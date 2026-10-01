As duas últimas vagas para o CMBS em cada região serão decididas nas classificatórias por convite do CMBS, dando às equipes uma última oportunidade de se qualificar para a temporada de 2027.

APAC, América do Sul e América do Norte:

As equipes que ficaram em 7º a 10º lugar na liderança do CMBS 2026 serão convidadas para uma chave de eliminação dupla de quatro equipes. As classificatórias por convite do CMBS para cada região acontecerão ao longo de um dia.

EMEA

****As classificatórias por convite do CMBS contarão com equipes que ficaram em 7º a 14º lugar em uma chave de eliminação dupla de oito equipes, ao longo de dois dias.

O número de participantes na região EMEA será maior porque várias equipes entre as 10 melhores competiram na final do Challengers durante a temporada 6, o que impossibilitou que disputassem as últimas finais mensais e se posicionassem na temporada regular. No fim da temporada 5, as três equipes estavam em uma ótima posição para competir por uma colocação entre as 10 melhores.

Com duas vagas no CMBS abertas em cada região, as duas equipes que passarem pela chave se classificarão para o CMBS em 2027. Ou seja, não haverá grande final.

Como posso acompanhar?

Planejamos deixar as disputas disponíveis para a nossa comunidade de criadores, assim você poderá assistir às partidas ao vivo no perfil do seu criador preferido.