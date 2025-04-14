Представляем событие сообщества PAY TO... ой, конечно же, PLAY TO WIN — «Играй, чтобы победить!» #BrawlStarsP2W
У вас будет 10 дней на получение всех наград, в числе которых — трофейный ультраящик! В этом событии нет ограничений на награды — только на время!
В этом событии мы считаем победы над бойцами, так что ваша задача — ^£#$ других бойцов!
Для каждого рубежа нужно набрать 1 миллиард побед, а после его достижения награда появится со следующим обновлением магазина.
|Рубежи
|Награды
|1
|5 призов Старр
|2
|1000 монет
|3
|3 подарка
|4
|1000 очков силы
|5
|1 мифический приз Старр
|6
|2000 блингов
|7
|1 легендарный приз Старр
|8
|500 кредитов
|9
|1 гиперзарядный приз Старр
|10
|Трофейный ультраящик*
|11
|10 призов Старр
|12
|10 призов Старр
|С 13 рубежа и далее
|10 призов Старр
* ВНИМАНИЕ: трофейный ультраящик будет доставлен после окончания события.
Вы можете выиграть годовой запас Brawl Pass Plus! То есть 12 Brawl Pass Plus, если арифметика — не ваша сильная сторона.
Но это ещё не всё! Несколько счастливчиков также получат 10 Brawl Pass Plus, которые они смогут подарить друзьям!
КАК?
Поделитесь записью своего лучшего игрового момента в соцсети, добавив хэштег #BrawlStarsP2W, и мы выберем 5 победителей в конце события!
Событие сообщества «Играй, чтобы победить!» начинается сейчас и продлится до 23 апреля.