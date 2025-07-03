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3 июл. 2025 г.
Blog – Brawl Stars

Победите Мортиса и получите награды!

Начиная с сегодняшнего дня и до 8 июля Мортис будет доступен БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ!
Вам предстоит играть за Мортиса и побеждать других бойцов, А ТАКЖЕ самого Мортиса!
Добро пожаловать на «Игры Мортиса» — мини-событие сообщества!

Цель события — ИГРАТЬ ЗА И ПРОТИВ МОРТИСА, то есть сообществу нужно:

  • победить других бойцов 300 миллионов раз, играя за Мортиса;

  • победить Мортиса 300 миллионов раз.

В разделе новостей в игре вы сможете найти 2 шкалы прогресса, и каждая из них отслеживает одну из целей (победы над бойцами за Мортиса и победы над Мортисом). А вот награды, которые вас ждут:

Количество побед за Мортиса и над ним — награда

ЦЕЛЬ — 5 призов Старр на обеих шкалах.
ЦЕЛЬ — 2 зомбоящика И значок со слезами счастья.
ЦЕЛЬ — гиперзаряд для Мортиса И легендарный приз Старр.
300 млн побед за Мортиса и над ним — иконки игрока «Застрявший Мортис» и «Попа Мортиса».

Если у вас уже есть гиперзаряд для Мортиса, то вы получите 1000 монет в качестве альтернативной награды.

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ

Раздачи подарков сообществу вернулись!

Вам нужно просто поделиться своим лучшим моментом за Мортиса в любой социальной сети, используя хэштеги #MortisGames и #BrawlStars. А затем мы выберем 10 победителей, которые получат по 999 999 кристаллов! Да, вы всё правильно прочитали.

ПРОЧИЕ НОВОСТИ

  • Встречайте новый сезон Brawl Pass «Легенды загробного мира»!

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  • Вышел 1-й набор новых гиперзарядов!

  • Встречайте событие «Гиперхаос»!

  • Мегакопилка возвращается.

  • В игре появился новый игровой режим «Вышибалы».

Событие сообщества УЖЕ НАЧАЛОСЬ и закончится 8 июля. Не теряйте ни минуты — участвуйте в событии и станьте настоящим порождением ночи!