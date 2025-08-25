É exatamente o que o título diz. O logotipo do Brawl vai mudar para uma nova versão com a próxima atualização!

Resumidamente, os motivos são os seguintes:

Ele começou a parecer datado e insuficiente para competir com outras marcas que têm abordagens mais modernas.

"Brawl" é o coração da nossa marca, mas isso não estava tão evidente no logotipo antigo.

Queríamos aproximar mais o logotipo do jogo e os ícones do aplicativo.

Após muita pesquisa e testes com usuários, escolhemos uma releitura do logotipo do Brawl mais legível na maioria dos contextos e mais moderna, mas ainda mantendo a identidade original através das cores e formas familiares.

VERSÃO LONGA!

Também queríamos fornecer mais detalhes sobre o processo e os motivos da mudança para que todos pudessem formar opiniões com conhecimento de causa.

OS DESAFIOS APRESENTADOS PELO LOGOTIPO ANTIGO

Pouca ênfase em "Brawl": "Brawl" é a parte fundamental da marca e a parte mais reconhecível do nome do jogo, que todos usam para se referir a ele. No logotipo antigo, devido à cor dominante e ao tamanho da fonte, a palavra que chamava mais a atenção era "Stars".

Complexidade: o logotipo antigo misturava muitos elementos diferentes, dificultando a leitura em determinados contextos e tamanhos.

Baixa adaptabilidade: o uso do logotipo fora do jogo ou dos nossos canais (como em anúncios, produtos, colaborações etc.) apresentava desafios e muitas vezes gerava resultados insatisfatórios.

Design ultrapassado: a competição pela atenção no mundo dos logotipos é acirrada, e o design do logotipo antigo estava começando a ficar para trás de muitas outras marcas que passaram por atualizações.

O logotipo do jogo também era diferente demais do logotipo do aplicativo, com a caveira como um elemento de pouco destaque no logotipo antigo, ao contrário da versão do aplicativo.

Superar esses desafios foi o principal motivo da mudança. Partimos da hipótese de que um novo visual ajudaria a fazer isso, além de contribuir positivamente para a percepção e o reconhecimento da marca.

Ainda assim, não queríamos jogar fora o legado do logotipo antigo, porque nossa intenção nunca foi uma reformulação, e sim uma evolução ou atualização.

Testamos várias opções, desde pequenas alterações no design antigo a mudanças mais radicais (tudo em nome da ciência). Os resultados provaram que nossa hipótese inicial estava correta. O novo logotipo apresentou o melhor desempenho e recebeu a resposta mais positiva dos grupos de teste. Alguns usuários até acharam que o novo logotipo fosse o oficial, de tão parecido com o logotipo do aplicativo.