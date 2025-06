Corrigimos um erro visual que fazia com que as informações dos maiores contribuidores não aparecessem na tela do Megabufê e que os ingressos restantes e as vitórias fossem exibidos incorretamente na tela do clube. Por sorte, as contribuições e recompensas dos jogadores não foram afetadas.

Também corrigimos um problema que fazia com que os poderes wasabi fossem desativados nas disputas do Megabufê após realizar mudanças na combinação de tropas durante a etapa de seleção.

Como compensação, todo mundo receberá um sushi na loja quando a manutenção terminar.