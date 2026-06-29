Notas de lançamento: junho de 2026
REBELIÃO RAMEN
Uma loja automatizada de ramen abriu bem na frente da loja de sushi de Kenji e Kaze, despertando o interesse do filho do casal, Nori. Vai dar confusão!
As duas temporadas mais ambiciosas da nossa história vêm aí! Elas são vinculadas uma à outra, com nove semanas abarrotadas de eventos e uma história que pode transformar um Brawler PARA SEMPRE!
As temporadas 1 e 2 contêm uma narrativa única, misturando animações, poderes, modos de jogo, eventos, visuais temáticos e muito mais. A temporada 1, NanoNoodles, conta com nanossorteios que concedem nanopoderes, enquanto a temporada 2, Ventópole, apresenta sorteios vitaminados que concedem fusões.
Nanossorteios
É possível ganhar nanossorteios em vitórias diárias, megamissões, batalhas contra chefões, missões secundárias, competições e códigos QR de criadores.
Cada nanossorteio dá aos jogadores a chance de abrir três entre cinco potinhos, cada um contendo até três NanoNoodles como recompensa. É possível obter de um a nove NanoNoodles em um nanossorteio.
Cada nanossorteio obtido enche o Nanômetro para conceder mais recompensas.
Nanopoderes
Nanossorteios liberam nanopoderes, que contêm reforços para os Brawlers.
No total, 106 nanopoderes podem ser liberados, distribuídos entre 4 raridades: base, ampliado, cibernético e quântico. Depois de liberados, os nanopoderes são ativados automaticamente nos modos de jogo em destaque no evento.
Cada nanopoder confere três poderes únicos para cada Brawler. No começo de cada disputa com o modificador de nanopoderes ativo, o Brawler pode escolher uma dentre as duas opções oferecidas.
Os Brawlers com nanopoderes são indicados com um efeito visual na tela do Brawler e no cartão de batalha e exibidos na tela de poderes da central de eventos.
Os nanopoderes continuarão a funcionar na temporada Ventópole. Obter uma fusão para um Brawler com um nanopoder irá substituí-lo, uma vez que as fusões são variantes mais potentes dos nanopoderes.
Sorteios vitaminados
É possível ganhar sorteios vitaminados em vitórias diárias, megamissões, Derrube a Torre, missões secundárias e códigos QR de criadores.
Cada sorteio vitaminado dá aos jogadores a chance de abrir três entre cinco potinhos, cada um contendo até três goles como recompensa. É possível obter de um a nove goles em um sorteio vitaminado.
Cada sorteio vitaminado obtido enche o Vitaminômetro para conceder mais recompensas.
Fusões
Sorteios vitaminados liberam fusões, que contêm reforços para os Brawlers.
No total, 106 fusões podem ser liberadas, distribuídas entre 4 raridades: base, ampliada, cibernética e quântica. Depois de liberadas, as fusões são ativadas automaticamente nos modos de jogo em destaque no evento.
Cada fusão confere três poderes únicos para cada Brawler. No começo de cada disputa com o modificador de fusões ativo, dois dos três poderes aleatórios de um Brawler se fundem, e os benefícios de ambos são concedidos durante a disputa respectiva.
Os Brawlers com fusões são indicados com um efeito visual na tela do Brawler e no cartão de batalha e exibidos na tela de poderes da central de eventos.
Competições diárias
Encare o desafio das competições diárias, uma nova versão das competições do Reino das Katanas! Todos os dias, um conjunto diferente de competições fica disponível com três opções de modos de jogo e um número limitado de tentativas. Jogue pelo menos um jogo para ganhar nanossorteios e volte no dia seguinte para conferir as novas opções disponíveis!
Derrube a Torre
Suba uma torre de cinco andares, com um mapa e um modo de jogo predefinidos em cada um.
No início, os jogadores podem escolher entre 5 a 12 Brawlers disponíveis no evento. É preciso ter pelo menos oito Brawlers liberados para participar, o que jogadores já devem ter quando alcançarem o requisito de no mínimo 325 troféus.
Todos os Brawlers são maximizados, incluindo os buffies. Sempre que possível, a gama selecionada dá preferência a Brawlers com poderes de fusão e nanopoderes dentre aqueles já liberados.
Cinco modos de jogo pré-selecionados compõem os cinco andares da torre. Antes de cada andar, o jogador escolhe um Brawler ainda disponível.
Após vencer um andar, o Brawler usado fica vinculado a ele, e você avança e escolhe outro Brawler para o andar seguinte.
Ao perder um andar, você permanece nele, e o Brawler usado é removido das opções disponíveis. Você pode tentar de novo com outro.
Durante o evento, apenas uma torre fica ativa por dia.
É possível continuar até terminar os cinco andares ou ficar sem Brawlers disponíveis. Após terminar uma (seja vencendo ou perdendo), é preciso esperar a próxima abrir para tentar de novo.
Recompensas
Cada andar concede uma recompensa distinta ao ser concluído. Numa rodada perfeita, em que você termina todos sem perder nenhum, uma recompensa especial é concedida: o título de jogador Imbatível!
Jogo em equipe
É possível jogar em equipe no evento! As equipes podem ser formadas por jogadores no mesmo andar, e é permitido ter Brawlers repetidos.
Apresentação
Conforme você avança, a torre muda de visual! Os andares ganham uma iluminação e uma animação especial com efeitos comemorativos quando são concluídos. O menu do evento também tem uma música especial. Os andares são numerados, com a dificuldade exibida nas opções de mapas e modos de jogo disponíveis.
