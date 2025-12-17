65-Е ОБНОВЛЕНИЕ: БАФФИ!
ЧТО ТАКОЕ БАФФИ?
Баффи — это коллекционные брелоки, которые раньше продавались в сувенирных магазинах по всему парку Старр! Со временем поставки прекратились, и баффи полностью исчезли.
Но недавно R-T решил устроить инвентаризацию и обнаружил целый подземный склад, ЗАБИТЫЙ баффи. Так что теперь их снова можно встретить в парке!
Баффи усиливают характеристики и способности бойцов.
А именно — гаджеты, звёздные силы И гиперзаряды бойцов, у которых они есть.
КАКИЕ БОЙЦЫ ПОЛУЧАЮТ БАФФИ?
В этом обновлении — Кольт, Шелли, Спайк, Мортис, Фрэнк и Эмз!
Для каждого бойца будет по три баффи: гаджетный баффи, звёздный баффи и гипербаффи.
После разблокировки баффи активируется навсегда и усиливает оба гаджета и обе звёздные силы.
Вы можете использовать всех трёх баффи одновременно.
ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ?
Давайте посмотрим, какие преимущества баффи дают своим бойцам.
КОЛЬТ
Гаджет «Устройство для перезарядки»
Каждое попадание крадёт один боеприпас.
Гаджет «Серебряная пуля»
Выстрел увеличенной пулей, которая наносит больше урона.
Звёздная сила «Модные сапоги»
Прибавка к скорости передвижения при нанесении урона.
Звёздная сила «Магнум»
Увеличенный урон удалённым целям.
Гиперзаряд «С двух рук»
Более быстрые выстрелы во время действия гиперзаряда.
ШЕЛЛИ
Гаджет «Перемотка»
Иммунитет к урону во время рывка.
Гаджет «Контузия»
Атаки замедляют врагов. Длительность эффекта увеличивается с каждым попаданием.
Шелли использует фирменные патроны Драко, которые оставляют горящую область при применении Супера.
Звёздная сила «Аптечка»
Скорость передвижения увеличивается на короткое время.
Гиперзаряд «Двустволка»
Скорость снарядов основной атаки значительно увеличивается во время действия гиперзаряда.
СПАЙК
Гаджет «Игольница»
Цели, поражённые двумя иголками, обездвиживаются.
Гаджет «Кактус жизни»
При уничтожении кактус также наносит урон по области и отталкивает врагов.
Звёздная сила «Удобрение»
Скорость снарядов Супера увеличивается.
Звёздная сила «Кручёная подача»
Иголки летят по кривой, и дальность их полёта увеличивается.
Гиперзаряд «Сезон цветения»
Иголочные гранаты основной атаки взрываются дважды.
МОРТИС
Гаджет «Комбо-спиннер»
Повышенный урон целям с малым количеством здоровья.
Гаджет «Порождение ночи» (старое название —«Лёгкая лопата»)
Наносит урон при прохождении сквозь врагов и лечит на величину нанесённого урона.
Звёздная сила «Жуткая жатва»
Увеличивает максимальный запас здоровья (эффект накапливается).
Звёздная сила «Свернувшаяся змея»
Во время длинного рывка Мортис получает меньше урона.
Гиперзаряд «Кровавый бумеранг»
Основные атаки Мортиса поражают ту же область второй раз с небольшой задержкой.
ФРЭНК
Гаджет «Шумоподавитель»
Звуковая волна также уничтожает снаряды противников.
Гаджет «Непреодолимое притяжение»
При попадании по врагу тот замедляется на короткое время.
Звёздная сила «Жажда власти»
Победа над бойцом увеличивает урон и лечит Фрэнка в течение короткого времени.
Звёздная сила «Губка»
Фрэнк получает меньше урона, пока у него остаётся больше 50 % здоровья.
Гиперзаряд «Сейсмоудар»
Во время действия гиперзаряда скорость основной атаки Фрэнка становится максимальной.
ЭМЗ
Гаджет «Френдзона»
Дальность отбрасывания увеличивается. Противники ненадолго оглушаются, если в результате отбрасывания врезаются в стену.
Гаджет «Кислотный лак»
Замедляет врагов при попадании.
Звёздная сила «Плохая карма»
Враги, поражённые основной атакой Эмз, в течение короткого времени наносят меньше урона.
