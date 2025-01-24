Посмотрите наше видео «Гид по Чемпионату Brawl Stars — 2025» (на английском языке) или ознакомьтесь с дополнительной информацией ниже.

ШЕСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СЕЗОНОВ — ТРИ ОФЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ

В этом году вас ждет больше киберспортивного экшена, чем когда-либо в истории Brawl Stars. В рамках Чемпионата BSC пройдут три офлайн-мероприятия на трех разных континентах!

BRAWL CUP — это новое офлайн-событие, которое позволит игрокам получить еще одно место для своего региона в дополнительном отборе или мировом финале. Это событие намечено на второй квартал 2025 года и может определить ход дальнейших соревнований вплоть до финала.

Южная Азия и Юго-Восточная Азия

По вашим просьбам мы вносим изменения в правила соревнований для Азиатско-Тихоокеанского региона. Игроки в странах Южной Азии и Юго-Восточной Азии (сюда не относятся Япония и Корея, входящие в регион «Восточная Азия») смогут соревноваться за право участия в дополнительном отборе в серии турниров, организованных Let’s Play Live! Скоро выйдет официальное объявление — следите за обновлениями на странице Let’s Play Live в X (информация на английском языке).

Документальный фильм Road To Redemption («Путь к искуплению»)

В 2025 году выйдет документальный фильм, посвященный трем командам, участвовавшим в мировом финале прошлого года. Вы узнаете все о том, кто они такие, и увидите, как они готовились к решающей схватке сезона BSC — 2024. Берите попкорн и не пропустите премьеру на канале youtube.com/BrawlStarsEsports, которая состоится в ближайшие недели!