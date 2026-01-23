Skip to content
23/01/2026
Blog – Brawl Stars

ATUALIZAÇÃO 65: BUFFIES!

Manutenção de 23 de janeiro

⚖️ AJUSTES DE BALANCEAMENTO ⚖️

🔼 MELHORIAS
Edgar
• Saúde: 7.200 → 7.400 (+3%)

Lumi
• Velocidade de lançamento de projéteis: +5% (a redução anterior acabou sendo punitiva demais)

Griff
• Saúde: 7.200 → 7.400 (+3%)

Rico
• Aumento da taxa de disparo (melhoria na velocidade de lançamento de projéteis)

Gigi
• Dano do ataque: 1.000 → 1.200

Fang
• Bônus de dano do poder de estrela "Solado Reforçado": 720 → 900

Trunk
• Bônus de velocidade de movimento (próximo às formigas): 20% → 25%

Poco
• Recarga do Super: 5 → 4 ataques
(a hipercarga permanece em 10 ataques)

🔽 ENFRAQUECIMENTOS
Emz
• Duração da invulnerabilidade do buffie estelar: 1s → 0,5s
• Redução do dano do acessório "Botão de Block": 1.200 → 1.000
• Redução do alcance do acessório "Botão de Block": -20%
• O acessório "Laquê Letal" agora consome munição

Spike
• Dano do acessório "Bomba de Espetos": 1.200 → 1.000 por espeto
• Tempo de espera do acessório "Cacto Pacato": 14s → 18s
• O acessório não carrega mais o Super

Mortis
• Tempo de espera do acessório "Pá Rodopiante": 10s → 15s
• O acessório não carrega mais o Super

Shelly
• Poder de desaceleração do acessório "Pombas de Argila": 60% → 30%
• Duração: -50%

Kaze
• A saúde foi unificada entre as formas:
Saúde na forma de gueixa: 8.200 → 8.000

Mina
• Duração do escudo do acessório "Moinho de Vento": 3s → 2s

Pierce
• Tempo de espera do acessório "Munição sem Fim": 13s → 16s

Colt
• Roubo de munição do acessório "Recarga Rápida": 1 → 0,5 unidade

🔁 REFORMULAÇÕES
Frank
• Duração da desaceleração do acessório "Atração Irresistível": 5s → 2s
• Duração do acessório "Fone Antirruído": 2,5s → 3,5s

🐛 CORREÇÕES DE ERROS 🐛
• Corrigimos o erro do servidor 43, que aparecia quando Larry e Lawrie usavam o poder de estrela "Protocolo de Proteção" contra Pierce enquanto o Super deles estava ativo e próximo ao clone.
• Corrigimos o erro que impedia que os jogadores adquirissem as variações cromáticas do Brawl Pass de Larry e Lawrie sem ter o visual principal.
• Corrigimos o erro que mostrava a mensagem "buffie aplicado ao poder de estrela" após adquirir um hiperbuffie.
• Corrigimos o erro em que o ícone de caixa era oferecido em vez do ícone de Brawler ao concluir o registro Mestre do Pierce.
• Corrigimos o erro que permitia que a Shelly descarregasse toda a sua munição mais rapidamente ao alternar entre o acessório "Pombas de Argila" e o seu ataque principal.
• Corrigimos o erro que fazia com que a taxa de hipercarga diminuísse ao equipar um hiperbuffie.
• Corrigimos o erro em que o spray "Rei da gema" aparecia várias vezes no catálogo.

ATENÇÃO: lamentamos informar que o problema com a câmera da equipe vermelha ainda não foi corrigido, pois precisará de uma atualização opcional. ❗️

O QUE SÃO BUFFIES?

Os buffies são chaveiros colecionáveis vendidos nas lojas de lembrancinhas do Starr Park! Depois de algum tempo, os estoques se esgotaram,

até que o R-T encontrou um armazém secreto CHEIO de buffies, e eles agora estão começando a se espalhar novamente pelo parque!

Os buffies reforçam o poder e as habilidades dos Brawlers!

