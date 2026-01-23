ATUALIZAÇÃO 65: BUFFIES!
Manutenção de 23 de janeiro
⚖️ AJUSTES DE BALANCEAMENTO ⚖️
🔼 MELHORIAS
Edgar
• Saúde: 7.200 → 7.400 (+3%)
Lumi
• Velocidade de lançamento de projéteis: +5% (a redução anterior acabou sendo punitiva demais)
Griff
• Saúde: 7.200 → 7.400 (+3%)
Rico
• Aumento da taxa de disparo (melhoria na velocidade de lançamento de projéteis)
Gigi
• Dano do ataque: 1.000 → 1.200
Fang
• Bônus de dano do poder de estrela "Solado Reforçado": 720 → 900
Trunk
• Bônus de velocidade de movimento (próximo às formigas): 20% → 25%
Poco
• Recarga do Super: 5 → 4 ataques
(a hipercarga permanece em 10 ataques)
🔽 ENFRAQUECIMENTOS
Emz
• Duração da invulnerabilidade do buffie estelar: 1s → 0,5s
• Redução do dano do acessório "Botão de Block": 1.200 → 1.000
• Redução do alcance do acessório "Botão de Block": -20%
• O acessório "Laquê Letal" agora consome munição
Spike
• Dano do acessório "Bomba de Espetos": 1.200 → 1.000 por espeto
• Tempo de espera do acessório "Cacto Pacato": 14s → 18s
• O acessório não carrega mais o Super
Mortis
• Tempo de espera do acessório "Pá Rodopiante": 10s → 15s
• O acessório não carrega mais o Super
Shelly
• Poder de desaceleração do acessório "Pombas de Argila": 60% → 30%
• Duração: -50%
Kaze
• A saúde foi unificada entre as formas:
Saúde na forma de gueixa: 8.200 → 8.000
Mina
• Duração do escudo do acessório "Moinho de Vento": 3s → 2s
Pierce
• Tempo de espera do acessório "Munição sem Fim": 13s → 16s
Colt
• Roubo de munição do acessório "Recarga Rápida": 1 → 0,5 unidade
🔁 REFORMULAÇÕES
Frank
• Duração da desaceleração do acessório "Atração Irresistível": 5s → 2s
• Duração do acessório "Fone Antirruído": 2,5s → 3,5s
🐛 CORREÇÕES DE ERROS 🐛
• Corrigimos o erro do servidor 43, que aparecia quando Larry e Lawrie usavam o poder de estrela "Protocolo de Proteção" contra Pierce enquanto o Super deles estava ativo e próximo ao clone.
• Corrigimos o erro que impedia que os jogadores adquirissem as variações cromáticas do Brawl Pass de Larry e Lawrie sem ter o visual principal.
• Corrigimos o erro que mostrava a mensagem "buffie aplicado ao poder de estrela" após adquirir um hiperbuffie.
• Corrigimos o erro em que o ícone de caixa era oferecido em vez do ícone de Brawler ao concluir o registro Mestre do Pierce.
• Corrigimos o erro que permitia que a Shelly descarregasse toda a sua munição mais rapidamente ao alternar entre o acessório "Pombas de Argila" e o seu ataque principal.
• Corrigimos o erro que fazia com que a taxa de hipercarga diminuísse ao equipar um hiperbuffie.
• Corrigimos o erro em que o spray "Rei da gema" aparecia várias vezes no catálogo.
ATENÇÃO: lamentamos informar que o problema com a câmera da equipe vermelha ainda não foi corrigido, pois precisará de uma atualização opcional. ❗️
O QUE SÃO BUFFIES?
Os buffies são chaveiros colecionáveis vendidos nas lojas de lembrancinhas do Starr Park! Depois de algum tempo, os estoques se esgotaram,
até que o R-T encontrou um armazém secreto CHEIO de buffies, e eles agora estão começando a se espalhar novamente pelo parque!
Os buffies reforçam o poder e as habilidades dos Brawlers!
