Skip to content
Supercell, home page
Back to Brawl Stars News
Blog – Brawl Stars
5/06/2026

CHEGOU A FÓRMULA BRAWL!

Para comemorar o lançamento do Bolt e o amor dele pelas corridas, apresentamos a Fórmula Brawl, de 7 a 12 de junho! O evento traz um minicircuito do Starr Park com dez bolinhas de gude representando os Brawlers que disputarão três corridas em busca do título.

Aposte no vencedor antes de cada corrida e ganhe sorteios caóticos conforme a posição de chegada do Brawler que você escolher.

COMO FUNCIONA

O evento terá três rodadas, cada uma com a mesma estrutura:

  • Dia 1

    • Dia de aposta: escolha o Brawler que você acha que vencerá a próxima corrida.

  • Dia 2

    • Dia de corrida: assista à corrida, acompanhe a colocação final do Brawler escolhido e colete a sua recompensa.

Não se esqueça de conferir a tabela do campeonato e coletar a sua recompensa após cada rodada!

RECOMPENSAS

Cada aposta garante pelo menos um sorteio caótico por corrida. Acerte os três vencedores para ganhar até 15 sorteios caóticos!

Posição de chegadaSorteios caóticos
15
23
32
4 a 101

* Lembre-se de resgatar as suas recompensas até as 8h (UTC) de 15 de junho .

DIAS DE APOSTA

Tela de aposta

  • Aqui você fará a sua aposta. Uma tabela com os dez competidores será exibida, e você poderá selecionar um deles. Após confirmar, a aposta será finalizada, mas você ainda poderá mudar de ideia e trocar o seu palpite a qualquer momento, antes de zerar o cronômetro.

Tabela do campeonato

  • A tabela mostra a classificação geral do circuito completo, incluindo os pontos no campeonato e as posições a cada rodada.

  • Após finalizar as três corridas, o Brawler que acumular mais pontos será coroado Campeão Mundial da Fórmula Brawl!

DIAS DE CORRIDA

As corridas ocorrerão nos dias 8, 10 e 12 de junho, e você poderá assisti-las às 15h (UTC) na tela do evento, no canal do Brawl Stars no YouTube ou em qualquer uma das nossas redes sociais oficiais. Não se esqueça de fazer a sua aposta antes do início da corrida.

Quando ela acabar, acesse a tela do evento para assistir ao vídeo completo da corrida ou pular direto para os resultados, conferir as posições finais e coletar a sua recompensa.

Boa sorte, e que vença o melhor Brawler! Vote AGORA!