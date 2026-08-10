A final dos Desafios Locais de Brawl Stars está chegando! Os 12 campeões dos Desafios Locais regionais viajarão para Istambul para dois dias de competição presencial.

No primeiro dia, a fase de grupos será disputada em dois palcos e duas transmissões simultâneas. O segundo dia, o palco principal será utilizado para as eliminatórias, encerrando-se com a grande final e a entrega do troféu diante do público presente na arena.

O vencedor garantirá a última vaga disponível da classificatória final, que será realizada em Guangzhou, na China!