Missões secundárias
As novas missões secundárias disponibilizam missões especiais que contribuem para o rastreador de marcos. Alcance-os para receber recompensas extras. As missões estão relacionadas aos Brawlers em destaque na semana.
É possível ver missões secundárias de Brawlers que você ainda não liberou, mas a missão aparece bloqueada.
Algumas missões exigem Brawlers com níveis de poder específicos.
Chefões
A atualização contará com três chefes inéditos: Nori, Tara e Brock. Encare-os em lutas caóticas com peixes, clones e UMA PENCA de foguetes!
Nori: enfrente Nori e seus fiéis companheiros peixes enquanto ele atravessa o mapa desferindo cortes e investidas brutais usando uma vara de pescar.
Tara: um exército de clones das sombras, buracos negros gigantes e projéteis perigosos toma conta do mapa enquanto você luta com Tara e seu esquadrão de clones.
Brock: MAIS FOGUETES, MAIS CAOS, MAIS BROCK. Enfrente o chefão mais poderoso e destruidor de Starr Park infundido de nanoenergia e com chuvas de fogo devastadoras!
Novos Brawlers
Nori | Lendário| Algoz
Filho de Kenji e Kaze, o destino de Nori sempre foi grandioso. O primeiro Brawler a nascer no Starr Park dispõe de poderes formidáveis. E não vai mal na cozinha, viu?
Ataque: FISGADA FURIOSA
Nori investe para frente. Carregar o ataque ativa a vara de pescar e, quanto mais longo o carregamento, mais longe a linha de pesca alcança. Ele pode ser alçado até um muro ou um Brawler, causando dano aos inimigos pelo caminho. Com carga máxima, Nori pode até pular por cima de muros! Ao acertar Brawlers com seu ataque principal, Nori pesca os peixes, que podem ser usados em várias habilidades!
Super: Pesca do Dia
Nori mergulha na água e emerge, causando dano em área após um breve intervalo. Seu Super consome todos os peixes, aumentando o seu tamanho em 5% e o dano causado em 4% por peixe.
Acessório 1: SUSHIZINHO MAROTO
Nori pode comer até três peixes, restaurando 1.000 pontos de saúde por peixe consumido. Tempo de espera: 12s.
Acessório 2: ARRASTÃO
Lança uma rede de pesca que prende o primeiro Brawler atingido por 1,25s e causa 800 de dano. Tempo de espera: 20s.
Poder de estrela 1: Pesca Farta
Nori pega três peixes quando o seu Super acerta os Brawlers inimigos.
Poder de estrela 2: Igual à Mamãe
A velocidade do Nori aumenta em 20% por 1s sempre que ele acerta um inimigo com o ataque principal.
Wendy | Mítico | Suporte
Cansada de trabalhar em laboratórios de corporações questionáveis, essa cientista brilhante e saudosa do passado decidiu fundar a pequena Ventópole para ajudar a salvar o planeta.
Atributo: pode andar sobre a água e carrega o Super ao sofrer dano enquanto está com o escudo.
Ataque: SECADOR
Wendy dispara uma rajada que causa 2.400 pontos de dano e recebe um escudo de 1.386 pontos. Caso o disparo da Wendy acerte um aliado, ele recebe um escudo de 2.000 pontos.
Super: Protetora do Planeta
Wendy mobiliza um gerador de escudo que absorve 75% do dano recebido por ela e pelos aliados dentro do alcance.
Acessório 1: ENERGIA EÓLICA
A plataforma dá um impulso para que Wendy salte a uma curta distância. Tempo de espera: 15s.
Acessório 2: GRANADA ECOLÓGICA
Wendy lança uma granada de vento que desacelera todos os inimigos atingidos e impede que eles se curem por um certo tempo. Tempo de espera: 15s.
Poder de estrela 1: Escudo Desacelerador
Os inimigos dentro do gerador de escudo da Wendy ficam mais lentos.
Poder de estrela 2: Escudo Solar
O gerador de escudo da Wendy recebe mais 2.000 pontos de saúde.
Novas hipercargas
STARR NOVA HIPERCARREGADA
Starr Nova fica invulnerável enquanto corre e tem munição quase ilimitada!
BOLT BOLICHE
Bolt destrói todas as paredes enquanto a hipercarga está ativa.
Novos buffies
Mais Brawlers estão chegando à família dos buffies nesta atualização! Cada um ganha 3 buffies que melhoram acessórios, poderes de estrela e hipercargas.
Rico
Com os buffies, os dois acessórios do Rico serão reformulados. O novo acessório reflete melhor o caos de seu Castelo Inflável.
Acessório 1: Disparador Múltiplo (reformulação)
Rico mobiliza uma máquina de venda automática com 4.000 pontos de saúde. Quando destruída, ela dispara projéteis em todas as direções.
Buffie aplicado: a máquina de vendas carrega ainda mais projéteis.
Acessório 2: Castelo Inflável (reformulação)
Rico dispara um chiclete gigante que se divide em projéteis menores ao acertar uma parede ou um oponente.
Buffie aplicado: os dois projéteis também desaceleram os oponentes.
Poder de estrela 1: Pula-pula
Após ricochetear pela primeira vez, os projéteis do ataque principal e do Super do Rico causam 240 pontos a mais de dano.
