Libere o visual Finx Mestre do Vazio DE GRAÇA, fortaleça as suas garotas da Patrulha Starr (e o Spike) com transformações especiais e enfrente chefões poderosos!

Transformações da Starr Nova

O modificador Starr Nova estará ativo nos modos de jogo em destaque e em modos do caminho de troféus selecionados aleatoriamente. Quando o modificador estiver ativo, cristais aparecerão durante a partida. Pegue um para se transformar em uma das cinco garotas da Patrulha Starr por tempo limitado:

Spike Patrulha Starr

Bea Patrulha Starr

Juju Patrulha Starr

Amber Patrulha Starr

Starr Nova Patrulha Starr (em breve)

Cada garota da Patrulha Starr vem com um visual exclusivo e é bem mais poderosa do que um Brawler básico, então não deixe de pegar os cristais antes dos seus oponentes!

Você poderá encontrar duas versões do modificador: uma com a Patrulha Starr e outra com a própria Starr Nova, quando ela estrear durante o evento!

Como aumentar o nível da sua Patrulha Starr

As Brawlers da Patrulha Starr começam no nível de poder 11 e podem ser melhoradas até o nível de poder 30 abrindo sorteios Nova! Exceção especial: a Starr Nova começará com poder máximo, mas o cristal dela só estará disponível na segunda semana do evento, então fique de olho na chegada dela!

Sempre que você subir o nível de uma garota da Patrulha Starr obtida em um sorteio Nova, você ativará uma carga de dano para ela na tela do evento. Toque nela para lançar um ataque poderoso contra o próprio Finx Mestre do Vazio!

Cause dano suficiente ao Finx Mestre do Vazio, e você ganhará o visual dele DE GRAÇA! Depois de vencê-lo, você ainda poderá continuar jogando o evento e encarando os portais malignos. Então, destrua-os para resgatar recompensas especiais!

Cada Sorteio Nova aberto tem a chance de dar:

Aumentos de nível de poder da Starr Nova (40% de chance)

Moedas, pontos de poder, blings, acessórios, poderes de estrela e hipercargas

Personalizações Nova (reações, sprays e ícones de perfil)

Visuais de diversas raridades (79, 149, 199 e 299 gemas)

Brawlers épicos a lendários

Recompensas da bolada, como 100 gemas ou 1.000 moedas

Batalhas contra chefões: Colette do Mal e Finx Chefão do Mal

Desafie dois chefões terríveis em batalhas 5x1!

Colette do Mal

A escuridão tomou conta da Colette! Encontre os livros sombrios dela antes que fujam do controle e impeça a investida de uma horda de Minicolettes do Vazio! Não deixe que se multipliquem!

Finx Chefão do Mal

Esta é uma batalha em duas fases que fica cada vez mais difícil.

Quando o Finx é derrotado pela primeira vez, ele volta ainda mais forte como o Chefão do Mal! Cuidado com: Uma torre central que ora ajuda, ora prejudica a sua equipe. Use-a com sabedoria! Os clones do Kit que o Finx invoca para dominar o seu esquadrão.



Ao derrotar o chefão no nível de dificuldade mais alto, você verá a sua pontuação de velocidade máxima. Aproveite para tirar onda com o seu melhor tempo!

Sempre que você subir o nível de uma garota da Patrulha Starr obtida em um sorteio Nova, ela causará dano ao chefão do evento: Finx Mestre do Vazio.

Cada jogador tem o próprio Finx para derrotar e uma barra de progresso individual! Todo sorteio Nova que você abrir contribuirá para o seu progresso. Aumente o nível da Patrulha Starr, cause dano ao Finx e derrote-o. Quando derrotá-lo, você liberará o visual dele de graça!

Colete cristais, fortaleça as suas garotas da Patrulha Starr (e o Spike) e vença o Finx Mestre do Vazio antes que o evento termine!

O evento começa agora e vai até o final da temporada da Patrulha Starr, no dia 4 de junho!