O menu de buffies terá uma nova máquina de garra com todos os seis buffies dos Brawlers!

Corvo

[Reformulado] Acessório: Veneno Instantâneo

Corvo causa o dano de veneno restante a todos os inimigos já afetados por sua toxina e recebe um escudo equivalente a 150% do valor do veneno.

Com buffie: reinicia a duração do veneno.

[Reformulado] Acessório: Toxina Desaceleradora

Lança uma kunai que causa dano, desacelera e envenena o primeiro inimigo atingido por um breve período.

Com buffie: a kunai ricocheteia nos inimigos próximos, causando o mesmo efeito.

Poder de estrela: Aura venenosa

O veneno do Corvo enfraquece os inimigos e faz com que eles inflijam 15% a menos de dano enquanto estão envenenados.

Com buffie: Corvo agora causa 5% a mais de dano por cada inimigo envenenado.

Poder de estrela: Corvo-abutre

O Corvo causa 40% a mais de dano com o ataque e o Super a inimigos com menos de 50% de saúde.

Com buffie: o veneno do Corvo dura mais 1s.

Hipercarga Com buffie: os ataques principais hipercarregados perfuram os inimigos e retornam após alcançarem a distância máxima, causando 20% a menos de dano na volta.



Bibi

Acessório: Vitamina

Bibi recupera 1.000 pontos de saúde por segundo durante 4s.

Com buffie: carrega a barra de home run da Bibi na hora, e o próximo ataque converte 60% do dano causado em pontos de saúde.

[Reformulado] Acessório: Megagrude

Bibi lança um chiclete que reduz a velocidade de todos os inimigos atingidos em 20%.

Com buffie: quanto mais tempo o chiclete ficar no chão, maior será o efeito de desaceleração.

Poder de estrela: Home run

A velocidade de movimento da Bibi aumenta em 12% quando a barra de home run está cheia.

Com buffie: o home run causa +20% de dano.

Poder de estrela: Rebatedora de ataques

Quando a barra de home run está totalmente carregada, o dano recebido pela Bibi é reduzido em 20%.

Com buffie: Bibi ganha um escudo por 5s quando o seu Super atinge um Brawler inimigo.

Hipercarga Com buffie: o ataque principal hipercarregado da Bibi carrega mais rápido.



Bull

[Reformulado] Acessório: Bife Tonificante > Bife Míssil

Bull lança um projétil, causando 1.600 de dano, e recebe 800 de saúde caso acerte.

Com buffie: o alvo fica marcado por 5s, e Bull converte 50% do dano causado em pontos de saúde.

[Reformulado] Acessório: Pisoteador

Bull pisa forte no chão e desacelera os inimigos próximos. Se um alvo já estiver mais lento, ele ficará atordoado.

Com buffie: atordoar um inimigo concede 30% de velocidade de movimento por 3s.

Poder de estrela: Berserker

Quando a saúde do Bull fica abaixo de 60%, sua velocidade de recarga duplica!

Com buffie: derrotar um Brawler enquanto esse efeito está ativo recarrega na hora o Super do Bull.

Poder de estrela: Marrento

Quando a saúde do Bull está abaixo de 40%, ele ganha um escudo que reduz o dano recebido em 30%.

Com buffie: derrotar um Brawler enquanto esse efeito está ativo deixa o Bull imune a dano por 0,5s.

Hipercarga Com buffie: o ataque principal do Bull causa menos dano à longa distância, mas perfura todos os inimigos.



Nita

Acessório: Garra de Urso

Nita ordena que o seu urso golpeie violentamente o chão, deixando os inimigos na área atingida atordoados.

Com buffie: o próximo ataque do urso causa 50% a mais de dano.

Acessório: Pele Protetora

Pelos próximos 3s, o urso da Nita ganha 35% de proteção contra dano.

Com buffie: Nita e o urso ficam invulneráveis por 0,5s.

Poder de estrela: Amigo-urso

Nita recupera 1.094 pontos de saúde cada vez que o seu urso acerta um Brawler inimigo. Quando ela inflige dano a Brawlers inimigos, o urso recupera 1.094 pontos de saúde.

Com buffie: essa habilidade pode curar Nita ou o urso além do limite de saúde, até o máximo de 2.000.

Poder de estrela: Urso hiperativo

O urso da Nita ataca mais depressa, com o tempo entre ataques reduzido em 60%.

Com buffie: invocar o urso aumenta a velocidade de recarga da Nita em 25% por 3s.

Hipercarga Com buffie: os ataques da Nita têm velocidade, amplitude e alcance maiores durante a hipercarga.



Leon

[Melhorado] Acessório: Holograma - Leon cria uma cópia de si mesmo para confundir os inimigos, e o clone os ataca causando pouco dano. Com buffie: Leon pode reativar o acessório enquanto o clone está ativo e trocar de lugar com ele.

Acessório: Pirulito Furtivo - Leon cria uma área de invisibilidade para a sua equipe se esconder. O pirulito vai perdendo saúde com o tempo. Com buffie: Leon e seus aliados ganham 15% de velocidade de movimento dentro da área.

Poder de estrela: Sinal de fumaça

Ao usar o Super, a velocidade de movimento do Leon aumenta em 30% durante a invisibilidade.

Com buffie: ao ficar visível, o primeiro ataque dele causa 15% a mais de dano.

Poder de estrela: Cura invisível

Leon recupera 1.440 pontos de saúde por segundo enquanto o Super está ativo.

Com buffie: a duração do Super aumenta em 1s.

Hipercarga Com buffie: os ataques principais do Leon causam no mínimo 75% de dano a qualquer distância.



Bo

Acessório: Totem Sagrado - Bo cria um totem que aumenta a velocidade de recarga do Super dos aliados em 50%. O totem vai perdendo saúde com o tempo. Com buffie: o raio de alcance do totem aumenta significativamente.

[Reformulado] Acessório: Detonador - Bo lança os detonadores das minas, explodindo-as e causando o mesmo dano e efeitos a todos os inimigos atingidos por elas. Com buffie: as minas detonadas têm um alcance de explosão maior.

Poder de estrela: Olhos de águia

Bo detecta inimigos escondidos em arbustos a uma distância 150% maior do que a normal.

Com buffie: Bo não fica mais visível ao atacar em um arbusto.

Poder de estrela: Arapuca

Em vez de empurrar para longe, as armadilhas do Bo agora atordoam o inimigo por 2s.

Com buffie: a velocidade de posicionamento das armadilhas aumenta significativamente.

Hipercarga Com buffie: o ataque principal do Bo dispara uma quarta flecha, e todas as flechas ganham alcance adicional.



Remoção de engrenagens e compensação

Vamos remover as seguintes engrenagens, e os jogadores receberão um reembolso integral de moedas na caixa de entrada como compensação.