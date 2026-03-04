Guia de ingressos da Copa Brawl
O primeiro evento presencial do campeonato mundial de Brawl Stars de 2026, a Copa Brawl, acontecerá em Berlim, na Alemanha. Doze equipes viajarão para competir por glória e vagas adicionais para a sua região na classificatória final e na final mundial de Brawl Stars. Realizada no Uber Eats Music Hall, a batalha entre as regiões promete ser a maior Copa Brawl de todas!
Confira abaixo tudo sobre o evento.
Informações importantes sobre a Copa Brawl em Berlim
A Copa Brawl de 2026 acontecerá no Uber Eats Music Hall em Berlim, Alemanha, de 15 a 17 de maio, e será transmitida ao vivo em https://event.supercell.com/brawlstars/pt, oferecendo recompensas inéditas aos espectadores.
Informações sobre os ingressos
Os ingressos estarão à venda a partir das 10h (CET) de 4 de março AQUI. Confira a seguir os preços.*
Ingresso geral de 3 dias (inclui acesso ao evento nos 3 dias): € 90.
Ingresso geral para sexta-feira: € 30.
Ingresso geral para sábado: € 50.
Ingresso geral para domingo: € 50.
Pacote Starr de 3 dias: € 160 (antecipado), € 180 (valor normal).
Ingresso família de 3 dias: € 130 (1 adulto + 1 criança), € 155 (1 adulto + 2 crianças). Os ingressos infantis são destinados a crianças entre 12 e 16 anos.
*Os preços estão sujeitos a taxas.
O acesso ao local será liberado diariamente às 12h CEST (horário local). O show começará às 12h45 (horário sujeito a alterações).
Informações aos participantes
Além das batalhas regionais, muitas outras coisas acontecerão na Copa Brawl.
Reação e cartão postal exclusivos
Os portadores de ingressos receberão um cartão postal exclusivo da Copa Brawl como item comemorativo. O cartão contém um código QR especial para resgatar a reação exclusiva da Copa Brawl no jogo. Você receberá o seu assim que entrar no Uber Eats Music Hall. Cada portador de ingresso receberá um cartão postal.
Um pedacinho do Starr Park
Junto com a Copa Brawl, de 15 a 17 de maio, teremos uma área para visitantes inspirada no Starr Park na Uberplatz, ao lado do Uber Eats Music Hall. O acesso ao local será gratuito tanto para quem tiver um ingresso quanto para quem não tiver.
Produtos do Brawl Stars
Produtos oficiais do Brawl Stars estarão disponíveis para compra na área do Starr Park. Mais detalhes sobre os itens serão disponibilizados em breve.
Sessões de autógrafos
Os fãs que tiverem ingresso poderão participar de sessões de autógrafos com jogadores profissionais lendários ao longo de todo o evento. Os portadores de ingresso receberão mais informações em datas mais próximas ao evento.
Pacote Starr
Aproveite o máximo da Copa Brawl com o pacote Starr. Com ele, você terá acesso total ao evento e se destacará entre os demais. Veja o que você receberá:
Melhores lugares disponíveis
Desfrute do evento nos melhores lugares durante os três dias. Garantimos um lugar privilegiado para que você possa acompanhar tudo bem de pertinho.
Reação VIP exclusiva do evento
Tire onda no jogo com uma versão especial da reação de visitante, exclusiva para portadores do pacote Starr.*
Acesso ao palco e a fotos
Viva a experiência de um jogador profissional, subindo no palco da Copa Brawl. É a sua chance de tirar fotos no palco principal!
Produtos inclusos
O pacote Starr concede dois produtos oficiais do Brawl Stars: um moletom com zíper do Corvo e uma camiseta branca do Spike e do Edgar.
Crachá VIP oficial
Sua medalha de honra! Você receberá um crachá exclusivo da Copa Brawl para usar durante o evento.
Visual da Copa Brawl
Mostre o seu estilo no jogo com o visual da Copa Brawl.*
Acesso imediato às sessões de autógrafos
Nada de ficar esperando! Com o ingresso VIP, você poderá evitar as filas nas sessões de autógrafos durante todo o fim de semana.
*Você receberá os itens no jogo por meio de códigos QR exclusivos distribuídos dentro do local do evento. Não é possível obtê-los sem participar presencialmente.
Informações para a imprensa
Os veículos de comunicação interessados em cobrir a Copa Brawl podem se inscrever para obter credenciamento por meio do formulário disponível em https://blast.tv/press.
A gente se vê em Berlim!