A hora é agora.

O maior evento de Brawl Stars do ano está chegando, e as melhores equipes do mundo estão se preparando para disputar o título de campeã mundial do Brawl Stars!

Depois de uma temporada repleta de finais mensais, de momentos regionais decisivos e da classificatória final, apenas as melhores equipes permanecerão na competição.

De 20 a 22 de novembro, com a esperança de se tornar a grande campeã mundial, 12 equipes viajarão para o Ginásio Metropolitano de Tóquio em busca do prêmio de US$ 1.000.000 e da chance de levantar o troféu Thomas Lyte.