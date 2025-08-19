A classificatória final do Campeonato Mundial de Brawl Stars acontecerá de 9 a 11 de outubro, e você NÃO vai querer perder!

O Brawl Stars está chegando para conquistar os corações de todos na Brasil Game Show. É a sua chance de curtir o primeiro evento do CMBS na América do Sul!

Dezesseis equipes de sete regiões competirão por quatro vagas na final mundial de Brawl Stars. Para muitas equipes, essa é a oportunidade de ouro para alcançar a glória internacional na temporada de 2025.

A classificatória final acontecerá no dia 10 de outubro!