2
Quartas de final 3:
Grupo B - Tabela 1 🆚 Grupo A - Tabela 2
Quartas de final 4:
Grupo C - Tabela 1 🆚 Grupo D - Tabela 2
A partir daí, as equipes competirão conforme a tabela até que restem apenas duas, que se enfrentarão na grande final!
Cronograma
A Copa Brawl acontecerá de 15 a 17 de maio na Uber Eats Music Hall Arena, em Berlim, na Alemanha. O acesso ao local será liberado diariamente às 12h (CEST), o horário local. A apresentação começará às 12h45 (horário sujeito a alterações).
Dia 1: 15 de maio
O primeiro dia da Copa Brawl contará com disputas dos grupos A e B, conforme as equipes lutam por uma vaga nas eliminatórias.
Dia 2: 16 de maio
O segundo dia encerra a fase de grupos, com os grupos C e D entrando em campo para disputar as vagas restantes das eliminatórias.
Dia 3: 17 de maio
O último dia da Copa Brawl é dedicado às eliminatórias, nas quais as equipes restantes lutam por parte da premiação total de US$ 100.000. A equipe vencedora leva para casa US$ 35.000 e garante uma vaga na final mundial para a sua região, e a segunda colocada ganha uma vaga na classificatória final, além do prêmio em dinheiro.
Ingressos para a Copa Brawl
Os ingressos estãoà venda, porém os ingressos VIP já estão esgotados! Garanta o seu lugar e presencie a batalha das regiões ao vivo em Berlim. Se você pretende participar, não deixe de conferir o guia de ingressos da Copa Brawl para se inteirar de tudo antes do evento!
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