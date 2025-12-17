Os buffies são chaveiros colecionáveis vendidos nas lojas de lembrancinhas do Starr Park! Depois de algum tempo, os estoques se esgotaram,

até que o R-T encontrou um armazém secreto CHEIO de buffies, e eles agora estão começando a se espalhar novamente pelo parque!

Os buffies reforçam o poder e as habilidades dos Brawlers!

Eles melhoram os acessórios, os poderes de estrela E as hipercargas dos Brawlers a que pertencem.