Eles melhoram os acessórios, os poderes de estrela E as hipercargas dos Brawlers a que pertencem.
QUAIS BRAWLERS VÃO RECEBER BUFFIES?
Nesta atualização, Colt, Shelly, Spike, Mortis, Frank e Emz!
Cada Brawler tem três buffies: um de acessório, um de poder de estrela e um de hipercarga!
Depois de desbloqueado, o buffie é ativado permanentemente e reforça os dois acessórios e os dois poderes de estrela.
Os três buffies podem ser equipados ao mesmo tempo!
O QUE ELES FAZEM?
Vamos conferir o que cada buffie faz por cada Brawler!
COLT:
Acessório: recarga rápida
Cada golpe recarrega 1 projétil.
Acessório: bala de prata
Dispara um projétil maior que causa mais dano.
Poder de estrela: Botas Estilosas
Ganha velocidade de movimento ao causar dano.
Poder de estrela: Magnum Especial
Causa mais dano a alvos distantes.
Hipercarga: Empunhadura Dupla
Dispara projéteis mais rápido durante a hipercarga.
SHELLY
Acessório: disparada
Não recebe dano ao correr.
Acessório: xeque-mate
Os ataques desaceleram os inimigos. A duração aumenta a cada acerto.
Com projéteis testados e aprovados por Draco, Shelly deixa uma área em chamas com o Super.
Poder de estrela: Tônico Revigorante
Ganha velocidade de movimento por um breve período.
Hipercarga: Cano Duplo
A velocidade do projétil do ataque principal aumenta consideravelmente durante a hipercarga.
SPIKE
Acessório: bomba de espetos
Os alvos atingidos por dois espinhos ficam imobilizados.
Acessório: cacto pacato
Quando é destruída, a planta também causa dano em área que empurra os inimigos.
Poder de estrela: Solo Fértil
A velocidade dos projéteis do Super fica mais alta.
Poder de estrela: Bola Curva
Os espinhos curvos têm alcance maior.
Hipercarga: Florescência
Os cactos explosivos do ataque principal detonam duas vezes!
MORTIS
Acessório: pá rodopiante
Causa mais dano a inimigos com pouca saúde.
Acessório: criatura noturna (antiga pá de sobrevivência)
Causa dano aos alvos pelo caminho e se cura com o equivalente ao dano causado.
Poder de estrela: Coleta Sinistra
Aumenta a saúde máxima até o Mortis ser derrotado (efeito cumulativo).
Poder de estrela: Bote Letal
O dano recebido é reduzido durante a investida longa.
Hipercarga: Bumerangue Sanguinário
Depois que Mortis usa o ataque principal, um golpe sobrenatural acerta a mesma área após algum tempo.
FRANK
Acessório: fone antirruído
A onda sonora também destrói os projéteis inimigos.
Acessório: atração irresistível
Os inimigos são desacelerados brevemente quando atingidos.
Poder de estrela: Pilhagem
Derrotar um Brawler aumenta o dano de ataque e a cura por um breve período.
Poder de estrela: Esponja
Recebe menos dano quando tem mais de 50% de saúde.
Hipercarga: Pancada Sísmica
A velocidade do ataque principal chega ao máximo enquanto o Frank está hipercarregado!
Emz
Acessório: botão de block
Empurra os inimigos para mais longe e os atordoa brevemente quando batem em um muro.
Acessório: laquê letal
Desacelera os inimigos atingidos.
Poder de estrela: Karma
Reduz o dano causado por inimigos atingidos pelo ataque principal da Emz por um breve período.
Poder de estrela: Blogueirinha
Emz fica imune a dano por 1 segundo ao ativar o Super.
Hipercarga: Névoa Traiçoeira
As borrifadas de laquê envenenam os inimigos!
ONDE EU CONSIGO BUFFIES?
Na máquina de garra do Starr Park!
Os buffies são desbloqueados com 1.000 troféus, e o primeiro é GRÁTIS!
Os buffies da máquina de garra custam 1.000 moedas e 2.000 pontos de poder.
