Sua trajetória para o CMBS 2027
A temporada regular de 2026 já terminou. Depois da prévia dos e-sports do Brawl em 2027 há alguns meses, agora é hora de falar mais sobre o caminho para a classificação na próxima temporada!
Em 2027, o Campeonato Mundial de Brawl Stars representa o nível máximo da competição, com oito equipes em cada uma das quatro regiões (APAC, EMEA, América do Sul e América do Norte), no formato de liga rumo à classificação para os dois principais eventos do ano: a Copa Brawl e a final mundial de Brawl Stars.
As equipes que quiserem avançar para o Campeonato Mundial de Brawl Stars terão que primeiro passar pelo Brawl Stars Challengers. Para o início do CMBS 2027, as equipes serão definidas pela posição na liderança do CMBS 2026 e por classificatórias por convite.
Daremos mais informações relacionadas à China continental futuramente.
CONVITES DIRETOS PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE BRAWL STARS 2027
Depois da conclusão da temporada regular de 2026, as seis melhores equipes na classificação do CMBS de cada região receberão um convite direto para o CMBS 2027.
Para aceitar o convite, as equipes precisarão manter a escalação básica que garantiu a posição em 2026, podendo alterar no máximo uma pessoa antes da próxima temporada.
O prazo para enviar a escalação para o convite do CMBS será o mesmo da resposta ao convite: 20 de dezembro de 2026. Isso dá às equipes tempo para fazer os ajustes necessários, mas mantendo os principais integrantes que conquistaram o convite.
Se a equipe não puder aceitar o convite, a vaga no CMBS será oferecida à próxima equipe classificada. Mesmo sem aceitar o convite direto, a equipe ainda tem a possibilidade de participar do CMBS. A nosso critério, podemos convidar uma equipe para participar das "classificatórias por convite do CMBS" com a nova escalação, contanto que ela se mantenha entre as 10 a 14 melhores, com base nos pontos dos jogadores em 2026.
Classificatórias por convite do CMBS
As duas últimas vagas para o CMBS em cada região serão decididas nas classificatórias por convite do CMBS, dando às equipes uma última oportunidade de se qualificar para a temporada de 2027.
APAC, América do Sul e América do Norte:
As equipes que ficaram em 7º a 10º lugar na liderança do CMBS 2026 serão convidadas para uma chave de eliminação dupla de quatro equipes. As classificatórias por convite do CMBS para cada região acontecerão ao longo de um dia.
EMEA
****As classificatórias por convite do CMBS contarão com equipes que ficaram em 7º a 14º lugar em uma chave de eliminação dupla de oito equipes, ao longo de dois dias.
O número de participantes na região EMEA será maior porque várias equipes entre as 10 melhores competiram na final do Challengers durante a temporada 6, o que impossibilitou que disputassem as últimas finais mensais e se posicionassem na temporada regular. No fim da temporada 5, as três equipes estavam em uma ótima posição para competir por uma colocação entre as 10 melhores.
Com duas vagas no CMBS abertas em cada região, as duas equipes que passarem pela chave se classificarão para o CMBS em 2027. Ou seja, não haverá grande final.
Como posso acompanhar?
Planejamos deixar as disputas disponíveis para a nossa comunidade de criadores, assim você poderá assistir às partidas ao vivo no perfil do seu criador preferido.
Cronograma do CMBS 2027
Ainda estamos finalizando o cronograma, mas aqui está o que as equipe podem esperar nos próximos meses:
23 de novembro de 2026: envio dos convites para as equipes
20 de dezembro de 2026: prazo para as equipes responderem ao convite
21 a 23 de dezembro de 2026: convites processados
16 e 17 de janeiro de 2027: classificatórias por convite do CMBS
*Essas datas estão sujeitas a alterações.
Brawl Stars Challengers
Para quatro equipes que não se classificaram para o CMBS, ou para as equipes que pretendem começar a jornada nos e-sports do Brawl em 2027, o Brawl Stars Challengers oferece uma oportunidade aberta para qualquer equipe competir e começar a desbravar o ecossistema.
O caminho para o Challengers começa no Desafio do Campeonato no jogo. As equipes vitoriosas avançam para os torneios classificatórios, em que disputam uma vaga na divisão 1 do Challengers.
Depois, as melhores equipes passam para a final do Challengers, na qual podem garantir uma promoção para a divisão 2 do Campeonato Mundial de Brawl Stars.