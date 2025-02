Correções e informações:

1: Agora as competições do Arcade devem estar funcionando para todos, inclusive para os jogadores que estavam presos na tela de recompensas das competições do Arcade.

2: As fatias de pizza de todos os jogadores serão redefinidas para 0 quando a manutenção terminar.

3: Os jogadores que começarem o evento sem nenhuma fatia de pizza antes da manutenção receberão uma COMPENSAÇÃO.

4: A compensação é de 300 fatias de pizza. Como muitos jogadores serão compensados, ela pode demorar alguns dias para ser entregue. A compensação será entregue diretamente na caixa de entrada do jogo, que você encontra no canto superior direito da tela. Você receberá uma notificação quando ela estiver disponível.

5: Jogadores que usaram gemas para comprar fatias de pizza na loja também poderão resgatá-las novamente na loja.

Informações adicionais:

Os jogadores que começaram o evento com algumas fatias de pizza e usaram mais de 300 unidades na loja do Pizza Planet não serão recompensados, pois já tiveram um "impulso inicial" no evento.

Esse problema ocorreu porque as fatias de pizza entraram no lugar das verdinhas, moeda de um evento anterior, e, infelizmente, algumas verdinhas não usadas não foram redefinidas para todos os jogadores antes do evento do Pizza Planet começar.

Outras manutenções podem ocorrer no futuro ou na próxima semana para corrigir pequenos problemas relacionados ao evento.

Lamentamos pelo ocorrido, mas o evento já deve funcionar normalmente a partir de hoje!