Cada uso da máquina de garra dá um buffie garantido. Esta atualização traz 18 buffies no total, além dos buffies de bling, visuais de buffie raros disponíveis apenas ao desbloquear os 18 buffies!
Também é possível comprar buffies usando gemas.
Buffie de acessório: 149 gemas
Buffie estelar: 179 gemas
Hiperbuffie: 199 gemas
OUTRAS MUDANÇAS ALÉM DOS BUFFIES
Alterações nos Brawlers:
Como você talvez já tenha percebido, ajustamos as habilidades dos Brawlers que estão recebendo buffies. O objetivo é balancear e renovar a jogabilidade dos Brawlers com os buffies!
COLT:
Acessório: recarga rápida
Este acessório carregava 2 unidades de munição, mas agora dá dois disparos rápidos que desaceleram os alvos atingidos.
SPIKE:
Acessório: bomba de espetos
Disparava três ondas de espinhos. Agora, dispara duas e pode ser mirada.
Acessório: cacto pacato
Você agora pode arremessar o seu cacto de cura! Quanto mais longe você joga, mais ele demora para ser ativado, mas deixa o Spike mais útil ao lutar em equipe.
Poder de estrela: Solo Fértil
Você agora pode arremessar o seu cacto de cura! Quanto mais longe você joga, mais ele demora para ser ativado, mas deixa o Spike mais útil ao lutar em equipe.
MORTIS:
Acessório: pá rodopiante
Agora, o Mortis pode mirar e jogar a pá em qualquer direção ou ao redor de si mesmo.
Acessório: pá de sobrevivência (novo nome: criatura noturna)
Este acessório aumentava a velocidade de recarga. Agora, ele pode ser mirado e permite ao Mortis se tornar uma CRIATURA NOTURNA e ir para o local selecionado!
FRANK:
Acessório: fone antirruído
Em vez de só ficar imune a controle dispersivo, o Frank agora dispara uma onda sonora com o seu acessório que pode ser mirada, ALÉM DE ficar imune a controle dispersivo.
Acessório: atração irresistível
Este acessório causava dano adicional e puxava os inimigos para mais perto. Agora, ele pode ser mirado para puxar com mais precisão e tem alcance mais longo.
EMZ:
Acessório: laquê letal
Agora, é possível direcionar borrifadas de laquê que atravessam muros!
Acessório: botão de block
Agora, é possível direcionar borrifadas de laquê que empurram os inimigos!
Acessórios com mira!
Agora, você pode usar acessórios como Supers e mirá-los!
Os Brawlers com buffies recebem essa nova funcionalidade. Ainda é possível tocar no botão para ativar o acessório normalmente, mas você também pode mirar vários dos novos acessórios!
Engrenagens épicas e míticas removidas
Quando lançamos buffies para um Brawler, removemos as engrenagens épicas e míticas dele.
Os Brawlers recebem os ajustes de balanceamento necessários,
e os jogadores recebem um reembolso total pelas engrenagens que compraram.
Indicador de chão alterado
O que é um indicador de chão?
É o círculo por baixo dos Brawlers que indica o kit deles. O indicador agora mostra:
Quando um acessório está pronto e sendo mirado ou usado
Um indicador de poder de estrela simplificado no meio
Um visual diferente para ambos com o buffie
A hipercarga normal
Remoção: engrenagens
NOVO BRAWL PASS
COFRE DO BRAWL PASS
O Brawl Pass está melhor do que nunca! Adicionamos novos cofres do Brawl Pass especiais com recompensas melhores e dez novos marcos de recompensa. Abra os cofres do Brawl Pass com chaves que você pode gastar ou guardar para usar quando encontrar as recompensas que realmente quer!
AUMENTO DE PREÇO
Vamos começar pelo princípio: o Brawl Pass e o Brawl Pass Plus vão ficar mais caros.
Novo preço do Brawl Pass: US$ 8,99
Novo preço do Brawl Pass Plus: US$ 12,99
Esses são os valores em dólares. Os preços podem variar de acordo com a região do usuário.
