Um aviso geral para Brawlers com alterações ao dano do ataque principal: a não ser que conste expressamente, o número de ataques para carregar o Super continua igual.

Melhorias

Piper

Saúde aumentada de 2.500 para 2.800.

Dano máximo do ataque principal aumentado de 1.700 para 1.800.

Já faz um tempo que Piper fica para trás dos outros atiradores. Um pouco de saúde a mais deverá deixá-la mais poderosa, e o dano do ataque principal possibilitará que ela elimine rapidamente uma gama maior de Brawlers.

Mandy

Dano do ataque principal aumentado de 1.300 para 1.400.

Poder de estrela Bala Dura: escudo aumentado de 40% para 50%.

Assim como Piper, Mandy ficava de fora dos Brawlers escolhidos como atiradores devido às mudanças no dano causado pelo Super e pela hipercarga. Não queremos que ela atropele todos os Brawlers, mas a ideia é possibilitar que ela cause mais dano ao competir com outros atiradores.

Gale

Dano do Super aumentado de 600 para 800.

Gale deveria brilhar em um meta tão agressivo, mas a força geral dele anda baixa demais e não o torna uma boa escolha. Um pouco a mais de dano causado pelo Super deve ajudá-lo a pressionar Brawlers agressivos e dominar o mapa.



Tara

Velocidade de recarga do ataque principal reduzida de 2.000 para 1.800.

O arsenal principal da Tara continua poderoso, mas um pouco inconsistente, então queríamos que ela tivesse um tempo de uso maior para exercer mais pressão e controle.



Shelly

Poder de estrela Xeque-mate: desaceleração alterada de 350 para 55%.

Acessório Disparada: tempo de espera reduzido de 20s para 16s.

Assim como Gale, Shelly é fantástica para contra-atacar em metas agressivos, mas não está sendo o suficiente para ataques muito poderosos. Por isso, aumentamos a frequência das investidas e o controle com o Xeque-mate para que ela disponha de mais pressão e mobilidade.



Dynamike

Velocidade de recarga reduzida de 1.600 para 1.400.

Assim como os Brawlers de tiro preciso, os lançadores andam passando por maus bocados em metas agressivos. Com as alterações, Mike vai exercer mais pressão e controle no mapa.

Larry e Lawrie

Dano do Super aumentado de 150 para 200.

Saúde de Lawrie no Super aumentada de 3.000 para 3.300.

Assim como o Mike, queremos fortalecer os lançadores. No caso do Larry, aumentamos o dano e capacidade de sobrevivência ao gêmeo dele para exercer mais pressão durante o uso do Super.



Sprout

Velocidade de recarga do ataque principal reduzida de 1.700 para 1.500.

Dano do ataque principal aumentado de 1.040 para 1.100.

O Sprout precisa de mais consistência e dano base para brilhar quando surgir a oportunidade de ir a campo. Com maior velocidade de recarga, as explosões tenebrosas serão mais frequentes e mais potentes ao acertar o alvo.



Barley

Velocidade dos projéteis do Super aumentada de 1.504 para 1.700.

Velocidade dos projéteis do Super com hipercarga aumentada de 2.104 para 2.300.

Barley é bastante usado em modos como a Zona Estratégica, com as opções de dano e cura, mas o que o atrapalha no momento é a velocidade de causar dano e controle, por isso ajustamos as velocidades dos projéteis das duas formas do Super dele.



Juju

Saúde do Gris-Gris no Super aumentada de 3.600 para 4.000.

O ataque principal da Juju está se saindo bem, mas o Gris-Gris anda meio fraquinho para um mascote competitivo. Os pontos de saúde adicionais devem ajudá-lo a se impor, de modo que Juju tenha um melhor controle sobre o mapa.

Gray

Acessório Piano de Cauda: velocidade do piano reduzida de 2.500 para 1.500.

Dano do ataque principal aumentado de 1.160 para 1.280.

O arsenal principal do Gray continua ótimo em algumas composições, mas não dispõe de poder de fogo para ser usado se não estiver junto de outro Brawler que possa aproveitar ao máximo seus portais. Ajustamos o dano base e dos acessórios para que ele fique mais consistente e versátil.



Wattson

Velocidade de movimento do Super no nível 0 aumentada de 650 para 680.