Звёздная сила «Хайп»
При активации Супера Эмз на одну секунду становится невосприимчивой к урону.
Гиперзаряд «Волна хайпа»
Лак для волос отравляет врагов!
ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?
В новой кран-машине парка Старр!
Баффи разблокируются при достижении 1000 трофеев, и первого баффи можно получить БЕСПЛАТНО!
Каждый баффи стоит 1000 монет и 2000 очков силы.
Одна игра на кран-машине гарантированно приносит баффи. В этом обновлении появятся 18 баффи, а также блинговые баффи — редкие скины баффи, которые можно получить только после того, как вы разблокируете всех 18 баффи!
Баффи также можно купить напрямую за кристаллы:
гаджетный баффи: 149 кристаллов;
звёздный баффи: 179 кристаллов;
гипербаффи: 199 кристаллов.
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Переработка бойцов
Как вы могли заметить, у бойцов, которые получают баффи, также довольно значительно меняются способности. Переработка поможет сбалансировать и обновить геймплей этих бойцов с учетом добавления баффи.
КОЛЬТ
Гаджет «Устройство для перезарядки»
Раньше этот гаджет перезаряжал два боеприпаса, а теперь делает два быстрых выстрела, которые замедляют цель при попадании.
СПАЙК
Гаджет «Игольница»
Раньше гаджет выпускал три волны игл. Теперь можно прицеливаться, и выпускается две волны.
Гаджет «Кактус жизни»
Теперь лечебный кактус можно бросать. Чем дальше вы его бросаете, тем больше времени проходит до его появления, но это делает Спайка более полезным в командных боях.
Звёздная сила «Удобрение»
Теперь лечебный кактус можно бросать. Чем дальше вы его бросаете, тем больше времени проходит до его появления, но это делает Спайка более полезным в командных боях.
МОРТИС
Гаджет «Комбо-спиннер»
Теперь можно прицеливаться. Мортис может бросить лопату в любом направлении или раскрутить вокруг себя.
Гаджет «Лёгкая лопата» (новое название — «Порождение ночи»)
Раньше этот гаджет увеличивал скорость перезарядки. Теперь можно прицеливаться, а Мортис превращается в ПОРОЖДЕНИЕ НОЧИ и перемещается в выбранную точку.
ФРЭНК
Гаджет «Шумоподавитель»
Теперь Фрэнк не только получает иммунитет к эффектам сдерживания толпы, но и выпускает прицельную звуковую волну.
Гаджет «Непреодолимое притяжение»
Раньше просто наносил дополнительный урон и притягивал врагов. Теперь можно прицеливаться для более точного и дальнего притягивания.
ЭМЗ
Гаджет «Кислотный лак»
Теперь можно прицеливаться, а лак для волос проходит сквозь стены.
Гаджет «Френдзона»
Теперь можно прицеливаться, а лак для волос отбрасывает врагов.
Гаджеты, которые можно наводить на цель!
Теперь вы можете использовать гаджеты как Суперы и прицеливаться ими.
Новый функционал гаджетов будет доступен бойцам, получившим баффи. Вы по-прежнему можете нажать кнопку гаджета для обычной активации, но (многие) новые гаджеты также можно наводить на цель!
Удаление эпического и мифического снаряжения
Когда для бойца будут выпущены баффи, мы уберём его эпическое и мифическое снаряжение.
Бойцы будут соответствующим образом перебалансированы (если это потребуется).
Игроки получат полный возврат за купленное снаряжение.
Изменение индикатора под бойцом
Что это ещё за индикатор?
Это круг под бойцом, который показывает, что он использует. Теперь он показывает:
когда гаджет готов и наводится на цель или используется;
упрощённый индикатор звёздной силы в центре;
изменённый внешний вид обоих этих элементов, если их усиливают баффи;
гиперзаряд (как обычно);
ничего (в случае удалённого снаряжения).
НОВЫЙ BRAWL PASS
ТАЙНИК BRAWL PASS
Brawl Pass становится ещё лучше! Мы добавили тайники Brawl Pass с улучшенными наградами и десять новых рубежей. Тайники открываются с помощью ключей, которые можно копить или использовать по своему усмотрению. Это позволит вам получить именно те награды, которые вы хотите!
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
Сперва самое важное: мы повышаем цену Brawl Pass и Brawl Pass Plus:
Brawl Pass — 8,99 $;
Brawl Pass Plus — 12,99 $.