Buffie aplicado: as balas ricocheteadas também carregam o Super em 10% ao acertar o alvo.
Poder de estrela 2: Recuada Digital
Rico corre 35% mais rápido quando a sua saúde fica abaixo de 40%.
Buffie aplicado: quando está com 10% de saúde, a velocidade de movimento aumenta em até 60%.
Hipercarga: Rei do Tiro
Os projéteis do Super do Rico ricocheteiam ainda mais longe!
Buffie aplicado: a velocidade dos projéteis aumenta, e o ataque principal dispara dois projéteis a mais.
Brock
Os acessórios e poderes de estrela do Brock estão ótimos, mas vamos mexer no Super. Ele agora acompanha os movimentos do dono, para que a Chuva de Foguetes se mova com ele.
Super: Chuva de Foguetório (reformulação)
Brock dispara uma chuva de foguetes que elimina inimigos e obstáculos. Ele quer ver você tomando banho nessa chuvarada!
Acessório 1: Tênis Explosivo (agora com mira)
Brock salta com o foguete, empurrando oponentes e causando 1.000 pontos de dano na decolagem e aterrissagem.
Buffie aplicado: ganha 2s de aumento de velocidade de movimento quando o Tênis Explosivo acerta um Brawler inimigo.
Acessório 2: Megafoguete
Brock dispara um foguete enorme que destrói o terreno e causa 1.000 pontos de dano.
Buffie aplicado: o Megafoguete se separa em quatro foguetes menores, que causam menos dano.
Poder de estrela 1: Mais Foguetes!
Adiciona uma salva extra de foguetes ao Super.
Buffie aplicado: Brock ganha um aumento de velocidade ao disparar o Super.
Poder de estrela 2: Quarta Potência
Aumenta uma munição.
A cada 4s, o próximo ataque do Brock tem alcance maior.
Hipercarga: Chuva de Foguetes
Os foguetes disparados durante o Super são Bombas Múltiplas.
Buffie aplicado: os foguetes do Brock ganham dois foguetes laterais menores que causam 60% de dano a menos.
8-BIT
Os buffies do 8-BIT tornam o Super dele um reforço ainda maior para os aliados, além de deixar o acessório Ponto Extra mais consistente e ativo.
Acessório 1: Teletransportador
8-BIT se teletransporta até o Amplia-dano.
Acessório 2: Ponto Extra (reformulação)
8-BIT dispara 18 projéteis. Agora pode ser usado com mira e durante o ataque principal.
Poder de estrela 1: Amplia-dano Ampliado
Aumenta o alcance do Amplia-dano em 50% e causa dano adicional de 15%.
Poder de estrela 2: Ligado no 220v
Quando está perto do Amplia-dano, a velocidade de movimento do 8-BIT aumenta em 25%.
Hipercarga: Laser Automático
A torreta do 8-BIT agora tem um laser que atira nos inimigos próximos. Os disparos causam 230 pontos de dano.
Meg
No caso da Meg, nós queremos focar ainda mais na fantasia de pilotar um robozão maneiro! Os acessórios da Meg estão passando por uma grande reformulação, para que ela possa usar o robô para abrir espaço ou segurá-lo. Também atualizamos o Super para que construir o robô cause dano em área.
Super: Megamáquina (reformulação)
Meg assume o controle do seu robô para causar um estrago colossal! Ao entrar nele, causa 3.000 pontos de dano a inimigos próximos.
Acessório 1: Recarga Elétrica (reformulação)Utilizável apenas na forma de robô. Ele e os aliados próximos se curam em 11% por segundo ao longo de 7s.
Buffie aplicado: a Caixa de Ferramentas cura 2 pontos por segundo.
Acessório 2: Caixa de Ferramentas (reformulação)
Meg é ejetada do robô, lançando-o para a frente e causando 1.600 pontos de dano. Em seguida, ela carrega totalmente o Super em 4s.
Buffie aplicado: o robô deixa um rastro de fogo que causa 30% do dano de lançamento do robô por 3s.
Poder de estrela 1: Campo de Força
Ao sair do robô, Meg recebe um escudo de 40%.
Buffie aplicado: Meg recebe um aumento de velocidade enquanto o escudo estiver ativo.
Poder de estrela 2: Autodestruição (reformulação)
O robô recupera 1.200 pontos de saúde por cada inimigo atingido pelo Super de Meg.
Buffie aplicado: rouba uma munição dos Brawlers inimigos.
Hipercarga: Tungstênio Implacável (ajustado para o novo Super)
O alcance da Braçada Mecânica é maior, e os inimigos atingidos pela invocação do robô são desacelerados.
Buffie aplicado: os ataques do robô explodem ao acertar um inimigo, causando dano em uma área pequena. Fora do robô, os ataques da Meg disparam um projétil extra que segue os inimigos.
Max
Os buffies dão novas ferramentas à Meg para que ela possa ajudar aliados e ter um esquadrão veloz!
Acessório 1: Impulso Energético (agora com mira)
Max avança para a frente, ficando imune a qualquer tipo de dano.
Acessório 2: Tênis Tenaz (reformulação para melhoria de uso)
Max lança um raio. Reativar o acessório ou esperar 3s faz com que ela retorne ao raio e cure todo o dano recebido nesse intervalo.
Poder de estrela 1: Sobrecarga (reformulação)
Acertar um inimigo com o ataque principal da Max aumenta a duração do Super em 0,25s.