Eles melhoram os acessórios, os poderes de estrela E as hipercargas dos Brawlers a que pertencem.

QUAIS BRAWLERS VÃO RECEBER BUFFIES?

Nesta atualização, Colt, Shelly, Spike, Mortis, Frank e Emz!

Cada Brawler tem três buffies: um de acessório, um de poder de estrela e um de hipercarga!

Depois de desbloqueado, o buffie é ativado permanentemente e reforça os dois acessórios e os dois poderes de estrela.

Os três buffies podem ser equipados ao mesmo tempo!

O QUE ELES FAZEM?

Vamos conferir o que cada buffie faz por cada Brawler!

COLT:

Acessório: recarga rápida

  • Cada golpe recarrega 1 projétil.

Acessório: bala de prata

  • Dispara um projétil maior que causa mais dano.

Poder de estrela: Botas Estilosas

  • Ganha velocidade de movimento ao causar dano.

Poder de estrela: Magnum Especial

  • Causa mais dano a alvos distantes.

Hipercarga: Empunhadura Dupla

  • Dispara projéteis mais rápido durante a hipercarga.

SHELLY

Acessório: disparada

  • Não recebe dano ao correr.

Acessório: xeque-mate

  • Os ataques desaceleram os inimigos. A duração aumenta a cada acerto.

  • Com projéteis testados e aprovados por Draco, Shelly deixa uma área em chamas com o Super.

Poder de estrela: Tônico Revigorante

  • Ganha velocidade de movimento por um breve período.

Hipercarga: Cano Duplo

  • A velocidade do projétil do ataque principal aumenta consideravelmente durante a hipercarga.

SPIKE

Acessório: bomba de espetos

  • Os alvos atingidos por dois espinhos ficam imobilizados.

Acessório: cacto pacato

  • Quando é destruída, a planta também causa dano em área que empurra os inimigos.

Poder de estrela: Solo Fértil

  • A velocidade dos projéteis do Super fica mais alta.

Poder de estrela: Bola Curva

  • Os espinhos curvos têm alcance maior.

Hipercarga: Florescência

  • Os cactos explosivos do ataque principal detonam duas vezes!

MORTIS

Acessório: pá rodopiante

  • Causa mais dano a inimigos com pouca saúde.

Acessório: criatura noturna (antiga pá de sobrevivência)

  • Causa dano aos alvos pelo caminho e se cura com o equivalente ao dano causado.

Poder de estrela: Coleta Sinistra

  • Aumenta a saúde máxima até o Mortis ser derrotado (efeito cumulativo).

Poder de estrela: Bote Letal

  • O dano recebido é reduzido durante a investida longa.

Hipercarga: Bumerangue Sanguinário

  • Depois que Mortis usa o ataque principal, um golpe sobrenatural acerta a mesma área após algum tempo.

FRANK

Acessório: fone antirruído

  • A onda sonora também destrói os projéteis inimigos.

Acessório: atração irresistível

  • Os inimigos são desacelerados brevemente quando atingidos.

Poder de estrela: Pilhagem

  • Derrotar um Brawler aumenta o dano de ataque e a cura por um breve período.

Poder de estrela: Esponja

  • Recebe menos dano quando tem mais de 50% de saúde.

Hipercarga: Pancada Sísmica

  • A velocidade do ataque principal chega ao máximo enquanto o Frank está hipercarregado!

Emz

Acessório: botão de block

  • Empurra os inimigos para mais longe e os atordoa brevemente quando batem em um muro.

Acessório: laquê letal

  • Desacelera os inimigos atingidos.

Poder de estrela: Karma

  • Reduz o dano causado por inimigos atingidos pelo ataque principal da Emz por um breve período.

Poder de estrela: Blogueirinha

  • Emz fica imune a dano por 1 segundo ao ativar o Super.

Hipercarga: Névoa Traiçoeira

  • As borrifadas de laquê envenenam os inimigos!

ONDE EU CONSIGO BUFFIES?

Na máquina de garra do Starr Park!

  • Os buffies são desbloqueados com 1.000 troféus, e o primeiro é GRÁTIS!

