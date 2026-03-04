O primeiro evento presencial do campeonato mundial de Brawl Stars de 2026, a Copa Brawl, acontecerá em Berlim, na Alemanha. Doze equipes viajarão para competir por glória e vagas adicionais para a sua região na classificatória final e na final mundial de Brawl Stars. Realizada no Uber Eats Music Hall, a batalha entre as regiões promete ser a maior Copa Brawl de todas!

Confira abaixo tudo sobre o evento.