Agora as reações dos vencedores são muito mais acessíveis:

Eventos de ouro : as 4 melhores equipes ganham uma reação do vencedor.

Eventos de prata : as 2 melhores equipes ganham uma reação.

Eventos de bronze: a equipe vencedora leva a reação.

O novo formato é mais generoso, já que mais equipes ganham reações incríveis e podem tirar onda.

Última chance de conseguir a reação de vencedor do Spike!

A reação de vencedor do Spike ficará disponível apenas por mais duas semanas. A partir de 1º de julho, uma reação do vencedor novinha em folha vai chegar para ficar! Fique de olho nos eventos especiais de reações que vão rolar durante o período de lançamento.

Nova reação do contribuidor: apoie e ganhe

A reformulação vem com a nova reação do contribuidor por apenas US$ 2,50! Uma parte de cada venda vai para:

Organizadores (10%) : recompensando quem faz os eventos acontecerem.

Apoio ao Matcherino (15%): ajudando a impulsionar os serviços de backend e a infraestrutura da comunidade.

Não se preocupe com relação à antiga reação do contribuidor, pois ela veio para ficar!