Цены указаны в долларах США и могут отличаться в зависимости от региона.
До 1 января вы можете купить до 8 пропусков Brawl Pass по старой цене.
САМОЕ ПРИЯТНОЕ
Теперь, когда с этим разобрались...
Больше наград и больше выбора! Улучшены награды как бесплатного, так и платного Brawl Pass.
В обычном Brawl Pass теперь есть все скины, цветовые варианты и титулы.
Добавлены новые ПРИЗЫ ХАОСА (подробнее в следующем разделе). Это более мощная версия призов Старр с более ценными наградами.
И, самое главное, мы добавили...
ТАЙНИКИ И КЛЮЧИ ОТ ТАЙНИКОВ
Мы добавили в Brawl Pass тайники и ключи, которыми их можно открывать.
КЛЮЧИ РЕСУРСОВ
Открывают тайник с ресурсами.
Вы получаете 2000 золотых, 2000 очков силы или 5000 блингов.
Доступны на БЕСПЛАТНОМ уровне Brawl Pass.
КЛЮЧИ СКИНОВ
Открывают тайник со скинами.
Позволяют получить скины текущего сезона со скидкой или скины прошлых Brawl Pass.
В тайниках находятся комплекты скинов. Каждый комплект включает один скин и два цветовых варианта.
|Ключи
|Комплект скинов
|1
|Комплект скинов текущего Brawl Pass
|2
|Комплект скинов прошлого Brawl Pass
Доступны на платном уровне Brawl Pass.
КЛЮЧИ БОЙЦОВ
Открывают тайник с бойцом.
Позволяют получить любого бойца.
Количество ключей зависит от редкости бойца.
|Ключи
|Редкость бойца
|1
|Эпический
|2
|Мифический
|4
|Легендарный
|6
|Ультралегендарный
Доступны на платном уровне Brawl Pass.
КЛЮЧИ БАФФИ
Открывают тайник с баффи.
Позволяют разблокировать любого баффи.
Доступны на платном уровне Brawl Pass.
НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
Дополнительные награды — это награды, которые вы получаете после прохождения Brawl Pass. Сейчас это призы Старр.
Теперь вы будете случайным образом получать одну из следующих наград:
демонические призы,
ангельские призы,
роллы,
ящики-меха,
бумбоксы,
призы хаоса,
монеты,
очки силы,
кредиты.
Дополнительная награда выдается за каждые 2800 очков опыта.
Вы можете улучшить дополнительную награду за кристаллы, и тогда призы станут ещё лучше — вплоть до ключей от тайников!
ПРИЗЫ ХАОСА
Призы хаоса — это новая, более мощная версия призов Старр. Самый низкий уровень редкости приза хаоса — сверхредкий, а самый высокий — ультра (это новая наивысшая редкость призов Старр).
БОЛЬШЕ НАГРАД
Призы хаоса могут разделиться на два, четыре или восемь призов. При разделении все призы имеют одинаковую редкость, так что из одного приза хаоса можно получить целых восемь ультрапризов хаоса!
Ультрапризы хаоса всегда содержат как минимум одну из следующих наград:
гиперзаряды;
бойцов мифической, легендарной или ультралегендарной редкости;
скины (эпические, мифические, легендарные или гиперзарядные);
баффи.
ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?
Призы хаоса можно получить за ежедневные победы, в Brawl Pass, а также другими способами в будущем.
НОВЫЕ БОЙЦЫ
ПИРС — ЛЕГЕНДАРНЫЙ СНАЙПЕР
Знаете спасателей в бассейне? Так вот, Пирс — вроде бы один из них. Только вместо спасения людей он в них стреляет. Ладно, может, он вообще не спасатель.
Когда Базз решает, что в бассейне стало слишком много... лишнего, он зовёт Пирса разобраться.
Особенность: Пирс перезаряжается, только когда подбирает патрон или использует все боеприпасы. Последний выстрел наносит повышенный урон.
Атака: СНАЙПЕР В БАССЕЙНЕ.
Пирс делает мощный дальнобойный выстрел. При попадании во врага рядом с Пирсом падает патрон. Подобрав его, Пирс автоматически делает пробивающий выстрел по ближайшей видимой цели. Пирс перезаряжается, только подбирая патроны или полностью расходуя боеприпасы. Последний выстрел наносит повышенный урон.
Супер: КАК РЫБА В ВОДЕ.
