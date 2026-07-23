Oito equipes. Duas vagas para a final mundial. Uma última chance.

A classificatória final do Campeonato Mundial de Brawl Stars reúne as últimas equipes que ainda disputam uma vaga na final mundial. Ao longo de dois dias repletos de ação, as equipes disputarão as fases de grupos e eliminatórias até restarem apenas duas.

O evento da classificatória final reúne oito equipes otimistas em um evento local para a última chance de garantir uma vaga na final mundial. O evento local será realizado nos dias 17 e 18 de outubro na China.