  • Os buffies da máquina de garra custam 1.000 moedas e 2.000 pontos de poder.

  • Cada uso da máquina de garra dá um buffie garantido. Esta atualização traz 18 buffies no total, além dos buffies de bling, visuais de buffie raros disponíveis apenas ao desbloquear os 18 buffies!

  • Também é possível comprar buffies usando gemas.

    • Buffie de acessório: 149 gemas

    • Buffie estelar: 179 gemas

    • Hiperbuffie: 199 gemas

OUTRAS MUDANÇAS ALÉM DOS BUFFIES

Alterações nos Brawlers:

Como você talvez já tenha percebido, ajustamos as habilidades dos Brawlers que estão recebendo buffies. O objetivo é balancear e renovar a jogabilidade dos Brawlers com os buffies!

COLT:

Acessório: recarga rápida

  • Este acessório carregava 2 unidades de munição, mas agora dá dois disparos rápidos que desaceleram os alvos atingidos.

SPIKE:

Acessório: bomba de espetos

  • Disparava três ondas de espinhos. Agora, dispara duas e pode ser mirada.

Acessório: cacto pacato

  • Você agora pode arremessar o seu cacto de cura! Quanto mais longe você joga, mais ele demora para ser ativado, mas deixa o Spike mais útil ao lutar em equipe.

Poder de estrela: Solo Fértil

  • Você agora pode arremessar o seu cacto de cura! Quanto mais longe você joga, mais ele demora para ser ativado, mas deixa o Spike mais útil ao lutar em equipe.

MORTIS:

Acessório: pá rodopiante

  • Agora, o Mortis pode mirar e jogar a pá em qualquer direção ou ao redor de si mesmo.

Acessório: pá de sobrevivência (novo nome: criatura noturna)

  • Este acessório aumentava a velocidade de recarga. Agora, ele pode ser mirado e permite ao Mortis se tornar uma CRIATURA NOTURNA e ir para o local selecionado!

FRANK:

Acessório: fone antirruído

  • Em vez de só ficar imune a controle dispersivo, o Frank agora dispara uma onda sonora com o seu acessório que pode ser mirada, ALÉM DE ficar imune a controle dispersivo.

Acessório: atração irresistível

  • Este acessório causava dano adicional e puxava os inimigos para mais perto. Agora, ele pode ser mirado para puxar com mais precisão e tem alcance mais longo.

EMZ:

Acessório: laquê letal

  • Agora, é possível direcionar borrifadas de laquê que atravessam muros!

Acessório: botão de block

  • Agora, é possível direcionar borrifadas de laquê que empurram os inimigos!

Acessórios com mira!

Agora, você pode usar acessórios como Supers e mirá-los!

  • Os Brawlers com buffies recebem essa nova funcionalidade. Ainda é possível tocar no botão para ativar o acessório normalmente, mas você também pode mirar vários dos novos acessórios!

Engrenagens épicas e míticas removidas

  • Quando lançamos buffies para um Brawler, removemos as engrenagens épicas e míticas dele.

  • Os Brawlers recebem os ajustes de balanceamento necessários,

  • e os jogadores recebem um reembolso total pelas engrenagens que compraram.

Indicador de chão alterado

O que é um indicador de chão?

É o círculo por baixo dos Brawlers que indica o kit deles. O indicador agora mostra:

  • Quando um acessório está pronto e sendo mirado ou usado

  • Um indicador de poder de estrela simplificado no meio

  • Um visual diferente para ambos com o buffie

  • A hipercarga normal

  • Remoção: engrenagens

NOVO BRAWL PASS

COFRE DO BRAWL PASS

O Brawl Pass está melhor do que nunca! Adicionamos novos cofres do Brawl Pass especiais com recompensas melhores e dez novos marcos de recompensa. Abra os cofres do Brawl Pass com chaves que você pode gastar ou guardar para usar quando encontrar as recompensas que realmente quer!

AUMENTO DE PREÇO

Vamos começar pelo princípio: o Brawl Pass e o Brawl Pass Plus vão ficar mais caros.

