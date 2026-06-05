CHEGOU A FÓRMULA BRAWL!
Para comemorar o lançamento do Bolt e o amor dele pelas corridas, apresentamos a Fórmula Brawl, de 7 a 12 de junho! O evento traz um minicircuito do Starr Park com 10 bolinhas de gude representando os Brawlers (brawlinhas de gude?) que disputarão três corridas em busca do título.
Aposte no vencedor antes de cada corrida e ganhe sorteios caóticos conforme a posição de chegada da brawlinha que você escolher.
COMO FUNCIONA
O evento terá três rodadas, cada uma com a mesma estrutura:
Dia 1
Dia de aposta: escolha a brawlinha que você acha que vencerá a próxima corrida.
Dia 2
Dia de corrida: assista à corrida, veja a colocação final da brawlinha escolhida e colete a sua recompensa.
Não se esqueça de conferir a tabela do campeonato e coletar a sua recompensa após cada rodada.
RECOMPENSAS
Cada aposta garante pelo menos um sorteio caótico por corrida. Acerte os três vencedores para ganhar até 15 sorteios caóticos!
|Posição de chegada
|Sorteios caóticos
|1
|5
|2
|3
|3
|2
|4 a 10
|1
DIAS DE APOSTA
Tela de aposta
Aqui você fará a sua aposta. Uma tabela com os 10 competidores será exibida, e você poderá selecionar um deles. Após confirmar, a aposta será finalizada, mas você ainda pode mudar de ideia e trocar o seu palpite a qualquer momento, antes de zerar o cronômetro.
Tabela do campeonato
A tabela mostra a classificação geral do circuito completo, incluindo os pontos no campeonato e as posições a cada rodada.
Após finalizar as três corridas, o competidor que acumular mais pontos será coroado Campeão Mundial da Fórmula Brawl!
DIAS DE CORRIDA
As corridas ocorrerão nos dias 8, 10 e 12 de junho, e você poderá assisti-las na tela do evento, no canal do Brawl Stars no YouTube ou em qualquer uma das nossas redes sociais oficiais. Não esqueça de fazer a sua aposta antes do início da corrida.
Quando ela acabar, acesse a tela do evento para assistir ao vídeo completo da corrida ou pular direto para os resultados, conferir as posições finais e coletar a sua recompensa.
Boa sorte, que vença a melhor brawlinha de gude! Vote AGORA!