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26/03/2026
Blog – Brawl Stars

Apresentando os Desafios Locais de Brawl Stars!

O que são os Desafios Locais de Brawl Stars?

Os Desafios Locais de Brawl Stars oferecem um novo nível de competição regional de e-sports, com um caminho estruturado para a classificatória final do Campeonato Mundial de Brawl Stars. Os organizadores dos torneios de cada região usam diversos formatos adaptados especificamente aos seus jogadores, criando uma ponte entre a competição local e o palco do mundial para um número cada vez maior de pessoas!

Regiões

Os Desafios Locais de Brawl Stars estarão disponíveis em várias regiões:

  • DACH (Alemanha, Áustria e Suíça)

  • França

  • Espanha

  • Itália

  • Turquia

  • Sul Asiático

  • Sudeste Asiático

  • América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México)

  • Coreia do Sul

  • Japão

  • Brasil

  • América do Sul Ocidental

Cada região terá os seus próprios torneios, formatos e métodos classificatórios.

Quem pode competir?

Você pode participar independentemente de ter muita experiência ou estar apenas começando a sua jornada competitiva, então forme uma equipe para disputar na sua região!

Requisitos

  • Ter, no mínimo, 16 anos de idade.

  • Pelo menos dois dos três integrantes da equipe devem residir na região em que competem.

  • Durante a temporada, os jogadores poderão competir tanto nos Desafios Locais quanto no Campeonato Mundial de Brawl Stars.

  • Até 1º de agosto, os jogadores classificados para a final dos Desafios Locais deverão escolher se participarão da competição em andamento ou se continuarão no Campeonato Mundial de Brawl Stars.

Datas importantes

  • As competições regionais acontecerão de março a 1º de agosto.

  • A final dos Desafios Locais será nos dias 5 e 6 de setembro.

Final dos Desafios Locais de Brawl Stars

A melhor equipe de cada uma das 12 regiões avançará para a final dos Desafios Locais de Brawl Stars, que será realizada em Istambul, na Turquia, nos dias 5 e 6 de setembro.


Será um evento presencial em que as melhores equipes de cada região competirão por uma vaga na classificatória final do Campeonato Mundial de Brawl Stars. A venda de ingressos estará disponível a partir de 1º de junho.

Como começar

Encontre tudo o que você precisa saber sobre os Desafios Locais de Brawl Stars, incluindo cadastros, regulamentos e links para as competições regionais em supr.cl/brawlstarschallengers e confira a hashtag #brawlchallengers nas redes sociais.

Acompanhe os canais oficiais de e-sports do Brawl Stars para ver as atualizações e acesse as páginas dos Desafios Locais da sua região para saber como participar.