  • Novo preço do Brawl Pass: US$ 8,99

  • Novo preço do Brawl Pass Plus: US$ 12,99

Esses são os valores em dólares. Os preços podem variar de acordo com a região do usuário.

  • É possível adquirir até oito Brawl Passes antecipadamente, e, até 1º de janeiro, você pode comprá-los pelo preço atual mais baixo e economizar.

A PARTE BOA

Sem mais delongas...

Teremos mais recompensas e mais opções! Tanto a versão paga quanto a versão gratuita do Brawl Pass trarão recompensas melhores.

O Brawl Pass normal agora inclui todos os visuais, variações cromáticas e títulos!

O Brawl Pass agora vêm com os novos SORTEIOS CAÓTICOS (mais informações na próxima seção)! Os sorteios caóticos são mais poderosos do que os sorteios Starr normais e contêm recompensas melhores.

E o mais importante: adicionamos os...

COFRES E CHAVES DE COFRE

Adicionamos cofres ao Brawl Pass e uma chave de cofre que você pode usar para abri-los.

CHAVES DE RECURSO

  • Abra um cofre de recursos!

  • Receba 2.000 de ouro, 2.000 pontos de poder ou 5.000 blings!

  • Disponível no caminho GRATUITO do Brawl Pass!

CHAVES DE VISUAL

  • Abra um cofre de visuais!

  • Consiga os visuais da temporada atual por um preço reduzido ou visuais de Brawl Passes anteriores!

  • Os cofres de visuais contêm pacotes de visuais. Cada pacote contém um visual e duas variações cromáticas.

Chaves de cofrePacotes de visuais
1Pacote de visuais do Brawl Pass atual
2Pacote de visuais de Brawl Pass antigo

  • Disponível no caminho pago do Brawl Pass.

CHAVES DE BRAWLER

  • Abra um cofre de Brawler!

  • Consiga QUALQUER Brawler!

  • A quantidade de chaves necessárias para desbloquear um Brawler varia de acordo com a raridade dele.

Chaves de cofreRaridade do Brawler
1Épico
2Mítico
4Lendário
6Ultralendário

  • Disponível no caminho pago do Brawl Pass.

CHAVES DE BUFFIE

  • Abra um cofre de buffie!

  • Escolha qualquer buffie para desbloquear!

  • Disponível no caminho pago do Brawl Pass.

NOVAS RECOMPENSAS FINAIS

  • Recompensas finais são as que você recebe após completar o Brawl Pass. No momento, são sorteios Starr.

  • Em vez de sempre receber um sorteio Starr, você agora receberá uma recompensa aleatória entre as seguintes:

    • Sorteios demoníacos

    • Sorteios angelicais

    • Sushis

    • Caixas robô

    • Boomboxes

    • Sorteios caóticos

    • Moedas

    • Pontos de poder

    • Vales

  • Você recebe uma nova recompensa final a cada 2.800 de XP que acumula.

  • E é possível usar gemas para melhorar essas recompensas, que podem até incluir CHAVES DE COFRE!

SORTEIOS CAÓTICOS

Os sorteios caóticos são uma nova variação poderosa dos sorteios Starr. Os níveis de raridade do sorteio caótico vão de super-raro a ultra, uma nova raridade máxima!

MAIS RECOMPENSAS

Os sorteios caóticos podem ser divididos! Eles podem se dividir em dois, quatro ou oito. Todas as recompensas da divisão são da mesma raridade, ou seja, você pode receber até oito sorteios caóticos ultra com um único sorteio caótico!
Os sorteios caóticos ultra sempre contêm pelo menos um dos seguintes:

  • Hipercargas

  • Brawlers míticos, lendários e ultralendários

  • Visuais épicos, míticos, lendários e de hipercarga

  • Buffies!

ONDE EU CONSIGO BUFFIES?

Você recebe sorteios caóticos nas recompensas por vitórias diárias e no Brawl Pass. No futuro, eles também estarão disponíveis em outros lugares!

