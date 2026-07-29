Formato da Final Mundial de Brawl Stars 2026
A hora é agora.
O maior evento de Brawl Stars do ano está chegando, e as melhores equipes do mundo estão se preparando para disputar o título de campeã mundial do Brawl Stars!
Depois de uma temporada repleta de finais mensais, de momentos regionais decisivos e da classificatória final, apenas as melhores equipes permanecerão na competição.
De 20 a 22 de novembro, com a esperança de se tornar a grande campeã mundial, 12 equipes viajarão para o Ginásio Metropolitano de Tóquio em busca do prêmio de US$ 1.000.000 e da chance de levantar o troféu Thomas Lyte.
Visão geral do evento
Aqui está tudo o que você precisa saber antes da ação começar:
Evento: final mundial do campeonato de Brawl Stars
Data: 20 a 22 de novembro de 2026
Local: Tóquio, Japão
Local do evento: Ginásio Metropolitano de Tóquio
Equipes: 12
Premiação: US$ 1.000.000
QUEM VAI JOGAR?
A lista definitiva das equipes classificadas para a final mundial incluirá equipes de toda a temporada do CMBS, entre elas:
EMEA - 1º ao 4º lugares
América do Norte - 1º e 2º lugares
América do Sul - 1º e 2º lugares
Leste Asiático - 1º e 2º lugares
Classificatória final - duas equipes
FORMATO
A final mundial será disputada ao longo de três dias, com um total de 24 partidas.
O evento começa com a fase de grupos na sexta-feira, dia 20, e então dois dias de eliminatórias no sábado e no domingo.
SEXTA-FEIRA | FASE DE GRUPOS
A competição começa na sexta-feira com oito equipes divididas em dois grupos, com partidas no formato melhor de 5.
A fase de grupos segue o formato de TG, o que significa que as equipes terão a chance de batalhar durante a fase de grupos e permanecer na competição. Quatro equipes entram. Duas equipes se classificam. Duas equipes são eliminadas. As equipes começam com uma partida de abertura antes de avançarem para uma partida na chave dos vencedores ou de eliminação, com uma partida decisiva final determinando qual será a segunda equipe a avançar.
Grupo A
EMEA – Tabela 2
América do Sul - Tabela 2
EMEA – Tabela 3
Classificatória final – Tabela 2
Grupo B
Leste Asiático – Tabela 2
América do Norte – Tabela 2
EMEA – Tabela 4
Classificatória final – Tabela 1
As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as eliminatórias e se juntam às quatro equipes que já se classificaram diretamente na classificação regional.
Isso significa que, até o fim da sexta-feira, a chave completa das eliminatórias, com oito equipes, estará definida.
A final mundial começa em ritmo acelerado, e ninguém quer ser a primeira equipe a ser eliminada.
SÁBADO | COMEÇAM AS ELIMINATÓRIAS
A chave começa no sábado.
As eliminatórias contam com oito equipes em uma chave de eliminação dupla, o que significa que as equipes precisarão continuar vencendo para permanecer no caminho mais rápido para a grande final.
As quatro equipes que se classificaram diretamente nas classificações regionais entrarão nas eliminatórias ao lado das quatro equipes que passaram pela fase de grupos na sexta-feira.
Equipes começando nas eliminatórias
EMEA – Tabela 1
América do Sul – Tabela 1
Leste Asiático – Tabela 1
América do Norte – Tabela 1
Grupo A – Tabela 1
Grupo A – Tabela 2
Grupo B – Tabela 1
Grupo B – Tabela 2
É na chave que tudo se decide. Os favoritos podem perder. Os azarões podem se destacar. E uma única série decisiva pode mudar todo o torneio. O troféu está cada vez mais perto, mas a pressão aumenta.
DOMINGO | DIA DO CAMPEONATO
Domingo é o último dia da final mundial.
As oito equipes restantes seguem na chave de eliminação dupla e apenas as equipes mais fortes chegarão às partidas finais da temporada.
No domingo, serão disputadas cinco partidas no formato melhor de cinco, culminando com a partida mais importante do ano: a grande final.
A grande final será disputada em uma série melhor de 7, com a equipe da chave superior começando com uma vantagem de 1 a 0.
No fim de tudo isso, uma equipe será coroada campeã mundial, erguendo o troféu Thomas Lyte e levando para casa a maior parte do prêmio total de US$ 1.000.000.
Mais detalhes serão divulgados em breve, então fique de olho nas nossas redes sociais e nas notícias do jogo!