Poder de estrela 2: Recarga Relâmpago
Max recarrega mais depressa ao se locomover.
Hipercarga: Energia Ilimitada
Buffie aplicado: o Disparo Sequencial carrega o Super da Max e de aliados próximos ao acertar inimigos.
Wattson
Os buffies do Wattson disponibilizam mais formas ativas de carregar o Super e deixá-lo ainda mais forte ao subir de nível. Ele também ganhou uma hipercarga novinha em folha.
Acessório 1: Oscilação de Energia (reformulação)
Wattson ganha vários watts de potência! A velocidade de recarga do Super aumenta em 30% por 5 s.
Acessório 2: Escudo Energizador
Nos próximos 2s, Wattson absorve 50% do dano do próximo acerto e usa a energia para recarregar 2 munições.
Poder de estrela 1: Efeito Máximo (reformulação)
O ataque principal do Wattson passa a ricochetear nos muros.
Poder de estrela 2: Estímulo Contínuo (reformulação)
Wattson sempre surge com o Super ativado.
Hipercarga: Fase 5 (reformulação)
O Super do Wattson tem mais alcance e dispara o ataque Justiça Líquida em todas as direções ao aterrissar.
Temporadas e visuais
As duas temporadas chegam com uma nova leva de visuais temáticos, além de uma penca de outros visuais diversos.
Temporada: NanoNoodles
MICO SENSEI | ÉPICO | Brawl Pass
MICO SENSEI DAS CHAMAS | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
MICO SENSEI DA TERRA | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
TICKOYAKI | MÍTICO | 199 gemas
BERRY MARCIAL | MÍTICO | 199 gemas
JAE-YONG CYBERPUNK | ÉPICO | Brawl Pass
JAE-YONG NANO | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
JAE-YONG CHOOM | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
SHELLY CIBERNÉTICA | LENDÁRIA | 299 gemas
TECNOTARA | MÍTICO | 199 gemas
NANONORI | RARO | 29 gemas
Título: Nanoenergia
Temporada: Ventópole
BYRON BIOTECNOLÓGICO | ÉPICO | Brawl Pass
BYRON AMBIENTALISTA | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
BYRON SENSEI DAS FLORES | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
KENJI VETERANO | MÍTICO | 199 gemas
SPROUT ENERGIZADO | MÍTICO | 199 gemas
ROSA RETROFUTURISTA | ÉPICO | Brawl Pass
ROSA RENOVÁVEL | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
ROSA SCI-FI | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
GRAY VENDAVAL | LENDÁRIO | 299 gemas
MOE TURBINADO | MÍTICO | 199 gemas
Título: Energia eólica
Visuais diversos
Adidas
ASH ADIDAS | ÉPICO | 149 gemas
Evento
MEG MEGARROBÔ | HIPERCARGA | 499 gemas
MEG MEGARROBÔ CORPORATIVO | HIPERCARGA | 499 gemas | Cromático 1
MEG MEGARROBÔ TERRESTRE | HIPERCARGA | 499 gemas | Cromático 2
Ranqueado
BROCK CIBERNÉTICO | Fase 1
BROCK CYBERPUNK | Hipercarga 1
BROCK CORROMPIDO | Hipercarga | Cromático 1
BROCK CAOS CIBERNÉTICO | Hipercarga | Cromático 2
Visuais prateados e dourados
DAMIAN DOURADO
DAMIAN PRATEADO
STARR NOVA DOURADA
STARR NOVA PRATEADA
BOLT DOURADO
BOLT PRATEADO
Ajustes de balanceamento
Um aviso geral para Brawlers com alterações ao dano do ataque principal: a não ser que conste expressamente, o número de ataques para carregar o Super continua igual.
Melhorias
Piper
Saúde aumentada de 2.500 para 2.800.
Dano máximo do ataque principal aumentado de 1.700 para 1.800.
Já faz um tempo que Piper fica para trás dos outros atiradores. Um pouco de saúde a mais deverá deixá-la mais poderosa, e o dano do ataque principal possibilitará que ela elimine rapidamente uma gama maior de Brawlers.
Mandy
Dano do ataque principal aumentado de 1.300 para 1.400.
Poder de estrela Bala Dura: escudo aumentado de 40% para 50%.
Assim como Piper, Mandy ficava de fora dos Brawlers escolhidos como atiradores devido às mudanças no dano causado pelo Super e pela hipercarga. Não queremos que ela atropele todos os Brawlers, mas a ideia é possibilitar que ela cause mais dano ao competir com outros atiradores.
Gale
Dano do Super aumentado de 600 para 800.
Gale deveria brilhar em um meta tão agressivo, mas a força geral dele anda baixa demais e não o torna uma boa escolha. Um pouco a mais de dano causado pelo Super deve ajudá-lo a pressionar Brawlers agressivos e dominar o mapa.
Tara
Velocidade de recarga do ataque principal reduzida de 2.000 para 1.800.
O arsenal principal da Tara continua poderoso, mas um pouco inconsistente, então queríamos que ela tivesse um tempo de uso maior para exercer mais pressão e controle.
Shelly
Poder de estrela Xeque-mate: desaceleração alterada de 350 para 55%.
Acessório Disparada: tempo de espera reduzido de 20s para 16s.
Assim como Gale, Shelly é fantástica para contra-atacar em metas agressivos, mas não está sendo o suficiente para ataques muito poderosos. Por isso, aumentamos a frequência das investidas e o controle com o Xeque-mate para que ela disponha de mais pressão e mobilidade.