É possível adquirir até oito Brawl Passes antecipadamente, e, até 1º de janeiro, você pode comprá-los pelo preço atual mais baixo e economizar.
A PARTE BOA
Sem mais delongas...
Teremos mais recompensas e mais opções! Tanto a versão paga quanto a versão gratuita do Brawl Pass trarão recompensas melhores.
O Brawl Pass normal agora inclui todos os visuais, variações cromáticas e títulos!
O Brawl Pass agora vêm com os novos SORTEIOS CAÓTICOS (mais informações na próxima seção)! Os sorteios caóticos são mais poderosos do que os sorteios Starr normais e contêm recompensas melhores.
E o mais importante: adicionamos os...
COFRES E CHAVES DE COFRE
Adicionamos cofres ao Brawl Pass e uma chave de cofre que você pode usar para abri-los.
CHAVES DE RECURSO
Abra um cofre de recursos!
Receba 2.000 de ouro, 2.000 pontos de poder ou 5.000 blings!
Disponível no caminho GRATUITO do Brawl Pass!
CHAVES DE VISUAL
Abra um cofre de visuais!
Consiga os visuais da temporada atual por um preço reduzido ou visuais de Brawl Passes anteriores!
Os cofres de visuais contêm pacotes de visuais. Cada pacote contém um visual e duas variações cromáticas.
|Chaves de cofre
|Pacotes de visuais
|1
|Pacote de visuais do Brawl Pass atual
|2
|Pacote de visuais de Brawl Pass antigo
Disponível no caminho pago do Brawl Pass.
CHAVES DE BRAWLER
Abra um cofre de Brawler!
Consiga QUALQUER Brawler!
A quantidade de chaves necessárias para desbloquear um Brawler varia de acordo com a raridade dele.
|Chaves de cofre
|Raridade do Brawler
|1
|Épico
|2
|Mítico
|4
|Lendário
|6
|Ultralendário
Disponível no caminho pago do Brawl Pass.
CHAVES DE BUFFIE
Abra um cofre de buffie!
Escolha qualquer buffie para desbloquear!
Disponível no caminho pago do Brawl Pass.
NOVAS RECOMPENSAS FINAIS
Recompensas finais são as que você recebe após completar o Brawl Pass. No momento, são sorteios Starr.
Em vez de sempre receber um sorteio Starr, você agora receberá uma recompensa aleatória entre as seguintes:
Sorteios demoníacos
Sorteios angelicais
Sushis
Caixas robô
Boomboxes
Sorteios caóticos
Moedas
Pontos de poder
Vales
Você recebe uma nova recompensa final a cada 2.800 de XP que acumula.
E é possível usar gemas para melhorar essas recompensas, que podem até incluir CHAVES DE COFRE!
SORTEIOS CAÓTICOS
Os sorteios caóticos são uma nova variação poderosa dos sorteios Starr. Os níveis de raridade do sorteio caótico vão de super-raro a ultra, uma nova raridade máxima!
MAIS RECOMPENSAS
Os sorteios caóticos podem ser divididos! Eles podem se dividir em dois, quatro ou oito. Todas as recompensas da divisão são da mesma raridade, ou seja, você pode receber até oito sorteios caóticos ultra com um único sorteio caótico!
Os sorteios caóticos ultra sempre contêm pelo menos um dos seguintes:
Hipercargas
Brawlers míticos, lendários e ultralendários
Visuais épicos, míticos, lendários e de hipercarga
Buffies!
ONDE EU CONSIGO BUFFIES?
Você recebe sorteios caóticos nas recompensas por vitórias diárias e no Brawl Pass. No futuro, eles também estarão disponíveis em outros lugares!
NOVOS BRAWLERS
PIERCE, TIRO PRECISO LENDÁRIO
O Pierce é como se fosse um salva-vidas, só que ele atira na galera em vez de salvar. Ei, ninguém falou que ele era um BOM salva-vidas!
