Дополнительный отбор на Чемпионат Brawl Stars пройдет с 9 по 11 октября, так что пора подготовиться!

Brawl Stars приезжает на выставку Brazil Game Show, и вам ни в коем случае нельзя пропустить первый Чемпионат Brawl Stars в Южной Америке!

16 команд из 7 регионов будут сражаться за 4 места в мировом финале Чемпионата Brawl Stars. Для многих команд все сводится именно к этому — на кону стоит шанс добиться всемирной славы и успеха в 2025 году!

Дополнительный отбор пройдет 10 октября.