Dynamike
Velocidade de recarga reduzida de 1.600 para 1.400.
Assim como os Brawlers de tiro preciso, os lançadores andam passando por maus bocados em metas agressivos. Com as alterações, Mike vai exercer mais pressão e controle no mapa.
Larry e Lawrie
Dano do Super aumentado de 150 para 200.
Saúde de Lawrie no Super aumentada de 3.000 para 3.300.
Assim como o Mike, queremos fortalecer os lançadores. No caso do Larry, aumentamos o dano e capacidade de sobrevivência ao gêmeo dele para exercer mais pressão durante o uso do Super.
Sprout
Velocidade de recarga do ataque principal reduzida de 1.700 para 1.500.
Dano do ataque principal aumentado de 1.040 para 1.100.
O Sprout precisa de mais consistência e dano base para brilhar quando surgir a oportunidade de ir a campo. Com maior velocidade de recarga, as explosões tenebrosas serão mais frequentes e mais potentes ao acertar o alvo.
Barley
Velocidade dos projéteis do Super aumentada de 1.504 para 1.700.
Velocidade dos projéteis do Super com hipercarga aumentada de 2.104 para 2.300.
Barley é bastante usado em modos como a Zona Estratégica, com as opções de dano e cura, mas o que o atrapalha no momento é a velocidade de causar dano e controle, por isso ajustamos as velocidades dos projéteis das duas formas do Super dele.
Juju
Saúde do Gris-Gris no Super aumentada de 3.600 para 4.000.
O ataque principal da Juju está se saindo bem, mas o Gris-Gris anda meio fraquinho para um mascote competitivo. Os pontos de saúde adicionais devem ajudá-lo a se impor, de modo que Juju tenha um melhor controle sobre o mapa.
Gray
Acessório Piano de Cauda: velocidade do piano reduzida de 2.500 para 1.500.
Dano do ataque principal aumentado de 1.160 para 1.280.
O arsenal principal do Gray continua ótimo em algumas composições, mas não dispõe de poder de fogo para ser usado se não estiver junto de outro Brawler que possa aproveitar ao máximo seus portais. Ajustamos o dano base e dos acessórios para que ele fique mais consistente e versátil.
Wattson
Velocidade de movimento do Super no nível 0 aumentada de 650 para 680.
Bônus de velocidade do nível 1 reduzida de 170 para 140.
Wattson vive com dificuldades em sair do primeiro nível, então reduzimos o bônus obtido na fase 1 e aumentamos na fase 0, de modo que ele tenha mais poder imediato.
Starr Nova
Dano do ataque principal no Super aumentado de 1.000 para 1.100.
Saúde aumentada de 3.700 para 4.000.
Poder de estrela Starr Mística: cura aumentada de 162 para 216.
A Starr Nova está tendo dificuldades em comparação com outros algozes que possuem uma janela de oportunidade maior para causar dano devido à combinação de alcance curto e quantidade média de pontos de saúde. Além disso, Starr Mística não está se saindo bem em termos de valor, então vamos dar um pouco mais de cura para que seja uma opção mais viável entre os poderes de estrela.
Buzz
Velocidade de recarga do Super aumentada de 96 para 100.
Velocidade de recarga da hipercarga aumentada de 25 para 30.
O meta gira em torno de algozes e ataques, mas ninguém convidou o Buzz para entrar na farra. Ele está em um ponto quase ideal, então melhoramos um pouco a disponibilidade do Super e da hipercarga para que ele possa participar nas lutas mais vezes.
Lou
Tamanho dos projéteis do ataque principal aumentado de 50 para 60.
É difícil tirar o máximo proveito do ataque principal do Lou. Não queremos mexer demais no poder dele, que pode se tornar opressivo demais se errarmos a mão, então só um pouco mais de consistência em acertar o ataque principal deve fazê-lo brilhar sem dominar todo o mapa.
Carl
Dano do ataque principal aumentado de 740 para 820.
Carl é a personificação da consistência, mas, no momento, ele não causa impacto suficiente para ser uma opção viável em comparação com o elenco atual de destruidores e antitanques. Um pouco mais de dano base deve bastar para fazê-lo se destacar mais vezes.
Pearl
Calor consumido pelo ataque principal reduzido de 450 para 380.
As atualizações recentes feitas no calor do forno da Pearl tiraram um pouco do brilho dos poderes de estrela dela. Por isso, reduzimos o consumo do calor no ataque básico para ela ficar acima dos 80%.
R-T
Dano do ataque principal Energia Estática aumentado de 740 para 1.240.
Após correções dos erros na marca do R-T, podemos deixar o dano do Super como estava antes sem peso na consciência!
Enfraquecimentos
Mortis
Acessório Pá Rodopiante: tempo de espera aumentado de 15s para 18s.
Acessório Pá Rodopiante: bônus de dano a inimigos com pouca saúde reduzido de 50% para 30%.
Acessório Criatura Noturna: dano e cura reduzidos de 760 para 700.
Mortis é o algoz mais escolhido há algum tempo. Ele tem grande potencial ofensivo graças aos seus acessórios, portanto, as mudanças visam reduzir esse potencial e a frequência com que pode utilizá-los. Com a redução ao dano causado pela Pá Rodopiante, devem ocorrer menos eliminações de oponentes usando apenas dois ataques principais e um acessório.
Colette
Acessório Nananinanão!: tempo de espera aumentado de 17s para 22s.