Quando o Buzz acha que tem muito xixi na piscina, ele chama o Pierce para... dar uma geral.
Atributo: Pierce só recarrega ao coletar uma bolha ou zerar toda a munição. O último disparo sempre causa mais dano.
Ataque: INIMIGO LIQUIDADO
Pierce dá um disparo poderoso de longo alcance que gera uma bolha ao atingir o inimigo. Coletar as bolhas ativa automaticamente um disparo perfurante contra o alvo visível mais próximo. A recarga só ocorre coletando bolhas ou zerando a munição, e o último disparo sempre causa mais dano.
Super: PEIXE DENTRO D'ÁGUA
Pierce cria uma área onde todos os Brawlers são atingidos por um disparo perfurante. Cada acerto gera uma bolha perto dele.
Acessório: MUNIÇÃO SEM FIM
Gera uma bolha perto do Pierce e recarrega a munição.
Acessório: SÓ SE LUTA DUAS VEZES
Pierce coleta todas as bolhas e ganha um escudo por cada bolha. Ele também repele os inimigos próximos.
Poder de estrela: MISSÃO: NADO IMPOSSÍVEL
O último disparo do Pierce também desacelera os inimigos.
Poder de estrela: DISPARO ESCORREGADIO
Ao coletar uma bolha, a velocidade de movimento do Pierce aumenta por um breve período.
Hipercarga: (em breve)
Título: Código amarelo
GLOWBERT, SUPORTE MÍTICO
Glowbert, o biólogo do aquário do Starr Park, é obcecado pela vida marinha e quer apresentá-la a todos os visitantes. Ele é meio esquisito, mas é gente fina! Ou é o que pensamos...
Atributo: Cura
Ataque: RAIO RESPLANDECENTE
Glowbert dispara um raio luminoso que, caso acerte, cria um vínculo capaz de causar dano aos inimigos e curar os aliados. Ele pode se vincular a um inimigo e a um aliado ao mesmo tempo. O vínculo se romperá se o alvo se afastar demais ou sair do campo de visão.
Super: CRIATURA DAS PROFUNDEZAS
Glowbert mostra o rosto, e os inimigos que o encaram fogem de medo! Ele também dispara projéteis que causam dano e lentidão.
Acessório: RESGATE VISCOSO
Glowbert corre na direção escolhida, curando a si mesmo e os aliados ao chegar.
Acessório: QUE HAJA LUZ!
O raio luminoso do Glowbert fica sobrecarregado, aplicando o dobro de dano e de cura por um breve período.
Poder de estrela: ECOSSISTEMA ABIÓTICO
Quando Glowbert está vinculado a um inimigo e a um aliado ao mesmo tempo, o dano causado pelo inimigo é reduzido, e o do aliado é aumentado.
Poder de estrela: PARASITISMO
Ao se vincular a um inimigo, Glowbert também é curado com o equivalente a uma porcentagem do dano causado.
Hipercarga: (em breve)
Título: Dormindo com peixes
HIPERCARGAS
GIGI: PAS DE DEUX
O Super da Gigi causa dano ao surgir no local designado e ao retornar à posição original.
VISUAIS!