Пирс помечает область и делает пробивающий выстрел по всем бойцам, оказавшимся внутри неё. За каждое попадание возле Пирса падает патрон.
Гаджет: БЕЗДОННЫЕ ОБОЙМЫ.
Пирс получает боеприпас, и рядом с ним падает патрон.
Гаджет: СРАЖАЕШЬСЯ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ.
Пирс подбирает все патроны, получает щит за каждый и отталкивает врагов поблизости.
Звёздная сила: НЕПОТОПЛЯЕМОЕ ЗАДАНИЕ.
Последний боеприпас Пирса замедляет врагов.
Звёздная сила: СКОЛЬЗИ И СТРЕЛЯЙ.
При подборе патрона скорость передвижения Пирса увеличивается на короткое время.
Гиперзаряд: (скоро будет).
Титул: «Писаю в бассейн».
Глоуберт — МИФИЧЕСКИЙ БОЕЦ ПОДДЕРЖКИ
Глоуберт — морской биолог, работающий в океанариуме парка Старр. Он одержим морской жизнью и хочет познакомить с ней как можно больше посетителей. Да, выглядит он слегка жутковато, но вообще-то он хороший парень! Наверное.
Особенность: восстановление здоровья.
Атака: СИЯЮЩИЙ ЛУЧ.
Глоуберт стреляет сияющим лучом, который при попадании создаёт связь, нанося урон противникам и восстанавливая здоровье союзникам. Одновременно Глоуберт может удерживать связь с одним врагом и одним союзником. Если цель уходит слишком далеко или пропадает из поля зрения, связь разрывается.
Супер: УЖАС ИЗ ГЛУБИН.
Глоуберт снимает маску, и все враги, смотрящие на него, приходят в ужас и бегут прочь. Он также стреляет снарядами, которые наносят урон и замедляют.
Гаджет: СКЛИЗКИЙ СПАСИТЕЛЬ.
Глоуберт делает рывок в указанном направлении, восстанавливая здоровье себе и союзникам.
Гаджет: БОЛЬШЕ ЛЮМЕНОВ!
Урон и восстановление здоровья связующих лучей Глоуберта увеличиваются в два раза на короткое время.
Звёздная сила: АБИОТИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА.
Когда Глоуберт удерживает связь одновременно и с врагом, и с союзником, урон врага уменьшается, а урон союзника увеличивается.
Звёздная сила: ПАРАЗИТИЗМ.
Удерживая связь с противником, Глоуберт лечится на процент от наносимого урона.
Гиперзаряд: (скоро будет).
Титул: «Днище».
ГИПЕРЗАРЯДЫ
ДЖИДЖИ: ПА-ДЕ-ДЁ
Супер Джиджи наносит урон и после телепортации, и после возвращения на исходную точку.
СКИНЫ!
СЕЗОН «СТИМПАНК»
КОМПЛЕКТ СКИНОВ BRAWL PASS
СТИМПАНК СТУ | Эпический | Brawl Pass:
МАФИОЗНИК СТУ | Эпический | Цветовой вариант 1;
БОГАЧ СТУ | Эпический | Цветовой вариант 2.
КОМПЛЕКТ СКИНОВ BRAWL PASS
СТИМПАНК ГЭЙЛ | Эпический | Brawl Pass:
СТИЛЬНЫЙ ГЭЙЛ | Эпический | Цветовой вариант 1;
МОДНИК ГЭЙЛ | Эпический | Цветовой вариант 2.
СКИНЫ В МАГАЗИНЕ
ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ КАДЗЭ | Легендарный | 299 кристаллов.
БОСС БРОК | Мифический | 199 кристаллов.
СЭМ С ОСТРЫМ КОЗЫРЬКОМ | Эпический | 149 кристаллов.
СЕЗОН «ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ»
КОМПЛЕКТ СКИНОВ BRAWL PASS
РИКО С РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ | Эпический | Brawl Pass:
РИКО ПОСЛЕ РАССТАВАНИЯ | Эпический | Цветовой вариант 1;
МСТИТЕЛЬНЫЙ РИКО | Эпический | Цветовой вариант 2.
КОМПЛЕКТ СКИНОВ BRAWL PASS
ВЛЮБЛЁННЫЙ АНДЖЕЛО | Эпический | Brawl Pass:
АДОНИС АНДЖЕЛО | Эпический | Цветовой вариант 1;
ПОХИЩЕННЫЙ АНДЖЕЛО | Эпический | Цветовой вариант 2.