Poder de estrela Tributação em Massa: redução de dano durante o Super diminuída de 75% para 60%.
Velocidade de recarga do Super reduzida de 100 para 90.
Com os buffies, Colette se tornou uma boa escolha na maioria dos modos e mapas. Por ser versátil demais, queremos reduzir um pouco seu o Super, a sobrevivência concedida pela Tributação em Massa e a frequência de uso desse acessório potente. Após as mudanças, ela continua forte, mas menos opressiva.
Corvo
Duração do veneno do ataque principal reduzida de 4s para 3s.
Velocidade de recarga do ataque principal aumentada de 1.400 para 1.600.
Dano do ataque principal aumentado de 320 para 420.
Saúde reduzida de 3.000 para 2.800.
O dano de retorno do ataque principal durante a hipercarga reduzido de -30% para -40%.
O Corvo, assim como Colette, é uma escolha segura na maioria dos mapas e modos. Para reduzir seu poder geral, diminuímos o dano e o controle do mapa reduzindo a duração do veneno, o tornamos mais frágil reduzindo seus pontos de saúde e limitamos o dano causado diminuindo a velocidade de recarga. Além disso, a hipercarga causa muito dano com os buffies, então o reduzimos um pouco.
Leon
Acessório Pirulito Furtivo: saúde reduzida de 1.500 para 1.000.
Leon está presente no meta desde a chegada dos buffies, com o Pirulito Furtivo sendo o mais escolhido em virtude do seu poder imenso, mesmo que o restante do arsenal dele não seja ideal. Com um pouco menos de saúde, fica bem mais fácil neutralizá-lo, suavizando sua prevalência no jogo.
Chester
Dano da explosão do Super reduzido de 1.880 para 1.600.
Dano da explosão do Super na hipercarga reduzido de 1.880 para 1.600.
Acessório Jujubas: aumento de dano reduzido de 25% para 20%.
Acessório Jujubas: velocidade de recarga reduzida de 200 para 150.
O Chester é extremamente versátil e seguro. Ele é ideal para se contrapor à maioria do meta atual, então não queremos pesar muito a mão nele, já que as mudanças no meta devem fazê-lo perder um pouco do valor, mas queremos suavizar um pouco da potência que ele anda deixando clara com o acessório Jujubas, além do dano repentino que consegue causar com seus Supers quebradores de paredes.
Edgar
Acessório Alçar Voo: tempo de espera aumentado de 14s para 18s.
Poder de estrela Punhos Implacáveis: cura recebida por eliminações reduzida de 30% para 20%.
Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 40 para 33.
Com o acessório Alçar Voo atualizado e seus buffies, o Edgar pode detonar equipes mais frágeis quase incólume. Queremos reduzir a frequência com que ele pode usar o Alçar Voo e deixá-lo um pouco mais vulnerável ao atacar Brawlers frágeis. Assim, é preciso escolher melhor o momento de atacar, tornando-o uma ameaça menos frequente, mas ainda poderosa. Além disso, a hipercarga dele é poderosíssima, mas usada com frequência demais.
Mina
Dano do terceiro ataque principal reduzido de 2.000 para 1.800.
Acessório Moinho de Vento: duração reduzida de 1,5s para 1s.
Mina é dificílima de usar, o que adoramos: ela é Brawler que exige muito, mas entrega mais ainda. No entanto, sentimos que o último acerto do ataque principal era forte demais, ainda mais se combinado com um Super na hora certa, e acabava deixando o adversário sem reação. Além disso, o Moinho de Vento a deixa confiável demais em modos que não deveriam favorecê-la, como a Zona Estratégica. Por isso, reduzimos um pouco a força dele.
Ruffs
Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 40 para 35.
O Ruffs, assim como o Chester, é um Brawler que se aproveita de um meta favorável. Por isso, não queremos tirar poder demais do arsenal dele, mas reduzir a frequência de concessão de hipercargas gratuitas.
Meeple
Acessório Mau Perdedor: tempo de espera aumentado de 18s para 20s.
Acessório Mau Perdedor: raio reduzido de 2.000 para 1.600.
O Meeple é uma ótima opção para contra-ataques em um meta agressivo, especialmente graças às suas habilidades de controle do espaço e à segurança que o Mau Perdedor oferece quando atacado por um algoz. As mudanças manterão boa parte do poder intacto, mas reduzirão um pouco a eficiência do seu contra-ataque.
Shade
Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 40 para 34.
Shade é outro Brawler que se tornou mais popular após o último balanceamento. Ele é uma ótima opção para guardar como última escolha na fase de seleção e é extremamente eficaz em certos mapas e modos. No entanto, sua hipercarga era recarregada com muita facilidade, então queremos reduzir sua frequência de uso.
Lumi
Acessório Sombria e Congelante: duração reduzida de 3,9s para 3s.
Acessório Sombria e Congelante: tamanho reduzido de 700 para 600.
Nas mãos certas, podemos dizer que Lumi é uma das Brawlers mais fortes do pedaço. Queremos garantir que ela não fique inutilizável de novo, mas precisamos reduzir um pouco o controle de espaço e a pressão que ela é capaz de exercer no mapa com o acessório Sombria e Congelante.
Najia
Redução na recarga do Super de 80 para 50.
Saúde das cobras na hipercarga reduzida de 2.000 para 1.500.
