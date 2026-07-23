Formato da Última Chance
A CLASSIFICATÓRIA FINAL CHEGOU!
Oito equipes. Duas vagas para a final mundial. Uma última chance.
A classificatória final do Campeonato Mundial de Brawl Stars reúne as últimas equipes que ainda disputam uma vaga na final mundial. Ao longo de dois dias repletos de ação, as equipes disputarão as fases de grupos e eliminatórias até restarem apenas duas.
O evento da classificatória final reúne oito equipes otimistas em um evento local para a última chance de garantir uma vaga na final mundial. O evento local será realizado nos dias 17 e 18 de outubro na China.
RESUMO
Oito equipes disputam na China a última chance de garantir uma vaga na final mundial do Campeonato de Brawl Stars.
O evento acontece nos dias 17 e 18 de outubro.
As equipes disputam as fases de grupos do torneio antes de avançarem para a eliminação dupla.
As duas melhores equipes se classificam para a final mundial.
As equipes que não se classificarem receberão uma parte do prêmio total de US$ 18.000.
VEJA COMO FUNCIONA
A classificatória final conta com oito equipes divididas em dois grupos, cada um com quatro equipes.
Cada grupo disputará um torneio em grupo, no qual as equipes competirão por uma vaga na eliminatória. As melhores equipes avançam, e as equipes no final da tabela são eliminadas.
Simples? Sim. Intenso? Também.
DIA 1 | FASE DE GRUPOS
As oito equipes jogarão no primeiro dia, com a realização de oito partidas no formato melhor de cinco.
As partidas de abertura da fase de grupos definirão o tom de todo o evento, no qual 2 é o número mágico. Quem terminar o dia com 2 a 0 ou 2 a 1 passa de fase. Terminar o primeiro dia com um resultado de 0 a 2 leva à eliminação.
DIA 2 | DISPUTA DE ELIMINAÇÃO + ELIMINATÓRIA
O segundo dia começa com seis equipes ainda na competição.
A última rodada da fase de grupos decidirá as duas equipes eliminadas, restando as quatro melhores equipes que avançarão para as eliminatórias.
Então, chega a hora da batalha final.
As eliminatórias seguem um formato de eliminação dupla, com cinco partidas que determinam as duas equipes que se classificam para a final mundial.
O QUE ESTÁ EM JOGO?
As duas melhores equipes da classificatória final se classificarão para a final mundial do campeonato de Brawl Stars, com prêmio total de US$ 1.000.000.
Uma premiação de US$ 18.000 está em jogo na China, e os demais participantes devem levar para casa uma parte desse valor.
Sem segunda chance. Sem próximo evento. Esta é a última etapa antes da final mundial.