TEMPORADA: STEAMPUNK
PACOTE DE VISUAIS DO BRAWL PASS
STU STEAMPUNK | Épico | Brawl Pass
STU CHEFE DO CRIME| Épico | Cromático 1
STU OSTENTAÇÃO| Épico | Cromático 2
PACOTE DE VISUAIS DO BRAWL PASS
GALE STEAMPUNK | Épico | Brawl Pass
GALE ELEGANTE | Épico |Cromático 1
GALE IMPECÁVEL | Épico |Cromático 2
VISUAIS DA LOJA
KAZE STEAMPUNK | Lendário | 299 gemas
BROCK MANDACHUVA | Mítico | 199 gemas
SAM GÂNGSTER | Épico | 149 gemas
TEMPORADA: BRAWLENTINE
PACOTE DE VISUAIS DO BRAWL PASS
RICO ARRASADO | Épico | Brawl Pass
RICO ABANDONADO | Épico | Cromático 1
RICO VINGATIVO | Épico | Cromático 2
PACOTE DE VISUAIS DO BRAWL PASS
ANGELO BRAWLENTINE | Épico | Brawl Pass
ANGELO ADÔNIS | Épico | Cromático 1
ANGELO ESCULTURAL | Épico | Cromático 2
VISUAIS DA LOJA
SHADE URSO DO BRAWLENTINE | Lendário | 299 gemas
SQUEAK POÇÃO DO AMOR | Mítico | 199 gemas
ALLI PATROA | Épico | 149 gemas
NOVO BRAWLER E VISUAL
PIERCE: CAÇADOR DE VAMPIROS | Mítico | 199 gemas
PIERCE INVOCADO | Mítico | 199 gemas
PIERCE TUDO OU NADA | Mítico | 199 gemas
VISUAIS DIVERSOS
FESTAS BRAWL
NANI GLOBO DE NEVE | Épico | 149 gemas
ANO-NOVO LUNAR
WILLOW LÓTUS LUNAR | Épico | 149 gemas
E-SPORTS
MAX CAMPEÃ MUNDIAL | Épico | 149 gemas
VISUAIS DOURADOS E PRATEADOS
GIGI DOURADA
GIGI PRATEADA
AJUSTES DE BALANCEAMENTO
MELHORIAS
Larry e Lawrie
Velocidade de recarga da hipercarga: 30% → 35% (+17%)
O Trebor pediu para o Adrian reforçar.
Colt
Velocidade de recarga: +8% (compensação pelas engrenagens épicas)
Spike
Super: +15% de lentidão (compensação pelas engrenagens míticas)
Pearl
Redução no tempo até o aquecimento máximo: 11 → 9s (-22%)
A chapa vai esquentar.
Gigi
Dano: +20%
Aumento de velocidade do ataque principal: 10% → 20% (+100%!)
Gire para ganhar: agora com ganhos de verdade!
ENFRAQUECIMENTOS
Meeple
Redução na velocidade de recarga da hipercarga: 50 → 40
Vamos ver como eles saem dessa.
Pam
Velocidade de recarga da hipercarga: 40% → 30%
"MAS ELA TINHA ACABADO DE FICAR FORTE!" A Pam continua forte com o enfraquecimento, mas a duração da hipercarga estava longa demais para o potencial ofensivo dela em certos cenários. Por isso, a ativação precisava demorar mais.
Juju
Velocidade de recarga da hipercarga: 50% → 40%
Mesmo caso da Pam. A duração longa de Gris-Gris hipercarregado é ótima, mas ela continua sendo uma das melhores lançadoras graças à versatilidade.
Otis
Velocidade de recarga do Super: 100 → 90
*barulhos submarinos*
Mina
Saúde: -3%
Aumento no tempo de recarga dos dois acessórios: +10% (2s)
É um enfraquecimento maior do que parece, já que estamos aumentando a saúde dos Brawlers de modo geral. Além disso, os acessórios dela estavam fortes demais e precisavam ser ajustados para balancear a b-girl.
AJUSTES GERAIS (PARA TODOS OS BRAWLERS)
QUEM QUER SAÚDE? VEM PRA CÁ! MAÔÊ! (Menos você, Mina.)
Geralmente, quando introduzimos novas mecânicas de jogo (tipo os buffies!), o nosso objetivo é que elas tragam novos componentes ofensivos e defensivos.
Encarar novas habilidades pode ser complicado, então decidimos dar a todo mundo um pouco mais de tempo em combate para ajudar na adaptação a essa nova fase do Brawl Stars. Como fazer isso? Aumentando o tempo médio até que um Brawler seja derrotado.
As partidas deixarão de ter eliminações rápidas e grandes explosões de dano imediato como elemento principal, permitindo que abordagens mais estratégicas tenham a chance de brilhar.
