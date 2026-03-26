Apresentando os Desafios Locais de Brawl Stars!
O que são os Desafios Locais de Brawl Stars?
Os Desafios Locais de Brawl Stars oferecem um novo nível de competição regional de e-sports, com um caminho estruturado para a classificatória final do Campeonato Mundial de Brawl Stars. Os organizadores dos torneios de cada região usam diversos formatos adaptados especificamente aos seus jogadores, criando uma ponte entre a competição local e o palco do mundial para um número cada vez maior de pessoas!
Regiões
Os Desafios Locais de Brawl Stars estarão disponíveis em várias regiões:
DACH (Alemanha, Áustria e Suíça)
França
Espanha
Itália
Turquia
Sul Asiático
Sudeste Asiático
América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México)
Coreia do Sul
Japão
Brasil
América do Sul Ocidental
Cada região terá os seus próprios torneios, formatos e métodos classificatórios.
Quem pode competir?
Você pode participar independentemente de ter muita experiência ou estar apenas começando a sua jornada competitiva, então forme uma equipe para disputar na sua região!
Requisitos
Ter, no mínimo, 16 anos de idade.
Pelo menos dois dos três integrantes da equipe devem residir na região em que competem.
Durante a temporada, os jogadores poderão competir tanto nos Desafios Locais quanto no Campeonato Mundial de Brawl Stars.
Até 1º de agosto, os jogadores classificados para a final dos Desafios Locais deverão escolher se participarão da competição em andamento ou se continuarão no Campeonato Mundial de Brawl Stars.
Datas importantes
As competições regionais acontecerão de março a 1º de agosto.
A final dos Desafios Locais será nos dias 5 e 6 de setembro.
Final dos Desafios Locais de Brawl Stars
A melhor equipe de cada uma das 12 regiões avançará para a final dos Desafios Locais de Brawl Stars, que será realizada em Istambul, na Turquia, nos dias 5 e 6 de setembro.
Será um evento presencial em que as melhores equipes de cada região competirão por uma vaga na classificatória final do Campeonato Mundial de Brawl Stars. A venda de ingressos estará disponível a partir de 1º de junho.
Como começar
Encontre tudo o que você precisa saber sobre os Desafios Locais de Brawl Stars, incluindo cadastros, regulamentos e links para as competições regionais em supr.cl/brawlstarschallengers e confira a hashtag #brawlchallengers nas redes sociais.
Acompanhe os canais oficiais de e-sports do Brawl Stars para ver as atualizações e acesse as páginas dos Desafios Locais da sua região para saber como participar.