Bônus de velocidade do nível 1 reduzida de 170 para 140.

Wattson vive com dificuldades em sair do primeiro nível, então reduzimos o bônus obtido na fase 1 e aumentamos na fase 0, de modo que ele tenha mais poder imediato.

Starr Nova

Dano do ataque principal no Super aumentado de 1.000 para 1.100.

Saúde aumentada de 3.700 para 4.000.

Poder de estrela Starr Mística: cura aumentada de 162 para 216.

A Starr Nova está tendo dificuldades em comparação com outros algozes que possuem uma janela de oportunidade maior para causar dano devido à combinação de alcance curto e quantidade média de pontos de saúde. Além disso, Starr Mística não está se saindo bem em termos de valor, então vamos dar um pouco mais de cura para que seja uma opção mais viável entre os poderes de estrela.

Buzz

Velocidade de recarga do Super aumentada de 96 para 100.

Velocidade de recarga da hipercarga aumentada de 25 para 30.

O meta gira em torno de algozes e ataques, mas ninguém convidou o Buzz para entrar na farra. Ele está em um ponto quase ideal, então melhoramos um pouco a disponibilidade do Super e da hipercarga para que ele possa participar nas lutas mais vezes.

Lou

Tamanho dos projéteis do ataque principal aumentado de 50 para 60.

É difícil tirar o máximo proveito do ataque principal do Lou. Não queremos mexer demais no poder dele, que pode se tornar opressivo demais se errarmos a mão, então só um pouco mais de consistência em acertar o ataque principal deve fazê-lo brilhar sem dominar todo o mapa.

Carl

Dano do ataque principal aumentado de 740 para 820.

Carl é a personificação da consistência, mas, no momento, ele não causa impacto suficiente para ser uma opção viável em comparação com o elenco atual de destruidores e antitanques. Um pouco mais de dano base deve bastar para fazê-lo se destacar mais vezes.



Pearl

Calor consumido pelo ataque principal reduzido de 450 para 380.

As atualizações recentes feitas no calor do forno da Pearl tiraram um pouco do brilho dos poderes de estrela dela. Por isso, reduzimos o consumo do calor no ataque básico para ela ficar acima dos 80%.

R-T

Dano do ataque principal Energia Estática aumentado de 740 para 1.240.

Após correções dos erros na marca do R-T, podemos deixar o dano do Super como estava antes sem peso na consciência!

Enfraquecimentos

Mortis

Acessório Pá Rodopiante: tempo de espera aumentado de 15s para 18s.

Acessório Pá Rodopiante: bônus de dano a inimigos com pouca saúde reduzido de 50% para 30%.

Acessório Criatura Noturna: dano e cura reduzidos de 760 para 700.

Mortis é o algoz mais escolhido há algum tempo. Ele tem grande potencial ofensivo graças aos seus acessórios, portanto, as mudanças visam reduzir esse potencial e a frequência com que pode utilizá-los. Com a redução ao dano causado pela Pá Rodopiante, devem ocorrer menos eliminações de oponentes usando apenas dois ataques principais e um acessório.



Colette

Acessório Nananinanão!: tempo de espera aumentado de 17s para 22s.

Poder de estrela Tributação em Massa: redução de dano durante o Super diminuída de 75% para 60%.

Velocidade de recarga do Super reduzida de 100 para 90.

Com os buffies, Colette se tornou uma boa escolha na maioria dos modos e mapas. Por ser versátil demais, queremos reduzir um pouco seu o Super, a sobrevivência concedida pela Tributação em Massa e a frequência de uso desse acessório potente. Após as mudanças, ela continua forte, mas menos opressiva.



Corvo

Duração do veneno do ataque principal reduzida de 4s para 3s.

Velocidade de recarga do ataque principal aumentada de 1.400 para 1.600.

Dano do ataque principal aumentado de 320 para 420.

Saúde reduzida de 3.000 para 2.800.

O dano de retorno do ataque principal durante a hipercarga reduzido de -30% para -40%.

O Corvo, assim como Colette, é uma escolha segura na maioria dos mapas e modos. Para reduzir seu poder geral, diminuímos o dano e o controle do mapa reduzindo a duração do veneno, o tornamos mais frágil reduzindo seus pontos de saúde e limitamos o dano causado diminuindo a velocidade de recarga. Além disso, a hipercarga causa muito dano com os buffies, então o reduzimos um pouco.