Ultimamente, o uso da Najia aumentou consideravelmente, mas ela ainda precisava de algumas reduções relacionadas ao Super e à hipercarga. Com as alterações, ela não poderá mais usar um Super atrás do outro com tanta facilidade, e ficará bem mais fácil lidar com as cobras da hipercarga.
Pierce
Acessório Munição sem Fim: tempo de espera aumentado de 18s para 22s.
Acessório Só Se Luta Duas Vezes: tempo de espera aumentado de 12s para 18s.
Pierce ainda é o Brawler de tiro preciso escolhido em 90% dos casos graças a uma combinação de boa segurança contra Brawlers agressivos e muita pressão ao usar os últimos disparos. Queremos recompensar sua excelente pontaria e que ele continue sendo um ótimo Brawler de tiro preciso, mas também precisamos reduzir a confiabilidade dos últimos tiros, diminuindo a disponibilidade deles.
Bolt
Ataque principal: dano máximo reduzido de 900 para 760.
Dano do Super aumentado de 550 para 700.
Recarga do Super reduzida de 100 para 90.
Poder de estrela Bola Imparável: antes, o Bolt era imune a efeitos de controle dispersivo e ganhava 15% de velocidade máxima durante o uso do Super. Agora, Bolt fica imune a efeitos de controle dispersivo por 1s após ativar o Super.
Bolt corre na velocidade do som, mas causava muito dano, e detê-lo era difícil demais quando combinado com o poder de estrela Bola Imparável. Reduzimos o tempo de imunidade a controle dispersivo da Bola Imparável e transferimos parte do dano do ataque principal para o Super, a fim de diminuir o efeito bola de neve causado pelo dano imediato.
Mudanças
Spike
Dano do ataque principal aumentado de 490 para 560.
Recarga do Super reduzida de 106 para 90 (agora 4 ataques em vez de 3).
Poder de estrela — Solo fértil: cura aumentada de 50% para 75%.
Griff
Acessório Chuva de Moedas: dano aumentado de 200 para 300.
Acessório Chuva de Moedas: tempo de espera reduzido de 20s para 15s.
Acessório Chuva de Moedas: duração aumentada de 5s para 6s.
Acessório Cofrinho: alcance máximo da explosão reduzido de 1.200 para 1.000.
Poder de estrela Aceita Bala?: agora dispara uma quarta rajada na mesma quantidade de tempo das outras três.
Damian
Super: alto-falantes agora quebram após ricochetearem em um Brawler inimigo.
Super: dano dos alto-falantes aumentado de 600 para 800.
Hipercarga: dano aumentado de 400 para 600.
Apenas no Arena Brawl
Damian
Aumento de dano reduzido de 3 para 1.
Aumento de saúde reduzido de 750 para 500.
Starr Nova
Aumento de velocidade de recarga reduzido de 200 para 120.
Aumento de velocidade de movimento reduzido de 8 para 6.
Aumento de saúde reduzido de 450 para 400.
Lola
Aumento de dano reduzido de 5 para 4.
Shade
Aumento de velocidade de recarga reduzido de 150 para 125.
Chester
Aumento de dano reduzido de 6 para 5.
Gigi
Aumento de velocidade de recarga reduzido de 200 para 150.
Penny
Aumento de velocidade de movimento reduzido de 8 para 6.
Aumento de velocidade de recarga reduzido de 200 para 150.
Jessie
Aumento de velocidade de recarga reduzido de 200 para 150.
Squeak
Aumento de dano aumentado de 2 para 3.
Amber
Aumento de dano aumentado de 3 para 4.
El Primo
Aumento de velocidade de recarga aumentado de 150 para 200.
Sam
Aumento de dano aumentado de 4 para 5.
Aumento de saúde aumentado de 450 para 500.
Charlie
Aumento de dano aumentado de 5 para 6.
R-T
Aumento de dano aumentado de 2 para 3.
Bull
Aumento de saúde aumentado de 650 para 750.
Aumento de dano aumentado de 3 para 4.
Bibi
Aumento de saúde aumentado de 650 para 750.
Aumento de dano aumentado de 3 para 4.
Sirius
Aumento de dano aumentado de 2 para 3.
Frank
Aumento de saúde aumentado de 750 para 850.
Sandy
Aumento de dano aumentado de 4 para 5.
Buster
Aumento de saúde aumentado de 650 para 750.
Aumento de dano aumentado de 3 para 4.
Doug
Aumento de saúde aumentado de 450 para 550.
Mudanças em mapas, modos de jogo, ambientes e troca de eventos
Tem novos modos de jogo sazonais chegando na atualização, incluindo dois com temática culinária e um modo PvE inédito!
Modos Culinários (PvE + PvP)
Dois modos de jogo inéditos que combinam culinária e pancadaria! As equipes têm uma série de pedidos que precisam fazer e entregar para vencer.
Cada pedido tem uma receita de 3 a 5 ingredientes que é preciso pegar e colocar em uma estação culinária (um wok). Os ingredientes ficam com robôs de entrega que vagam pelo mapa.
São 10 tipos de ingredientes diferentes:
Macarrão
Pimenta
Cogumelo
Cenoura
Couve chinesa
Alho
Peixe
Camarão
Ovo
Molho de soja
Nenhum ingrediente incorreto pode ser colocado no wok, só os que constam nas receitas disponíveis.
Combate Culinário (PvE)
Jogado por uma única equipe de três jogadores! Os jogadores precisam concluir 3 pedidos até o tempo se esgotar.
