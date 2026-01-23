⚖️ ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА ⚖️

🔼 УСИЛЕНИЯ

Эдгар

• Здоровье: 7200 → 7400 (~3 %).

Луми

• Скорость выстрела: +5 % (предыдущее ослабление оказалось слишком сильным).

Грифф

• Здоровье: 7200 → 7400 (~3 %).

Рико

• Увеличение скорострельности (увеличение скорости выстрела).

Джиджи

• Урон от атаки: 1000 → 1200.

Фэнг

• Бонус к урону звёздной силы «Счастливые кроссовки»: 720 → 900.

Транк

• Бонус к скорости передвижения рядом с муравьями: 20 % → 25 %.

Поко

• Скорость зарядки Супера: 5 попаданий → 4 попадания.

Для гиперзаряда по-прежнему требуется 10 попаданий.

🔽 ОСЛАБЛЕНИЯ

Эмз

• Длительность неуязвимости от звёздного баффи: 1 с. → 0,5 с.

• Урон от гаджета «Френдзона»: 1200 → 1000.

• Дальность гаджета «Френдзона» уменьшена на 20 %.

• Гаджет «Кислотный лак» теперь расходует боеприпасы.

Спайк

• Урон от гаджета «Игольница»: 1200 → 1000 за каждую иголку.

• Перезарядка гаджета «Кактус жизни»: 14 с. → 18 с.

• Гаджет больше не заряжает Супер.

Мортис

• Перезарядка гаджета «Комбо-спиннер»: 10 с. → 15 с.

• Гаджет больше не заряжает Супер.

Шелли

• Эффективность замедления гаджета «Стрельба по тарелкам»: 60 % → 30 %.

• Длительность замедления: -50 %.

Кадзэ

• Здоровье унифицировано для обеих форм.

Форма гейши: 8200 → 8000.

Мина

• Длительность щита от гаджета «Мельница»: 3 с. → 2 с.

Пирс

• Перезарядка гаджета «Бездонные обоймы»: 13 с. → 16 с.

Кольт

• Кража боеприпасов гаджетом «Устройство для перезарядки»: 1 → 0,5 боеприпаса.

🔁 КОРРЕКТИРОВКИ

Фрэнк

• Длительность замедления от гаджета «Непреодолимое притяжение»: 5 с. → 2 с.

• Длительность действия гаджета «Шумоподавитель»: 2,5 с. → 3,5 с.

🐛 ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК 🐛

• Исправлена ошибка сервера 43, которая возникала, если Ларри и Лори использовали звёздную силу «Протокол защиты» против Пирса, пока их Супер был активен и они находились рядом.

• Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было купить цветовые варианты скинов Brawl Pass для Ларри и Лори без основного скина.

• Исправлена ошибка, из-за которой после покупки гипербаффи на экране покупки ошибочно отображался текст «Звёздная сила с баффи».

• Исправлена ошибка, из-за которой за выполнение задания на мастерство для Пирса выдавалась иконка с ящиком вместо иконки бойца.

• Исправлена ошибка, из-за которой Шелли могла быстрее расходовать боеприпасы, чередуя гаджет «Стрельба по тарелкам» и обычную атаку.

• Исправлена ошибка, из-за которой скорость заряда гиперзаряда была меньше при использовании гипербаффи.

• Исправлена ошибка, из-за которой спрей «Король кристаллов» дублировался в каталоге.

ПРИМЕЧАНИЕ: к сожалению, проблема камеры для «истинно красной» команды не будет исправлена в рамках этого технического перерыва, так как для этого требуется дополнительное обновление❗️