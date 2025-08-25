O logotipo do Brawl Stars vai mudar!
É exatamente o que o título diz. O logotipo do Brawl vai mudar para uma nova versão com a próxima atualização!
Resumidamente, os motivos são os seguintes:
Ele começou a parecer datado e insuficiente para competir com outras marcas que têm abordagens mais modernas.
"Brawl" é o coração da nossa marca, mas isso não estava tão evidente no logotipo antigo.
Queríamos aproximar mais o logotipo do jogo e os ícones do aplicativo.
Após muita pesquisa e testes com usuários, escolhemos uma releitura do logotipo do Brawl mais legível na maioria dos contextos e mais moderna, mas ainda mantendo a identidade original através das cores e formas familiares.
VERSÃO LONGA!
Também queríamos fornecer mais detalhes sobre o processo e os motivos da mudança para que todos pudessem formar opiniões com conhecimento de causa.
OS DESAFIOS APRESENTADOS PELO LOGOTIPO ANTIGO
Pouca ênfase em "Brawl": "Brawl" é a parte fundamental da marca e a parte mais reconhecível do nome do jogo, que todos usam para se referir a ele. No logotipo antigo, devido à cor dominante e ao tamanho da fonte, a palavra que chamava mais a atenção era "Stars".
Complexidade: o logotipo antigo misturava muitos elementos diferentes, dificultando a leitura em determinados contextos e tamanhos.
Baixa adaptabilidade: o uso do logotipo fora do jogo ou dos nossos canais (como em anúncios, produtos, colaborações etc.) apresentava desafios e muitas vezes gerava resultados insatisfatórios.
Design ultrapassado: a competição pela atenção no mundo dos logotipos é acirrada, e o design do logotipo antigo estava começando a ficar para trás de muitas outras marcas que passaram por atualizações.
O logotipo do jogo também era diferente demais do logotipo do aplicativo, com a caveira como um elemento de pouco destaque no logotipo antigo, ao contrário da versão do aplicativo.
Superar esses desafios foi o principal motivo da mudança. Partimos da hipótese de que um novo visual ajudaria a fazer isso, além de contribuir positivamente para a percepção e o reconhecimento da marca.
Ainda assim, não queríamos jogar fora o legado do logotipo antigo, porque nossa intenção nunca foi uma reformulação, e sim uma evolução ou atualização.
Testamos várias opções, desde pequenas alterações no design antigo a mudanças mais radicais (tudo em nome da ciência). Os resultados provaram que nossa hipótese inicial estava correta. O novo logotipo apresentou o melhor desempenho e recebeu a resposta mais positiva dos grupos de teste. Alguns usuários até acharam que o novo logotipo fosse o oficial, de tão parecido com o logotipo do aplicativo.
Finalmente, fizemos pequenos ajustes na opção vencedora, mantendo intacta a identidade fundamental do logotipo, sem grandes mudanças na caveira, nas cores e no estilo da fonte, preservando assim a identidade do Brawl.
Para finalizar e enfatizar mais uma vez, a mudança não é um rebranding do Brawl. É apenas uma modernização do logotipo para que ele se mantenha atual, expresse melhor a identidade do Brawl e se adapte a todos os contextos em que possa ser usado.
Perguntas e respostas
• Quando o logotipo novo substituirá o antigo?
No lançamento da próxima atualização, prevista para a primeira semana de setembro de 2025.
• Isso significa que o Brawl está mudando enquanto marca?
A mudança é uma evolução do nosso logotipo e não uma reformulação da marca. Ainda somos o mesmo Brawl que todos conhecem e odeiam.
• Vou receber algum tipo de indenização por essa mudança no logotipo?
¯\_(ツ)_/¯
• As versões traduzidas do logotipo e os logotipos relacionados também vão mudar?
Sim, todos os logotipos do Brawl mudarão quando a atualização for disponibilizada. Outros logotipos relacionados ao Brawl, como os do campeonato mundial de Brawl Stars ou do Brawl Talk, serão atualizados no futuro de acordo com o novo design.