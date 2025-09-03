Nossa nova colaboração vai levar você para debaixo da terra! Mais ou menos...

Durante este evento, você viajará por quatro cidades diferentes e poderá usar os novos Supers Subway temporários, experimentar o novo modo de jogo Corrida do Subway, desbloquear recompensas temáticas (inclusive o visual Ollie Jake) e muito mais!

Mas, para fazer tudo isso, você vai precisar avançar na série de recompensas coletando trilhos. E como você consegue trilhos?

Vitórias diárias em vez de sorteios Starr diários

Um novo conjunto de missões a cada semana!

Evento do clube MEGATREM

Competições

Prêmios dos criadores de conteúdo (fique de olho nos seus criadores favoritos)

Boomboxes

Ao avançar no caminho, você também ganha Boomboxes!

Cada Boombox é recheada de brindes que incluem recompensas especiais do evento, como visuais do Subway Surfers e das coleções Urbano e Grafite, além de outros itens de personalização. E cada caixa dá um Super Subway garantido!

Vale lembrar que nem todos os visuais relacionados ao evento estão nas Boomboxes, como os seguintes: Ollie Jake (recompensa do caminho do evento) Emz Despojada, Emz Ostentadora e Emz Funcional (visuais do Brawl Pass e Brawl Pass Plus) Leon Grafite (visual de evento do clube) Mina Grafite (parte da caixa de lançamento da Mina)



Supers Subway

Existem 8 Supers Subway diferentes, cada um com 3 níveis de melhoria.

Nas disputas, essas habilidades podem ser usadas com um controle adicional, assim como os Supers.

Os Supers Subway estarão disponíveis em todos os modos de jogo com o modificador Super Subway.

Confira os Supers Subway disponíveis durante o evento: Supertênis: pule um obstáculo e ganhe um aumento de velocidade e um escudo temporários ao aterrissar. Ímã de Brawlers: puxe um Brawler até você. Carga de Prancha: atravesse obstáculos e oponentes, causando dano e atordoando no final. Armadilha de Barreira: prenda os oponentes com barreiras de trem. Mochila-spray: voe e ataque os oponentes lá de cima, deixando um rastro desacelerador de spray. Via Rápida: dispare projéteis de trilho de trem que causam dano e que podem ser usados para que você se mova mais rapidamente. Som na Caixa: solte uma onda musical que empurra os oponentes e cura os aliados. Propulsão: avance na direção de oponentes ou obstáculos.



Corrida do Subway

Uma corrida com 10 jogadores por vários mapas diferentes! O primeiro jogador a ultrapassar 10 marcos vence.

A derrota leva você de volta ao último marco ultrapassado.

Derrotar outros jogadores dá um aumento de velocidade temporário.

Cada mapa tem um guarda atrás de você!

Os trens que atravessam o mapa causam dano quando atingem você.

Cronograma de eventos

1ª semana: Nova Iorque

Modo de jogo Corrida do Subway

2ª semana: Berlim

Evento do clube: MEGATREM. Colete trilhos com seu clube e avance em uma série compartilhada. Temos recompensas para todos os membros do clube, e o Leon Grafite é a melhor delas!

3ª semana: Rio de Janeiro

Evento de lançamento da nova Brawler Mina (mais informações abaixo).

4ª semana: Tóquio

Competições diárias → escolha entre 3 modos de jogo para competir e lute pela maior pontuação em cada disputa. Quanto mais alta é a sua posição, mais trilhos você recebe!

Durante o evento, cada fim de semana também terá um modo de jogo com o novo modificador Chuva de Moedas:

As moedas surgem aleatoriamente durante as disputas. Colete moedas para ganhar recompensas adicionais ao fim da disputa.

Você também recebe as moedas coletadas pelos aliados.

Você só fica com as moedas quando ganha.

Esse modificador tem um limite diário de moedas.

O evento do Subway Surfers começa em 4 de setembro e acaba em 30 de setembro.