Ficaremos de olho colado no meta para ver o impacto dos buffies e estamos prontos para fazer ajustes que otimizem a experiência de jogo com essa novidade.
|BRAWLER
|AUMENTO DE SAÚDE
|8-BIT
|4,00%
|ALLI
|5,41%
|AMBER
|6,25%
|ANGELO
|3,33%
|ASH
|5,36%
|BARLEY
|12,50%
|BEA
|12,00%
|BELLE
|7,69%
|BERRY
|4,00%
|BIBI
|4,17%
|BO
|5,56%
|BONNIE
|4,17%
|BROCK
|11,11%
|BULL
|6,00%
|BUSTER
|4,17%
|BUZZ
|4,17%
|BYRON
|8,33%
|CARL
|5,00%
|CHARLIE
|5,71%
|CHESTER
|5,71%
|CHUCK
|4,44%
|CLANCY
|6,06%
|COLETTE
|2,86%
|COLT
|10,71%
|CORDELIUS
|2,94%
|CORVO
|7,14%
|DARRYL
|3,77%
|DOUG
|4,00%
|DRACO
|1,82%
|DYNAMIKE
|7,14%
|EDGAR
|9,09%
|EL PRIMO
|3,17%
|EMZ
|8,33%
|EVE
|6,90%
|FANG
|4,65%
|FINX
|2,78%
|FRANK
|4,48%
|GALE
|5,26%
|EUGÊNIO
|5,56%
|GIGI
|7,89%
|GRAY
|3,03%
|GRIFF
|5,88%
|GROM
|7,14%
|GUS
|3,13%
|HANK
|0,00%
|JACKY
|6,38%
|JAE-YONG
|2,94%
|JANET
|6,25%
|JESSIE
|6,45%
|JUJU
|3,33%
|KAZE
|2,50%
|KENJI
|5,26%
|KIT
|3,33%
|LARRY E LAWRIE
|7,14%
|LEON
|5,88%
|LILY
|2,44%
|LOLA
|5,26%
|LOU
|6,25%
|LUMI
|11,54%
|MAISIE
|8,11%
|MANDY
|7,14%
|MÁX.
|6,06%
|MEEPLE
|3,13%
|MEG
|4,35%
|MEG (ROBÔ)
|5,71%
|MELODIE
|2,70%
|MICO
|6,06%
|MINA
|-2,70%
|MOE
|5,88%
|MORTIS
|5,26%
|MISTER P
|8,82%
|NANI
|4,17%
|NITA
|5,00%
|OLLIE
|1,89%
|OTIS
|5,88%
|PAM
|4,17%
|PEARL
|10,26%
|PENNY
|9,38%
|PIERCE
|7,14%
|PIPER
|8,70%
|POCO
|5,26%
|R-T
|5,13%
|RICO
|7,14%
|ROSA
|8,00%
|RUFFS
|7,14%
|SAM
|5,56%
|SANDY
|7,89%
|SHADE
|5,71%
|SHELLY
|5,41%
|SPIKE
|7,14%
|SPROUT
|6,67%
|SQUEAK
|5,56%
|STU
|6,25%
|WATTSON
|10,00%
|TARA
|6,45%
|TICK
|9,09%
|TRUNK
|4,00%
|WILLOW
|6,45%
|ZIGGY
|7,14%
MUDANÇAS EM MAPAS, MODOS DE JOGO E TROCA DE EVENTOS
Novos modos de jogo sazonais
Dezembro: Natal Robótico
Trazendo de volta Amigo Roubado e Paint-brawl.
Janeiro: Steampunk
Destruidores de Cofres:
versão Roubo 3x3. Vence a primeira equipe a destruir o cofre do oponente.
Os jogadores apanham bombas para lançar no cofre da outra equipe. Essa é a única forma de destruí-lo.
Modificador de linha de visão
Com este modificador ativo, o jogador só enxerga o que está ao redor de si mesmo e dos aliados, e os muros bloqueiam a visão.
Fevereiro: Brawlentine
Amor Explosivo:
versão Extermínio 2x2. Vence a primeira equipe a alcançar seis eliminações.
