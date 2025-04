Una forças com colegas do seu clube durante o evento e consiga um montão de sushi em modos de jogo 3x3 com poderes wasabi e outros modificadores!

Cada jogador recebe quatro ingressos diariamente, e eles acumulam de um dia para o outro caso não sejam usados!

Cada vitória nos modos do evento contribui com comida para o Megabufê, e atingir um marco rende 1 sushi de recompensa para TODO MUNDO no clube!

Não há recompensas adicionais ao final do evento para quem contribuiu com mais vitórias, mas as estatísticas ficam bonitonas para todo mundo ver. Por acaso tem sobremesa melhor do que o gostinho de cantar vitória?

Ah, e é possível resgatar as recompensas logo após o clube atingir um marco. Sem aquela história de ficar esperando!