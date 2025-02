Em 2025, você precisa passar por seis temporadas mensais para chegar à classificatória final e, então, à final mundial! Cada temporada é composta por: desafio do campeonato, classificatória mensal e final mensal!

Desafio do campeonato:

31 de janeiro: prepare-se para o primeiro desafio do campeonato do ano! Ele seguirá o formato da temporada de 2024. Quinze vitórias garantem um lugar na classificatória mensal, e com quatro derrotas você está fora da competição. Jogue com uma equipe para aumentar suas chances de chegar ao topo. Não deixe que os bad randoms atrapalhem os seus sonhos de se tornar uma lenda dos e-sports!

Classificatória mensal:

8 a 9 de fevereiro: na primeira classificatória mensal, a sua equipe pode batalhar por um lugar na final mensal para a sua região de origem! Agora, as mudanças na tabela permitirão que as melhores equipes possam progredir sem ficarem presas em distribuições aleatoriamente organizadas. As organizações parceiras do CMBS receberão uma vaga no dia 2 da tabela de forma automática. Para mais informações, confira o regulamento de 2025: supr.cl/bscrules!

Finais mensais

Neste ano, as finais mensais serão organizadas por região para garantir que TODO MUNDO participe da ação. Assista e ganhe recompensas em: event.brawlstars.com!

Finais mensais de fevereiro:

Leste Asiático: 15 de fevereiro , 15h JST

EMEA: 16 de fevereiro , 14h CET

América do Sul: 22 de fevereiro , 15h BRT

América do Norte: 23 de fevereiro, 15h EST

Procurando a programação para o ano inteiro? Consulte o regulamento!