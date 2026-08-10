Formato da final dos Desafios Locais de Brawl Stars
A final dos Desafios Locais de Brawl Stars está chegando! Os 12 campeões dos Desafios Locais regionais viajarão para Istambul para dois dias de competição presencial.
No primeiro dia, a fase de grupos será disputada em dois palcos e duas transmissões simultâneas. O segundo dia, o palco principal será utilizado para as eliminatórias, encerrando-se com a grande final e a entrega do troféu diante do público presente na arena.
O vencedor garantirá a última vaga disponível da classificatória final, que será realizada em Guangzhou, na China!
Fase de grupos
A fase de grupos terá quatro grupos, com três equipes cada, que competirão no formato todos contra todos. Todas as partidas da fase de grupos serão disputadas no formato melhor de 5, e cada partida no formato melhor de 3.
Grupo A
BIG Challengers (DACH)
Amnesia Esports (América do Norte)
FUT Academy (Turquia)
Grupo B
SK Gaming (França)
Good Game (Coreia do Sul)
Revenant XSpark (Sudeste Asiático)
Grupo C
MADRID (Espanha)
PWD (Brasil)
0 Ping Merchants (Sul Asiático)
Grupo D
Skepsis Gaming (Itália)
REJECT (Japão)
DAYCARE ZERO (América do Sul Ocidental)
Eliminatórias
Após a conclusão da fase de grupos, as oito melhores equipes avançarão para as eliminatórias, competindo em uma chave de eliminação simples com todas as disputas no formato melhor de 5.
Cronograma
A final dos Desafios Locais de Brawl Stars será realizada nos dias 5 e 6 de setembro na ESA Espor Arena, em Istambul, na Turquia. O acesso ao local será liberado diariamente às 10h30, no horário local, (09h30 CEST). A apresentação começará às 11h (horário sujeito a alterações).
1º dia - 5 de setembro: no dia de abertura, acontecerão todos os combates da fase de grupos.
2º dia - 6 de setembro: no último dia, acontecerão todas as eliminatórias e a grande final. A equipe vencedora garantirá a última vaga na classificatória final do campeonato mundial de Brawl Stars!
Onde posso assistir?
Os ingressos para a final dos Desafios Locais estão todos ESGOTADOS! Assista a toda a ação ao vivo no site do evento e siga o Brawl Esports nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que rolar no evento!