СКИНЫ В МАГАЗИНЕ
МЕДВЕДЬ-ВАЛЕНТИНКА ШЕЙД | Легендарный | 299 кристаллов.
ЛЮБОВНОЕ ЗЕЛЬЕ СКУИК | Мифический | 199 кристаллов.
ПЛОХИШКА АЛЛИ | Эпический | 149 кристаллов.
СКИН НОВОГО БОЙЦА
ПИРС: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ | Мифический | 199 кристаллов:
ДЕРЗКИЙ ПИРС | Мифический | 199 кристаллов;
РИСКОВЫЙ ПИРС | Мифический | 199 кристаллов.
ПРОЧИЕ СКИНЫ
ПРАЗДНИКИ
СНЕЖНЫЙ ШАР НАНИ | Эпический | 149 кристаллов.
ЛУННЫЙ НОВЫЙ ГОД
ЛУННЫЙ ЛОТОС ВИЛЛОУ | Эпический | 149 кристаллов.
КИБЕРСПОРТ!
МАКС С ЧЕМПИОНАТА МИРА | Эпический | 149 кристаллов.
ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ СКИНЫ
ЗОЛОТАЯ ДЖИДЖИ
СЕРЕБРЯНАЯ ДЖИДЖИ
ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА
УСИЛЕНИЯ
Ларри и Лори:
скорость зарядки гиперзаряда: 30 → 35 (+17 %);
Требор попросил Адриана это усилить.
Кольт:
скорость перезарядки: +8 % (компенсация за эпическое снаряжение).
Спайк:
Супер: эффективность замедления: +15 % (компенсация за мифическое снаряжение).
Перл:
время до максимального жара: 11 → 9 с. (22 %);
пусть готовит.
Джиджи:
урон: +20 %;
увеличение скорости основной атаки: 10 % → 20 % (+100 %!);
крутитесь и побеждайте — только теперь действительно побеждайте!
ОСЛАБЛЕНИЯ
Мипл:
скорость зарядки гиперзаряда снижена: 50 % → 40 %;
посмотрим, как Мипл теперь будет читерить.
Пэм:
скорость зарядки гиперзаряда: 40 → 30;
ДА ВЕДЬ ОНА ТОЛЬКО-ТОЛЬКО СТАЛА ХОРОШЕЙ! Послушайте, она всё ещё будет очень хороша — даже с учетом этого ослабления. То, сколько времени она могла пользоваться гиперзарядом, было слишком для той силы подавления, которую она обеспечивала в правильных сценариях, так что на его подготовку должно уходить больше времени.
Джуджу:
скорость зарядки гиперзаряда: 50 → 40;
то же, что и с Пэм: она была слишком сильна из-за гиперзарядного Гри-Гри, но по-прежнему остаётся одним из главных метателей благодаря своей универсальности.
Отис:
скорость зарядки Супера: 100 → 90;
*подводное бульканье*.
Мина:
здоровье: -3 %;
время перезарядки обоих гаджетов увеличено на 10 % (2 с.);
это ослабление существеннее, чем может показаться на первый взгляд, так как в целом мы увеличиваем здоровье бойцов. Кроме того, её гаджеты чрезвычайно сильны, и снижение частоты их использования — логичный первый шаг к тому, чтобы сделать её более сбалансированной.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ВСЕ БОЙЦЫ)
ВСЕ ПОЛУЧАЮТ ПРИБАВКУ К ЗДОРОВЬЮ! Кроме Мины.
Каждая новая механика, которую мы добавляем в игру (например, баффи), обычно увеличивает атакующие и оборонительные возможности персонажей.
Играть против персонажей с новыми способностями может оказаться непросто, поэтому прибавка к здоровью для всех бойцов даст им больше времени в бою. Это поможет игрокам плавнее адаптироваться к новому этапу Brawl Stars, увеличивая общее время, необходимое для победы над бойцом.
В результате игра станет меньше ориентирована на мгновенный урон и быстрые устранения, и появится больше пространства для стратегических решений, позволяющих бойцам раскрыться по-новому.
