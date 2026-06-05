CHEGOU A FÓRMULA BRAWL!
Para comemorar o lançamento do Bolt e o amor dele pelas corridas, apresentamos a Fórmula Brawl, de 7 a 12 de junho! O evento traz um minicircuito do Starr Park com dez bolinhas de gude representando os Brawlers que disputarão três corridas em busca do título.
Aposte no vencedor antes de cada corrida e ganhe sorteios caóticos conforme a posição de chegada do Brawler que você escolher.
COMO FUNCIONA
O evento terá três rodadas, cada uma com a mesma estrutura:
Dia 1
Dia de aposta: escolha o Brawler que você acha que vencerá a próxima corrida.
Dia 2
Dia de corrida: assista à corrida, acompanhe a colocação final do Brawler escolhido e colete a sua recompensa.
Não se esqueça de conferir a tabela do campeonato e coletar a sua recompensa após cada rodada!
RECOMPENSAS
Cada aposta garante pelo menos um sorteio caótico por corrida. Acerte os três vencedores para ganhar até 15 sorteios caóticos!
|Posição de chegada
|Sorteios caóticos
|1
|5
|2
|3
|3
|2
|4 a 10
|1
* Lembre-se de resgatar as suas recompensas até as 8h (UTC) de 15 de junho .
DIAS DE APOSTA
Tela de aposta
Aqui você fará a sua aposta. Uma tabela com os dez competidores será exibida, e você poderá selecionar um deles. Após confirmar, a aposta será finalizada, mas você ainda poderá mudar de ideia e trocar o seu palpite a qualquer momento, antes de zerar o cronômetro.
Tabela do campeonato
A tabela mostra a classificação geral do circuito completo, incluindo os pontos no campeonato e as posições a cada rodada.
Após finalizar as três corridas, o Brawler que acumular mais pontos será coroado Campeão Mundial da Fórmula Brawl!
DIAS DE CORRIDA
As corridas ocorrerão nos dias 8, 10 e 12 de junho, e você poderá assisti-las às 15h (UTC) na tela do evento, no canal do Brawl Stars no YouTube ou em qualquer uma das nossas redes sociais oficiais. Não se esqueça de fazer a sua aposta antes do início da corrida.
Quando ela acabar, acesse a tela do evento para assistir ao vídeo completo da corrida ou pular direto para os resultados, conferir as posições finais e coletar a sua recompensa.
Boa sorte, e que vença o melhor Brawler! Vote AGORA!