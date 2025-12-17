Баффи — это коллекционные брелоки, которые раньше продавались в сувенирных магазинах по всему парку Старр! Со временем поставки прекратились, и баффи полностью исчезли.

Но недавно R-T решил устроить инвентаризацию и обнаружил целый подземный склад, ЗАБИТЫЙ баффи. Так что теперь их снова можно встретить в парке!

Баффи усиливают характеристики и способности бойцов.

А именно — гаджеты, звёздные силы И гиперзаряды бойцов, у которых они есть.