NOVOS BRAWLERS

PIERCE, TIRO PRECISO LENDÁRIO

O Pierce é como se fosse um salva-vidas, só que ele atira na galera em vez de salvar. Ei, ninguém falou que ele era um BOM salva-vidas!

Quando o Buzz acha que tem muito xixi na piscina, ele chama o Pierce para... dar uma geral.

  • Atributo: Pierce só recarrega ao coletar uma bolha ou zerar toda a munição. O último disparo sempre causa mais dano.

  • Ataque: INIMIGO LIQUIDADO

    • Pierce dá um disparo poderoso de longo alcance que gera uma bolha ao atingir o inimigo. Coletar as bolhas ativa automaticamente um disparo perfurante contra o alvo visível mais próximo. A recarga só ocorre coletando bolhas ou zerando a munição, e o último disparo sempre causa mais dano.

  • Super: PEIXE DENTRO D'ÁGUA

    • Pierce cria uma área onde todos os Brawlers são atingidos por um disparo perfurante. Cada acerto gera uma bolha perto dele.

  • Acessório: MUNIÇÃO SEM FIM

    • Gera uma bolha perto do Pierce e recarrega a munição.

  • Acessório: SÓ SE LUTA DUAS VEZES

    • Pierce coleta todas as bolhas e ganha um escudo por cada bolha. Ele também repele os inimigos próximos.

  • Poder de estrela: MISSÃO: NADO IMPOSSÍVEL

    • O último disparo do Pierce também desacelera os inimigos.

  • Poder de estrela: DISPARO ESCORREGADIO

    • Ao coletar uma bolha, a velocidade de movimento do Pierce aumenta por um breve período.

  • Hipercarga: (em breve)

  • Título: Código amarelo

GLOWBERT, SUPORTE MÍTICO

Glowbert, o biólogo do aquário do Starr Park, é obcecado pela vida marinha e quer apresentá-la a todos os visitantes. Ele é meio esquisito, mas é gente fina! Ou é o que pensamos...

  • Atributo: Cura

  • Ataque: RAIO RESPLANDECENTE

    • Glowbert dispara um raio luminoso que, caso acerte, cria um vínculo capaz de causar dano aos inimigos e curar os aliados. Ele pode se vincular a um inimigo e a um aliado ao mesmo tempo. O vínculo se romperá se o alvo se afastar demais ou sair do campo de visão.

  • Super: CRIATURA DAS PROFUNDEZAS

    • Glowbert mostra o rosto, e os inimigos que o encaram fogem de medo! Ele também dispara projéteis que causam dano e lentidão.

  • Acessório: RESGATE VISCOSO

    • Glowbert corre na direção escolhida, curando a si mesmo e os aliados ao chegar.

  • Acessório: QUE HAJA LUZ!

    • O raio luminoso do Glowbert fica sobrecarregado, aplicando o dobro de dano e de cura por um breve período.

  • Poder de estrela: ECOSSISTEMA ABIÓTICO

    • Quando Glowbert está vinculado a um inimigo e a um aliado ao mesmo tempo, o dano causado pelo inimigo é reduzido, e o do aliado é aumentado.

  • Poder de estrela: PARASITISMO

    • Ao se vincular a um inimigo, Glowbert também é curado com o equivalente a uma porcentagem do dano causado.

  • Hipercarga: (em breve)

  • Título: Dormindo com peixes

HIPERCARGAS

GIGI: PAS DE DEUX

  • O Super da Gigi causa dano ao surgir no local designado e ao retornar à posição original.

VISUAIS!