Os ataques normais atordoam os oponentes, mas resultam em eliminações.
É possível apanhar a bomba de amor e lançar nos Brawlers inimigos para eliminá-los.
Luta contra Chefões em duplas
Derrote os chefões do Brawlentine para ganhar caixas de chocolates cheias de delícias!
Ambientes
Remoções
Stranger Things
Bazar das Bizarrices
Circo Bizarro
Adições:
Combate Pântano dos Pombinhos (NOVO)
Aquário de Monstros Marinhos (NOVO, Glowbert)
Terra dos Doces
Barco do Darryl
Força Starr
Velocirapids
Mapas
Nocaute 5x5
+ Mente pontilhada
- Máquina do vazio
Extermínio
+ PÉS NA AREIA
+ Esquemas 2
Zona Estratégica
+ Evasão fiscal
+ Os sete pilares da humanidade
- Ingresso do além
- Zoneamento
Fute-brawl
+ Terra chamuscada
+ Caneta
- Viver no momento
- Rampa estreita
Roubo
+ Aridez
+ Quintilhão
- Tudo de ruim
- Claro e compreensível
Pique-gema
+ Toca das serpentes
+ Queda da fortaleza
- Vale dos sussurros
- Apatia absoluta
Nocaute
+ Konnakol
+ Imobilidade
- H de...
- Balada do bolinho de carne
Duelos
+ Bloqueio criativo
- Labirinto primata
Caça-estrelas
+ Pelas beiradas
+ Aposentos do coral
- Sempre em frente
- Lado a lado
Hóquei-brawl
+ Hóquei festivo
+ Hiperespaço
- Campeonato saltitante
- Abaixo de zero
Ranqueado
Temporada 40
Modo de jogo em destaque: Nocaute
Fontes fartas
Garganta do braço dourado
Brawlers maximizados:
Mandy
Melodie
Amber
Temporada 41
Modo de jogo em destaque: Roubo
Pit stop
Zona de proteção
Brawlers maximizados:
Gale
Mico
Wattson
Temporada 42
Modo de jogo em destaque: Pique-gema
Fliperama rústico
Fliperama de cristal
Brawlers maximizados:
Shade
Squeak
Kit
MELHORIAS NA ECONOMIA
Com a chegada dos buffies, também vamos melhorar a economia do jogo!
Todo o caminho de troféus ficou mais lucrativo! Além dos novos sorteios caóticos, aumentamos as quantidades de recursos de modo geral.
Adicionamos duas megamissões por temporada e reduzimos os requisitos de conclusão.
Adicionamos sorteios caóticos às vitórias diárias (somente nos dias de sorte em dezembro, e nos dias normais em janeiro).
Recompensas melhores nos eventos da comunidade e outros eventos temporários.
MELHORIAS PERMANENTES E RECURSOS PARA FACILITAR A VIDA
NOVO NÍVEL DE FAMA: FORÇA STARR
Concluir cada subnível requer 75.000 vales.
Conta com um cartão de batalha, um ícone de jogador e uma reação, tudo inédito!
As partidas de Fute-brawl e Hóquei-brawl podem exceder o tempo-limite enquanto a bola ou o disco ainda estiver em movimento.
Visuais super-raros foram incluídos nos sorteios Starr míticos.
Os pontos de poder tiveram seu preço em gemas reduzido pela metade e também custarão menos em ofertas.
Mais modos de jogo ativos/liberados passaram a fazer parte das missões.
CORREÇÕES DE ERROS
Corrigimos a exibição do modelo da hipercarga do Leon ao usar o acessório Holograma com o visual Tigre Sombrio e suas variações cromáticas.
Corrigimos a cor do disco do Hóquei-brawl.
O menu de missões voltou a mostrar corretamente o ícone da missão "Jogue 2 partidas com um colega do clube".
O ícone de perfil do Ollie Jake foi corrigido para a versão certa.
O símbolo de "NOVO" não aparece mais no menu de missões enquanto o menu de recompensas está selecionado.