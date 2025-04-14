Представляем событие сообщества PAY TO... ой, конечно же, PLAY TO WIN — «Играй, чтобы победить!» #BrawlStarsP2W

У вас будет 10 дней на получение всех наград, в числе которых — трофейный ультраящик! В этом событии нет ограничений на награды — только на время!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом событии мы считаем победы над бойцами, так что ваша задача — ^£#$ других бойцов!

Для каждого рубежа нужно набрать 1 миллиард побед, а после его достижения награда появится со следующим обновлением магазина.

НАГРАДЫ

Рубежи Награды 1 5 призов Старр 2 1000 монет 3 3 подарка 4 1000 очков силы 5 1 мифический приз Старр 6 2000 блингов 7 1 легендарный приз Старр 8 500 кредитов 9 1 гиперзарядный приз Старр 10 Трофейный ультраящик* 11 10 призов Старр 12 10 призов Старр С 13 рубежа и далее 10 призов Старр

* ВНИМАНИЕ: трофейный ультраящик будет доставлен после окончания события.

ОСОБАЯ РАЗДАЧА ПОДАРКОВ

Вы можете выиграть годовой запас Brawl Pass Plus! То есть 12 Brawl Pass Plus, если арифметика — не ваша сильная сторона.

Но это ещё не всё! Несколько счастливчиков также получат 10 Brawl Pass Plus, которые они смогут подарить друзьям!

КАК?

Поделитесь записью своего лучшего игрового момента в соцсети, добавив хэштег #BrawlStarsP2W, и мы выберем 5 победителей в конце события!

Событие сообщества «Играй, чтобы победить!» начинается сейчас и продлится до 23 апреля.