TEMPORADA: STEAMPUNK

PACOTE DE VISUAIS DO BRAWL PASS

  • STU STEAMPUNK | Épico | Brawl Pass

    • STU CHEFE DO CRIME| Épico | Cromático 1

    • STU OSTENTAÇÃO| Épico | Cromático 2

PACOTE DE VISUAIS DO BRAWL PASS

  • GALE STEAMPUNK | Épico | Brawl Pass

    • GALE ELEGANTE | Épico |Cromático 1

    • GALE IMPECÁVEL | Épico |Cromático 2

VISUAIS DA LOJA

  • KAZE STEAMPUNK | Lendário | 299 gemas

  • BROCK MANDACHUVA | Mítico | 199 gemas

  • SAM GÂNGSTER | Épico | 149 gemas

TEMPORADA: BRAWLENTINE

PACOTE DE VISUAIS DO BRAWL PASS

  • RICO ARRASADO | Épico | Brawl Pass

    • RICO ABANDONADO | Épico | Cromático 1

    • RICO VINGATIVO | Épico | Cromático 2

PACOTE DE VISUAIS DO BRAWL PASS

  • ANGELO BRAWLENTINE | Épico | Brawl Pass

    • ANGELO ADÔNIS | Épico | Cromático 1

    • ANGELO ESCULTURAL | Épico | Cromático 2

VISUAIS DA LOJA

  • SHADE URSO DO BRAWLENTINE | Lendário | 299 gemas

  • SQUEAK POÇÃO DO AMOR | Mítico | 199 gemas

  • ALLI PATROA | Épico | 149 gemas

NOVO BRAWLER E VISUAL

  • PIERCE: CAÇADOR DE VAMPIROS | Mítico | 199 gemas

    • PIERCE INVOCADO | Mítico | 199 gemas

    • PIERCE TUDO OU NADA | Mítico | 199 gemas

VISUAIS DIVERSOS

FESTAS BRAWL

  • NANI GLOBO DE NEVE | Épico | 149 gemas

ANO-NOVO LUNAR

  • WILLOW LÓTUS LUNAR | Épico | 149 gemas

E-SPORTS

  • MAX CAMPEÃ MUNDIAL | Épico | 149 gemas

VISUAIS DOURADOS E PRATEADOS

  • GIGI DOURADA

  • GIGI PRATEADA

AJUSTES DE BALANCEAMENTO

MELHORIAS

  • Larry e Lawrie

    • Velocidade de recarga da hipercarga: 30% → 35% (+17%)

      • O Trebor pediu para o Adrian reforçar.

  • Colt

    • Velocidade de recarga: +8% (compensação pelas engrenagens épicas)

  • Spike

    • Super: +15% de lentidão (compensação pelas engrenagens míticas)

  • Pearl

    • Redução no tempo até o aquecimento máximo: 11 → 9s (-22%)

      • A chapa vai esquentar.

  • Gigi

    • Dano: +20%

    • Aumento de velocidade do ataque principal: 10% → 20% (+100%!)

      • Gire para ganhar: agora com ganhos de verdade!

ENFRAQUECIMENTOS

  • Meeple

    • Redução na velocidade de recarga da hipercarga: 50 → 40

      • Vamos ver como eles saem dessa.

  • Pam

    • Velocidade de recarga da hipercarga: 40% → 30%

      • "MAS ELA TINHA ACABADO DE FICAR FORTE!" A Pam continua forte com o enfraquecimento, mas a duração da hipercarga estava longa demais para o potencial ofensivo dela em certos cenários. Por isso, a ativação precisava demorar mais.

  • Juju

    • Velocidade de recarga da hipercarga: 50% → 40%

      • Mesmo caso da Pam. A duração longa de Gris-Gris hipercarregado é ótima, mas ela continua sendo uma das melhores lançadoras graças à versatilidade.

  • Otis

    • Velocidade de recarga do Super: 100 → 90

      • *barulhos submarinos*

  • Mina

    • Saúde: -3%

    • Aumento no tempo de recarga dos dois acessórios: +10% (2s)

      • É um enfraquecimento maior do que parece, já que estamos aumentando a saúde dos Brawlers de modo geral. Além disso, os acessórios dela estavam fortes demais e precisavam ser ajustados para balancear a b-girl.

AJUSTES GERAIS (PARA TODOS OS BRAWLERS)

QUEM QUER SAÚDE? VEM PRA CÁ! MAÔÊ! (Menos você, Mina.)

Geralmente, quando introduzimos novas mecânicas de jogo (tipo os buffies!), o nosso objetivo é que elas tragam novos componentes ofensivos e defensivos.