Os robôs entregadores são protegidos por 3 tipos de robôs guardas.
Guerra de Comida (PvP)
Duas equipes de três jogadores! Ambas as equipes têm os mesmos 3 pedidos a concluir nessa disputa e disputam os ingredientes.
A primeira equipe a entregar todos os pedidos leva a partida. Se o tempo se esgotar, a que tiver entregado mais pedidos vence. Se ambas as equipes entregarem a mesma quantidade, começa a prorrogação, vencendo a primeira equipe a concluir a receita.
Reparo Robótico
Reparo Robótico é o novo modo PvE que chegará ao Brawl Stars! Os jogadores devem jogar juntos para levar e carregar uma bateria para o robô de Meg, enfrentando hordas de inimigos e ganhando reforços conforme avançam. Ao chegar ao fim, um robô poderoso se unirá a eles para uma batalha épica contra um inimigo chefão gigante (uma versão turbinada de um dos inimigos).
Ambientes
Remoções:
Biomutação
Loja de presentes
Starr Toon Studios
Adições:
Reino das Katanas
Central (Combate)
Ventópole
Mapas
Combate Culinário
Cozinha Quântica
Panelas e Pancadas
Malpassado
Estação de Degustação
Guerra de Comida
Frigideira Maneira
Cozinha Celestial
Ralação e Curtição
Terraço Turbinado
Ranqueado
Temporada 1
Modo de jogo em destaque: Pique-gema
Fliperama rústico
Fliperama de cristal
Brawler grátis:
Berry
Tara
Meg
Temporada 2
Modo de jogo em destaque: Fute-brawl
Espiralada
Bola na orla
Brawler grátis:
Trunk
Willow
Kaze
Melhorias permanentes e recursos para facilitar a vida
Visuais míticos agora sempre terão efeitos sonoros associados aos efeitos visuais de eliminação. Visuais de raridade mítica e inferior terão sons adicionais caso o som base do Brawler não combine com os novos efeitos visuais.
Adicionamos 68 sons específicos a visuais.
Mudamos o som do acessório Fone Antirruído de Frank (de um som antirruído a música com Frank cantarolando uma melodia), a pedido da comunidade.
Melhorias na loja
Apenas para o Brasil: mostrar o próximo buffie a ser concedido pela máquina de garra.
Apenas para o Brasil: tíquetes disponíveis para compra em vez das caixas de Brawler durante os eventos de lançamento de Brawlers.
Apenas para o Brasil: sem caixas de gemas no fim do Brawl Pass.
Outro
Investidas que não causam dano têm um indicador mais preciso de onde você vai parar (antes eram um pouco mais longas).
Aumentos de velocidade não são mais cumulativos. Se vários estiverem ativos ao mesmo tempo, só o mais forte será usado.
O fim do Brawl Pass não terá mais caixas de gemas adicionais.
Jogadores que deixam as disputas antes do fim em eventos de lançamento de Brawlers agora recebem um aviso e podem sofre uma suspensão temporária.
Novas reações, sprays, ícones e títulos de criadores foram adicionados para que eles sejam melhor identificados no jogo.
O botão dos eventos "Mais" agora mostra o tempo que falta para o evento terminar.
O catálogo agora exibe descrições diferentes para indicar a disponibilidade dos visuais no Bazar das Bizarrices:
Pode aparecer no Bazar das Bizarrices.
Aparecerá posteriormente no Bazar das Bizarrices.
Não aparecerá no Bazar das Bizarrices.
Reformulação da arte de Sprout
Demos uma repaginada no visual de Sprout!
O modelo-base foi atualizado, com uma nova mochila de sementes.
Atualizamos os seguintes visuais: Sprout Mutante, Sprout Dourado e Sprout Prateado.
Atualizamos a foto do Sprout para combinar com as mudanças do modelo.
As reações do Sprout passarão por uma breve atualização para combinar com as alterações na atualização 70.
Correções de erros
Correções gerais
Corrigimos um erro que fazia Mais Troféus às vezes ocultar o banner do modo de jogo.
Corrigimos um erro que fazia desativar reações em partidas também desativar mensagens no bate-papo da equipe para outros jogadores.
Corrigimos um erro nos Duelos que possibilitava manipular partidas entre robôs para alcançar o Prestígio 5 com facilidade.
Correções nos Brawlers
Corrigimos um erro que fazia o indicador de mira da Nani não ultrapassar paredes, como deveria.
Corrigimos um erro que impedia o segundo acessório de Starr Nova de entrar em tempo de espera se fosse interrompido por um empurrão.
Corrigimos uma pane que podia ser causada pelo ataque com o buffie Espírito Rebelde hipercarregado de Colette após a morte de Colette.
Corrigimos um erro que fazia a Superioridade Aérea calcular incorretamente o bônus de dano do Ruffs.
Corrigimos um erro que permitia à estrela-do-mar do Super de Otis se prender a Brawlers protegidos pela imunidade de surgimento.
Corrigimos um erro que impedia o funcionamento correto do poder de estrela Lesão Ilusória de Gray se a saúde máxima dele tivesse subido para mais do que o valor base.
Corrigimos um erro que fazia a Coleta Sinistra de Mortis recuperar saúde com base no nível do Brawler derrotado, em vez de no nível de Mortis.
Corrigimos o erro de 150% de dano base da Lola.
Corrigimos o erro em que o indicador da mira do Super da Colette não correspondia à distância percorrida correta.