Leon

Acessório Pirulito Furtivo: saúde reduzida de 1.500 para 1.000.

Leon está presente no meta desde a chegada dos buffies, com o Pirulito Furtivo sendo o mais escolhido em virtude do seu poder imenso, mesmo que o restante do arsenal dele não seja ideal. Com um pouco menos de saúde, fica bem mais fácil neutralizá-lo, suavizando sua prevalência no jogo.

Chester

Dano da explosão do Super reduzido de 1.880 para 1.600.

Dano da explosão do Super na hipercarga reduzido de 1.880 para 1.600.

Acessório Jujubas: aumento de dano reduzido de 25% para 20%.

Acessório Jujubas: velocidade de recarga reduzida de 200 para 150.

O Chester é extremamente versátil e seguro. Ele é ideal para se contrapor à maioria do meta atual, então não queremos pesar muito a mão nele, já que as mudanças no meta devem fazê-lo perder um pouco do valor, mas queremos suavizar um pouco da potência que ele anda deixando clara com o acessório Jujubas, além do dano repentino que consegue causar com seus Supers quebradores de paredes.



Edgar

Acessório Alçar Voo: tempo de espera aumentado de 14s para 18s.

Poder de estrela Punhos Implacáveis: cura recebida por eliminações reduzida de 30% para 20%.

Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 40 para 33.

Com o acessório Alçar Voo atualizado e seus buffies, o Edgar pode detonar equipes mais frágeis quase incólume. Queremos reduzir a frequência com que ele pode usar o Alçar Voo e deixá-lo um pouco mais vulnerável ao atacar Brawlers frágeis. Assim, é preciso escolher melhor o momento de atacar, tornando-o uma ameaça menos frequente, mas ainda poderosa. Além disso, a hipercarga dele é poderosíssima, mas usada com frequência demais.

Mina

Dano do terceiro ataque principal reduzido de 2.000 para 1.800.

Acessório Moinho de Vento: duração reduzida de 1,5s para 1s.

Mina é dificílima de usar, o que adoramos: ela é Brawler que exige muito, mas entrega mais ainda. No entanto, sentimos que o último acerto do ataque principal era forte demais, ainda mais se combinado com um Super na hora certa, e acabava deixando o adversário sem reação. Além disso, o Moinho de Vento a deixa confiável demais em modos que não deveriam favorecê-la, como a Zona Estratégica. Por isso, reduzimos um pouco a força dele.

Ruffs

Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 40 para 35.

O Ruffs, assim como o Chester, é um Brawler que se aproveita de um meta favorável. Por isso, não queremos tirar poder demais do arsenal dele, mas reduzir a frequência de concessão de hipercargas gratuitas.

Meeple

Acessório Mau Perdedor: tempo de espera aumentado de 18s para 20s.

Acessório Mau Perdedor: raio reduzido de 2.000 para 1.600.

O Meeple é uma ótima opção para contra-ataques em um meta agressivo, especialmente graças às suas habilidades de controle do espaço e à segurança que o Mau Perdedor oferece quando atacado por um algoz. As mudanças manterão boa parte do poder intacto, mas reduzirão um pouco a eficiência do seu contra-ataque.

Shade

Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 40 para 34.

Shade é outro Brawler que se tornou mais popular após o último balanceamento. Ele é uma ótima opção para guardar como última escolha na fase de seleção e é extremamente eficaz em certos mapas e modos. No entanto, sua hipercarga era recarregada com muita facilidade, então queremos reduzir sua frequência de uso.



Lumi

Acessório Sombria e Congelante: duração reduzida de 3,9s para 3s.

Acessório Sombria e Congelante: tamanho reduzido de 700 para 600.

Nas mãos certas, podemos dizer que Lumi é uma das Brawlers mais fortes do pedaço. Queremos garantir que ela não fique inutilizável de novo, mas precisamos reduzir um pouco o controle de espaço e a pressão que ela é capaz de exercer no mapa com o acessório Sombria e Congelante.



Najia

Redução na recarga do Super de 80 para 50.

Saúde das cobras na hipercarga reduzida de 2.000 para 1.500.