Encarar novas habilidades pode ser complicado, então decidimos dar a todo mundo um pouco mais de tempo em combate para ajudar na adaptação a essa nova fase do Brawl Stars. Como fazer isso? Aumentando o tempo médio até que um Brawler seja derrotado.

As partidas deixarão de ter eliminações rápidas e grandes explosões de dano imediato como elemento principal, permitindo que abordagens mais estratégicas tenham a chance de brilhar.

Ficaremos de olho colado no meta para ver o impacto dos buffies e estamos prontos para fazer ajustes que otimizem a experiência de jogo com essa novidade.

BRAWLERAUMENTO DE SAÚDE
8-BIT4,00%
ALLI5,41%
AMBER6,25%
ANGELO3,33%
ASH5,36%
BARLEY12,50%
BEA12,00%
BELLE7,69%
BERRY4,00%
BIBI4,17%
BO5,56%
BONNIE4,17%
BROCK11,11%
BULL6,00%
BUSTER4,17%
BUZZ4,17%
BYRON8,33%
CARL5,00%
CHARLIE5,71%
CHESTER5,71%
CHUCK4,44%
CLANCY6,06%
COLETTE2,86%
COLT10,71%
CORDELIUS2,94%
CORVO7,14%
DARRYL3,77%
DOUG4,00%
DRACO1,82%
DYNAMIKE7,14%
EDGAR9,09%
EL PRIMO3,17%
EMZ8,33%
EVE6,90%
FANG4,65%
FINX2,78%
FRANK4,48%
GALE5,26%
EUGÊNIO5,56%
GIGI7,89%
GRAY3,03%
GRIFF5,88%
GROM7,14%
GUS3,13%
HANK0,00%
JACKY6,38%
JAE-YONG2,94%
JANET6,25%
JESSIE6,45%
JUJU3,33%
KAZE2,50%
KENJI5,26%
KIT3,33%
LARRY E LAWRIE7,14%
LEON5,88%
LILY2,44%
LOLA5,26%
LOU6,25%
LUMI11,54%
MAISIE8,11%
MANDY7,14%
MÁX.6,06%
MEEPLE3,13%
MEG4,35%
MEG (ROBÔ)5,71%
MELODIE2,70%
MICO6,06%
MINA-2,70%
MOE5,88%
MORTIS5,26%
MISTER P8,82%
NANI4,17%
NITA5,00%
OLLIE1,89%
OTIS5,88%
PAM4,17%
PEARL10,26%
PENNY9,38%
PIERCE7,14%
PIPER8,70%
POCO5,26%
R-T5,13%
RICO7,14%
ROSA8,00%
RUFFS7,14%
SAM5,56%
SANDY7,89%
SHADE5,71%
SHELLY5,41%
SPIKE7,14%
SPROUT6,67%
SQUEAK5,56%
STU6,25%
WATTSON10,00%
TARA6,45%
TICK9,09%
TRUNK4,00%
WILLOW6,45%
ZIGGY7,14%

MUDANÇAS EM MAPAS, MODOS DE JOGO E TROCA DE EVENTOS

Novos modos de jogo sazonais

Dezembro: Natal Robótico

  • Trazendo de volta Amigo Roubado e Paint-brawl.

Janeiro: Steampunk

  • Destruidores de Cofres:

    • versão Roubo 3x3. Vence a primeira equipe a destruir o cofre do oponente.

    • Os jogadores apanham bombas para lançar no cofre da outra equipe. Essa é a única forma de destruí-lo.

  • Modificador de linha de visão

    • Com este modificador ativo, o jogador só enxerga o que está ao redor de si mesmo e dos aliados, e os muros bloqueiam a visão.

Fevereiro: Brawlentine

  • Amor Explosivo:

    • versão Extermínio 2x2. Vence a primeira equipe a alcançar seis eliminações.

    • Os ataques normais atordoam os oponentes, mas resultam em eliminações.

    • É possível apanhar a bomba de amor e lançar nos Brawlers inimigos para eliminá-los.