Мы будем внимательно следить за развитием меты по мере добавления новых баффи и внедрения изменений баланса.
|БОЕЦ
|ПРИБАВКА К ЗДОРОВЬЮ
|8-БИТ
|4,00 %
|АЛЛИ
|5,41 %
|АМБЕР
|6,25 %
|АНДЖЕЛО
|3,33 %
|ЭШ
|5,36 %
|БАРЛИ
|12,50 %
|БЕА
|12,00 %
|БЕЛЛЬ
|7,69 %
|БЕРРИ
|4,00 %
|БИБИ
|4,17 %
|БО
|5,56 %
|БОННИ
|4,17 %
|БРОК
|11,11 %
|БУЛЛ
|6,00 %
|БАСТЕР
|4,17 %
|БАЗЗ
|4,17 %
|БАЙРОН
|8,33 %
|КАРЛ
|5,00 %
|ЧАРЛИ
|5,71 %
|ЧЕСТЕР
|5,71 %
|ЧАК
|4,44 %
|КЛЭНСИ
|6,06 %
|КОЛЕТТ
|2,86 %
|КОЛЬТ
|10,71 %
|КОРДЕЛИУС
|2,94 %
|ВОРОН
|7,14 %
|ДЭРРИЛ
|3,77 %
|ДАГ
|4,00 %
|ДРАКО
|1,82 %
|ДИНАМАЙК
|7,14 %
|ЭДГАР
|9,09 %
|ЭЛЬ ПРИМО
|3,17 %
|ЭМЗ
|8,33 %
|ЕВА
|6,90 %
|ФЭНГ
|4,65 %
|ФИНКС
|2,78 %
|ФРЭНК
|4,48 %
|ГЭЙЛ
|5,26 %
|ДЖИН
|5,56 %
|ДЖИДЖИ
|7,89 %
|ГРЕЙ
|3,03 %
|ГРИФФ
|5,88 %
|ГРОМ
|7,14 %
|ГАС
|3,13 %
|ХЭНК
|0,00 %
|ДЖЕКИ
|6,38 %
|ДЖЭ ЁН
|2,94 %
|ДЖАНЕТ
|6,25 %
|ДЖЕССИ
|6,45 %
|ДЖУДЖУ
|3,33 %
|КАДЗЭ
|2,50 %
|КЭНДЗИ
|5,26 %
|КИТ
|3,33 %
|ЛАРРИ И ЛОРИ
|7,14 %
|ЛЕОН
|5,88 %
|ЛИЛИ
|2,44 %
|ЛОЛА
|5,26 %
|ЛУ
|6,25 %
|ЛУМИ
|11,54 %
|МЭЙСИ
|8,11 %
|МЭНДИ
|7,14 %
|МАКС
|6,06 %
|МИПЛ
|3,13 %
|МЭГ
|4,35 %
|МЭГ (МЕХА)
|5,71 %
|МЕЛОДИ
|2,70 %
|МИКО
|6,06 %
|МИНА
|-2,70 %
|МО
|5,88 %
|МОРТИС
|5,26 %
|МИСТЕР П.
|8,82 %
|НАНИ
|4,17 %
|НИТА
|5,00 %
|ОЛЛИ
|1,89 %
|ОТИС
|5,88 %
|ПЭМ
|4,17 %
|ПЕРЛ
|10,26 %
|ПЕННИ
|9,38 %
|ПИРС
|7,14 %
|ПАЙПЕР
|8,70 %
|ПОКО
|5,26 %
|R-T
|5,13 %
|РИКО
|7,14 %
|РОЗА
|8,00 %
|ГАВС
|7,14 %
|СЭМ
|5,56 %
|СЭНДИ
|7,89 %
|ШЕЙД
|5,71 %
|ШЕЛЛИ
|5,41 %
|СПАЙК
|7,14 %
|СПРАУТ
|6,67 %
|СКУИК
|5,56 %
|СТУ
|6,25 %
|ВОЛЬТ
|10,00 %
|ТАРА
|6,45 %
|ТИК
|9,09 %
|ТРАНК
|4,00 %
|ВИЛЛОУ
|6,45 %
|ЗИГГИ
|7,14 %
ИЗМЕНЕНИЯ КАРТ, ИГРОВЫХ РЕЖИМОВ И ОЧЕРËДНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ
Новые сезонные игровые режимы
Декабрь / Меха-Рождество
Возвращается «Кража подарков» и «Пейнтбой».
