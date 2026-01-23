⚖️ AJUSTES DE BALANCEAMENTO ⚖️

🔼 MELHORIAS

Edgar

• Saúde: 7.200 → 7.400 (+3%)

Lumi

• Velocidade de lançamento de projéteis: +5% (a redução anterior acabou sendo punitiva demais)

Griff

• Saúde: 7.200 → 7.400 (+3%)

Rico

• Aumento da taxa de disparo (melhoria na velocidade de lançamento de projéteis)

Gigi

• Dano do ataque: 1.000 → 1.200

Fang

• Bônus de dano do poder de estrela "Solado Reforçado": 720 → 900

Trunk

• Bônus de velocidade de movimento (próximo às formigas): 20% → 25%

Poco

• Recarga do Super: 5 → 4 ataques

(a hipercarga permanece em 10 ataques)

🔽 ENFRAQUECIMENTOS

Emz

• Duração da invulnerabilidade do buffie estelar: 1s → 0,5s

• Redução do dano do acessório "Botão de Block": 1.200 → 1.000

• Redução do alcance do acessório "Botão de Block": -20%

• O acessório "Laquê Letal" agora consome munição

Spike

• Dano do acessório "Bomba de Espetos": 1.200 → 1.000 por espeto

• Tempo de espera do acessório "Cacto Pacato": 14s → 18s

• O acessório não carrega mais o Super

Mortis

• Tempo de espera do acessório "Pá Rodopiante": 10s → 15s

• O acessório não carrega mais o Super

Shelly

• Poder de desaceleração do acessório "Pombas de Argila": 60% → 30%

• Duração: -50%

Kaze

• A saúde foi unificada entre as formas:

Saúde na forma de gueixa: 8.200 → 8.000

Mina

• Duração do escudo do acessório "Moinho de Vento": 3s → 2s

Pierce

• Tempo de espera do acessório "Munição sem Fim": 13s → 16s

Colt

• Roubo de munição do acessório "Recarga Rápida": 1 → 0,5 unidade

🔁 REFORMULAÇÕES

Frank

• Duração da desaceleração do acessório "Atração Irresistível": 5s → 2s

• Duração do acessório "Fone Antirruído": 2,5s → 3,5s

🐛 CORREÇÕES DE ERROS 🐛

• Corrigimos o erro do servidor 43, que aparecia quando Larry e Lawrie usavam o poder de estrela "Protocolo de Proteção" contra Pierce enquanto o Super deles estava ativo e próximo ao clone.

• Corrigimos o erro que impedia que os jogadores adquirissem as variações cromáticas do Brawl Pass de Larry e Lawrie sem ter o visual principal.

• Corrigimos o erro que mostrava a mensagem "buffie aplicado ao poder de estrela" após adquirir um hiperbuffie.

• Corrigimos o erro em que o ícone de caixa era oferecido em vez do ícone de Brawler ao concluir o registro Mestre do Pierce.

• Corrigimos o erro que permitia que a Shelly descarregasse toda a sua munição mais rapidamente ao alternar entre o acessório "Pombas de Argila" e o seu ataque principal.

• Corrigimos o erro que fazia com que a taxa de hipercarga diminuísse ao equipar um hiperbuffie.

• Corrigimos o erro em que o spray "Rei da gema" aparecia várias vezes no catálogo.

ATENÇÃO: lamentamos informar que o problema com a câmera da equipe vermelha ainda não foi corrigido, pois precisará de uma atualização opcional. ❗️