  • Luta contra Chefões em duplas

    • Derrote os chefões do Brawlentine para ganhar caixas de chocolates cheias de delícias!

Ambientes

  • Remoções

    • Stranger Things

    • Bazar das Bizarrices

    • Circo Bizarro

  • Adições:

    • Combate Pântano dos Pombinhos (NOVO)

    • Aquário de Monstros Marinhos (NOVO, Glowbert)

    • Terra dos Doces

    • Barco do Darryl

    • Força Starr

    • Velocirapids

Mapas

Nocaute 5x5

+ Mente pontilhada

- Máquina do vazio

Extermínio

+ PÉS NA AREIA

+ Esquemas 2

Zona Estratégica

+ Evasão fiscal

+ Os sete pilares da humanidade

- Ingresso do além

- Zoneamento

Fute-brawl

+ Terra chamuscada

+ Caneta

- Viver no momento

- Rampa estreita

Roubo

+ Aridez

+ Quintilhão

- Tudo de ruim

- Claro e compreensível

Pique-gema

+ Toca das serpentes

+ Queda da fortaleza

- Vale dos sussurros

- Apatia absoluta

Nocaute

+ Konnakol

+ Imobilidade

- H de...

- Balada do bolinho de carne

Duelos

+ Bloqueio criativo

- Labirinto primata

Caça-estrelas

+ Pelas beiradas

+ Aposentos do coral

- Sempre em frente

- Lado a lado

Hóquei-brawl

+ Hóquei festivo

+ Hiperespaço

- Campeonato saltitante

- Abaixo de zero

Ranqueado

Temporada 40

  • Modo de jogo em destaque: Nocaute

    • Fontes fartas

    • Garganta do braço dourado

  • Brawlers maximizados:

    • Mandy

    • Melodie

    • Amber

Temporada 41

  • Modo de jogo em destaque: Roubo

    • Pit stop

    • Zona de proteção

  • Brawlers maximizados:

    • Gale

    • Mico

    • Wattson

Temporada 42

  • Modo de jogo em destaque: Pique-gema

    • Fliperama rústico

    • Fliperama de cristal

  • Brawlers maximizados:

    • Shade

    • Squeak

    • Kit

MELHORIAS NA ECONOMIA

Com a chegada dos buffies, também vamos melhorar a economia do jogo!

  • Todo o caminho de troféus ficou mais lucrativo! Além dos novos sorteios caóticos, aumentamos as quantidades de recursos de modo geral.

  • Adicionamos duas megamissões por temporada e reduzimos os requisitos de conclusão.

  • Adicionamos sorteios caóticos às vitórias diárias (somente nos dias de sorte em dezembro, e nos dias normais em janeiro).

  • Recompensas melhores nos eventos da comunidade e outros eventos temporários.

MELHORIAS PERMANENTES E RECURSOS PARA FACILITAR A VIDA

NOVO NÍVEL DE FAMA: FORÇA STARR

  • Concluir cada subnível requer 75.000 vales.

  • Conta com um cartão de batalha, um ícone de jogador e uma reação, tudo inédito!

  • As partidas de Fute-brawl e Hóquei-brawl podem exceder o tempo-limite enquanto a bola ou o disco ainda estiver em movimento.

  • Visuais super-raros foram incluídos nos sorteios Starr míticos.

  • Os pontos de poder tiveram seu preço em gemas reduzido pela metade e também custarão menos em ofertas.

  • Mais modos de jogo ativos/liberados passaram a fazer parte das missões.

CORREÇÕES DE ERROS

  • Corrigimos a exibição do modelo da hipercarga do Leon ao usar o acessório Holograma com o visual Tigre Sombrio e suas variações cromáticas.

  • Corrigimos a cor do disco do Hóquei-brawl.

  • O menu de missões voltou a mostrar corretamente o ícone da missão "Jogue 2 partidas com um colega do clube".

  • O ícone de perfil do Ollie Jake foi corrigido para a versão certa.

  • O símbolo de "NOVO" não aparece mais no menu de missões enquanto o menu de recompensas está selecionado.