A caixa de travessuras é a nova caixa obtida com DOCES! Ela contém visuais de Halloween do Brawl (novos e antigos), itens de personalização e de progressão, poderes de estrela, acessórios, hipercargas e Brawlers!

Já a caixa de gostosuras é como uma caixa de troféus que pode ser melhorada com doces até o nível ultra.

Cada caixa custa 99 doces. Por que escolher a caixa de gostosuras em vez da caixa de travessuras? É simples: nas ultracaixas, você pode obter visuais lendários e de hipercarga!

Ao usar os seus doces, a caixa de gostosuras será aberta assim que a contagem regressiva terminar. No total, você poderá abri-la duas vezes durante a temporada!