СОБЫТИЕ «ФОРМУЛА BRAWL»
В честь того, что к нам скоро присоединится Болт, и в знак признания его любви к гонкам мы представляем вам событие «Формула Brawl», которое пройдёт с 7 по 12 июня! В рамках события вас ждёт реальная миниатюрная версия «Трассы парка Старр», на которой 10 шариков, олицетворяющих бойцов (назовём их шарцами!), будут соревноваться в трёх гонках за титул чемпиона!
Делайте ставки на победителя перед каждой гонкой и зарабатывайте призы хаоса в зависимости от того, на каком месте финиширует ваш шарец.
КАК ВСЁ РАБОТАЕТ
Событие состоит из трёх раундов, и каждый раунд проходит по одной и той же схеме:
день 1:
день ставок — выберите шарца, который, по вашему мнению, выиграет следующую гонку;
день 2:
день гонки — смотрите гонку, узнайте, на каком месте финиширует ваш фаворит, и заберите награду.
Не забудьте после каждой гонки взглянуть на список лидеров чемпионата и забрать свои награды.
НАГРАДЫ
За каждый прогноз вы гарантированно получите как минимум один приз хаоса за гонку. Угадайте победителей всех трёх гонок, и сможете получить до 15 призов хаоса!
|Место на финише
|Призы хаоса
|1-е
|5
|2-е
|3
|3-е
|2
|С 4-го по 10-е
|1
ДНИ СТАВОК
Экран ставок
Здесь вы можете проголосовать. Вы увидите список всех 10 шарцов-гонщиков, из которого сможете выбрать одного. После подтверждения ваша ставка будет принята, но вы можете передумать и изменить выбор в любой момент, пока не вышло время.
Список лидеров чемпионата
В этой таблице показаны общие результаты чемпионата, включая очки и текущие позиции после каждого раунда.
После всех трёх гонок шарец, набравший больше всего очков чемпионата, будет назван чемпионом мира «Формулы Brawl»!
ДНИ ГОНОК
Гонки пройдут 8, 10 и 12 июня. Их можно будет посмотреть на экране события, на канале Brawl Stars в YouTube, а также во всех наших официальных социальных сетях. Главное, не забудьте сделать прогноз до начала гонки.
Когда гонка закончится, вернитесь на экран события. Здесь вы сможете либо посмотреть полную запись гонки, либо сразу перейти к экрану результатов, чтобы взглянуть на итоговый зачёт и забрать награду.
Удачи с прогнозами, и пусть победит сильнейший шарец! Проголосуйте ПРЯМО СЕЙЧАС!