Ultimamente, o uso da Najia aumentou consideravelmente, mas ela ainda precisava de algumas reduções relacionadas ao Super e à hipercarga. Com as alterações, ela não poderá mais usar um Super atrás do outro com tanta facilidade, e ficará bem mais fácil lidar com as cobras da hipercarga.

Pierce

Acessório Munição sem Fim: tempo de espera aumentado de 18s para 22s.

Acessório Só Se Luta Duas Vezes: tempo de espera aumentado de 12s para 18s.

Pierce ainda é o Brawler de tiro preciso escolhido em 90% dos casos graças a uma combinação de boa segurança contra Brawlers agressivos e muita pressão ao usar os últimos disparos. Queremos recompensar sua excelente pontaria e que ele continue sendo um ótimo Brawler de tiro preciso, mas também precisamos reduzir a confiabilidade dos últimos tiros, diminuindo a disponibilidade deles.



Bolt

Ataque principal: dano máximo reduzido de 900 para 760.

Dano do Super aumentado de 550 para 700.

Recarga do Super reduzida de 100 para 90.

Poder de estrela Bola Imparável: antes, o Bolt era imune a efeitos de controle dispersivo e ganhava 15% de velocidade máxima durante o uso do Super. Agora, Bolt fica imune a efeitos de controle dispersivo por 1s após ativar o Super.

Bolt corre na velocidade do som, mas causava muito dano, e detê-lo era difícil demais quando combinado com o poder de estrela Bola Imparável. Reduzimos o tempo de imunidade a controle dispersivo da Bola Imparável e transferimos parte do dano do ataque principal para o Super, a fim de diminuir o efeito bola de neve causado pelo dano imediato.

Mudanças

Spike

Dano do ataque principal aumentado de 490 para 560.

Recarga do Super reduzida de 106 para 90 (agora 4 ataques em vez de 3).

Poder de estrela — Solo fértil: cura aumentada de 50% para 75%.



Griff

Acessório Chuva de Moedas: dano aumentado de 200 para 300.

Acessório Chuva de Moedas: tempo de espera reduzido de 20s para 15s.

Acessório Chuva de Moedas: duração aumentada de 5s para 6s.

Acessório Cofrinho: alcance máximo da explosão reduzido de 1.200 para 1.000.

Poder de estrela Aceita Bala?: agora dispara uma quarta rajada na mesma quantidade de tempo das outras três.



Damian

Super: alto-falantes agora quebram após ricochetearem em um Brawler inimigo.

Super: dano dos alto-falantes aumentado de 600 para 800.

Hipercarga: dano aumentado de 400 para 600.

Apenas no Arena Brawl

Damian

Aumento de dano reduzido de 3 para 1.

Aumento de saúde reduzido de 750 para 500.



Starr Nova

Aumento de velocidade de recarga reduzido de 200 para 120.

Aumento de velocidade de movimento reduzido de 8 para 6.

Aumento de saúde reduzido de 450 para 400.



Lola

Aumento de dano reduzido de 5 para 4.

Shade

Aumento de velocidade de recarga reduzido de 150 para 125.

Chester

Aumento de dano reduzido de 6 para 5.

Gigi

Aumento de velocidade de recarga reduzido de 200 para 150.

Penny

Aumento de velocidade de movimento reduzido de 8 para 6.

Aumento de velocidade de recarga reduzido de 200 para 150.

Jessie

Aumento de velocidade de recarga reduzido de 200 para 150.

Squeak

Aumento de dano aumentado de 2 para 3.

Amber

Aumento de dano aumentado de 3 para 4.

El Primo

Aumento de velocidade de recarga aumentado de 150 para 200.

Sam

Aumento de dano aumentado de 4 para 5.

Aumento de saúde aumentado de 450 para 500.

Charlie

Aumento de dano aumentado de 5 para 6.

R-T

Aumento de dano aumentado de 2 para 3.



Bull

Aumento de saúde aumentado de 650 para 750.

Aumento de dano aumentado de 3 para 4.

Bibi

Aumento de saúde aumentado de 650 para 750.

Aumento de dano aumentado de 3 para 4.

Sirius

Aumento de dano aumentado de 2 para 3.

Frank

Aumento de saúde aumentado de 750 para 850.

Sandy

Aumento de dano aumentado de 4 para 5.

Buster

Aumento de saúde aumentado de 650 para 750.

Aumento de dano aumentado de 3 para 4.

Doug