ESTRUTURA DO EVENTO GOSTOSURA OU TRAVESSURA
Vai uma caixa de travessuras aí? Ou, quem sabe, uma caixa de gostosuras? No evento Gostosura ou Travessura, você pode receber as duas!
Como é?!
A caixa de travessuras é a nova caixa obtida com DOCES! Ela contém visuais de Halloween do Brawl (novos e antigos), itens de personalização e de progressão, poderes de estrela, acessórios, hipercargas e Brawlers!
Já a caixa de gostosuras é como uma caixa de troféus que pode ser melhorada com doces até o nível ultra.
Cada caixa custa 99 doces. Por que escolher a caixa de gostosuras em vez da caixa de travessuras? É simples: nas ultracaixas, você pode obter visuais lendários e de hipercarga!
Ao usar os seus doces, a caixa de gostosuras será aberta assim que a contagem regressiva terminar. No total, você poderá abri-la duas vezes durante a temporada!
Como consigo doces?
Confira como conseguir doces:
Vitórias diárias
Missões especiais
Derrotando os novos chefões do Halloween do Brawl
Se estiver ganhando uma partida após a outra e quiser tentar a sorte, você poderá tocar no botão MAIS DOCE!
Ao apertá-lo, você ganhará um bônus enorme por cada partida, independentemente de encarar chefões ou não.
MAS CUIDADO!
A opção Mais Doce dura apenas dez minutos e só está disponível em determinados momentos, então jogue para vencer!
Ao todo, quantos doces posso conseguir?
Total de vitórias diárias = 546 (21 por dia)
Missões especiais = 160
Batalhas contra chefões = 900
Botão Mais Doce = 630 (30 por ativação em média)
Brindes de criadores de conteúdo = 100
Você pode conseguir um total de 2.336 doces até o fim do evento se obtiver, em média, 30 doces usando o botão Mais Doce!
Novos chefões
Teremos seis NOVOS chefões para você enfrentar, cada um com uma mecânica diferente! São eles:
Corvo Médico da Peste: alta mobilidade e ataques com veneno.
Tick sem Cabeça: gera várias cabeças do Tick que vão ao seu encalço.
Spike da Carreta: ataca de muito longe. Se você pegar o jeitinho, poderá desviar e se aproximar!
Kenji Kizu: o fantasma do Kenji Oni está de volta... e quer se vingar!
R-T Gárgula: resistente como uma fortaleza, então um bom controle de área e saber quando atacar são a melhor estratégia.
Rico Mergulhador Fantasma: uma verdadeira chuva de balas, por isso as suas habilidades de esquiva devem estar afiadas!
Todos os chefões ganharão mais habilidades e terão um aumento na dificuldade sempre que você os derrotar, então acompanhe os seus criadores de conteúdo favoritos para aprender as melhores estratégias!
Outras novidades
Nesta temporada, o Brawl Pass de Halloween vem com o Corvo Médico da Peste e as suas variações cromáticas, além do título "Gostosura ou Travessura"! Confira também:
As caixas do Ziggy chegam para o evento de acesso antecipado dele
Os novos visuais de Halloween do Brawl estarão disponíveis na loja após o evento
Wattson e Pearl ganham visuais de porcelana
Um evento da comunidade após o evento de Halloween do Brawl