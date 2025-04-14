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14 апр. 2025 г.
Blog – Brawl Stars

ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ СОБЫТИЕ СООБЩЕСТВА PLAY TO WIN #P2W!

Представляем событие сообщества PAY TO... ой, конечно же, PLAY TO WIN — «Играй, чтобы победить!» #BrawlStarsP2W

У вас будет 10 дней на получение всех наград, в числе которых — трофейный ультраящик! В этом событии нет ограничений на награды — только на время!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом событии мы считаем победы над бойцами, так что ваша задача — ^£#$ других бойцов!

Для каждого рубежа нужно набрать 1 миллиард побед, а после его достижения награда появится со следующим обновлением магазина.

НАГРАДЫ

РубежиНаграды
15 призов Старр
21000 монет
33 подарка
41000 очков силы
51 мифический приз Старр
62000 блингов
71 легендарный приз Старр
8500 кредитов
91 гиперзарядный приз Старр
10Трофейный ультраящик*
1110 призов Старр
1210 призов Старр
С 13 рубежа и далее10 призов Старр

* ВНИМАНИЕ: трофейный ультраящик будет доставлен после окончания события.

ОСОБАЯ РАЗДАЧА ПОДАРКОВ

Вы можете выиграть годовой запас Brawl Pass Plus! То есть 12 Brawl Pass Plus, если арифметика — не ваша сильная сторона.

Но это ещё не всё! Несколько счастливчиков также получат 10 Brawl Pass Plus, которые они смогут подарить друзьям!

КАК?

Поделитесь записью своего лучшего игрового момента в соцсети, добавив хэштег #BrawlStarsP2W, и мы выберем 5 победителей в конце события!

Событие сообщества «Играй, чтобы победить!» начинается сейчас и продлится до 23 апреля.