Январь / Стимпанк
Разрушители сейфов:
ограбление 3 на 3. Побеждает команда, которая первой уничтожит сейф соперника;
бомбы можно подбирать и бросать в сейф вражеской команды. Это единственный способ уничтожить сейф.
Модификатор «Линия видимости»:
при активном модификаторе игроки видят только в ограниченном радиусе вокруг себя и союзников, а стены блокируют обзор.
Февраль / День влюблённых
Любовь к бомбам:
вариант «Зачистки» 2 на 2. Выигрывает команда, первой набравшая 6 побед;
обычные атаки оглушают противников, но приводят к устранению;
бомбы можно подбирать и бросать в противников, чтобы получить победы.
Парные «Битвы с боссами»:
побеждайте боссов Дня влюблённых, чтобы выиграть коробки шоколадных конфет!
Оформление
Убрано:
Очень странные дела;
Лавка странностей;
Странный цирк.
Добавлено:
Столкновение на Болоте любви (НОВОЕ);
Аквариум с морскими чудовищами (НОВОЕ, Глоуберт);
Конфетная страна;
Корабль Дэррила;
Космоопера Старр;
Велоцираптопарк.
Карты
Нокаут 5 на 5:
+ Растровый разум;
- Машина пустоты.
Зачистка:
+ Раскалённый песок;
+ Перенасыщение — 2.
Горячая зона:
+ Уклонение от уплаты налогов;
+ Семь столпов человечества;
- Билет на смерть;
- Разделение зон.
Броулбол:
+ Опалённая земля;
+ Гол между ногами;
- Яркий момент;
- Желоба-флейты.
Ограбление:
+ Сушь;
+ Квинтиллион;
- Нечестивое место;
- Простой текст.
Захват кристаллов:
+ Яма со змеями;
+ Падение крепости;
- Долина шёпота;
- Предельная беззаботность.
Нокаут:
+ Коннакол;
+ В ловушке;
- «Х» означает...;
- Баллада о котлетках.
Дуэли:
+ Творческий паралич;
- Обезьяний лабиринт.
Награда за поимку:
+ По стенке;
+ Хоральный храм;
- Не смотри назад;
- Бок о бок.
Аэробой:
+ «П» значит «праздник»;
+ Гиперпространство;
- Бесконечный отскок;
- Ниже нуля.
Ранговый бой
40-й сезон
Избранный игровой режим — «Нокаут»:
Бурные ключи;
Ущелье Золотой руки.
Бойцы максимального уровня:
Мэнди;
Мелоди;
Амбер.
41-й сезон
Избранный игровой режим — «Ограбление»:
Пит-стоп;
Безопасная зона.
Бойцы максимального уровня:
Гэйл;
Мико;
Вольт.
42-й сезон
Избранный игровой режим — «Захват кристаллов»:
Сельский клуб;
Кристальная аркада.
Бойцы максимального уровня:
Шейд;
Скуик;
Кит.
УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
В связи с появлением баффи мы улучшаем экономику всей игры!
Весь путь к славе улучшен — в основном за счёт появления призов хаоса, но мы также увеличили количество ресурсов в целом.
В каждый сезон добавлено по два мегаквеста, а требования к выполнению снижены.
Призы хаоса добавлены в награды за победы дня (в декабре будут счастливые дни, а в январе — обычные).
Улучшены награды в событиях сообщества и других временных событиях.
ПОСТОЯННЫЕ И ОБЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛАВЫ: КОСМООПЕРНАЯ
Для прохождения каждого уровня требуется 75 000 кредитов.
Включает новую боевую карту, иконку игрока и значок.
Матчи «Броулбола» и «Аэробоя» продолжаются после окончания времени, если мяч или шайба находятся в движении.
В мифические призы Старр добавлены сверхредкие скины.
Теперь очки силы в два раза дешевле при покупке за кристаллы, а также стоят меньше в составе акций.
Квесты теперь могут включать больше игровых режимов, которые доступны и разблокированы.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Скин «Теневой тигр Леон» и его цветовые варианты теперь корректно отображают модель при использовании гаджета «Клонирование» во время действия гиперзаряда.
Цвет шайбы исправлен.
Значок квеста «Сыграй матч с товарищем по клубу 2 р.» больше не пропадает в меню «Квесты».
Теперь отображается корректная версия иконки профиля Олли Jake.
Метка «НОВОЕ» больше не отображается постоянно в меню «Квесты», когда открыто меню «Награды».