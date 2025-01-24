Посмотрите наше видео «Гид по Чемпионату Brawl Stars — 2025» (на английском языке) или ознакомьтесь с дополнительной информацией ниже.
ШЕСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СЕЗОНОВ — ТРИ ОФЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ
В этом году вас ждет больше киберспортивного экшена, чем когда-либо в истории Brawl Stars. В рамках Чемпионата BSC пройдут три офлайн-мероприятия на трех разных континентах!
BRAWL CUP — это новое офлайн-событие, которое позволит игрокам получить еще одно место для своего региона в дополнительном отборе или мировом финале. Это событие намечено на второй квартал 2025 года и может определить ход дальнейших соревнований вплоть до финала.
Южная Азия и Юго-Восточная Азия
По вашим просьбам мы вносим изменения в правила соревнований для Азиатско-Тихоокеанского региона. Игроки в странах Южной Азии и Юго-Восточной Азии (сюда не относятся Япония и Корея, входящие в регион «Восточная Азия») смогут соревноваться за право участия в дополнительном отборе в серии турниров, организованных Let’s Play Live! Скоро выйдет официальное объявление — следите за обновлениями на странице Let’s Play Live в X (информация на английском языке).
Документальный фильм Road To Redemption («Путь к искуплению»)
В 2025 году выйдет документальный фильм, посвященный трем командам, участвовавшим в мировом финале прошлого года. Вы узнаете все о том, кто они такие, и увидите, как они готовились к решающей схватке сезона BSC — 2024. Берите попкорн и не пропустите премьеру на канале youtube.com/BrawlStarsEsports, которая состоится в ближайшие недели!
В 2025 году в Чемпионате будет шесть ежемесячных сезонов, после которых пройдет дополнительный отбор, а затем состоится мировой финал. Каждый сезон включает испытание Чемпионата, ежемесячный отбор и ежемесячный финал.
Испытание Чемпионата
31 января пройдет первое испытание Чемпионата в этом году! Формат испытания будет таким же, как и в 2024 году. Если вы одержите 15 побед, то пройдете на этап ежемесячного отбора, но проиграв 4 раза, вы покинете соревнование. Играйте в команде, чтобы повысить свои шансы пройти до конца. Сложно стать легендой киберспорта, полагаясь на случайных союзников!
Ежемесячные отборы
8–9 февраля состоится первый ежемесячный отбор, в котором ваша команда сможет побороться за место в ежемесячном финале своего региона. Новые правила посева позволят лучшим командам пройти дальше, не застревая в сетках, сформированных случайным образом. Партнерские организации BSC также автоматически получат место в сетке второго дня. С более подробной информацией можно ознакомиться в своде правил BSC 2025 года: supr.cl/bscrules (информация на английском языке).
Ежемесячный финал
В этом году ежемесячные финалы будут разделены по регионам, чтобы вы точно ничего не пропустили — смотрите трансляции и зарабатывайте награды по ссылке event.brawlstars.com!
Расписание февральского ежемесячного финала:
Восточная Азия — 15 февраля, 15:00 JST;
Европа, Ближний Восток и Африка — 16 февраля, 14:00 CET;
Южная Америка — 22 февраля, 15:00 BRT;
Северная Америка — 23 февраля, 15:00 EST.
Если вас интересует расписание на весь год, ознакомьтесь с нашим сводом правил.
Нам кажется, что ранговый режим Brawl Stars отлично вписывается в формат киберспортивных соревнований. В этом году мы попробуем встроить ранговый режим в киберспортивные события таким образом, чтобы остались довольны и участники, и зрители. Более подробная информация будет опубликована позднее, так что следите за обновлениями.
Мы надеемся, что сезон 2025 года будет увлекательным и что нас всех ждет множество волнующих моментов. Приготовьтесь, потому что будет ЖАРКО!
Обнимаем,
Команда Brawl Esports