A melhor equipe de cada uma das 12 regiões avançará para a final dos Desafios Locais de Brawl Stars, que será realizada em Istambul, na Turquia, nos dias 5 e 6 de setembro.



Será um evento presencial em que as melhores equipes de cada região competirão por uma vaga na classificatória final do Campeonato Mundial de Brawl Stars. A venda de ingressos estará disponível a partir de 1º de junho.